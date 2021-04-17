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Новости Агрессия России против Украины
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Украинский воин ранен в результате обстрела боевиков. С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате обстрела боевиков. С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-центре штаба ООС, с начала суток зафиксировано 5 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

В частности, недалеко от поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12.

В пригороде населенных пунктов Луганское, Майорск и Водяное в Донецкой области, враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь".

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В штабе подчеркнули, что подразделения Вооруженных Сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы.

ранение (3400) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6812
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17.04.2021 18:10 Ответить
+10
Швидкого одужання нашому захиснику.
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17.04.2021 18:23 Ответить
+6
Панi Ксенiя, не годуйте русскую свинью, будь ласочка.
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17.04.2021 18:16 Ответить
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Пораненому воїну швидкого та повного одужання.
Горіть у пеклі russische schweine!
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6812
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17.04.2021 18:10 Ответить
хрюндель, чого нам тебе жаліти ?
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17.04.2021 18:13 Ответить
Панi Ксенiя, не годуйте русскую свинью, будь ласочка.
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17.04.2021 18:16 Ответить
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17.04.2021 18:19 Ответить
Пирла, тобі знову пора на пірс-тебе зачекалися рюське морячки.
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17.04.2021 18:21 Ответить
Научный проект быть - испытывать на русский свинья удушение фосфорорганического соединения газ массированным холокост, изнасиловать тебя в туалет тюрьмы.
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17.04.2021 18:21 Ответить
Совокуплять тебя рот и искоренять with предел немилосердия, собака свиньи.
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17.04.2021 18:19 Ответить
P.S.: був кацап і нема кацапа...
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17.04.2021 18:26 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
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17.04.2021 18:23 Ответить
"А в ответ -тишина"" ,саме це і прикро,безвідповідні втрати !!!!
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17.04.2021 18:34 Ответить
Ранили нашего парня, надо нанести в десятки больше потерь кацапским прихвостням !! У нас , что нет артиллерии ?! Хватить терпеть !!!
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17.04.2021 18:38 Ответить
враг потихоньку выстраивает линию атаки уже 3 неделю .
стягивали они силы в Сирию и что ? Не бомбили они сирийские города ?
таперь посмотрим историю военной кампании в Чечне ..
первая кампания была неудачной и они просто ждали пока не появятся сторонники рф в Чечне .
потом была вторая кампания 2000 году
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17.04.2021 18:43 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1378
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17.04.2021 19:09 Ответить
///
Українського воїна поранено унаслідок обстрілу бойовиків. Від початку доби ворог 5 разів порушив перемир'я, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6947

В Каменском рассказали о погибшем на Донбассе военнослужащем: в сводке ООС о нем не упомянули

В среду, 14 апреля, на Донбассе погиб украинский военнослужащий из Каменского (Днепропетровская область).
Об этом сообщил у себя в Инстаграм мэр города Андрей Белоусов.
"14 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погиб каменчанин Яковлев Евгений Владимирович - военнослужащий воинской части А 3688 отдельного батальона "Айдар", - написал он и выразил соболезнования родным и близким погибшего украинского защитника.
Печально еще и то, что пресс-служба ООС по итогам среды не сообщала о погибших или раненных в зоне проведения боевых действий.
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17.04.2021 19:25 Ответить
Вот так отвечает имбецилам, руководство-патриоты своей страны.


Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Общество 17-апр, 15:499 1 982 0

Военные атаковали тренировочный лагерь, позицию для зенитных установок, завод по производству бетона, а также склад боеприпасов.

Истребители и вертолеты Израиля минувшей ночью нанесли удары по военным объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел территории Израиля в пятницу вечером. Об этом в субботу, 17 апреля, сообщила армейская пресс-служба.

"Накануне вечером из сектора Газа была выпущена ракета по территории Израиля. В ответ истребители и боевые вертолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных целей ХАМАС в секторе Газа, включая тренировочный лагерь, строящуюся позицию для зенитных установок, завод по производству бетона, использовавшегося в строительстве диверсионных тоннелей под границей, а также склад боеприпасов", - говорится в заявлении военных.

По данным армейской пресс-службы, в пятницу вечером палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории. Местные СМИ сообщили, что снаряд разорвался в незаселенной местности, не причинив ущерба.

В предыдущий раз палестинские радикалы подвергали обстрелу территорию еврейского государства 15 апреля.

В ответ в ночь на пятницу истребители и боевые вертолеты израильской армии нанесли удары по нескольким военным целям движения ХАМАС на территории палестинского приморского анклава.
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17.04.2021 23:08 Ответить
Так там є чим наносити, а у нас?!
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17.04.2021 23:42 Ответить
А у нас хато есть песенки - сгорила хата. вы , 73% телезрителей хотели телегавно, еште.
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18.04.2021 22:03 Ответить
 
 