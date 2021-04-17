Россия тормозит любые шаги к миру, но переговоры по ситуации на Донбассе продолжаются, - Кравчук

Весь мир призывает Россию остановиться в своей агрессии в Украине, но она делает вид, что ничего не слышит.

Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что переговоры по ситуации на Донбассе продолжаются. Работает ТКГ, встречаются политические советники "нормандской четверки", встречаются лидеры стран, входящих в Нормандский формат.

"Я понимаю, что люди хотят результата. Я его тоже хочу. Но сказать, что все уже в тупике и все заблокировано, - это не соответствует действительности… Работа идет, встречи идут, переговоры идут. Конечно, нет того результата и той эффективности этих переговоров. Это отмечают все, это очевидно", - признал Кравчук.

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Кроме того, есть четкая позиция Европы, НАТО, США - демократический мир на стороне Украины, добавил он.

"Все требуют от России прекратить провокации, прекратить огонь и соблюдать режим тишины на Донбассе, не провоцировать ситуацию на границе с Украиной, отвести свои войска. Мир говорит России - остановитесь, потому что это опасно не только для ситуации на Донбассе или для Украины, это опасно для Европы и всего мира", - сказал Кравчук.

Этому подтверждение и решение Джо Байдена о введении чрезвычайной ситуации в США в связи с угрозой, которая идет стране от России.

"То это серьезно, очень серьезно. Соединенные Штаты Америки сказали - мы больше не позволим России так действовать, мы потребуем от нее выполнения международных норм", - прокомментировал глава украинской делегации в ТКГ.

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Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе и в рамках ТКГ. Однако страна-агрессор не реагирует на эти призывы и любые предложения по снижению агрессии.

"Россия не хочет мира. Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги", - уверен Кравчук.

Также Кремль отказывается обсуждать мирный план по Донбассу, разработанный Францией и Германией, и поддержанный Украиной.

"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников глав стран Нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о чем-то, о дальнейших шагах. Потому что ситуация крайне тяжелая, напряжение высокое. Но мы же не можем закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация", - резюмировал Кравчук.

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