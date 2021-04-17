17 апреля 2014 года террористы "ДНР" по поручению Безлера похитили и зверски убили депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака

Проукраинский активист Владимир Рыбак был похищен 17 апреля 2014 года после попытки снять флаг пророссийских террористов так называемой "ДНР" и установить украинский флаг на здании Горловской РГА.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Михаил Ухман, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Рыбак, проукраинский активист из города Горловка, был похищен 17 апреля 2014 года, сразу после митинга, организованного в поддержку мэра Евгения Клепа, во время которого Владимир попытался снять флаг пророссийских террористов, так называемой "ДНР". 19 апреля его тело было найдено местными рыбаками в реке Казенный Торец возле пгт Райгородок Славянского района Донецкой области с признаками пыток и насильственной смерти ...", - напоминает журналист.

Вместе с ним было выявлено тело студента, бойца "Правого сектора" - Юрия Поправки.

"Впоследствии в СМИ появилась информация, с деталями насилия российских оккупантов над Владимиром: "Пытали ужасно. Лучше эти фото никому не видать. Это делали не люди, а звери. Жгли огнем, резали ножами ... Эксперты показывают - чисто "кавказский почерк"... Есть два свидетеля, которые видели, как пытали этих людей в здании, контролируемом "зелеными человечками" и что именно они охраняли комнату пыток", - продолжает журналист.

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Уже позже установили, что 17 апреля российский террорист - Игорь Безлер ( "Бес") поручил начальнику самопровозглашенной милиции Горловки нейтрализовать Владимира Рыбака, который пытался установить украинский флаг на здании Горловской РГА. Также Безлер приказал члену своей группы, военнослужащему РФ, похитить Рыбака, посадить его в машину и вывезти в обозначенное место, где принять к нему меры физического воздействия.

Далее по указанию Игоря Гиркина Владимира Рыбака доставили в штаб террористов в Славянске, где Гиркин встретился с ним лично. 20 апреля Гиркин лично приказал самопровозглашенному мэру Славянска Пономареву вывезти из штаба тело убитого Рыбака.

"Вот так российские наемники и их приспешники, которые предали свою страну, издевались над патриотами, которые не желали возвращения "русского мира" в Украину. Вы - не забыты, Герои Украины! Дело ваше продолжается и месть за вас - будет жестокой. Вечная память", - подытожил журналист.