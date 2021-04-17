Пьяный российский наемник погиб в ДТП возле Золотого-5. Террористы хотят представить это как боевую потерю из-за обстрела ВСУ, - ОТГ "Північ"
По данным разведки стало известно, что 16 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, которое находится на временно оккупированной территории, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил ДТП и погиб наемник российско-оккупационных войск. К счастью жертв среди гражданского населения нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".
"Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" НЗФ, пытается обвинить Вооруженные Силы Украины, представляя указанный случай в качестве боевых потерь из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных Сил Украины", - следует из сообщения.
Топ комментарии
+18 Ksenia VB
показать весь комментарий17.04.2021 15:11 Ответить Ссылка
+18 Alex Newman
показать весь комментарий17.04.2021 15:14 Ответить Ссылка
+9 Mykola Vovk
показать весь комментарий17.04.2021 15:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо наша влада не здатна опиратись на армію.
Наступним можуть і Арестовича обрать, запросто.
🤣
"Ой мля допился", - сказав ватан.
"Не, не то. Набери воздуха. Готов? Ты сдох!" - відповів задорнов.