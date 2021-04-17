Спецподразделения РФ готовят провокации на Донбассе с целью нанести максимум потерь личному составу, - штаб ООС

Российские наемники и спецподразделения РФ, прибывающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в ближайшее время будут пытаться нанести потери Вооруженным силам Украины, чтобы спровоцировать ответный огонь и использовать это в информационной войне.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявил заместитель командующего Объединенных сил, генерал-майор Виктор Ганущак во время пресс-тура для иностранных журналистов в район проведения ООС в Донецкой и Луганской областях Украины, отвечая на вопросы прессы, чего ожидать фронте в ближайшее время.

"В дальнейшем будет эскалация, будут провокационные обстрелы, противник будет провоцировать. У них стоит задача - нанести максимум потерь личному составу. Это доказывает снайперский огонь, где применяются спецподразделения Российской Федерации непосредственно. Они сюда заезжают, они отрабатывают, а также иногда боевики, которые находятся в траншеях, не знают, что заходят специалисты и работают отдельно по задачам руководства 1-го и 2-го армейского корпуса. Задача у них стоит - нанести урон, чтобы спровоцировать ответный огонь, и потом это использовать в информационной плоскости, как им это нужно", - сообщил Ганущак.

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Отвечая на вопрос, готовятся ли сейчас Объединенные силы к отражению наступления противника, Ганущак отметил: "Проводится ряд мероприятий. Поэтому мы и говорим, что мы готовы ко всем вариантам развития событий, в том числе и если противник пойдет в наступление".

В то же время он напомнил, что в последнее время российские СМИ разгоняют среди населения временно оккупированных территорий и на российских телеканалах истерию о якобы возможном наступлении Объединенных сил. Это делается намеренно и не соответствует действительности, отметил заместитель командующего.

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"Люди там в панике (на оккупированных территориях - ред.). Уже довели до того, что говорят и про наступательные операции, и вы знаете историю об "убитом мальчике" в 20 км от фронта ... Все это для того, чтобы среди людей посеять панику, ввести их в заблуждение. Это постоянно проводится, это обученные специалисты (россияне - ред.), которые применяются в информационной плоскости. ФСБ, Главное разведуправления, Силы специальных операций - три на сегодняшний день дивизии, работающих в этом направлении", - отметил Ганущак.

Отвечая на вопрос, сформированы и представлены ли высшему военному руководству данные о потребности в вооружении, технике и горюче-смазочных материалах на тот случай, если начнется активная фаза наступления со стороны РФ, заместитель командующего заверил: "Всем обеспечены. Армия тем и характеризуется, что везде должен быть порядок. Всем обеспечены, и все продумано по обеспечению".

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