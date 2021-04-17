Гражданина Украины Гладыря приговорили к 10 годам тюрьмы в США за кибератаки на компании

Суд в Вашингтоне приговорил гражданина Украины Федора Гладыря к 10 годам лишения свободы за ряд кибератак на американские компании, которые привели к финансовым потерям на сумму более 3 миллиардов долларов.

Об этом сообщается на сайте Минюста США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным американского ведомства, Гладырь работал системным администратором в хакерском сообществе FIN7, в состав которого входили более 70 человек. Его задержали еще в 2018 году в Дрездене по требованию правоохранительных органов США и экстрадировали в Сиэтл. В сентябре 2019-го он признался в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений. Ему грозил срок заключения до 25 лет. Вместе с Гладырем наказание получили еще два украинца - Дмитрий Федоров и Андрей Копаков.

Согласно данным расследования, члены FIN7 путем взлома систем американских компаний получали доступ к личным данным клиентов.

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"Некоторые из них были хакерами, другие разрабатывали вредоносное программное обеспечение, установленное на компьютерах, а третьи создавали вредные электронные письма, которые заставляли жертв заражать системы их компаний", - заявила исполняющая обязанности прокурора США Тесса М. Горман.

Отмечается, что начиная с 2015 года, злоумышленники взломали тысячи компьютерных систем и похитили миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, а также частную и непубличную информацию, которую они использовали или продавали для получения прибыли. Только в США хакеры атаковали компьютерные сети сотни компаний в 50 штатах и ​​округе Колумбия, похитив 20 млн записей карточек клиентов с более 6500 терминалов торговых точек в более чем 3600 отдельных местах бизнеса. Общий размер ущерба, причиненного банкам, торговцам, компаниям и потребителям, оценивается в более чем 3 миллиарда долларов. Кроме США, кибератаки были зафиксированы, в частности, в Великобритании, Франции и Австралии.

Напомним, 1 августа 2018 года Минюст США сообщил об аресте троих граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке "Fin7". "Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении Минюста.

Согласно данным Минюста - все трое - граждане Украины. Их имена - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

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По данным министерства, жертвами группировки "Fin7", известной также под названиями "Группа Карбанак" и "Навигатор", с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

В МИД Украины подтвердили информацию о задержании.

В сентябре 2019 года гражданин Украины Федор Гладырь в федеральном суде США в Сиэтле признал себя виновным по обвинению в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений.