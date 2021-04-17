Любовь к Украине позвала Яворивского одним из первых рассказать правду о Чернобыле, - Порошенко

Украинская литература и украинская демократия понесли тяжелые потери. На 79 году жизни остановилось горячее сердце Владимира Яворивского.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Он был талантливым, ярким, а главное - неравнодушным. В его сердце жила страстная любовь к Украине, она позвала его одним из первых рассказать правду о Чернобыле, искать по свету помощь, стучать во все двери, когда это было очень непросто. Эта любовь привела его в ряды Народного Руха и в зал Верховной Рады, где ему было суждено стать одним из "отцов-основателей" украинской независимости.

"Его имя навсегда останется в ряду тех, кто выводил молодое государство на путь в будущее, помогал делать важные шаги, эмоционально переживал успехи и неудачи. Его оценки и симпатии вызывали дискуссии, но в глазах всех украинцев он был неизменным в своем патриотизме, вере в украинскую свободу и демократию", - добавил Порошенко.

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Как сообщалось, на 79 году жизни умер украинский писатель и общественный деятель Владимир Яворивский.