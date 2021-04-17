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Количество больных COVID-19 в мире превысило 140 миллионов человек, более трех миллионов человек умерли
По состоянию на 17 апреля количество больных COVID-19 в мире превысило 140 миллионов человек, более трех миллионов человек умерли.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ.
При этом 119 511 602 человек выздоровели, 3 015 548 человек - умерли.
Лидерами по количеству случаев заболевания COVID-19 остаются США (32 308 687), Индия (14 607 283) и Бразилия (13 834 342)
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели.
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+5 РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
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3015548*100/(119511602+3015548)=2,46%
2. Летальность обычного гриппа порядка 0,1%
в 10 раз більше,ніж в грипу..
але від грипу вакцинуються-без протестів,а від ковіду довбо-би не хочуть..
КОВІД ВИКЛИКАЄ в тому числі тромбози..
тому існують РІЗНІ протоколи лікування
жінки ше до акушерок..
З ТАУ кИТА
і ускладнення все більші ((
ПОРА ВЖЕ ЯКІСЬ ЗАКОНИ ПРИЙМАТИ..
ПРОТИ ДОВБО-БІВ АНТИВАКЦИНАТОРІВ (