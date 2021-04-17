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Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно

Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно

Российская сторона сделала вид, что не узнала представителя украинского консульства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радио".

"Вчера мы столкнулись фактически с нападением правоохранительных органов РФ на нашего сотрудника. Они сделали вид, что не узнали представителя украинского консульства", - заявил Енин.

Он также предположил, что после этого украинскому консулу, скорее всего, предложат покинуть РФ.

"Мы абсолютно не воспринимаем подобный шантаж и практику провокаций, которая становится все грубее. Наша страна должна сделать все возможное для безопасности иностранных дипломатических учреждений, даже если речь идет об учреждениях в государстве-агрессоре. В то же время, если российская сторона объявит нашего сотрудника персоной нон-грата, мы будем вынуждены так же действенно реагировать на этот провокационный шаг со стороны РФ", - добавил Енин.

Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Автор: 

задержание (6690) МИД (7003) россия (96216) Санкт-Петербург (488) ФСБ (1943) Енин Евгений (328) консул (138)


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Топ комментарии
+23
Ніяких наших дипломатів не повинно бути на орді ще з 2014.
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17.04.2021 15:50 Ответить
+16
Уникальный мировой случай. Идет война с россией а украинские консулы в россии, дипломатические отношения не разорваны, безвизовый въезд...
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17.04.2021 16:04 Ответить
+13
не розумів, не розумію і ніколи не зрозумію, чому Україна не розірвала дипвідносини з мордором.чи хоча б не позакривала їхні консульства. що робить їхне консульство у Львові?
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17.04.2021 16:13 Ответить
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Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно - Цензор.НЕТ 3669
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17.04.2021 15:49 Ответить
Ніяких наших дипломатів не повинно бути на орді ще з 2014.
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17.04.2021 15:50 Ответить
Как же они без консула будут сериал "Папик" продавать?
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17.04.2021 16:06 Ответить
Справді. Але війна не вчора почалась.
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17.04.2021 16:11 Ответить
Е, нє-є! А як жеж тоді клістирна, тобто кластерна імплементація?
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17.04.2021 18:15 Ответить
Паршивая кацапня будет гадить где только можно и как только можно. Вековая данность для Украины.
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17.04.2021 15:52 Ответить
Уникальный мировой случай. Идет война с россией а украинские консулы в россии, дипломатические отношения не разорваны, безвизовый въезд...
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17.04.2021 16:04 Ответить
Да, много удивительного-вагоны РЖД битком на Украине,а в порт Мариуполя заходят корабли через Крым, с досмотром.
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17.04.2021 16:22 Ответить
Хомчак просе не панікувати та не дратувати окупанта.
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17.04.2021 16:08 Ответить
не розумів, не розумію і ніколи не зрозумію, чому Україна не розірвала дипвідносини з мордором.чи хоча б не позакривала їхні консульства. що робить їхне консульство у Львові?
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17.04.2021 16:13 Ответить
рукі проч от разведорганоф!
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17.04.2021 17:16 Ответить
Єнін про затримання консула в Петербурзі: Ми зіткнулися фактично з нападом на нашого співробітника. Якщо РФ вишле Сосонюка, реагуватимемо так само дієво - Цензор.НЕТ 1594
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17.04.2021 17:09 Ответить
Гоніть все фєдєрашкіне консульство з Одеси, разом з двірниками кішками та собаками... Я за, обома руками...
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17.04.2021 16:23 Ответить
Так уже выслали
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17.04.2021 16:38 Ответить
Ви дебіли - треба було вже давно закрити ці гадюшники під виглядом посольства і консульств "рузьке мира" на території України і відізвати всіх дипломатів з **********! Що "віра" не дозволяє це зробити чи "піклування" про наших громадян - так піклуватись треба про громадян тут в Україні щоб вони не "шастали" на території ворога в пошуку куска хліба для своїх сімей! Господи як ви вже остогидли своїм дебілізмом - будьте ви тричі прокляті!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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17.04.2021 17:51 Ответить
вы возьмите лаврова - хамство запредельное. даже предложил послу США выехать "для консультаций" Судя по видео, нотаря (консула) взяли в кафе, выкрутили руки, забрали телефон - не узнали, как потом сказали. Да им похер конвенция,им все равно, что кокс возить, что красть и перепродавать тем же терпилам велосипеды При посещении америки хрущев много ездил по стране, изучал жизнь. Американцы продали ему завод по выпуску магнитофонов, електронных часов, убедил Сикорского подарить технологию изготовления вертолетов и впридачу два ми 2. На встрече с тогдашним вицепрезом Никсоном переводчиком у Никсона был сын эмигранта из России. Хрущев понял по переводу, что имеет дело с русским, заподозрил подвох и удостоверившись набросился на переводчика, что он враг советкой власти и потребовал его убрать. Это потом в своих мемуарах, сказал что был не прав настроенние ему испортила сама америка ее превосходство и что все на него сммотрели как на дикого зверя. Этот хоть осознал а Лавров и его камарилья что гнусы в период спариванья в тайге.
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17.04.2021 22:16 Ответить
 
 