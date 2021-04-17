МОК выделил украинским спортсменам-олимпийцам 1,5 тыс. доз вакцины от коронавируса, - Беленюк

Украинские спортсмены, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, могут получить прививку от коронавируса. Для этого Международный олимпийский комитет предоставил Украине 1,5 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

"Это дело добровольное. Никто не будет принудительно навязывать, чтобы каждый спортсмен вакцинировался. Но очень будет обидно, если спортсмен непосредственно перед Олимпийскими играми заболеет коронавирусной инфекцией. Во-первых, тогда он не сможет поехать на эти соревнования, а во-вторых - может подвести свою команду", - пояснил Беленюк.

По его словам, вакцины предназначены для тех спортсменов, которые потенциально имеют шансы попасть на Олимпийские игры, уже находятся в процессе получения лицензий или в ближайшее время примут участие в отборе. Сейчас таких спортсменов около 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начали вакцинировать от коронавируса сотрудников системы МВД, - Аваков

В то же время депутат рассказал, что у некоторых спортсменов возникают сомнения относительно вакцинации, поэтому сейчас идет разъяснительная работа с тренерами, руководителями профильных школ о необходимости вакцинации.

"Чем раньше спортсмен вакцинируется, тем больше у него будет времени, чтобы проследить за своим состоянием, тренировками. Также можно успеть получить две дозы вакцины", - акцентировал Беленюк.

При этом он отметил: если спортсмен откажется вакцинироваться препаратом CoronaVac, то сможет получить вакцину Pfizer - при условии, что у Министерства здравоохранения будет такая возможность.

Как сообщалось, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры должны были состояться 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Специфический запах подмышек": "слуга народа" Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха