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Новости Операция Объединенных сил
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Спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе с целью нанести максимум потерь личному составу, - штаб ООС

Спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе с целью нанести максимум потерь личному составу, - штаб ООС

Российские наемники и спецподразделения РФ, прибывающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в ближайшее время будут пытаться нанести потери Вооруженным силам Украины, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной войне.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак во время пресс-тура для иностранных журналистов в район проведения ООС в Донецкой и Луганской областях Украины, отвечая на вопросы прессы, чего ожидать фронте в ближайшее время.

"В дальнейшем будет эскалация, будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них стоит задача  - нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно. Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит - нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь, и потом это использовать в информационной плоскости, как им это нужно", - сообщил Ганущак.

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Отвечая на вопрос, готовятся ли сейчас Объединенные силы к отражению наступления противника, Ганущак отметил: "Проводится ряд мероприятий. Поэтому мы и говорим, что мы готовы ко всем вариантам развития событий, в том числе и если противник пойдет в наступление".

В то же время он напомнил, что в последнее время российские СМИ разгоняют среди населения временно оккупированных территорий и на российских телеканалах истерию о якобы возможном наступлении Объединенных сил. Это делается намеренно и не соответствует действительности, отметил заместитель командующего.

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"Люди там в панике (на оккупированных территориях - ред.). Уже  довели до  того, что говорят и про наступательные операции, и вы знаете историю об "убитом мальчике" в 20 км от фронта ... Все это для того, чтобы среди людей посеять панику, ввести их в заблуждение. Это постоянно проводится, это обученные специалисты (россияне - ред.), которые применяются в информационной плоскости. ФСБ, Главное разведуправления, Силы специальных операций - три на сегодняшний день дивизии, работающих в этом направлении", - отметил Ганущак.

Отвечая на вопрос, сформированы и представлены ли высшему военному руководству данные о потребности в вооружении, технике и горюче-смазочных материалах на тот случай, если начнется активная фаза наступления со стороны РФ, заместитель командующего заверил: "Всем обеспечены. Армия тем и характеризуется, что везде должен быть порядок. Всем обеспечены, и все продумано по обеспечению".

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провокация (1464) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+16
А це точно свіже повідомлення ? В людини ще новий рік...
Спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе с целью нанести максимум потерь личному составу, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7358
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17.04.2021 18:24 Ответить
+16
кацапи сюди не за водою прийшли,вони прийшли щоб знищити державу Україну.вода тільки відстрочить війну,максимум на пів року,а далі знову"распятий мальчік" і знову війна
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17.04.2021 18:31 Ответить
+15
Українсько-російська війна була давно зійшла з світової повістки. Але х-ло постарався привернути увагу світу. Вчора мій водій, аполітичний африканець, який не дуже то і новини дивиться, питав мене чого знов хоче хоче від України старий недоумок. Про те, як він стягує війська, весь світ трубить з кожної праски. Нам би зараз використати цей хайп на свою користь...
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17.04.2021 18:27 Ответить
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хорошо. всё верно делают.
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18.04.2021 07:53 Ответить
Значит ООС будут, таки, продолжать безнаказанно обстреливать ,то бишь,провоцировать сепары. За справедливую ответку-штрафы и наказания..?РККА восемь десятков лет тож не поддавалась на провокации Вермахта,затем бежало аж до Волги,и на обратном пути имели ужасающие потери..А пригрозить,ну хотя бы помахать пальчиком, одержимому путлеру, нашему гаранту видимо слабо..
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18.04.2021 13:08 Ответить
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