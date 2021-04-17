По состоянию на 17 апреля количество больных COVID-19 в мире превысило 140 миллионов человек, более трех миллионов человек умерли.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ.

При этом 119 511 602 человек выздоровели, 3 015 548 человек - умерли.

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Лидерами по количеству случаев заболевания COVID-19 остаются США (32 308 687), Индия (14 607 283) и Бразилия (13 834 342)

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели.