Схема на 2 миллиарда: НАБУ изучает причастность руководства НКРЭКУ к убыткам "Укрзализныци"
Национальное антикоррупционное бюро расследует возможное участие руководства НКРЭКУ в схеме поставок электроэнергии для нужд государственной компании "Укрзализныця" по завышенным ценам.
Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По версии следствия, схема действовала, начиная с 2019 года по сентябрь 2020 года, и нанесла госкомпании ущерб на 1,94 млрд грн. Так, приближенные к руководству НКРЭКУ компании получали от производителей электроэнергию по 1,25 грн / кВт часов, и в то же самое время продавали ее Укрзализныце по 1,67 грн / кВт час.
"Наша ВСК получила сообщение от НАБУ о расследовании одной из коррупционных схем НКРЭКУ, авторами которой являются высшие должностные лица комиссии. Речь идет о коррупционной схеме по завышению цен на электроэнергию для государственных предприятий, которую наша ВСК разоблачила в прошлом году. Жертвой этих махинаций стала государственная компания "Укрзализныця", - сообщил нардеп.
Также следователи Национальной полиции проводят обыски в филиале "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця". Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. В частности, следствие установило, что их закупка в 2019 - 2021 годах осуществлялась по ценам, выше рыночных.
Как известно, в конце февраля текущего года "Укрзализныця" закупила электроэнергию непосредственно у производителя - государственной энергогенерирующей компании НАЭК "Энергоатом", без всяких посредников. Об этом сообщил тогдашний председатель правления "Укрзализныци" Владимир Жмак, подчеркнув, что операция была осуществлена компанией впервые. Однако в марте Наблюдательный совет УЗ уволил Владимира Жмака с должности без объяснения причин, несмотря на то, что он находился на больничном.
Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предположил, что увольнение Жмака связано с переделом полномочий между группами влияния в окружении президента.
В свою очередь Жмак подал на Наблюдательный совет в суд. Он подчеркнул, что за полгода работы он "успел не только улучшить экономические показатели предприятия, но и начал разрушать устоявшиеся коррупционные схемы, в том числе те, которые связаны с действующим Наблюдательным советом", а после его увольнения Наблюдательный совет пытается снова вернуть коррупционные схемы.
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Установившийся сегодня в Украине антисоциальный олигархический капитализм - это реакционная, отсталая модель общественного развития, при которой право превращено в беззаконие, свобода - в бесправие, демократия - в фарс.
Государство перестало выполнять свои обязанности и задачи перед гражданами: оно не защищает, не оберегает, а, наоборот, разоряет и изгоняет. Жизнь человека обесценена, игнорирование его прав и свобод возведено в ранжир законов. В результате миллионы наших сограждан оказались лишними и невостребованными в своей стране.