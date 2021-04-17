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Новости Агрессия России против Украины
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17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака

17 апреля 2014 года террористы

Проукраинский активист Владимир Рыбак был похищен 17 апреля 2014 года после попытки снять флаг пророссийских террористов так называемой "ДНР" и установить украинский флаг на здании Горловской РГА.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Михаил Ухман, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Рыбак, проукраинский активист из города Горловка, был похищен 17 апреля 2014 года, сразу после митинга, организованного в поддержку мэра Евгения Клепа, во время которого Владимир попытался снять флаг пророссийских террористов, так называемой "ДНР". 19 апреля его тело было найдено местными рыбаками в реке Казенный Торец возле пгт Райгородок Славянского района Донецкой области с признаками пыток и насильственной смерти ...", - напоминает журналист.

Вместе с ним было выявлено тело студента, бойца "Правого сектора" - Юрия Поправки.

"Впоследствии в СМИ появилась информация, с деталями насилия российских оккупантов над Владимиром: "Пытали ужасно. Лучше эти фото никому не видать. Это делали не люди, а звери. Жгли огнем, резали ножами ... Эксперты показывают - чисто "кавказский почерк"... Есть два свидетеля, которые видели, как пытали этих людей в здании, контролируемом "зелеными человечками" и что именно они охраняли комнату пыток", - продолжает журналист.

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Уже позже установили, что 17 апреля российский террорист - Игорь Безлер ( "Бес") поручил начальнику самопровозглашенной милиции Горловки нейтрализовать Владимира Рыбака, который пытался установить украинский флаг на здании Горловской РГА. Также Безлер приказал члену своей группы, военнослужащему РФ, похитить Рыбака, посадить его в машину и вывезти в обозначенное место, где принять к нему меры физического воздействия.

Далее по указанию Игоря Гиркина Владимира Рыбака доставили в штаб террористов в Славянске, где Гиркин встретился с ним лично. 20 апреля Гиркин лично приказал самопровозглашенному мэру Славянска Пономареву вывезти из штаба тело убитого Рыбака.

"Вот так российские наемники и их приспешники, которые предали свою страну, издевались над патриотами, которые не желали возвращения "русского мира" в Украину. Вы - не забыты, Герои Украины! Дело ваше продолжается и месть за вас - будет жестокой. Вечная память", - подытожил журналист.

Автор: 

боевик (16779) Горловка (2384) Рыбак Владимир (674) убийство (6511) Безлер Игорь (32)


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Топ комментарии
+37
Вічна пам'ять Патріоту України.
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17.04.2021 14:20 Ответить
+31
Это всё происходит днем(похищение) . А вечером… А вечером в Горловке будет долгожданный концерт. Там Зеленский выступал вместе со всем составом «95 квартала» в поддержку Донбасса. Мероприятие проходило в зале завода «Стирол». «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Все весело, прикольно, фоточки в пабе. «Мы с русскими - один народ», - вот так Владимир Зеленский, 17-го апреля 2014 года прокомментировал конфликт в Донбассе.
Вот так вот.
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17.04.2021 14:24 Ответить
+27
А один членограй в тот же день веселил сепаров, а теперь он президент
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17.04.2021 14:19 Ответить
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дивлюся я на цю довгу дощову і холодну весну - і серце радіє, що іопана русня мерзне і мокне в своїх землянках за 50 км од нашого кордону
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17.04.2021 14:16 Ответить
А один членограй в тот же день веселил сепаров, а теперь он президент
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17.04.2021 14:19 Ответить
он.. ЦЕНЗУРА.. думаю История каждому воздаст по его делам и поступкам...
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17.04.2021 14:22 Ответить
Вічна пам'ять Патріоту України.
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17.04.2021 14:20 Ответить
родичі зелярви
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17.04.2021 14:22 Ответить
Вічна пам'ять загиблому.....
17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 5025
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17.04.2021 14:22 Ответить
Это всё происходит днем(похищение) . А вечером… А вечером в Горловке будет долгожданный концерт. Там Зеленский выступал вместе со всем составом «95 квартала» в поддержку Донбасса. Мероприятие проходило в зале завода «Стирол». «После концерта "квартал" вместе с поклонниками отправился в местный паб Берлога, чтобы поужинать. Все весело, прикольно, фоточки в пабе. «Мы с русскими - один народ», - вот так Владимир Зеленский, 17-го апреля 2014 года прокомментировал конфликт в Донбассе.
Вот так вот.
показать весь комментарий
17.04.2021 14:24 Ответить
17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 278917 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 985

...
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17.04.2021 14:38 Ответить
17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 9345

17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 3603
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17.04.2021 15:20 Ответить
17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 3558
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17.04.2021 14:26 Ответить
17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 6700

..
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17.04.2021 14:34 Ответить
Российское зверьё, уголовники и садисты.
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17.04.2021 14:35 Ответить
День пам'яті Володимира Рибака...

Світла пам'ять.
Героям Слава!
Смерть окупантам!

17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака - Цензор.НЕТ 3928
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17.04.2021 14:36 Ответить
От тепер по рішенню Портновського суда при Татаровсько-Єрамковсько-Демченківській борделі вовиної ОПУ будуть переписувати й історії Майдану й й цю історію з героєм у тому числі...
(Демченко - Президент Украины https://zikua.tv/news/ludyna/ukraina_maie_otrymaty_dostup_do_vaktsyny_vid_covid_19_shchoino_vona_bude_vyhotovlena_zelenskyi_971870 Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует https://www.president.gov.ua/documents/2282020-34153 указ президента №228, который размещен на сайте ОПУ.
Принимал участие в совещании Кабинета министров Украины от 21 ноября 2013 года в котором было решено отказаться от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
В 2010-2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.)
Так що імітує зараз РНБО з цим Демченко теж усі бачать ....
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17.04.2021 14:56 Ответить
Люди, які затримали Рибака і передали його Безлеру, потім спокійно приїхали в Київ, напевно і зараз тут, ніде не ховалися, і їм нічого не було. Це було при Порошенко. Такщо чи Зелеський, чи Порошенко а договорняк він завжди договорняк.
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17.04.2021 14:41 Ответить
гнида ты, Порошенко избрали 25 мая, все это было до него
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17.04.2021 14:54 Ответить
Это вы о Зеленском? Таки да, с Горловки он рванул на Киев
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17.04.2021 15:01 Ответить
или на мацкву
17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 9290

...
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17.04.2021 15:06 Ответить
Слава Герою!!!
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17.04.2021 15:05 Ответить
(смерть ворогам !!!)
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17.04.2021 15:06 Ответить
Шановний пане! Раніш,я теж вважав так як Ви,але зараз все більше промовляю:Слава Нації!!!,та СМЕРТЬ кацапській підерації!!!"
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17.04.2021 15:29 Ответить
так ще гарніше - смерть кацпській *********!!!
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17.04.2021 16:09 Ответить
Катували жахливо. Краще ці фото нікому не бачити. Це робили не люди, а звірі. Палили вогнем, різали ножами… Експерти показують - чисто "кавказький почерк". ©
Все так. Але бачити потрібно. Аби пам'ятати про те, які звірі прийшли на нашу землю. І ніколи не пробачати такого.
Ці фото досі можна побачити на сайті ОстроВ, засновником і головним редактором якого є Сергій Гармаш (нині - представник України у ТКГ у Мінську):
https://www.ostro.org/general/society/articles/443375/ Жизнь за флаг страны. Как рашисты пытают и убивают патриотов. Фото (не для слабонервных)
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17.04.2021 15:33 Ответить
Вбивць патріота який загинув смертю мученника треба обовязково знищити, незалежно від того в якій вони країні переховуються.
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17.04.2021 15:45 Ответить
ето когда буба границы с кацапней отодвигал?
мальчик и до сих ето делает...
нарид, у тебя есть мозги или толька челюсти?
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17.04.2021 16:05 Ответить
Вічна пам'ять Володимиру.

17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 4929
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17.04.2021 16:14 Ответить
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище.
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17.04.2021 17:12 Ответить
"У каждого мгновенья свой резон,
свои колокола, своя отметина,
Мгновенья раздают - кому позор,
кому бесславье, а кому бессмертие".

Вечная память патриоту своей родины. Я думаю он уже получил свою награду...
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17.04.2021 17:54 Ответить
у Вас есть конкретные данные или это только догадки?
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17.04.2021 18:33 Ответить
Це не терористи, а, на думку вувузєли та куйла, "народна міліція", яка після імплементації мінських клістирів, невдовзі стане невід'ємною частиною українських правопохоронців.
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17.04.2021 19:28 Ответить
Чертятьня Русского мира !
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17.04.2021 19:35 Ответить
13 березня 14 р. в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Черняхівського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .Добробати були адекватною відповіддю на ці злочини.
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17.04.2021 22:05 Ответить
В тот день, там же в Горловке, криворогие клоуны развлекали российских ублюдков - делали приятное убийцам и палачам украинцев. 17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 3682
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17.04.2021 22:39 Ответить
17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 861
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17.04.2021 22:40 Ответить
.. а сегодняшняя первая лядь лично сдавала россиянам жизни украинских воинов.
17 квітня 2014-го терористи "ДНР" за дорученням Безлера викрали і по-звірячому вбили депутата Горлівської міськради Володимира Рибака - Цензор.НЕТ 8738
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17.04.2021 22:49 Ответить
 
 