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МИД РФ: Рекомендуем украинскому консулу Сосонюку покинуть территорию России в течение 72 часов. Его пребывание нежелательно

МИД РФ: Рекомендуем украинскому консулу Сосонюку покинуть территорию России в течение 72 часов. Его пребывание нежелательно

Украинскому консулу в Санкт-Петербурге Александру Сосонюку объявили о нежелательности его пребывания на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"17 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило", - подчеркивается в сообщении. При этом, отмечается, что это связано с деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля.

"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля текущего года", - добавили в МИД РФ.

Читайте также: Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно

Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Автор: 

задержание (6690) консульство (470) МИД РФ (1673) россия (96231) Санкт-Петербург (488) ФСБ (1943) консул (138)


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Топ комментарии
+28
Рекомендуем украинскому консулу Сосонюку покинуть территорию России в течение 72 часов. Его пребывание нежелательно, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9047
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17.04.2021 15:57 Ответить
+21
МЗС РФ: Рекомендуємо українському консулу Сосонюку покинути територію Росії упродовж 72 годин. Його перебування небажане - Цензор.НЕТ 9849
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17.04.2021 16:30 Ответить
+18
Пора давно забрать всех представителей Украины из Рашкостана. И выдворить всех рашистских. В том числе и бизнесовых.
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17.04.2021 16:56 Ответить
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Рекомендуем украинскому консулу Сосонюку покинуть территорию России в течение 72 часов. Его пребывание нежелательно, - МИД РФ - Цензор.НЕТ 9047
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17.04.2021 15:57 Ответить
Пора давно забрать всех представителей Украины из Рашкостана. И выдворить всех рашистских. В том числе и бизнесовых.
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17.04.2021 16:56 Ответить
но мы по прежнему терпим ФСБшную контору Росструдничества в Киеве
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17.04.2021 17:19 Ответить
Twitter не работает пишет ошибку ,такое у всех или только я наблюдаю
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17.04.2021 15:58 Ответить
у всех
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17.04.2021 15:59 Ответить
И то и другое, скорее оба водном
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17.04.2021 16:56 Ответить
Меня больше интересует судьба того россиянина, который якобы передал Сосонюку секретные сведения. Интересно, это случайный невиновный терпила или подставное лицо?
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17.04.2021 16:00 Ответить
скорее всего подставное
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17.04.2021 16:08 Ответить
Тебе зачем знать? За тебя думает *****, русский.Тебе все ********* расскажет
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17.04.2021 16:15 Ответить
Если вы американский шпион и хотите завербовать сотрудника российских спецслужб, ни в коем случае не пытайтесь сделать это в Воронцовском парке и на улице Пилюгина на юго-западе столицы. В мае 2013 года там задержали агента Центрального разведывательного управления США Райна Кристофера Фогла, работающего под прикрытием третьего секретаря посольства США в Москве. Шпиона поймали ночью возле дома №18 по улице Пилюгина. Он был в парике и нес с собой компас, карту города и два складных ножа. Агент встречался там с сотрудником одной из российских спецслужб, которого пытался переманить.
Подробнее: https://www.m24.ru/articles/istorii/07092017/150733?utm_source=CopyBuf
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17.04.2021 17:36 Ответить
Чьих служб? Ваших жопоруких?
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17.04.2021 16:17 Ответить
Вообще-то, есть такая практика устраивать провокацию тем сотрудникам, которые хорошо работают, а повода их поймать с поличным и выдворить из страны найти не получается.....может быть и не зашквар..
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17.04.2021 17:02 Ответить
Как-то похер на того кацапа
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17.04.2021 16:25 Ответить
может его и не было вообще...а может подошел к нему на улице и их сразу повязали, представив это, как конспиративную встречу...
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17.04.2021 17:00 Ответить
Помер Яворівський, тому російські окупанти мають получити відповідь в 10 раз потужнішу. Пропоную взагалі з цими виродками розірвати дипломатичні стосунки!
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17.04.2021 16:05 Ответить
Трохи не потемі , але сподіваюсь , адмін вибачить .. . Спробував зайти на комменти щодо смерті В. Яворівського , -- щось дивне відбувається з компом : -- не йде , чомусь на коменти , та й коментів показує " 0 " ? !! . Цікаво , це тільки в мене чи ще в когось ?
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17.04.2021 17:16 Ответить
Вова, «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды»

пусть лучше покоится с миром В.Яворивский
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17.04.2021 17:22 Ответить
як правило, коли інформація, що хтось помер чи загинув, коментарі відключають, щоб бидло не срало
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17.04.2021 20:31 Ответить
кацыки занервничали - мо прилетухи забоялись?
а идите маршитуйте - каждой бурятской оленихе по копченому аленю.
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17.04.2021 16:10 Ответить
курносый ваня шойга - бонус!
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17.04.2021 16:12 Ответить
"Ви бурят? Как я рад!"© Йося Копзон
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17.04.2021 16:21 Ответить
Час розірвати дипломатичні стосунки з амперієй сакралов!
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17.04.2021 16:17 Ответить
у каждого украинца есть цель - убить москаля,
и даже не сомневаюсь, шо они ее достигнут...
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17.04.2021 16:18 Ответить
Кожному українцю потрібно знищити по 3 москаля, так правильніше
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17.04.2021 16:24 Ответить
три так три.
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17.04.2021 16:29 Ответить
П'ятнадцать
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17.04.2021 19:11 Ответить
флаг смени панамычь вертихвостый - мне с тобой под одним неудобно,,,
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17.04.2021 16:38 Ответить
пасть прихлопни, **************
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17.04.2021 16:44 Ответить
угадал, вычислил кацапеныш
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17.04.2021 16:45 Ответить
Прапорец смени на ссаный триколор, русский.
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17.04.2021 16:43 Ответить
та то совок - песок с него сыпется в носки...
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17.04.2021 17:29 Ответить
Ви помиляєтесь шановний, орда московська, більш ніж втричі - чисельніша, тому кожен поважаючий себе - Козацюра, має прилаштувати до ватного раю > 5 аленей, навіть я - людина - літня, на менш ніж 10к рогатих не погоджусь... ; )
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17.04.2021 16:39 Ответить
Не хулигань, 1 москаль 200х сотый и два раба.
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17.04.2021 16:59 Ответить
то я хулиганю?
дядьку, а мона я вас не послухаю? - от дуже дякую!
порибенен 3й раб - тi 2 тока бухають i жруть - нiчого падлюки не роблять...
мабуть пристрелю....
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17.04.2021 17:07 Ответить
Рекомендую, очень экологично
МЗС РФ: Рекомендуємо українському консулу Сосонюку покинути територію Росії упродовж 72 годин. Його перебування небажане - Цензор.НЕТ 1074
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17.04.2021 17:12 Ответить
тебя девачки не любят? - ты криворогатый?
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17.04.2021 18:50 Ответить
Нах-нах. Но своих двух рабов, как хочу так и использую
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17.04.2021 18:53 Ответить
толик - спать иди...
"павтарюха муха старая старуха" - вроде так у вас там по обнуленному поют?
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17.04.2021 18:56 Ответить
Мда, или тебя взломали, или ты жестко забухал..
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17.04.2021 19:11 Ответить
******** дети кукурузы навсегда.
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17.04.2021 18:57 Ответить
То стріляй наздоров`я, тим паче бухарів, я й сам одного маскальського раба прикопав, бо каже, не можу їсти сало. Це ж треба, дати такій паскуді сала, подобрівшав)
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17.04.2021 17:35 Ответить
от как вас срусни не станет - так сразу и пойду.... толик...
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17.04.2021 18:48 Ответить
Все по плану. Путе нужна истерия в сторону Украины. С убитым мальчиком на востоке Украины не задалось. С задержанным в Крыму журналистом тоже. У него по-прежнему в голове только план им же взорванных домов на рашке для агрессии против Чечни. Так что недолго ждать терактов в метро, взрывов жилых зданий, массовых отравлениях в кинотеатрах с обнаружением визиток Правого Сектора.
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17.04.2021 16:18 Ответить
взрывы домов на територии Крыма ? фсб проходной двортогда так они ж свою разведку и фсб делают посмешище так как известно напичканый оружием фсб и агентами Крым и мухе не даст пролететь чтоб не заметили а тут целые дома или теракты при том что сами кацапы подсказывают и говорят и дураку понятно что то свои и запад не такой глупый чтоб поверить в украинских экстремистов и понимает если взрывы то это это дело фсб
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17.04.2021 16:30 Ответить
В Крыму регулярно гестапо хватает "Украинских террористов и экстремистов ", и русстадо в это верит. Поверят и в "теракт Украинских спецслужб".
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17.04.2021 17:00 Ответить
с ПИД,,,рашенским Фекалистаном нужно разрывать все отношения!!!
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17.04.2021 16:18 Ответить
Я думаю, их просто фамилия раздражала.
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17.04.2021 16:27 Ответить
Просто они дикари.
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17.04.2021 16:30 Ответить
Дикари как то раздобыли бомбу. Это факт. Как с ними общаться, на ваше усмотрение.
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17.04.2021 16:40 Ответить
Во-первых, не "как-то", а тупо украли. Во-вторых, наличие большой дубины никак не противоречит определению "дикарь", который продает полезные ископаемые за стеклянные бусы.
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17.04.2021 16:42 Ответить
У тебя нет Президента, у тебя нет Веховного головнюка,
но тебя есть оружие - стеляй сволоту и не промахнись!
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17.04.2021 16:27 Ответить
Анекдот:
Дзвоник у двері геленджицької хованки Пу, він відчиняєв двері - на порозі курноса з косою (смерть):
- Тут живе Володимир Володимирович Путін?
- Тут, ну і что?
- Ну і всьо!!!
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17.04.2021 16:28 Ответить
МЗС РФ: Рекомендуємо українському консулу Сосонюку покинути територію Росії упродовж 72 годин. Його перебування небажане - Цензор.НЕТ 9849
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17.04.2021 16:30 Ответить
Назва іхтамнета, який повернувся на родину: ОЦИНКОВАНА ВАТА.
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17.04.2021 16:35 Ответить
Цицьки на хлебе, это нечто))
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17.04.2021 17:01 Ответить
русские дизайнеры это услада бендеровских глаз
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17.04.2021 17:33 Ответить
дайте два
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17.04.2021 19:21 Ответить
Главная задача Путина это зищишать граждан Украины от Украины и многие в это верят...
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17.04.2021 16:35 Ответить
Да и ладно. Многие верят, что от вакцины против ковида можно заболеть ковидом. Это всего лишь вопрос невежества значительной массы. Так было, есть, и будет.
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17.04.2021 17:18 Ответить
Ага, от "простуды" реанимации и морги забиты, ну да, ну да...
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17.04.2021 18:20 Ответить
Гугл в помощь. А мне достаточно того, что знаю из реальной жизни.
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17.04.2021 23:05 Ответить
вот когда у тебя мать умрет от такой вот "простуды", тогда я посмотрю, как ты запоешь
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17.04.2021 21:02 Ответить
Мне не надо придумывать ничего, у меня мать умерла от ковида, месяц назад.
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18.04.2021 03:44 Ответить
Украинский консул Сосонюк, без взаимного согласия, вошел в ... контакт с агентом "Ху.ло" для получения информации закрытого характера. Агент в слезах и соплях, просит наказать агрессора и заставить теперь на нем жениться.
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17.04.2021 16:37 Ответить
Толи дело кокс самолетами возить это по российскодипломатски.
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17.04.2021 16:46 Ответить
Мы тоже предлогаем всем ватникам,кацапам и путиноидам покинуть территорию Украины.Ваше нахождение тут КРАЙНЕ нежелательно.
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17.04.2021 16:51 Ответить
Что вообще во время войны консул делает в стане врага?
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17.04.2021 16:53 Ответить
Только ее не объявили, а так ничего
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17.04.2021 17:10 Ответить
Кто ее должен объявлять? Тот, на кого напали?
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18.04.2021 05:03 Ответить
Вообще с Московией надо обрывать дипотношения и общаться через Польшу или Грузию.
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17.04.2021 17:11 Ответить
Так що, а ми збираємося затримати російського консула?
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17.04.2021 17:11 Ответить
Та хоча б російських посіпак почали затримувати, куди там ще до консула.
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17.04.2021 17:51 Ответить
Война. 7 лет идет, если кто забыл? Из-за кучки ватников, которые ездят работать на Россию. Эти консульства исчерпали себя. Зачем давать повод давать рос. агентуре возможность координировать свою работу. Может пора уже заканчивать это кровавое "братство"?
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17.04.2021 17:11 Ответить
положа руку на сердце, ездят в роиссю работать тольте те, кто ничего не умеет делать, т.н. рукожопы
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17.04.2021 19:22 Ответить
Получается, что в Украине нет рабочих мест для людей, которых вы так беззапеляционно записали в "рукожопы"?
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17.04.2021 19:35 Ответить
В реальности консулы нужнее послов. А в РФ не только на заработках украинцы. Масса родственников с обеих сторон.Где то родители, и где то дети и прочая. Есть вопросы справочного, архивного характера итд, завещания, стаж, поиск уехавших. А вот в посольствах там и шпионы под прикрытием запросто. Даже когда разорваны дипломатические отношения, консулы работают. Тут не стоит рубать. Это дежурная дипломатическая война.
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17.04.2021 19:53 Ответить
Могли б і в підготовці теракта звинуватити, там ще ті "видумщики".
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17.04.2021 17:50 Ответить
вы не были ******? - беспредельный болотняк.
"культурную столицу" кацапня может себе засунуть вместе с бутылкой....
нормальное название етому месту срущих - жлобоград.
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17.04.2021 19:18 Ответить
А что они там в кацапии вообще делают? Как можно иметь ЛЮБЫЕ отношения (включая в первую очередь дипломатические и торговые) с агрессором и оккупантом, ЭТО ШИЗОФРЕНИЯ БАРЫЖНОГО СОЗНАНИЯ и АБСОЛЮТНАЯ БЕСПРИНЦИПНОСТЬ МЕЩАНСТВА И РАБСКОГО МЕНТАЛИТЕТА!
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17.04.2021 20:26 Ответить
Кацапи які не брешуть це нонсенс
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17.04.2021 21:17 Ответить
Вишлите из Украини всю партию "За життя".
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18.04.2021 07:56 Ответить
эти придурки после путен-киллер вызвали из США своего на консультации и не знают как его вернуть, теперь хотят отправить на консультации американского. Чтобы после возврата американского в Маскву они типа зеркально вернули своего в штаты. Дебилы ***..... сказала путенский сивый мерин.... и был прав
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18.04.2021 10:01 Ответить
 
 