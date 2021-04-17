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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Коронавирус и карантин
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Прибывших в оккупированный Крым граждан Украины обязали делать ПЦР и обнародовать результат в российском реестре

Прибывших в оккупированный Крым граждан Украины обязали делать ПЦР и обнародовать результат в российском реестре

Оккупационные власти Крыма внесли изменения в действующие правила для прибывающих на полуостров, разработанные в связи с пандемией коронавируса.

С 17 апреля "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда "пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на этом портале.

Соответствующий порядок прописан в изменениях, внесенных марионеткой Кремля Сергеем Аксеновым в указ "О введении режима повышенной готовности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под видом учений РФ перебросила в оккупированный Крым штурмовики Су-25СМ3

За минувшие сутки в Крыму выявили 99 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По данным местной власти, из 99 случаев 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Издание отмечает, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.

Автор: 

карантин (16729) Крым (26427) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Прибулих до окупованого Крим громадян України зобов'язали робити ПЛР і оприлюднювати результат у російському реєстрі - Цензор.НЕТ 8435
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17.04.2021 19:55 Ответить
+10
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17.04.2021 19:28 Ответить
+9
Крым это Украина и надо гнать оттуда ВСЮ сволочь ватную !
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17.04.2021 19:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Крым это Украина и надо гнать оттуда ВСЮ сволочь ватную !
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17.04.2021 19:26 Ответить
Вперед.
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17.04.2021 19:28 Ответить
вот и попробуйте тараканов уговорить уйти,
ничего не делая,
когда они прибегут к вам на кухню,
от грязного соседа...
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17.04.2021 19:34 Ответить
Цікаво ,що є місця де таргани не живут !!!)))
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17.04.2021 19:36 Ответить
в голові горішнього сіроманця тарганів та клопів хоч греблю гати.
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17.04.2021 19:40 Ответить
при чём тут живут - не живут...
я спрашиваю как "гнать оттуда ВСЮ ватную сволочь"?
и кто будет гнать
"Серый Вовк" что ль?
чьими руками?
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17.04.2021 19:52 Ответить
Та охолонь,я що тебе образив ?? Я лише поділився цікавим спостереженням !!! Я бачу лише один цивілізований засіб -вдала євроінтеграція України, але з зеленою пліснявої ми марнуємо час !!!)))
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17.04.2021 19:56 Ответить
В Украине так всегда, то шоколадом помажут, то зеленой болотной тиной.
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17.04.2021 20:36 Ответить
Ганебна спадщина багатовікової асиміляціі українців московитами !!)))
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17.04.2021 20:48 Ответить
А как ?
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17.04.2021 20:42 Ответить
Класіка-"В СССР секса нет!"-"В Криму -Ковида нет! "" !!!!))))
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17.04.2021 19:33 Ответить
Да пусть хоть бирку в ухо им цепляют....то не граждане Украины...то хохлы...
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17.04.2021 19:36 Ответить
Татуху на лобі ,у вигляді двоголового бройлера !!!)))
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17.04.2021 19:58 Ответить
А ПЦР, це такий кулемет ? Без дідового кулемета, в Крим ? Щоб поповнювати обмінний фонд москалям ? Не розумію ?
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17.04.2021 19:37 Ответить
піддакувач окупантів.
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17.04.2021 19:41 Ответить
Кацапська прокладка
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17.04.2021 19:45 Ответить
КАЦАПСЮРА, чо просираешься под буржуйскими именами???
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17.04.2021 19:56 Ответить
Ну это требование для всей территории мордора, а не только Крыма, что хотят, то на подконтрольной территории и делают
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17.04.2021 19:54 Ответить
НЕКУЙ туда шастать
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17.04.2021 19:54 Ответить
Так родичі там. ***, я родичів за 500м не дуже хочу бачить, а вони туди пруть аж сльозу видавлюють - родня, хочу пагаварить. Скайп, вайбер, телеграм вам в дупу. В Воркуте родичів також кохаєте?
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18.04.2021 07:07 Ответить
Прибулих до окупованого Крим громадян України зобов'язали робити ПЛР і оприлюднювати результат у російському реєстрі - Цензор.НЕТ 8435
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17.04.2021 19:55 Ответить
https://ria.ru/20210417/samolet-1728747678.html

Самолет из Волгограда готовится к аварийной посадке в Шереметьево
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17.04.2021 19:57 Ответить
Ожидается посадка самолета Airbus "Волгоград-Москва" компании http://ria.ru/organization_Aehroflot/ "Аэрофлот" после срабатывания индикации "открытие грузового отсека", - сказал собеседник агентства.
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17.04.2021 19:59 Ответить
Що ,якісь москаль пішов пляшки здавати ???)))
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17.04.2021 20:00 Ответить
через грузовой отсек
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17.04.2021 20:01 Ответить
"Нормальние герои ,всегда идут в обход!" !!!)))
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17.04.2021 20:08 Ответить
Невже почали мішки з "цукром" скидати на Вороніж?
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17.04.2021 20:46 Ответить
нехер прибывать
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17.04.2021 19:59 Ответить
А це непогана стратегія... Вата з України(вороги) їде в Крим, там звичайно її затримують(бухають, байдикують, звичайні ватні будні) починається - кіпіш, з,являється полонені - ватники(початок 2ї світової)... Україна обмінює вату на вату....
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17.04.2021 20:01 Ответить
прибывших совецких на территорию Одессы, германское командование обязало регистрироваца в городской управе 1941г.
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17.04.2021 20:04 Ответить
Це зветься дозвізділися!!!)))
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17.04.2021 20:17 Ответить
Мабуть за руской пенсией туда шли . ))
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17.04.2021 20:30 Ответить
А те, что туда ездят на аннексированные территории и в парашку, то НЕГРАЖДАНЕ Украины, в лучшем случае безответственные ПОДДАННЫЕ, а то и РАБЫ, но хуже, если они по факту и менталитету ХОЛОПЫ москальской ымперии!
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17.04.2021 20:46 Ответить
Какая досада, так давно хотел свозить жену на юбк чтобы посмотреть камни с неба при закате солнца, а проклятый аксенов испортил всю романтику. Низабудем нипростим.
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17.04.2021 20:55 Ответить
https://censor.net/ru/news/3260386/pribyvshih_v_okkupirovannyyi_krym_grajdan_ukrainy_obyazali_delat_ptsr_i_obnarodovat_rezultat_v_rossiyiskomhttps://censor.net/ru/news/3260386/pribyvshih_v_okkupirovannyyi_krym_grajdan_ukrainy_obyazali_delat_ptsr_i_obnarodovat_rezultat_v_rossiyiskom ....при германской оккупации такого не было
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17.04.2021 21:26 Ответить
прибывающих из Крыма обратно нужно тоже заставить пройти тест.
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17.04.2021 21:43 Ответить
 
 