Пьяный российский наемник погиб в ДТП возле Золотого-5. Террористы хотят представить это как боевую потерю из-за обстрела ВСУ, - ОТГ "Північ"

По данным разведки стало известно, что 16 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, которое находится на временно оккупированной территории, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, совершил ДТП и погиб наемник российско-оккупационных войск. К счастью жертв среди гражданского населения нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

"Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное употребление алкогольных напитков "воинами" НЗФ, пытается обвинить Вооруженные Силы Украины, представляя указанный случай в качестве боевых потерь из-за нарушения режима прекращения огня со стороны Вооруженных Сил Украины", - следует из сообщения.

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