Прибывших в оккупированный Крым граждан Украины обязали делать ПЦР и обнародовать результат в российском реестре

Оккупационные власти Крыма внесли изменения в действующие правила для прибывающих на полуостров, разработанные в связи с пандемией коронавируса.

С 17 апреля "иностранные граждане и лица без гражданства" должны будут в течение трех календарных дней со дня приезда "пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Также необходимо будет заполнить электронную анкету, размещенную на этом портале.

Соответствующий порядок прописан в изменениях, внесенных марионеткой Кремля Сергеем Аксеновым в указ "О введении режима повышенной готовности".

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За минувшие сутки в Крыму выявили 99 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По данным местной власти, из 99 случаев 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Издание отмечает, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.