Украинский воин ранен в результате обстрела боевиков. С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12.

В пригороде населенных пунктов Луганское, Майорск и Водяное в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь".

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В штабе подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.