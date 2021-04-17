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Новости Коронавирус и карантин
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Количество больных COVID-19 в мире превысило 140 миллионов человек, более трех миллионов человек умерли

Количество больных COVID-19 в мире превысило 140 миллионов человек, более трех миллионов человек умерли

По состоянию на 17 апреля количество больных COVID-19 в мире превысило 140 миллионов человек, более трех миллионов человек умерли.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer, передает Цензор.НЕТ.

При этом 119 511 602 человек выздоровели, 3 015 548 человек - умерли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19, - ВОЗ

Лидерами по количеству случаев заболевания COVID-19 остаются США (32 308 687), Индия (14 607 283) и Бразилия (13 834 342) 

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек выздоровели.

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
3/140=2,1%. Это обыкновенный грипп при всех потугах СМИ назвать это панлемией.
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17.04.2021 17:24 Ответить
+4
Сейчас верующие (тут целое стадо таких пасётся) тебе объяснят, кто ты такая.
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17.04.2021 17:31 Ответить
+2
Какой ужас, на земле живёт 7млрд человек, за больше чем год заболело 140млн, пандемия капец.
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17.04.2021 17:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
3/140=2,1%. Это обыкновенный грипп при всех потугах СМИ назвать это панлемией.
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17.04.2021 17:24 Ответить
Сейчас верующие (тут целое стадо таких пасётся) тебе объяснят, кто ты такая.
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17.04.2021 17:31 Ответить
1. Текущую летальность считают для тех, у кого болезнь закончиласть - те отношение умерших к сумме умерших и выздоровевших.
3015548*100/(119511602+3015548)=2,46%

2. Летальность обычного гриппа порядка 0,1%
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17.04.2021 18:11 Ответить
вибудовуючи статистичну криву ОРІЄНТОВНО НА КІНЕЦЬ ПАНДЕМІЇ
в 10 раз більше,ніж в грипу..
але від грипу вакцинуються-без протестів,а від ковіду довбо-би не хочуть..
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18.04.2021 12:35 Ответить
Какой ужас, на земле живёт 7млрд человек, за больше чем год заболело 140млн, пандемия капец.
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17.04.2021 17:46 Ответить
Я вообще советую не доверять здравоохранению, врачам и медицине, вдруг чего можно пустотелом и подорожником подлечится. Срущих на медицину и неверующих много, а очереди в больницах откуда я хз. Или подлечат, а там можно дальше умничать в интернет пространстве?))
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17.04.2021 18:14 Ответить
Ты себя вообще слышишь?))) Что ты несешь?
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17.04.2021 18:26 Ответить
Не, не надо, надо, как у нас в протоколе: болезнь, якобы вызывающую тромбозы, лечить препаратами, вызывающими тот же тромбоз и еще кучу всего.
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17.04.2021 19:13 Ответить
ГНИЛА ДЕМАГОГІЯ І БРЕХНЯ,"танк єврейський"

КОВІД ВИКЛИКАЄ в тому числі тромбози..
тому існують РІЗНІ протоколи лікування
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18.04.2021 12:46 Ответить
Це хто тобі сказав про різні протоколи?
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18.04.2021 17:18 Ответить
вони всі лише до стоматологів і травматологів..
жінки ше до акушерок..
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18.04.2021 12:36 Ответить
Мля, это пи*дец, откуда такие берутся то? Адепты теории заговора и проповедники "ковид это не страшно" или "ковид - его не существует". В наше информационное время, отрицать пандемию могут только весьма скудоумные люди....
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17.04.2021 18:06 Ответить
Не только они, но и "проповедники"-кремлеботы. Они через впн тут пишут. Жаль, что команда Цензора до сих пор не вставил все эти впн-ы в спам-фильтр, как это делают в википедии.
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17.04.2021 18:49 Ответить
"ХЛОПАКА З ХОДОРОВА"Остап Стахів відомий у Львові як керівник Громадської організації "Ідея нації", його часто можна побачити на різноманітних пікетах та акціях протесту сумнівного характеру. Свого часу, намагався балотуватися до Верховної Ради, як самовисуванець. Славу також нажив будучи https://www.youtube.com/watch?v=1xEbNwEQ2dQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1M6K1bojQvd1x_opBAN4CDnk8zHb6h6dQErzypYd3bj1kz_v7fvEgigwg кинутим в смітник і ******* зеленкою за ймовірну причетність до організації замовних пікетів. Останнім часом активно агітує проти носіння медичних масок та заперечує існування коронавірусу.Кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 140 мільйонів осіб, понад три мільйони людей померли - Цензор.НЕТ 4483
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18.04.2021 12:42 Ответить
Нічого-нічого, невдовзі глобалісти навчаться світовою статистикою маніпулювати.
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17.04.2021 18:06 Ответить
Они уже давно научились этому...
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17.04.2021 18:19 Ответить
Такі да. Але я мав на увазі ковідну статистику. Вони на певний час випустили її з виду, а коли стало ясно, що щорічна смертність тримається на зваичному рівні, почали гнати пургу.
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18.04.2021 14:54 Ответить
НІ.. ЦЕ РЕПТИЛОЇДИ.
З ТАУ кИТА
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18.04.2021 12:43 Ответить
Таки рептилоїди. Достатньо на іпало сцукерберга поглянути. Воно ж не людина.
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18.04.2021 14:55 Ответить
На Земле - 7 млрд. 859 млн. людей. Если не ускорить вакцинацию, то через год ~ каждый седьмой заболеет короновирусом. Самое плохое в этой истории, это не только то, что умрут еще миллионы, а еще и то, что многие переболевшие имеют осложнения после короны. Ну и еще неизвестно, как это отразиться на днк и последующих поколениях.
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17.04.2021 18:45 Ответить
а ще заражаються другий..третій раз..
і ускладнення все більші ((

ПОРА ВЖЕ ЯКІСЬ ЗАКОНИ ПРИЙМАТИ..
ПРОТИ ДОВБО-БІВ АНТИВАКЦИНАТОРІВ (
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18.04.2021 12:38 Ответить
Побийся головою об стінку. Може попустить.
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18.04.2021 14:56 Ответить
У природы нет плохой погоды. Природа не терпит пустоты.
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17.04.2021 20:10 Ответить
 
 