Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно
Российская сторона сделала вид, что не узнала представителя украинского консульства.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".
"Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства", - заявил Енин.
Он также предположил, что после этого украинскому консулу, скорее всего, предложат покинуть РФ.
"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее. Наша страна должна сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре. В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ", - добавил Енин.
Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.
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