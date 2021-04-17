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Гражданина Украины Гладыря приговорили к 10 годам тюрьмы в США за кибератаки на компании

Гражданина Украины Гладыря приговорили к 10 годам тюрьмы в США за кибератаки на компании

Суд в Вашингтоне приговорил гражданина Украины Федора Гладыря к 10 годам лишения свободы за ряд кибератак на американские компании, которые привели к финансовым потерям на сумму более 3 миллиардов долларов.

Об этом сообщается на сайте Минюста США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным американского ведомства, Гладырь работал системным администратором в хакерском сообществе FIN7, в состав которого входили более 70 человек. Его задержали еще в 2018 году в Дрездене по требованию правоохранительных органов США и экстрадировали в Сиэтл. В сентябре 2019-го он признался в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений. Ему грозил срок заключения до 25 лет. Вместе с Гладырем наказание получили еще два украинца - Дмитрий Федоров и Андрей Копаков.

Согласно данным расследования, члены FIN7 путем взлома систем американских компаний получали доступ к личным данным клиентов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Группа украинских хакеров взломала более 150 компаний в странах Европы и США, нанеся убытки более $80 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Некоторые из них были хакерами, другие разрабатывали вредоносное программное обеспечение, установленное на компьютерах, а третьи создавали вредные электронные письма, которые заставляли жертв заражать системы их компаний", - заявила исполняющая обязанности прокурора США Тесса М. Горман.

Отмечается, что начиная с 2015 года, злоумышленники взломали тысячи компьютерных систем и похитили миллионы номеров кредитных и дебетовых карт клиентов, а также частную и непубличную информацию, которую они использовали или продавали для получения прибыли. Только в США хакеры атаковали компьютерные сети сотни компаний в 50 штатах и ​​округе Колумбия, похитив 20 млн записей карточек клиентов с более 6500 терминалов торговых точек в более чем 3600 отдельных местах бизнеса. Общий размер ущерба, причиненного банкам, торговцам, компаниям и потребителям, оценивается в более чем 3 миллиарда долларов. Кроме США, кибератаки были зафиксированы, в частности, в Великобритании, Франции и Австралии.

Напомним, 1 августа 2018 года Минюст США сообщил об аресте троих граждан Украины по подозрению в причастности к хакерской группировке "Fin7". "Три ключевых члена сложной международной хакерской группировки, работающей в Восточной Европе, задержаны и находятся под стражей", - говорится в сообщении Минюста.

Согласно данным Минюста - все трое - граждане Украины. Их имена - Дмитрий Федоров, Федор Гладырь и Андрей Копаков.

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По данным министерства, жертвами группировки "Fin7", известной также под названиями "Группа Карбанак" и "Навигатор", с 2015 года стали более 100 американских компаний, среди которых рестораны, игровой и гостиничный бизнес.

В МИД Украины подтвердили информацию о задержании.

В сентябре 2019 года гражданин Украины Федор Гладырь в федеральном суде США в Сиэтле признал себя виновным по обвинению в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений.

Автор: 

киберпреступление (762) США (27174) хакер (1191)


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Топ комментарии
+5
Убытки - еще не означает что они заработали 3 "льярда". Это как алкаш стырит сервопривод с станка, и сдаст с него медь. "Заработает" он на пару "фанфуриков" пойла низкопробного, а убытку принесёт на баксов 500.
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17.04.2021 20:24 Ответить
+4
Таких дурнів - тьма, або використовували його москалики в сліпу, або недоразумение з україньким паспортом типу ківи, шуфрича, бойка...... хакер ламає СБ держустанови США, а посол купує бази данних на базарі( стаття вище)... : )
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17.04.2021 20:15 Ответить
+3
3лярда... за такі гроші і посидіти можна. Якщо 10 років сумлінно пахати на будівництві, ніколи три лярда не заробиш, та і в IT теж.
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17.04.2021 20:12 Ответить
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3лярда... за такі гроші і посидіти можна. Якщо 10 років сумлінно пахати на будівництві, ніколи три лярда не заробиш, та і в IT теж.
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17.04.2021 20:12 Ответить
Убытки - еще не означает что они заработали 3 "льярда". Это как алкаш стырит сервопривод с станка, и сдаст с него медь. "Заработает" он на пару "фанфуриков" пойла низкопробного, а убытку принесёт на баксов 500.
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17.04.2021 20:24 Ответить
Згоден. Навіть там народ ніколи не втратить можливість записати в бюджет компанії "втрати 3 лярда" і таким чином оптимізувати податки) Але однозначно хлопці потягнули 20млн "картону", навіть якщо рахувати оптовими цінами це буде десь... 4$ за картку, вже 80 лям, дууже непогано. Але це якщо просто здати, а там ймовірно була своя команда нальщиків і не одна. Короче як ні крути, а улов вийшов суттєвий.
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17.04.2021 21:11 Ответить
ага ,щас другое имя и хлебная работа в фбр на благо вашингтонского обкома
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17.04.2021 21:51 Ответить
Якраз ні. Амери це люті злодюги в цьому плані, вони саджають навіть тих, хто їм допомагав. От почитайте дуже цікаву історію нашого хакера, якому https://habr.com/ru/company/rootwelt/blog/301246/ не пощастило зв'язатись з американськими спецслужбами .
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17.04.2021 22:04 Ответить
главное чтобы вашингтонский обком тебя сотоварищи на бутылку вовремя насадил
на это никаких ярдов не жалко
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17.04.2021 22:23 Ответить
Таких дурнів - тьма, або використовували його москалики в сліпу, або недоразумение з україньким паспортом типу ківи, шуфрича, бойка...... хакер ламає СБ держустанови США, а посол купує бази данних на базарі( стаття вище)... : )
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17.04.2021 20:15 Ответить
Думаю, що хлопчина, якщо не дурний і не москаль, то з часом працюватиме на ФБР і ламатиме РВСН паРАШІ....
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17.04.2021 20:24 Ответить
расстрелять
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17.04.2021 20:21 Ответить
ГРУ РАБссии организовывали кибарактаки на сайты Госдепа Минфина Пентагона и прочих госструктур США,Байден недавно выгнал из РАБссиянского посольства 10 крыс Путлера,остальным наложил миллиардные санкции...,включая госдолг РАБссии...
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17.04.2021 20:23 Ответить
А кто вам сказал что подобных чуваков и прочих Айтишников сажают в тюрягу?
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17.04.2021 20:27 Ответить
Незаменимых айтишников нет...
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17.04.2021 20:34 Ответить
Путлер давно капут,зуб даю...
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17.04.2021 20:37 Ответить
Дай.
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18.04.2021 09:21 Ответить
В россии все вундеркинды с 1945 года все раБотают на зонах (закрытых городах)
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18.04.2021 13:36 Ответить
Малувато...
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17.04.2021 20:28 Ответить
Самым крутым РАБссиянцем в области Айтитехнологий считается в США Майкл Тэлэн,частенько его интервью в Ютьюбе вбрасывает наш украинский блогер Саша Кушнарь на сайте NEWSADER
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17.04.2021 20:33 Ответить
В Україні за вбивство, викрадення і катування дають 9 років. Це вам не США!
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17.04.2021 20:41 Ответить
Ну,кожен сам коваль свого щастя!!! Нарешті серьозні дядьки помітили зусилля молодого заробітчанина.Дайте йому нормальну зарплатню- і він витрахає ваших ворогів.
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17.04.2021 20:51 Ответить
Горжусь...хоть что-то могут, если сильно захотят!
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17.04.2021 21:36 Ответить
А десь за вбивство 9 років дають як що 'занести'....
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17.04.2021 22:59 Ответить
 
 