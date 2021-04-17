Апелляционный суд удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования переписать учебники по истории относительно событий Революции Достоинства
Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение Окружного админсуда столицы по иску экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.
Об этом гооврится в сообщении Центра противодействия коррупции в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Ранее было правописание, название улиц и проспектов. Теперь судьи решают то, как нужно освещать события на Майдане. Еще с подачи одного из псов режима Януковича - Портнова. На этой неделе судьи Шестого апелляционного админсуда Киева оставили в силе решение ОАСК и обязали Минобразования пересмотреть учебники истории, где упоминается Майдан. Мол, не доказанна вина силовиков в расстрелах протестующих" - сказано в собщении.
Отмечается, что дело слушала коллегия судей во главе с Яной Глущенко, "которая закончила Ростовский государственный университет имени Горького".
"По странному стечению обстоятельств, Глущенко и Портнов владеют апартаментами в одной и той же столичной новостройке на Коновальца. В коллегию также входила судья Людмила Черпицкая. Ее муж - Олег Черпицкий - входил вместе с Портновым во фракцию БЮТ в Верховной Раде 6 созыва. Вместе с Портновым Черпицкий был одним из первых тушек, которые перебегали от БЮТ к регионалам. Это еще одно доказательство того, что одним ОАСК ограничиваться не стоит. Нам обещали настоящую судебную реформу. И рано или поздно мы добьемся ее воплощения", - отметили в Центре противодействия коррупции.
Напомним, ранее экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнов заявил о том, что выиграл суд у Министерства образования относительно пересмотра учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.
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Українців не має!!!!
Лишилися тільки "какаяразница" і "мояхатазкраю"!
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Сваві́лля - термін, який має декілька значень.
1. Стан властивий для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 влади , котра ніким не контролюється, коли не беруться до уваги бажання та думки інших, відсутність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C законності , справедливості.
2. Спосіб діяти на власний розсуд, не зважаючи на волю й думку інших, ні з чим, і ні з ким не рахуючись, самовладдя, антисоціальний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC егоїзм , котрий порушує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 етичні правила. Необґрунтована дія, що відноситься до концепцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C несправедливості , непередбачуваності і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC волюнтаризму
При демократії воно ще сидить поки у кріслі президента.
Раз украинци (или как вас там, вообщем какаяразница) молчат - значит все нормально!!!
Кстати, если посадить хоть одного беркутовца за убийство Евромайдановцев, то нихера не нужно будет переписывать в учебниках.
17 квітня 1959 року Сесія Верховної Ради УРСР ухвалила закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР".
Закон передбачав необов'язковість вивчення в школах української мови. На "вимогу батьків і дітей" зменшили кількість шкіл з українською мовою викладання. Ігнорували вивчення української мови й літератури в російськомовних школах. Скоротили кількість годин викладання української літератури й мови в середніх спеціальних навчальних закладах.
Запровадили новий предмет "Історію УРСР". Її вивчали у 7-8 класах або через тиждень, або пів року раз на тиждень.
Також закон передбачав поєднання навчання з продуктивною працею. З 15-16 року учні повинні були включатися в посильну суспільно-корисну працю.
А в иске ОСОБИ1 - замена абзаца.
не передергивай, рошеновское говно от ЗЕбениного ничем не отличается. столь же вонюче.
Один раз Украине повезло с президентом, так нет! опять на дерьмо потянуло быдло 73%!
зы с президентами Украине ни разу не повезло. всего лишь могло повезти, но Черновол тогда не смог победить, совок выбрал привычное ярмо - чучму. дальше были только выборы без выбора, в 14-м году был шанс сломать систему, но нет, не вышло.
Чтобы потом вместе с ЗЕ и всей его шоблой пустить в расход и больше к вопросу плохих/хороших судий и переатестаций не возвращаться.
Значит ПРАВДЕ не место в учебниках? Там место только кремлевским фейкам?
Бред какой-то.
Портнов гнида и ничего у него не выйдет с переписыванием нашей истории.
Слишком много людей участвовало в Революции достоинства, чтоб это можно было изменить одной гниде, даже такой ядовитой как Портнов.
Не знаю, что там изменят в учебниках, но я своим внукам могу рассказать как все было. И нас миллионы.
Портнов- калиф на час. Пыль осядет и если где-то и вспомнят этого морального урода, то уверен что только как паскуду. Другого места в истории Украины для него не будет!