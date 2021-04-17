Апелляционный суд удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования переписать учебники по истории относительно событий Революции Достоинства

Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение Окружного админсуда столицы по иску экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.

Об этом гооврится в сообщении Центра противодействия коррупции в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Ранее было правописание, название улиц и проспектов. Теперь судьи решают то, как нужно освещать события на Майдане. Еще с подачи одного из псов режима Януковича - Портнова. На этой неделе судьи Шестого апелляционного админсуда Киева оставили в силе решение ОАСК и обязали Минобразования пересмотреть учебники истории, где упоминается Майдан. Мол, не доказанна вина силовиков в расстрелах протестующих" - сказано в собщении.

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Отмечается, что дело слушала коллегия судей во главе с Яной Глущенко, "которая закончила Ростовский государственный университет имени Горького".

"По странному стечению обстоятельств, Глущенко и Портнов владеют апартаментами в одной и той же столичной новостройке на Коновальца. В коллегию также входила судья Людмила Черпицкая. Ее муж - Олег Черпицкий - входил вместе с Портновым во фракцию БЮТ в Верховной Раде 6 созыва. Вместе с Портновым Черпицкий был одним из первых тушек, которые перебегали от БЮТ к регионалам. Это еще одно доказательство того, что одним ОАСК ограничиваться не стоит. Нам обещали настоящую судебную реформу. И рано или поздно мы добьемся ее воплощения", - отметили в Центре противодействия коррупции.

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Напомним, ранее экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнов заявил о том, что выиграл суд у Министерства образования относительно пересмотра учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.