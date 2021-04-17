19 января Яворивский был первым возле "Беркута" на Грушевского. Именно он убедил ВР создать ВСК по преследованиям Автомайдана, - адвокат Маселко

Писатель и общественный деятель Владимир Яворивский был активным участником Автомайдана.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"Умер Владимир Яворивский. Большой и светлый человек. Целая эпоха. Еще студентом слушал его передачи по радио. У него множество наград и добрых дел. Господин Владимир был активным участником Автомайдана. Ехал во главе колонны массовой акции протеста на колесах - поездки в Межигорье Януковича в декабре 2013 года. Был первым возле "Беркута" и 19 января на Грушевского. Всегда приходил на помощь", - пишет он.

"Затем именно он откликнулся на мою просьбу создать Временную следственную комиссию по расследованию преследований Автомайдана. Яворивский убедил парламент проголосовать за создание ВСК и возглавил ее. Благодаря ее работе, собраны первые доказательства массовой фальсификации рапортов гаишниками и привлечения сотни судей для осуждения невиновных", - продолжает он.

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"Я бесконечно благодарен господину Владимиру. Он ушел в вечность, оставив только добрые воспоминания. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Вечная память", - подытожил активист.

Как сообщалось, на 79 году жизни умер украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский.