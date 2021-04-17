Два больших десантных корабля РФ через Босфор вошли в акваторию Черного моря, - турецкие СМИ. ФОТО

Два больших десантных корабля Северного флота ВМС РФ прошли пролив Босфор в Турции. Они вошли в акваторию Черного моря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает турецкое издание Sabah.

Речь идет о кораблях "Александр Отраковский" и "Кондопога".

"ВМС России "Александр Отраковский", вошедшие вчера утром в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря, и военный корабль "Кондопога" с бортовым номером 027 завершили переход через Босфор в 07:30", - пишет издание.

Сообщается, что катер береговой охраны Турции сопровождал российские военные корабли "из соображений безопасности".

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