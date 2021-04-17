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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Пьяный российский наемник погиб в ДТП возле Золотого-5. Террористы хотят представить это как боевую потерю из-за обстрела ВСУ, - ОТГ "Північ"

Пьяный российский наемник погиб в ДТП возле Золотого-5. Террористы хотят представить это как боевую потерю из-за обстрела ВСУ, - ОТГ

По данным разведки стало известно, что 16 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, которое находится на временно оккупированной территории, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил ДТП и погиб наемник российско-оккупационных войск. К счастью жертв среди гражданского населения нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

"Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" НЗФ, пытается обвинить Вооруженные Силы Украины, представляя указанный случай в качестве боевых потерь из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных Сил Украины", - следует из сообщения.

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Автор: 

боевик (16779) пьянство (867) терроризм (18692) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+18
Хоч щось...
Якщо наша влада не здатна опиратись на армію.
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17.04.2021 15:11 Ответить
+18
Я жодного зелєбоба не можу знайти в районі. Питаю - голосував за чмо? Жодного! Куди поділися 73% уіпанів?
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17.04.2021 15:14 Ответить
+9
Это как раз именно боевая потеря. Вы думаете на фронтах борьбы с зелёным змеем легко? Отож ...
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17.04.2021 15:20 Ответить
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Хоч щось...
Якщо наша влада не здатна опиратись на армію.
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17.04.2021 15:11 Ответить
Я жодного зелєбоба не можу знайти в районі. Питаю - голосував за чмо? Жодного! Куди поділися 73% уіпанів?
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17.04.2021 15:14 Ответить
наші люді оні такіє - шіфруются...
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17.04.2021 15:15 Ответить
Хоч так..Але ці люди невиправні.
Наступним можуть і Арестовича обрать, запросто.
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17.04.2021 15:16 Ответить
Ну тепер вже точно хужє нє будєт, подумав мудрий нарід і проголосував за Люсю Арєстовіч...
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17.04.2021 15:18 Ответить
Ксеню, єдине що погано, що це не трапилось десь не в сєрпантінє в крисму, так би булоб епічнєй
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17.04.2021 15:14 Ответить
Ще все може бути. Сєрпантин чекає на кацапів.
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17.04.2021 15:17 Ответить
Умереть по пьяне єто вам не хухры - мухры, там сразу в Валгалу
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17.04.2021 15:12 Ответить
Это как раз именно боевая потеря. Вы думаете на фронтах борьбы с зелёным змеем легко? Отож ...
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17.04.2021 15:20 Ответить
а как он смог дыхнуть в друбку если погиб? для теста?. Или ему надавили на пукан посмертно, вместо медали
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17.04.2021 15:22 Ответить
Кровь жмура, откинувшегося в пьяном виде, воняет алкоголем.
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17.04.2021 16:09 Ответить
Алкоголь жмура по цвету напоминал кровь
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18.04.2021 06:29 Ответить
Макс, а саме смішніше те, що з "Порше", "Форда", "Мерса" і "Запорожця", у подібних випадках, смердить однаково - кров"ю, лайном і перегаром... Знайома судмедексперт розказувала...
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18.04.2021 07:25 Ответить
Москалі, що погано поводилися у цьому житті, після смерті знову перероджуються у Московії.
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17.04.2021 15:29 Ответить
Может клован разрешит обстреливать лугандонцев хоть бутылками к водкой? А там-дело техники.
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17.04.2021 15:14 Ответить
Кто не шарит в дрифте, тот не разу не водитель, крім, серпантин, мама, промка, окорочка, кривое рагу, ПАГНАЛЕЙ!!!!
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17.04.2021 15:16 Ответить
похоже кацапы хотели кокнуть Рауля Кастро на Кубе, чтоб приблизиться к Штатам....
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17.04.2021 15:17 Ответить
Хороший ґанж зараз є доступним. Але не кожен може його вживати.🙃
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17.04.2021 15:20 Ответить
Дай божде здоровля погибшему боевику 🙏🙏🙏.
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17.04.2021 15:19 Ответить
Кто то когда то сказал, что во всем плохом надо искать положительные моменты. Тут их валом: Сходит на концерт кобзона, посмеётся вместе с задорновым, поживет при сталине ...
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17.04.2021 15:22 Ответить
тот же хор александрова не плохой ансамбль песен, хора и ваты
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17.04.2021 15:23 Ответить
Это тот, который удачно полетел в Сирию?
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17.04.2021 15:25 Ответить
именно, до сих пор билеты ОНЛАЙН продают)))
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17.04.2021 15:27 Ответить
земля ему бетоном и стекловатой
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17.04.2021 15:25 Ответить
кабздон рад. на евойный концерт прибыло. ждет бес_путина антихриста люциферовича, в миру *****.
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17.04.2021 15:26 Ответить
а как рада соседка по аду доктор лиза менгле. и все это под хор удмуртского министерства нападения.
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17.04.2021 16:14 Ответить
Здохла кацапська сабака, це свято, не зрозуміло, навіщо оправдуватись?
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17.04.2021 15:26 Ответить
Мабуть трохи раніше написали чим він здох.
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17.04.2021 16:50 Ответить
Снаряд в дупу всуньте.. Точняк, всі повірять..
🤣
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17.04.2021 15:27 Ответить
Типа украинский беспилотник выпустил снейперскую струю самогона, когда сепар, откыв рот, наблюдал Бетельгейзе в кульминации?
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17.04.2021 15:33 Ответить
Бутыльгейзе...
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17.04.2021 15:37 Ответить
А пулю в лоб, посмертно, для пущей убедительности, влепили?
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17.04.2021 15:43 Ответить
нет. ему просто дали ыркуцкой боярки а она поэффективнее чем новичек.
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17.04.2021 16:15 Ответить
Очухався такий з бодуна - а перед ним співає кабздон і хір алєксандрова.
"Ой мля допился", - сказав ватан.
"Не, не то. Набери воздуха. Готов? Ты сдох!" - відповів задорнов.
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17.04.2021 15:49 Ответить
мордовский малчик в трусиках и лаптях версия 2.0
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17.04.2021 16:12 Ответить
воно врізалося у снаряд....
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17.04.2021 16:21 Ответить
Я бы тоже хотел, что бы это была боевая потеря от обстрела ВСУ, но у нас армия не для этого. А для того...чего-то там.
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17.04.2021 16:30 Ответить
Пьяный наемник) Шоб тебе в гробу сыро и твердо было.
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17.04.2021 16:40 Ответить
Да походу боевая, прийдется признать, должен был сесть на бутылку, так нет напортачил и бутылкой вдавился.
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17.04.2021 16:48 Ответить
Все правильно... Літрова пляшка горілки, в 90-ті, іменувалася "фугас". От і напишуть - "падарвался на фугасе"...
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17.04.2021 17:09 Ответить
добре хоч в дтп дохнуть
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17.04.2021 17:32 Ответить
а що там робив той наьобник і яка різниця як вони напишуть.Головне що 200.
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17.04.2021 18:22 Ответить
П'яний російський найманець загинув у ДТП біля Золотого-5. Терористи хочуть представити це як бойову втрату через обстріл ЗСУ, - ОТГ "Північ" - Цензор.НЕТ 2934
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17.04.2021 18:28 Ответить
Ізидооооох, не пАхіп( ну йо майо, скільки можно...
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17.04.2021 19:19 Ответить
Привыкший к браге, первака не перенёс!
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17.04.2021 20:07 Ответить
Отряд не заметил потери бойца и оставшийся шмурдяк допил до конца.
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17.04.2021 20:34 Ответить
 
 