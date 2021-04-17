17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака
Проукраинский активист Владимир Рыбак был похищен 17 апреля 2014 года после попытки снять флаг пророссийских террористов так называемой "ДНР" и установить украинский флаг на здании Горловской РГА.
Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Михаил Ухман, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир Рыбак, проукраинский активист из города Горловка, был похищен 17 апреля 2014 года, сразу после митинга, организованного в поддержку мэра Евгения Клепа, во время которого Владимир попытался снять флаг пророссийских террористов, так называемой "ДНР". 19 апреля его тело было найдено местными рыбаками в реке Казенный Торец возле пгт Райгородок Славянского района Донецкой области с признаками пыток и насильственной смерти ...", - напоминает журналист.
Вместе с ним было выявлено тело студента, бойца "Правого сектора" - Юрия Поправки.
"Впоследствии в СМИ появилась информация, с деталями насилия российских оккупантов над Владимиром: "Пытали ужасно. Лучше эти фото никому не видать. Это делали не люди, а звери. Жгли огнем, резали ножами ... Эксперты показывают - чисто "кавказский почерк"... Есть два свидетеля, которые видели, как пытали этих людей в здании, контролируемом "зелеными человечками" и что именно они охраняли комнату пыток", - продолжает журналист.
Уже позже установили, что 17 апреля российский террорист - Игорь Безлер ( "Бес") поручил начальнику самопровозглашенной милиции Горловки нейтрализовать Владимира Рыбака, который пытался установить украинский флаг на здании Горловской РГА. Также Безлер приказал члену своей группы, военнослужащему РФ, похитить Рыбака, посадить его в машину и вывезти в обозначенное место, где принять к нему меры физического воздействия.
Далее по указанию Игоря Гиркина Владимира Рыбака доставили в штаб террористов в Славянске, где Гиркин встретился с ним лично. 20 апреля Гиркин лично приказал самопровозглашенному мэру Славянска Пономареву вывезти из штаба тело убитого Рыбака.
"Вот так российские наемники и их приспешники, которые предали свою страну, издевались над патриотами, которые не желали возвращения "русского мира" в Украину. Вы - не забыты, Герои Украины! Дело ваше продолжается и месть за вас - будет жестокой. Вечная память", - подытожил журналист.
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дивлюся я на цю довгу дощову і холодну весну - і серце радіє, що іопана русня мерзне і мокне в своїх землянках за 50 км од нашого кордону
Вот так вот.
...
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Світла пам'ять.
Героям Слава!
Смерть окупантам!
(Демченко - Президент Украины https://zikua.tv/news/ludyna/ukraina_maie_otrymaty_dostup_do_vaktsyny_vid_covid_19_shchoino_vona_bude_vyhotovlena_zelenskyi_971870 Владимир Зеленский назначил своего советника Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом свидетельствует https://www.president.gov.ua/documents/2282020-34153 указ президента №228, который размещен на сайте ОПУ.
Принимал участие в совещании Кабинета министров Украины от 21 ноября 2013 года в котором было решено отказаться от подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
В 2010-2014 годах работал заместителем министра иностранных дел, в феврале 2014 года несколько дней исполнял обязанности главы ведомства.)
Так що імітує зараз РНБО з цим Демченко теж усі бачать ....
...
Все так. Але бачити потрібно. Аби пам'ятати про те, які звірі прийшли на нашу землю. І ніколи не пробачати такого.
Ці фото досі можна побачити на сайті ОстроВ, засновником і головним редактором якого є Сергій Гармаш (нині - представник України у ТКГ у Мінську):
https://www.ostro.org/general/society/articles/443375/ Жизнь за флаг страны. Как рашисты пытают и убивают патриотов. Фото (не для слабонервных)
мальчик и до сих ето делает...
нарид, у тебя есть мозги или толька челюсти?
Наточит нож за голенище.
свои колокола, своя отметина,
Мгновенья раздают - кому позор,
кому бесславье, а кому бессмертие".
Вечная память патриоту своей родины. Я думаю он уже получил свою награду...