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Два больших десантных корабля РФ через Босфор вошли в акваторию Черного моря, - турецкие СМИ. ФОТО

Два больших десантных корабля Северного флота ВМС РФ прошли пролив Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Речь идет о кораблях "Александр Отраковский" и "Кондопога".

"ВМС России "Александр Отраковский", вошедшие вчера утром в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря, и военный корабль "Кондопога" с бортовым номером 027 завершили переход через Босфор в 07:30", - пишет издание.

Сообщается, что катер береговой охраны Турции сопровождал российские военные корабли "из соображений безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": 15 российских военных кораблей зашли в Черное море

Два больших десантных корабля РФ через Босфор вошли в акваторию Черного моря, - турецкие СМИ 01
Два больших десантных корабля РФ через Босфор вошли в акваторию Черного моря, - турецкие СМИ 02

армия РФ (19715) корабль (2046) Турция (3501)


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Топ комментарии
+53
А это на борту "ржавчина" виднеется, или просто "по старинке" срут с палубы?
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17.04.2021 17:04 Ответить
+18
Я взагалі не розумію,як можна сплутати американський есмінець УРО USS Donald Cook (DDG-75) з якимись там кацапськими коритами? Альо,цензор,зовсім з головою непорядок?
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17.04.2021 17:47 Ответить
+15
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 970
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17.04.2021 17:19 Ответить
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Страница 2 из 2
Мокши это Х#йло на ржавом корыте или маскировочный тюнинг...
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17.04.2021 17:37 Ответить
Нема расєйського прапора ... Нєпанятна ...
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17.04.2021 17:41 Ответить
это Кук , Я уже сравнил
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17.04.2021 17:47 Ответить
https://t.me/s/stranaua/13546 Появилось видео задержания консула Украины в РФ
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17.04.2021 17:46 Ответить
Я взагалі не розумію,як можна сплутати американський есмінець УРО USS Donald Cook (DDG-75) з якимись там кацапськими коритами? Альо,цензор,зовсім з головою непорядок?
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17.04.2021 17:47 Ответить
вас проверяют
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17.04.2021 17:48 Ответить
стыдно лаптеевые корабли показывать ,они вобще убитые
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17.04.2021 17:51 Ответить
А по-моему, с головой непорядок у тех, кто называет (размещённый на фото) американский могучий, сверхвооружённый эсминец четвёртого поколения, ржавой и убитой посудиной.
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17.04.2021 18:30 Ответить
У троллей задание троллить ....мозга нет ... DDG .... sim клоны
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18.04.2021 02:14 Ответить
Если у сраной Кондапоги будут антенны АФАР да еще и с Иджис.....тогда нахрен ей усрался какой то десант??.? Ай да Бутусов, ай малядець.....
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17.04.2021 20:44 Ответить
Хмм м.......кстати о мишенях!! А по моему, боюсь ошибиться, Дания кажись списала ...но не утилизировала!!! подвижные береговые противокорабельные ракетные комплексы с ракетами Harpoon, состоявшие с 1994 по 2003 годы на вооружении ВМС Дании с RGM -84, ну допустим какой то Block.
Кажись гроза была помочь метеллоломом??? Ну что датчане, покажем молот Тораааа.....!!!
В самый раз для ...Кондапоги....
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17.04.2021 21:01 Ответить
Ох и объективный у нас народ : многократно воспетый на Цензоре, как гроза кацапов, американский эсминец "Дональд Кук", размещённый на фото к новости о русских кораблях, моментально трансформировался в ржавое и засранное корыто.
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17.04.2021 17:53 Ответить
Тролли)))
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18.04.2021 02:15 Ответить
Идут захватывать Украину?
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17.04.2021 17:53 Ответить
Ідуть сідати на пляшку.
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17.04.2021 20:17 Ответить
Тогда если фото правильное, то это американские эсминцы.
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17.04.2021 17:56 Ответить
вот это БДК россии
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 2267
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17.04.2021 17:57 Ответить
Воно розраховане на одну єдину висадку десанта на плацдарм і це він може робити іржавим, на одному двигуні без рамп і апарелі з численими пробоїнами у корпусі. Їх треба топити далеко від нашого берега і чим швидше тим краще.
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17.04.2021 18:35 Ответить
Еще в 2014-м отработали вариант защиты побережья, от высадки десантов с кораблей, путем минирования побережья, установки бетонных заграждений, А ТАК ЖЕ быстрым разворачиванием на побережье "Пионов" и "Гиацинтов", которые двумя снарядами топят корабль типа корвет и при этом на корабле противника нет системы, которая способна сбивать снаряды (в отличии от ракет).
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17.04.2021 21:05 Ответить
Пионом попасть за 40 км в движущуюся цель не просто. Да и лупить будут по побережью из всего, что у кцп имеется под рукой.
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18.04.2021 16:28 Ответить
когда украденный кацапами "кузя" войдет в родное чорное море... на усиление кацапской, так называемой, флотилии?
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17.04.2021 18:02 Ответить
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 1033
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17.04.2021 18:04 Ответить
грех смеяться над убогими
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17.04.2021 18:07 Ответить
Тебя кто с бутылка вверх-сторона снимать, изнасилованная курица самца?
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17.04.2021 18:15 Ответить
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 520Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 8434
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17.04.2021 18:05 Ответить
Российский разведывательный корабль затонул у берегов Турции: ВМСУ ни при чем, скотовоз не пострадал
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17.04.2021 18:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=qPXPWYt1gng Потеряли своё я два военных корабля, позабыли свой фарватер и не помнят свою цель. И осталась в их мозгах только сила и тоска (с)
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 6130
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17.04.2021 18:14 Ответить
Возжелание Зеленовски взглядывать в глаз п*тина для того, чтобы обнаруживать пристрастие к замирениям - это смешность. Это слабошт. Нам надо готовность искоренить вражью надежду на победение.

Но... Но что надо для этого сделать? Не быть Зеленовски.
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17.04.2021 18:17 Ответить
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 8548
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17.04.2021 18:18 Ответить
Юра, имейте совесть. Почему в новости о заходе БДК РФ - фото https://www.seaforces.org/usnships/ddg/DDG-75-USS-Donald-Cook.htm DDG 75 Donald Cook США?.
Фильтруйте пожалуйста...
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17.04.2021 18:19 Ответить
шоб ты спросил
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17.04.2021 18:31 Ответить
Так само було у грудні 2013 та січні 2014. Декілька десантних кораблів з північного та балтійського морів по тривозі пішли начебто для перевезень спорядження до Сирії, але, після того як простояли у Новоросійську кілька тижнів, були задіяні у перекиданні військ на полігон Опук та Севастополь. Отакий собі черговий (третій), після 30 листопада та 1 грудня, дзвіночок був. Але наші військові високопосадовці, як довбні, розказують нам, що все було раптово та несподівано
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17.04.2021 18:25 Ответить
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 2654

БДК "Александр Отраковский"

и
«Кондопога»
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 3451

.
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17.04.2021 18:40 Ответить
https://twitter.com/newkc14
https://twitter.com/newkc14

Kavkaz Center

@newkc14


Экономика России в глубой стагнации, предупреждают эксперты. Отрыв от развитых стран быстро растет, развивающиеся страны обгоняют Россию. За 10 лет по уровню ВВП Россию обогнали 6 стран, в том числе Литва, Панама, Румыния, Малайзия, Латвия и Сейшелы. Казахстан сравнялся с Россией
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17.04.2021 19:03 Ответить
Никакой путаницы! Речь о ВВП на душу населения( по паритету покупательной способности)--Литва 34 место(38 600$), кацапы --50ое(27 394 $)!
по данным Международного валютного фонда, оценка на 2020 г.
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17.04.2021 19:41 Ответить
мы пока не очень, рядом с Молдовой ок. 13 000$, но если верить власти, что половина экономики у нас в тени, то умножайте на 2)))
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17.04.2021 19:55 Ответить
Тут важно понятие: доступ к с/х продукции.
У украинцев есть такое благо - или самим выращивать для своих нужд, или покупать где-то рядом.
60% россиян не имеют этой возможности.
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18.04.2021 16:11 Ответить
Это не расейский корабль!
Де дым? Де вёсла??
ХЭЭЭЭЙК!!!
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17.04.2021 19:17 Ответить
По договорённости через Босфор корабли которые на дровах, должны переключаться на батарейки
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17.04.2021 19:26 Ответить
...а тим часом козак байденко скасував входження до Чорного моря двох американських есмінців. Про що тутешні корисні ідіоти глобалістів мовчать, як риба об льод.
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17.04.2021 19:24 Ответить
А что, кричать нужно? Уже обсосали эту тему, тем более, что суда американские рядом в Греции стоят---несколько часов и в Черном море)))
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17.04.2021 19:43 Ответить
О, один корисний ідіот обізвався. Ні, кричать нє нужно. Брехати не треба. Про могутнього байдена, який захистить Україну і так дасть пуйлу у вухо, що аж загуде.
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18.04.2021 10:18 Ответить
А зачем им входить - они и так накрывают всю эту территорию.
Российские корабли там есть - это видит весь мир, а американских нет.
Но ******* могут в любой момент.
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17.04.2021 20:08 Ответить
Да-да, навіщо входити, якщо і з території США можна балістичною ракетою гепнути. Ключове слово "скасував", корисні ідіоти. Тобто, всрався. А й справді, на фіга йому сваритися з пуйлом. Можна на зустріч запросити. І втіхаря парочку мільярдів за послуги випросити. Як у Китаю.
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18.04.2021 10:14 Ответить
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 1473
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17.04.2021 20:18 Ответить
Почему турки не запретили проход?
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17.04.2021 20:22 Ответить
помощь США и НАТО Украине на лицо
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17.04.2021 20:24 Ответить
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 8660Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 7466
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17.04.2021 21:06 Ответить
Два великі десантні кораблі РФ через Босфор увійшли в акваторію Чорного моря, - турецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 6986
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17.04.2021 21:06 Ответить
Ну и шо, вздрочнув на ихтамнетов?
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17.04.2021 21:44 Ответить
Мост красивый, напоминает "Золотые ворота".
А что за корытца голубенькие ?
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18.04.2021 00:54 Ответить
атомные авианосцы "Байденко" и "Эрдоганенко"
терплячє чекають
пока кацапы загонят свои корыта в Чорне море,
чтоби закрыть ворота Босфора
и разобраться
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17.04.2021 22:24 Ответить
а два американских єсминца не вошли... будапештские подптсалы
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17.04.2021 22:55 Ответить
Побрезговали.
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18.04.2021 00:55 Ответить
Если Турция это НАТО, то нахрена они пропускают военные корабли России через пролив, чтобы потом выразить обеспокоенность?😡
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17.04.2021 23:33 Ответить
Чтобы поржать с этих устаревших "караблей" и с того, что с ними будет.
Вход - руб, выход - 5.
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18.04.2021 00:58 Ответить
А всегда в последний момен все предадут, закон жизни, ПС. Никогда не понимал тут пишущих идиотов называющих ТУРОК БРАТАМИ ИЛИ ПОЛЯКОВ, ПОЕДТЕ В ПОЛЬШУ ПОЧУВСТВУЙТЕ ЭТУ БРАТСКУЮ ЛЮБОВЬ, Сироты мы если честно и с этого выходить надо.
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17.04.2021 23:52 Ответить
Если вы сироты, то кто вам доктор.
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18.04.2021 00:59 Ответить
Время все покажет, посмотрим, дай Бог что тут я не прав?!
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18.04.2021 01:26 Ответить
Сироты и доктор -это две разные сферы, сиротам нужны родычи, опекуны итд, а доктор нужен Путлеру и больным маниакальным кацапам.
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18.04.2021 01:30 Ответить
Чувство сиротства сидит в голове.
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18.04.2021 12:34 Ответить
Це - боти глобалістів, їхні корисні ідіоти. Тому щось доводити всіляким кольтам і гигам немає сенсу. Тим більше, що, згідно з куцою методичкою, у них на всі аргУменти є дві відповіді: "набутилочник" і "мокшанін". Вони мало того, що підлі, бо брешуть, але ще й елементарно тупі.
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18.04.2021 10:22 Ответить
А что ты хочешь неидиот от поляков? Чтобы они тебя деньгами забрасывали и вели в хилтон забесплатно лишь потому что ты к ним приехал?! Польша, Литва, Латвия, Эстония, Турция - наши главные адвокаты в НАТО. Та же Турция потеряла полмиллиона туристов из парашии только за то что Эрдоган выразил поддержку Украины. Какой тебе еще любви надо?
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18.04.2021 12:25 Ответить
В Крым проникли террористы, не для того чтобы теракт - а чтобы вдоволь накупаться, а уж потом конечно - ДА. © Н.П. Патрушев
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18.04.2021 01:04 Ответить
Швабру всунули в патрушева чтобы помыть. А заодно, конечно - ДА.
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18.04.2021 12:35 Ответить
Черномрский Флот Украины тоже перед крахом вернулся на свои базы из внешних рейдов.А Черное Море своего рода тже только корыто с вдой.
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18.04.2021 11:29 Ответить
Чего то у него нехилый крен на правый борт - судя по фото. Баб голых увидели на берегу, несчастные?
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18.04.2021 16:52 Ответить
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