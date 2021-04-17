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Новости Революция в Украине
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Апелляционный суд удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования переписать учебники по истории относительно событий Революции Достоинства

Апелляционный суд удовлетворил иск Портнова и обязал Минобразования переписать учебники по истории относительно событий Революции Достоинства

Шестой апелляционный административный суд Киева оставил в силе решение Окружного админсуда столицы по иску экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнова о пересмотре учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.

Об этом гооврится в сообщении Центра противодействия коррупции в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Ранее было правописание, название улиц и проспектов. Теперь судьи решают то, как нужно освещать события на Майдане. Еще с подачи одного из псов режима Януковича - Портнова. На этой неделе судьи Шестого апелляционного админсуда Киева оставили в силе решение ОАСК и обязали Минобразования пересмотреть учебники истории, где упоминается Майдан. Мол, не доказанна вина силовиков в расстрелах протестующих" - сказано в собщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ

Отмечается, что дело слушала коллегия судей во главе с Яной Глущенко, "которая закончила Ростовский государственный университет имени Горького".

"По странному стечению обстоятельств, Глущенко и Портнов владеют апартаментами в одной и той же столичной новостройке на Коновальца. В коллегию также входила судья Людмила Черпицкая. Ее муж - Олег Черпицкий - входил вместе с Портновым во фракцию БЮТ в Верховной Раде 6 созыва. Вместе с Портновым Черпицкий был одним из первых тушек, которые перебегали от БЮТ к регионалам. Это еще одно доказательство того, что одним ОАСК ограничиваться не стоит. Нам обещали настоящую судебную реформу. И рано или поздно мы добьемся ее воплощения", - отметили в Центре противодействия коррупции.

Также читайте: Окружной админсуд Киева не обязывал Минобразования исправить учебники, а лишь повторно дать ответ на письмо Портнова, - Нефьодов

Напомним, ранее экс-замглавы Администрации президента Януковича Андрея Портнов заявил о том, что выиграл суд у Министерства образования относительно пересмотра учебников по истории относительно событий Революции Достоинства в Украине в 2013-14 гг.

апелляция (628) история (2017) майдан (4142) Портнов Андрей (659) суд (25144) учебники (242) Апелляционный суд (413)


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Топ комментарии
+74
Отлично зебилы, ваша работа - принимайте.
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17.04.2021 14:17 Ответить
+54
Опять Зеля пробил дно. Но он скажет, что это виноваты суды.
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17.04.2021 14:18 Ответить
+51
Помниться одна зе🔎 кричала "чому не сидить портнов". Так вот зе🔎, чому?
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17.04.2021 14:18 Ответить
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Шанс Є!!!!
Українців не має!!!!
Лишилися тільки "какаяразница" і "мояхатазкраю"!
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17.04.2021 15:08 Ответить
Українські гниди від московських вошей ,у стократ небезпечніше за кремлівських вошей !!!))
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17.04.2021 14:53 Ответить
В правящей Украиной мафии Коломойского Портнов консильери -советник дона. Экс-замглавы АП времен Януковича Портнов вернулся в Украину.-По словам Коломойского, Портнов живет в Израиле. Они поддерживают дружеские отношения и часто общаются. /Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов. /Вовк обсуждал в кабинете назначение Тупицкого главой КС с Портновым и Богданом .
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17.04.2021 14:47 Ответить
Що там, зебіли? Ліш би нє барига?
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17.04.2021 14:48 Ответить
Зєбіла і Баригу на смітник!!!
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17.04.2021 14:53 Ответить
Апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2344
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17.04.2021 15:07 Ответить
тварюка
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17.04.2021 18:18 Ответить
І тебе заодно.
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17.04.2021 15:10 Ответить
бардак в Державі !
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17.04.2021 14:51 Ответить
...і споконвічне - Що робити?
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17.04.2021 14:54 Ответить
Країна ,в якій нема державної влади,апріорі не спроможна бути державою !!! Зелена пліснява ,це лише жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація !!)))
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17.04.2021 14:57 Ответить
Всі атрибути влади в Україні присутні, але певні органи влади працюють фактично проти Держави Україна, фактично проти народу Україна. А відповідно Конституції України саме НАРОД УКРАЇНИ

Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
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17.04.2021 15:08 Ответить
Непам*ятаю хто, здається Костенко сказав. що немає в світі іншого народу,крім українців. який б так послідовно боровся із власною державою.
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17.04.2021 21:01 Ответить
Полная анархия...
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17.04.2021 14:54 Ответить
Ше пока не... полная будет когда везде станет как в ДНР... Но потом спывочи та тэрплячи будут гаварить, - ну а хтож знав...
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17.04.2021 14:56 Ответить
...анархія - узаконена воля. А так це - свавілля



Сваві́лля - термін, який має декілька значень.
1. Стан властивий для https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 влади , котра ніким не контролюється, коли не беруться до уваги бажання та думки інших, відсутність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C законності , справедливості.
2. Спосіб діяти на власний розсуд, не зважаючи на волю й думку інших, ні з чим, і ні з ким не рахуючись, самовладдя, антисоціальний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%97%D0%B7%D0%BC егоїзм , котрий порушує https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 етичні правила. Необґрунтована дія, що відноситься до концепцій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C несправедливості , непередбачуваності і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC волюнтаризму
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17.04.2021 14:59 Ответить
Не мелить дурниць! При анархії Зеленського разстрілялиб(або позбавили житя іншим чином) ще восени 2019,ну не пізніше січня - лютого 2020.
При демократії воно ще сидить поки у кріслі президента.
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17.04.2021 21:43 Ответить
Чи було таке можливо при Порошенко ? )
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17.04.2021 14:58 Ответить
Цікаве питання ,але за Віслючка ми це реально маємо !!!)))
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17.04.2021 15:00 Ответить
Медведчук?
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17.04.2021 18:28 Ответить
Зеленський?
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17.04.2021 18:33 Ответить
От уроди. Тут вже розбитою шибкою не обійдеться. Зеленський, це твоя шобла привела Портнова до влади, і ти разом з ним будеш нести відповідальність, коли прийде час. Більше ви, потвори, не повтікаєте.
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17.04.2021 14:59 Ответить
тихо будь, а топутиннападэ!
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17.04.2021 15:05 Ответить
Вот такие же украинские судью в 20-40х годах и выносили смертные приговоры всем подряд украинцам и не только!
Раз украинци (или как вас там, вообщем какаяразница) молчат - значит все нормально!!!
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17.04.2021 15:02 Ответить
Я уже говорил неоднократно, что в Украине нет президента, как такового. Есть какой-то нанятый актер, который имитирует наличие преза в стране. Поэтому пока зеленое дерьмо у власти, до тех пор будут продолжаться зашквары.
Кстати, если посадить хоть одного беркутовца за убийство Евромайдановцев, то нихера не нужно будет переписывать в учебниках.
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17.04.2021 15:06 Ответить
"Перед смертью не надышишся". Это про вонючую клоаку ОАСК. Догребают деньги перед разгоном где только можно. А гниде портняшке и подышать не удастся.
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17.04.2021 15:09 Ответить
я надеюсь скоро портнов вместе с етими судьями- зависне на гiляцi
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17.04.2021 17:26 Ответить
Учебник это не УК в котором нужно прописывать доказательную базу В учебнике освещается общая картина того что произошло. Когда у нас уже суды будут делать то что нужно украинскому обществу , а не шавкам кремля....
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17.04.2021 15:14 Ответить
Апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності - Цензор.НЕТ 1831
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17.04.2021 15:26 Ответить
Мразь! Как земля наша такую гниду породила. Невообразимо...
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17.04.2021 17:53 Ответить
Учебник - это самое страшное оружие.
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17.04.2021 15:36 Ответить
...а всі війни виграють учитель і священник

17 квітня 1959 року Сесія Верховної Ради УРСР ухвалила закон "Про зміцнення зв'язку школи з життям і про дальший розвиток системи народної освіти в Українській РСР".
Закон передбачав необов'язковість вивчення в школах української мови. На "вимогу батьків і дітей" зменшили кількість шкіл з українською мовою викладання. Ігнорували вивчення української мови й літератури в російськомовних школах. Скоротили кількість годин викладання української літератури й мови в середніх спеціальних навчальних закладах.
Запровадили новий предмет "Історію УРСР". Її вивчали у 7-8 класах або через тиждень, або пів року раз на тиждень.
Також закон передбачав поєднання навчання з продуктивною працею. З 15-16 року учні повинні були включатися в посильну суспільно-корисну працю.
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17.04.2021 15:46 Ответить
Кацапський менталітет ,-я прийшов на довго,та нєт через три рочки знову дов.. би будете отарами втікати за євро"гей" та кацо поребрики !
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17.04.2021 15:19 Ответить
"забезпечити перегляд підручників для 5 та 11 класів з історії України для закладів загальної середньої освіти, що вийшли друком у 2018 та 2019 роках, на підставі звернення ОСОБА_1 від 25 березня 2020 року, яке зареєстровано у директораті шкільної освіти Міністерства освіти і науки України 30 березня 2020 року за № П-2433/0-20."

А в иске ОСОБИ1 - замена абзаца.
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17.04.2021 15:39 Ответить
Суддова мафія яка стоїть на сторожі олігархату ,корупціонерів і ворогів України, вони думають що вони вічні ні прийде ваш кінець .А президент мав би в першу чергу застосувати санкції проти відвертих ворогів України :Портнова ,Коломойського,Деркача ,Новінського ,Вовка та їншу проросійську наволоч.
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17.04.2021 15:29 Ответить
а що наш чесний вава скаже?
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17.04.2021 15:36 Ответить
Чому Портнов досі живий і в Україні?
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17.04.2021 15:40 Ответить
Главное, если что начнется... Не дать ему уйти
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17.04.2021 15:49 Ответить
Все судьи такие же падлы как и Портнов.
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17.04.2021 16:05 Ответить
этот суд такой же как и другие продажный и работает на предателей
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17.04.2021 16:17 Ответить
Окуеть, судами манипулирует какой-то дегенерат, принимаются решения в пользу совка и кацапизма, а судьи на шее налогоплательщиков жируют как шейхи, да ещё при этом взятки берут.
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17.04.2021 16:24 Ответить
когда ж уже неизвестный патриот сделает экскурсию портнову на 2 метра под землю...
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17.04.2021 16:34 Ответить
Купити продажний ОАСК для Росії не є проблемою. Більше питань до агента впливу Портнова та продажних судей.
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17.04.2021 16:44 Ответить
суд без отмашки сверху не принял бы такое решение-так что все было договорено и решено зэбылом
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17.04.2021 16:57 Ответить
А Ф У Е В Ш И Е судейские суки от зеленой квартальной абизяны! Пора, пора валить всю эту мразоту паскудную начиная с этой продажной судейской *******, с их самок, мамок и выродков!
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17.04.2021 17:04 Ответить
Всё в этом мире переменчиво. Наступить время и будут в полной мере "удовлетворены" и судди и истец.
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17.04.2021 17:27 Ответить
Шабунін, так це ж вашими молитвами Портнов повернувся, щоб тут гадити!
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17.04.2021 17:31 Ответить
На самом деле не все так плохо: благодаря правлению квартальных чертей, судебная система Украины делает сама себе харакири. И при следующем адекватном президенте, уже ни укого не будет сомнений, что барыг в мантиях нужно разгонять накуй всех до одного, а потом набирать с улицы толковых юристов и адвокатов, которые этих барыг в мантиях будут безбожно сажать. Другого способа для выживания страны - нет.
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17.04.2021 17:53 Ответить
Ну и где "патриоты по вызову"? Не оплачено?
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17.04.2021 18:23 Ответить
Як так можно? Війна триває. А цей явний ворог шо хоче то й робе в Україні?
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17.04.2021 18:27 Ответить
"судьи" то все те же, что 5 лет назад, что 10 лет, что 15. чего вы еще ждали?
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17.04.2021 19:05 Ответить
Судьи то те же и нос по ветру держат. Кто-то может себе представить такое решение суда три года назад???
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17.04.2021 19:18 Ответить
легко могу представить. стоит вспомнить "суды" с участием ромочки насиров или коленьки мартынова. а может напомнить "судебный" процесс в соломенском "суде" кононенко vs абрамовичус? или напомнить пирдахуя мишаню ************? или православную суку вадю новинского, который по воле "суда" оказался всего лишь свидетелем?
не передергивай, рошеновское говно от ЗЕбениного ничем не отличается. столь же вонюче.
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17.04.2021 20:51 Ответить
копайся дальше в сортах говна---не останавливайся! Так и будете в дерьме сидеть!
Один раз Украине повезло с президентом, так нет! опять на дерьмо потянуло быдло 73%!
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17.04.2021 20:57 Ответить
т.е. по существу сказать нечего? я на твой вопрос ответил с конкретными примерами, но вы Ылитные Ынтиллигенты предпочитаете не замечать такие "мелочи". ваш олигарх - святой
зы с президентами Украине ни разу не повезло. всего лишь могло повезти, но Черновол тогда не смог победить, совок выбрал привычное ярмо - чучму. дальше были только выборы без выбора, в 14-м году был шанс сломать систему, но нет, не вышло.
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18.04.2021 11:43 Ответить
Апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5971
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17.04.2021 19:17 Ответить
Сейчас, когда судьи окончательно охренели от безнаказанности, самое время составлять расстрельные списки.
Чтобы потом вместе с ЗЕ и всей его шоблой пустить в расход и больше к вопросу плохих/хороших судий и переатестаций не возвращаться.
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17.04.2021 19:35 Ответить
Членом наглядової ради Українського культурного фонду є громадянин Росії Олексій Кірющенко - актор серіалів «Свати» та «Слуга народу», сценарист та режисер «Слуги народу», режисер російського серіалу «Моя прекрасна няня». Народився у Харкові, 1987-го ще студентом переїхав до Москви. Є громадянином Росії, 2015-го отримав в Україні посвідку на постійне проживання. Претендував на посаду голови Держкіно України, є режисером ТОВ «Кіностолиця». Від цього виробника телеконтенту 30 грудня 2020 року Володимир Зеленський отримав роялті у розмірі 235 тис. грн.

Апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності - Цензор.НЕТ 5575
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17.04.2021 19:44 Ответить
Якщо включити 1+1 то таке враження ніби живеш в московії.
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17.04.2021 23:18 Ответить
А что по сути? Почему-то вся статья сосредоточена на личности Портнова и том какой он негодяй, а не на самом решении суда. Что именно он отсудил?
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17.04.2021 19:46 Ответить
А ты сам как думаешь, если портянке не нравились формулировки в учебниках по событиям на Майдане?
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17.04.2021 20:59 Ответить
Что конкретно? Мало ли кто что о майдане пишет. Как бы по идее учебник должен излагать фактическую информацию, а если там будут бредни про злочынну владу или что янык приказал расстрелять небесную сотню, то ясное дело, что этому не место в учебнике.
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19.04.2021 09:48 Ответить
Как мило палится бот!
Значит ПРАВДЕ не место в учебниках? Там место только кремлевским фейкам?
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19.04.2021 20:15 Ответить
Бот палится, когда обвиняет в ботоводстве любого автора, с чьим комментом он не согласен, не приводя никаких аргументов.
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20.04.2021 10:49 Ответить
для Украины будет лучше пописать самого портного его лядских судей, жирующих по недоразумению среди украинцев и за наш же счёт
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17.04.2021 21:00 Ответить
Непонятно вообще, почему вопросы по каким учебникам учится решает суд , а не Министерство образования.
Бред какой-то.
Портнов гнида и ничего у него не выйдет с переписыванием нашей истории.
Слишком много людей участвовало в Революции достоинства, чтоб это можно было изменить одной гниде, даже такой ядовитой как Портнов.
Не знаю, что там изменят в учебниках, но я своим внукам могу рассказать как все было. И нас миллионы.
Портнов- калиф на час. Пыль осядет и если где-то и вспомнят этого морального урода, то уверен что только как паскуду. Другого места в истории Украины для него не будет!
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17.04.2021 22:02 Ответить
главное,не дать этой мрази сбежать...портнову и другим выродкам кацапским
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17.04.2021 22:26 Ответить
Скоро всі україномовні будуть судом визнані нацистами, очікуйте зебіли.
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17.04.2021 23:16 Ответить
Портнова повесить надо и что бы повисел недельку на Крещатике на фонаре с надписью - ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ. Глядишь и его судьи поутихнут.
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18.04.2021 01:24 Ответить
До тех пор ,пока мы как народ не обьявил акцию гражданского неповиновения этим так называемым судьям , так и будет процветать вместо правосудия решалово.
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18.04.2021 01:26 Ответить
папередняя судебная реформа в действии.
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18.04.2021 08:10 Ответить
Портнов, хухо не хухо! А чого вся отара 🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑 Зеленського мовчить??? Очевидно вони всі взделці!!!
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18.04.2021 09:37 Ответить
Скільки ще дзвіночків потрібно, щоб чистити авгієві стайні?
Апеляційний суд задовольнив позов Портнова і зобов'язав Міносвіти переписати підручники з історії щодо подій Революції Гідності - Цензор.НЕТ 2676
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18.04.2021 09:50 Ответить
Ну вот и все ...все что нужно знать о правосудии и реакции общества, в стране победившей в Революции достоинства...Позор!!...Интересно долго еще будем терпеть эту рыговскую суку Поротнова ,или быть может уже пора эту псину повесить за хвост?!...
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18.04.2021 19:33 Ответить
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