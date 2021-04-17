Украина требует, чтобы старший дипломат посольства России в Киеве покинул страну, в ответ на решение РФ выслать украинского консула Сосонюка, - МИД

В ответ на решение РФ выслать украинского консула в Санкт-Петербурге МИД Украины требует от старшего дипломата посольства России в Киеве покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Об этом говорится в заявлении МИД, передает Цензор.НЕТ.

"На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации по безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России.

Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", - говорится в сообщении.

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В ведомстве указывают, что такие действия российской власти грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических отношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях с 1963 г. "и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 апреля стало известно, что украинский консул Александр Сосонюк задержан в российском городе Санкт-Петербург. Его задержала ФСБ якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ заявили, что "к иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права". По информации спикера МИД Украины Олега Николенко, Сосонюк был задержан на несколько часов и уже находится в дипучреждении.

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Москва заявила, что пребывание украинского консула Александра Сосонюка в России "нежелательно", ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, начиная с 19 апреля.