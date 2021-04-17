РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12375 посетителей онлайн
Новости
1 671 18

МОК выделил украинским спортсменам-олимпийцам 1,5 тыс. доз вакцины от коронавируса, - Беленюк

МОК выделил украинским спортсменам-олимпийцам 1,5 тыс. доз вакцины от коронавируса, - Беленюк

Украинские спортсмены, которые будут представлять нашу страну на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, могут получить прививку от коронавируса. Для этого Международный олимпийский комитет предоставил Украине 1,5 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам молодежи и спорта Жан Беленюк.

"Это дело добровольное. Никто не будет принудительно навязывать, чтобы каждый спортсмен вакцинировался. Но очень будет обидно, если спортсмен непосредственно перед Олимпийскими играми заболеет коронавирусной инфекцией. Во-первых, тогда он не сможет поехать на эти соревнования, а во-вторых - может подвести свою команду", - пояснил Беленюк.

По его словам, вакцины предназначены для тех спортсменов, которые потенциально имеют шансы попасть на Олимпийские игры, уже находятся в процессе получения лицензий или в ближайшее время примут участие в отборе. Сейчас таких спортсменов около 100.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине начали вакцинировать от коронавируса сотрудников системы МВД, - Аваков

В то же время депутат рассказал, что у некоторых спортсменов возникают сомнения относительно вакцинации, поэтому сейчас идет разъяснительная работа с тренерами, руководителями профильных школ о необходимости вакцинации.

"Чем раньше спортсмен вакцинируется, тем больше у него будет времени, чтобы проследить за своим состоянием, тренировками. Также можно успеть получить две дозы вакцины", - акцентировал Беленюк.

При этом он отметил: если спортсмен откажется вакцинироваться препаратом CoronaVac, то сможет получить вакцину Pfizer - при условии, что у Министерства здравоохранения будет такая возможность.

Как сообщалось, летние Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года. Игры должны были состояться 2020 года, но их перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Специфический запах подмышек": "слуга народа" Беленюк заявил, что научился отличать переболевших COVID-19 с помощью нюха

вакцина (3815) МОК (178) Олимпиада (1136) спорт (2440) Беленюк Жан (59)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Єрмак зєлєнському виділив 1,5 тис. доз , але не вакцини. Інтрига....
показать весь комментарий
17.04.2021 19:16 Ответить
+3
В Україні все робиться з власної волі !!! Дєрьмак не даст збрехати -Якщо Джеміляв ,з власної волі війде з ЄС то і проблеми почнут вирішуватись жвавіше ,головне з власної волі !!!)))
показать весь комментарий
17.04.2021 19:23 Ответить
+2
А коли зеленій плісняві гуманітарку подженут ,з декілька тисчонц доз ,но не вакцини !!!)))
показать весь комментарий
17.04.2021 19:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Єрмак зєлєнському виділив 1,5 тис. доз , але не вакцини. Інтрига....
показать весь комментарий
17.04.2021 19:16 Ответить
А коли зеленій плісняві гуманітарку подженут ,з декілька тисчонц доз ,но не вакцини !!!)))
показать весь комментарий
17.04.2021 19:20 Ответить
В Україні все робиться з власної волі !!! Дєрьмак не даст збрехати -Якщо Джеміляв ,з власної волі війде з ЄС то і проблеми почнут вирішуватись жвавіше ,головне з власної волі !!!)))
показать весь комментарий
17.04.2021 19:23 Ответить
Серед олімпійців-спортсменів виявили увесь склад ОП, МОЗ та їх сім'ї.
показать весь комментарий
17.04.2021 19:51 Ответить
они что, с ума сошли вакцинироваться такой вакциной... это для бедных...
показать весь комментарий
18.04.2021 08:14 Ответить
У Великобританії в першу чергу вакцинували літніх людей. Те що у нас медиків раніше за них вакцинували то нормально. Але те, що спортсменів - то вже неправильно.
показать весь комментарий
17.04.2021 20:05 Ответить
Ага, бляха-муха, выделили самым бедным, самым нуждающимся.....
показать весь комментарий
17.04.2021 20:11 Ответить
МОК - це міжнародний олімпійський комітет
показать весь комментарий
17.04.2021 20:19 Ответить
В Германии тесты делают в аптеках бесплатно всем подряд
А в Украине семейные врачи из себя богоизбранных изображают
показать весь комментарий
17.04.2021 20:26 Ответить
зачем на врачей волну гнать... у них есть приказы МОЗ, вот врачи и не могут сделать бОльшего, чем им разрешено.
показать весь комментарий
18.04.2021 08:18 Ответить
Врач должен лечить !!!!!!!!!

У меня знакомая лежит сейчас под кислородом дома
А ведь этого можно было избежать , если бы врач во время тест назначил и лечение , НО ОН ГОНЯЛ ЧЕЛОВЕКА НЕДЕЛЮ ПО АНАЛИЗАМ , ОЧЕРЕДЯМ И КТ
А Степанов будет сидеть за свой протокол лечения
показать весь комментарий
18.04.2021 08:22 Ответить
А де Ви в Україні "лікарів" бачили? Вони вже років з тридцять готуються стать "бізнесменами від медицини"... Якщо один з сотні і йде вчиться на лікаря "за покликанням", то його "система" або змусить стать "бізнесменом", або просто, "зжере"... Ви Некрасова читать любите? Відкрийте "Кому на Руси жить хорошо...". Він там чітко подібну ситуацію розмалював:
Средь мира дольнего
Для сердца вольного
Есть два пути.
Взвесь силу гордую.
Взвесь волю твердую:
Каким идти?
Одна просторная -
Дорога торная,
Страстей раба,
По ней громадная,
К соблазну жадная
Идет толпа.
О жизни искренней,
О цели выспренней
Там мысль смешна.
Кипит там вечная.
Бесчеловечная
Вражда-война
За блага бренные...
Там души пленные
Полны греха.
На вид блестящая,
Там жизнь мертвящая
К добру глуха.
Другая - тесная
Дорога, честная,
По ней идут
Лишь души сильные,
Любвеобильные,
На бой, на труд
За обойденного.
За угнетенного -
Умножь их круг,
Иди к униженным,
Иди к обиженным -
И будь им друг!
А Авіценна теж про це згадував: "Коли лікар стає торговцем, де хворому відшукать цілителя?..."
показать весь комментарий
18.04.2021 08:31 Ответить
"У ЗЕленых "слуг уродца" вранье-это неотъемлемая часть жизни. МОК вакцину не предоставлял.Это из закупленой "Лекхимом" партии.На этот счёт есть статья в "Зеркале недели" https://zn.ua/HEALTH/epidemija-manipuljatsij.html%D0%95 Эпидемия манипуляций ." "Хотя главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявлял, что CoronaVac в первую очередь будут вакцинировать маломобильных пожилых людей и их опекунов, в итоге первыми провакцинировали олимпийцев и паралимпийцев"
показать весь комментарий
17.04.2021 20:54 Ответить
Всем дебилам гавкавшим на вакцину АстраЗенека, -включите Чемпионат мира по снуккеру в Шефильде,и увидите,что англичане проводят данный турнир у себя в стране УЖЕ со зрителями! Это потому что вакцина АстроЗенека плохая вакцина? Да,холопы? Дебилы,тля...
показать весь комментарий
17.04.2021 21:17 Ответить
спортсмены они важнее, каких-то бабушек персионерок, как лучшие люди блогеры, и прочие публичные...
показать весь комментарий
17.04.2021 22:01 Ответить
это полный минус
показать весь комментарий
17.04.2021 22:22 Ответить
Афро-слуга Зеленюк Беленюк не даст ни одной дозе уйти "налево".Он этих выздоровевших нюхом чует.
https://censor.net/ru/news/3249337/spetsificheskiyi_zapah_podmyshek_sluga_naroda_belenyuk_zayavil_chto_nauchilsya_otlichat_perebolevshih
показать весь комментарий
18.04.2021 11:13 Ответить
 
 