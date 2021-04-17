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Схема на 2 миллиарда: НАБУ изучает причастность руководства НКРЭКУ к убыткам "Укрзализныци"

Схема на 2 миллиарда: НАБУ изучает причастность руководства НКРЭКУ к убыткам

Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное участие руководства НКРЭКУ в схеме поставок электроэнергии для нужд государственной компании "Укрзализныця" по завышенным ценам.

Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По версии следствия, схема действовала, начиная с 2019 года по сентябрь 2020 года, и нанесла госкомпании ущерб на 1,94 млрд грн. Так, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн / кВт часов, и в то же самое время продавали ее Укрзализныце по 1,67 грн / кВт час.

"Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной схеме по завышению цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила в прошлом году. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзализныця", - сообщил нардеп.

Также следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця". Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019 - 2021 годах осуществлялась по ценам, выше рыночных.

Как известно, в конце февраля текущего года "Укрзализныця" закупила электроэнергию непосредственно у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом", без всяких посредников. Об этом сообщил тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, подчеркнув, что операция была осуществлена ​​компанией впервые. Однако в марте Наблюдательный совет УЗ уволил Владимира Жмака с должности без объяснения причин, несмотря на то, что он находился на больничном.

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Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что увольнение Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.

В свою очередь Жмак подал на Наблюдательный совет в суд. Он подчеркнул, что за полгода работы он "успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе те, которые связаны с действующим Наблюдательным советом", а после его увольнения Наблюдательный совет пытается снова вернуть коррупционные схемы.

Автор: 

Наливайченко Валентин (894) Укрзализныця (2763) Омелян Владимир (712) НКРЭКУ (479) Жмак Владимир (24)


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Топ комментарии
+4
Схема на 2 миллиарда: НАБУ изучает причастность руководства НКРЭКУ к убыткам "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 429
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17.04.2021 14:40 Ответить
+2
Влада безсила бротись с мародерами бо сама и в теме и в доле. Меняем систему . Нужен запрос на перемену системы. Это дырявое владное корыто долго не продержтся.
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17.04.2021 15:04 Ответить
+2
пока судьев и прокуррв не вычистят ничего ни у пе /зе / де не получится - а делать это никто не собирается .... чумак с рябошапко чуть - чуть тронули это авно - мгновенно уволили .... думайте сами , решайте сами нужен ли нам майдан ....
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17.04.2021 15:43 Ответить
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Схема на 2 миллиарда: НАБУ изучает причастность руководства НКРЭКУ к убыткам "Укрзализныци" - Цензор.НЕТ 429
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17.04.2021 14:40 Ответить
все нормально в зализнице, ехал перед НГ в 2019 с Харькова до пункта назначения, топили шо аж уши в трубочку и чистинько всьо и постельное и чайок если нада. там все ок, ток на цензоре беспредел..
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17.04.2021 14:44 Ответить
правда за два года могли найти цикаве ришення и тупо все просрать...
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17.04.2021 14:45 Ответить
Если комментарий не заказной, то Вы большой везунчик !
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17.04.2021 16:04 Ответить
та в тому то і справа, що або топлять так що спати неможливо, то дубак такий що спати неможливо. то кондей не працює влітку то морозить занадто )) сам багато накатався по україні, а от те що вам дісталась чиста білизна(певно нова) це реально везіння ))
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17.04.2021 20:57 Ответить
Навіть не знаю, де більше с...к? Скотобаза нескінченна... Ак - для половини, для решти - мило. Тварьостан розвів пісюніст ще більший, ніж був при Янукісту...
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17.04.2021 14:56 Ответить
Вопрос не в том , кто породил , а кто до сих пор с неё харчуется и кого все устраивает
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17.04.2021 15:04 Ответить
Так команда "Зе" не позволит что то трогать !
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17.04.2021 16:00 Ответить
Влада безсила бротись с мародерами бо сама и в теме и в доле. Меняем систему . Нужен запрос на перемену системы. Это дырявое владное корыто долго не продержтся.
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17.04.2021 15:04 Ответить
пока судьев и прокуррв не вычистят ничего ни у пе /зе / де не получится - а делать это никто не собирается .... чумак с рябошапко чуть - чуть тронули это авно - мгновенно уволили .... думайте сами , решайте сами нужен ли нам майдан ....
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17.04.2021 15:43 Ответить
и шо?
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17.04.2021 15:44 Ответить
https://www.facebook.com/maksim.goldarb?__cft__[0]=AZUV7q4mamFMSvt5tfnGtryVBEx5y4rSKep3gUP0TVACQJ6ddLFMDDaGK2niRG_XrYzHs2bVc1pv6rrvBxHeDpw5QjFGnS_1CZHe_tKjARjjkDKSjIuZiKzKEGHEz40vzT4&__tn__=-UC%2CP-R Максим Гольдарб

https://www.facebook.com/maksim.goldarb/posts/2612044899104697?__cft__[0]=AZUV7q4mamFMSvt5tfnGtryVBEx5y4rSKep3gUP0TVACQJ6ddLFMDDaGK2niRG_XrYzHs2bVc1pv6rrvBxHeDpw5QjFGnS_1CZHe_tKjARjjkDKSjIuZiKzKEGHEz40vzT4&__tn__=%2CO%2CP-R Вчера в 09:07 ·

Установившийся сегодня в Украине антисоциальный олигархический капитализм - это реакционная, отсталая модель общественного развития, при которой право превращено в беззаконие, свобода - в бесправие, демократия - в фарс.

Государство перестало выполнять свои обязанности и задачи перед гражданами: оно не защищает, не оберегает, а, наоборот, разоряет и изгоняет. Жизнь человека обесценена, игнорирование его прав и свобод возведено в ранжир законов. В результате миллионы наших сограждан оказались лишними и невостребованными в своей стране.
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17.04.2021 18:37 Ответить
 
 