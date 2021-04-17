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Новости Агрессия России против Украины
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Украина требует, чтобы старший дипломат посольства России в Киеве покинул страну, в ответ на решение РФ выслать украинского консула Сосонюка, - МИД

Украина требует, чтобы старший дипломат посольства России в Киеве покинул страну, в ответ на решение РФ выслать украинского консула Сосонюка, - МИД

В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации по безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России.

Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", - говорится в сообщении.

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В ведомстве указывают, что такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях с 1963 г. "и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

Также читайте: Енин о задержании консула в Петербурге: Мы столкнулись фактически с нападением на нашего сотрудника. Если РФ вышлет Сосонюка - будем реагировать так же действенно

Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.

Автор: 

МИД (7003) россия (96231) Санкт-Петербург (488) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+59
Та вообще выгнать ВСЕХ этих ватных КРЫС к чёртовой матери .
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17.04.2021 18:38 Ответить
+38
Много чести для свинособаки его имя упоминать.
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17.04.2021 18:40 Ответить
+29
У свинособак там шофер старший? В цивилизованных странах приняты вежливые форму обращения - Пан такой-то, Мистер такой-то. У свинособак - "Эй,ты!". Вот именно так и звучит сообщение МИД Украины , в полном соответствии с "этикетом", к которому привыкли свинособаки - "Эй ты, который там главный, пшел вон".
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17.04.2021 18:47 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Та вообще выгнать ВСЕХ этих ватных КРЫС к чёртовой матери .
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17.04.2021 18:38 Ответить
фамилии старшего дипломата Украина не знает
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17.04.2021 18:39 Ответить
Много чести для свинособаки его имя упоминать.
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17.04.2021 18:40 Ответить
шофер может покинуть территорию
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17.04.2021 18:43 Ответить
У свинособак там шофер старший? В цивилизованных странах приняты вежливые форму обращения - Пан такой-то, Мистер такой-то. У свинособак - "Эй,ты!". Вот именно так и звучит сообщение МИД Украины , в полном соответствии с "этикетом", к которому привыкли свинособаки - "Эй ты, который там главный, пшел вон".
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17.04.2021 18:47 Ответить
Між шофером і старшим дипломатом існує велика різниця.
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17.04.2021 20:00 Ответить
то є так, але замість старшего дипломата орки можуть відправити до дому шофера, або вартового Ніхто не знає, хто там головний
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17.04.2021 20:08 Ответить
Ты из дурки пишешь?
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17.04.2021 21:10 Ответить
У собак не имена, а клички.
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17.04.2021 18:55 Ответить
"Пес".
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18.04.2021 10:21 Ответить
В идеале уже давно надо было выгнать всех из посольства парашии, оставить только посла, чтобы вызывать на ковер по случаю и без
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17.04.2021 18:40 Ответить
Посол давно в москве
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17.04.2021 18:57 Ответить
Это и есть то, что было в Киеве вместо посла.
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17.04.2021 21:05 Ответить
а консула в Одессе слабо?
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17.04.2021 18:44 Ответить
Пару років тому знімав апартаменти на Аркадії впритул до москальського консульства. Неприємні враженя - вікна з захистом і щоб плюнути треба було з номера на балкон пертися. І за три дні не бачив жодного ворушіня там. Як вимерли... Як гарно
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18.04.2021 06:59 Ответить
Оперативно.
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17.04.2021 18:47 Ответить
А на высылку дипломата что сил не хватило полумерки
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17.04.2021 18:49 Ответить
А старший дипломат хіба не дипломат?
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17.04.2021 20:01 Ответить
Україна вимагає, щоб старший дипломат посольства Росії у Києві покинув країну, у відповідь на рішення РФ вислати українського консула Сосонюка, - МЗС - Цензор.НЕТ 6978
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17.04.2021 20:27 Ответить
Українці й не сподіваються що свинособака з паРАШІ щось адекватне гавкнуть зможе. Вас там хочь дупи після того як посерете витирати навчили?
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17.04.2021 19:04 Ответить
Медведчука с паломницей нужно лишить гражданства и депортировать
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17.04.2021 19:04 Ответить
Україна вимагає, щоб старший дипломат посольства Росії у Києві покинув країну, у відповідь на рішення РФ вислати українського консула Сосонюка, - МЗС - Цензор.НЕТ 8887
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17.04.2021 19:06 Ответить
Кацапи гоу хоум!
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17.04.2021 19:11 Ответить
Усіх свинособак у рідні *****.
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17.04.2021 19:12 Ответить
Пусть сначала вышлют и доедет жив-здоров, а потом уже решайте) что за мода помоеднее время бежать впереди паровоза!
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17.04.2021 19:23 Ответить
https://vesti-k.ru/news/2021/02/21/proizvodstvo-zavoda-krymskij-titan-vyjdet-na-polnuyu-moshnost/ Завод «Крымский титан» выйдет на полную мощность в 2021 году.

Сырье и электричество поставляется из Украины несколько лет!
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17.04.2021 19:31 Ответить
Давно треба було розірвати з цапами всі відношення.
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17.04.2021 19:51 Ответить
Гоните кацапского посла из Украины ссаными тряпками!!
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17.04.2021 19:53 Ответить
Так их посла ж вроде нет у нас...
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17.04.2021 20:00 Ответить
У нас вместо посла был старший дипломат. Теперь будет младший дипломат. А потом будет шофёр( По фр. водитель).
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17.04.2021 21:08 Ответить
высылка послов - первый признак войны ? или я ошибаюсь ?
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17.04.2021 20:01 Ответить
Це дипломатична війна.
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17.04.2021 20:03 Ответить
глупо - проснетесь летом...
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17.04.2021 20:14 Ответить
А що то було в 2014, хіба не перший "признак"?
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18.04.2021 10:36 Ответить
никто не гонит танки за 1000 километров, шо бы потом не наступать....
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17.04.2021 20:13 Ответить
нахiй спляжу
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17.04.2021 20:14 Ответить
я вообще поражаюсь сколько там бастовали и машины били и все такое и оно 7 лет стоит его снести давно пора было еще в 14 году и выгнать всех.))
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17.04.2021 20:15 Ответить
шо б тока потом не поздно было
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17.04.2021 20:41 Ответить
кацы узкозлазые - вы готовы умереть за *****?
пощады не будет,,,, вы готовы? - кацы?
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17.04.2021 20:52 Ответить
А у них что есть выбор? Погонят как баранов на бойню.
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17.04.2021 20:54 Ответить
"узкоглазьіе" -- вони не "кацьі". Одна компетентна особа роз'яснила, що все, що далі від Москви -- за Уралом, на Півночі, Сибір та Далекий Схід -- то все "русские", а касапи -- то Москва, Рязань, Саратов, Пенза, Нижний Новгород.
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18.04.2021 11:00 Ответить
Вы разницу видите между кацапами в маскве и бурятами в танках? - я нет.
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18.04.2021 11:15 Ответить
Так би хотілося,щоб його проводжали вболівальники київського "Динамо",як проводжали колись вболівальників росіян....
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17.04.2021 20:56 Ответить
Вообще его в опу ******.
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17.04.2021 21:12 Ответить
Надеюсь направление движения наши правильно кацапошпиону указали без перевода.
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17.04.2021 21:32 Ответить
Україна вимагає, щоб старший дипломат посольства Росії у Києві покинув країну у відповідь на рішення РФ вислати українського консула Сосонюка, - МЗС - Цензор.НЕТ 7422 ПТН-ПНХ
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17.04.2021 22:07 Ответить
Закрытие российского посольства в Украине
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18.04.2021 12:35 Ответить
починаючи з 19 квітня...



???

чому 19-го ? це не дзеркально. з 17-го повинно бути.
********* зажадали, щоб український консул покинув паРашу до середи.
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17.04.2021 23:15 Ответить
В тексті багато разів повторюється одна помилка - росія пишеться з
маленької букви!
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18.04.2021 10:23 Ответить
Крадену назву можна й не писати.
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18.04.2021 11:03 Ответить
Надо было требовать покинуть Украину ещё в марте 2014 года притом в полном составе
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18.04.2021 12:18 Ответить
Кацапское посольство в Киеве (находится на Соломе,на Повитрофлотском по),с 2014 года стоит с закрытыми окнами,все окна о внутренний двор.Сцыкливые,чумазые твари.
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18.04.2021 13:55 Ответить
Усіх з російськими паспортами - нах з України ще кацапську саму правільну церкву прихопіть
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18.04.2021 14:06 Ответить
Якраз,на часі, ввести візовий режим
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18.04.2021 14:54 Ответить
УКРАИНА ничего не должна требовать.....Она должна выслать всю россию с УКРАИНЫ!!!!
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18.04.2021 17:41 Ответить
Гнать его сраной метлой в рассею, чтоб и духу его не было.
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18.04.2021 19:08 Ответить
 
 