МИД РФ: Рекомендуем украинскому консулу Сосонюку покинуть территорию России в течение 72 часов. Его пребывание нежелательно

Украинскому консулу в Санкт-Петербурге Александру Сосонюку объявили о нежелательности его пребывания на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"17 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило", - подчеркивается в сообщении. При этом, отмечается, что это связано с деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля текущего года", - добавили в МИД РФ.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.