МОК выделил украинским спортсменам-олимпийцам 1,5 тыс. доз вакцины от коронавируса, - Беленюк
Украинские спортсмены, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, могут получить прививку от коронавируса. Для этого Международный олимпийский комитет предоставил Украине 1,5 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.
"Это дело добровольное. Никто не будет принудительно навязывать, чтобы каждый спортсмен вакцинировался. Но очень будет обидно, если спортсмен непосредственно перед Олимпийскими играми заболеет коронавирусной инфекцией. Во-первых, тогда он не сможет поехать на эти соревнования, а во-вторых - может подвести свою команду", - пояснил Беленюк.
По его словам, вакцины предназначены для тех спортсменов, которые потенциально имеют шансы попасть на Олимпийские игры, уже находятся в процессе получения лицензий или в ближайшее время примут участие в отборе. Сейчас таких спортсменов около 100.
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В то же время депутат рассказал, что у некоторых спортсменов возникают сомнения относительно вакцинации, поэтому сейчас идет разъяснительная работа с тренерами, руководителями профильных школ о необходимости вакцинации.
"Чем раньше спортсмен вакцинируется, тем больше у него будет времени, чтобы проследить за своим состоянием, тренировками. Также можно успеть получить две дозы вакцины", - акцентировал Беленюк.
При этом он отметил: если спортсмен откажется вакцинироваться препаратом CoronaVac, то сможет получить вакцину Pfizer - при условии, что у Министерства здравоохранения будет такая возможность.
Как сообщалось, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры должны были состояться 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
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А в Украине семейные врачи из себя богоизбранных изображают
У меня знакомая лежит сейчас под кислородом дома
А ведь этого можно было избежать , если бы врач во время тест назначил и лечение , НО ОН ГОНЯЛ ЧЕЛОВЕКА НЕДЕЛЮ ПО АНАЛИЗАМ , ОЧЕРЕДЯМ И КТ
А Степанов будет сидеть за свой протокол лечения
Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую.
Взвесь волю твердую:
Каким идти?
Одна просторная -
Дорога торная,
Страстей раба,
По ней громадная,
К соблазну жадная
Идет толпа.
О жизни искренней,
О цели выспренней
Там мысль смешна.
Кипит там вечная.
Бесчеловечная
Вражда-война
За блага бренные...
Там души пленные
Полны греха.
На вид блестящая,
Там жизнь мертвящая
К добру глуха.
Другая - тесная
Дорога, честная,
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд
За обойденного.
За угнетенного -
Умножь их круг,
Иди к униженным,
Иди к обиженным -
И будь им друг!
А Авіценна теж про це згадував: "Коли лікар стає торговцем, де хворому відшукать цілителя?..."
ЗеленюкБеленюк не даст ни одной дозе уйти "налево".Он этих выздоровевших нюхом чует.
https://censor.net/ru/news/3249337/spetsificheskiyi_zapah_podmyshek_sluga_naroda_belenyuk_zayavil_chto_nauchilsya_otlichat_perebolevshih