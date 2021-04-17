МИД РФ: Рекомендуем украинскому консулу Сосонюку покинуть территорию России в течение 72 часов. Его пребывание нежелательно
Украинскому консулу в Санкт-Петербурге Александру Сосонюку объявили о нежелательности его пребывания на территории России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.
"17 апреля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило", - подчеркивается в сообщении. При этом, отмечается, что это связано с деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге, который был задержан 16 апреля.
"С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля текущего года", - добавили в МИД РФ.
Напомним, сегодня утром стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.
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пусть лучше покоится с миром В.Яворивский
а идите маршитуйте - каждой бурятской оленихе по копченому аленю.
и даже не сомневаюсь, шо они ее достигнут...
дядьку, а мона я вас не послухаю? - от дуже дякую!
порибенен 3й раб - тi 2 тока бухають i жруть - нiчого падлюки не роблять...
мабуть пристрелю....
"павтарюха муха старая старуха" - вроде так у вас там по обнуленному поют?
но тебя есть оружие - стеляй сволоту и не промахнись!
Дзвоник у двері геленджицької хованки Пу, він відчиняєв двері - на порозі курноса з косою (смерть):
- Тут живе Володимир Володимирович Путін?
- Тут, ну і что?
- Ну і всьо!!!
"культурную столицу" кацапня может себе засунуть вместе с бутылкой....
нормальное название етому месту срущих - жлобоград.