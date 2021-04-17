Украина требует, чтобы старший дипломат посольства России в Киеве покинул страну, в ответ на решение РФ выслать украинского консула Сосонюка, - МИД
В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.
Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.
"На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации по безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России.
Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", - говорится в сообщении.
В ведомстве указывают, что такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях с 1963 г. "и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".
"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - отмечается в сообщении.
Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.
Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сырье и электричество поставляется из Украины несколько лет!
пощады не будет,,,, вы готовы? - кацы?
???
чому 19-го ? це не дзеркально. з 17-го повинно бути.
********* зажадали, щоб український консул покинув паРашу до середи.
маленької букви!