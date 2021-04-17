Россия тормозит любые шаги к миру, но переговоры по ситуации на Донбассе продолжаются, - Кравчук
Весь мир призывает Россию остановиться в своей агрессии в Украине, но она делает вид, что ничего не слышит.
Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
Он отметил, что переговоры по ситуации на Донбассе продолжаются. Работает ТКГ, встречаются политические советники "нормандской четверки", встречаются лидеры стран, входящих в Нормандский формат.
"Я понимаю, что люди хотят результата. Я его тоже хочу. Но сказать, что все уже в тупике и все заблокировано, - это не соответствует действительности… Работа идет, встречи идут, переговоры идут. Конечно, нет того результата и той эффективности этих переговоров. Это отмечают все, это очевидно", - признал Кравчук.
Кроме того, есть четкая позиция Европы, НАТО, США - демократический мир на стороне Украины, добавил он.
"Все требуют от России прекратить провокации, прекратить огонь и соблюдать режим тишины на Донбассе, не провоцировать ситуацию на границе с Украиной, отвести свои войска. Мир говорит России - остановитесь, потому что это опасно не только для ситуации на Донбассе или для Украины, это опасно для Европы и всего мира", - сказал Кравчук.
Этому подтверждение и решение Джо Байдена о введении чрезвычайной ситуации в США в связи с угрозой, которая идет стране от России.
"То это серьезно, очень серьезно. Соединенные Штаты Америки сказали - мы больше не позволим России так действовать, мы потребуем от нее выполнения международных норм", - прокомментировал глава украинской делегации в ТКГ.
Украина призывает Россию к прекращению огня на Донбассе и в рамках ТКГ. Однако страна-агрессор не реагирует на эти призывы и любые предложения по снижению агрессии.
"Россия не хочет мира. Россия делает все, чтобы заблокировать любые шаги", - уверен Кравчук.
Также Кремль отказывается обсуждать мирный план по Донбассу, разработанный Францией и Германией, и поддержанный Украиной.
"Вот на 19 апреля запланирована встреча политических советников глав стран Нормандского формата. Ну, посмотрим. Может, они договорятся о чем-то, о дальнейших шагах. Потому что ситуация крайне тяжелая, напряжение высокое. Но мы же не можем закрывать глаза на те последствия, к которым приводит такая ситуация", - резюмировал Кравчук.
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Для того, щоб розуміти стратегію та тактику Байдена слід мати рівень та досвід Байдена... Більш писати з цього питання нічого не стану. Але хочу заспокоїти переляканих - все має завершитися добре...
Стосовно дій росії - її війська потопчуться-потопчуться поруч з кордонами України, набудуть досвід маневрів, витратяться і ... потім заберуться геть "не солоно хльобнувши"...
NB... Хочу повідомити також, що для того щоб кошти фінансової допомоги та кошти запозичень не розсовувалися по кишенях воротилами України...- через 90 днів США можуть ввести заборону й на торгівлю фінансовими інструментами УКРАЇНИ на міжнародних ринках...
Слід остерігатися позиції Франції доки "біля її руля" перебуватиме неоднозначний і часто ексцентричний Макрон зі своїми, часто різно спрямованими емоціями - він звичайно трішки сильніший політик, ніж ЗЕ... але...
А от кого слід боятися по справжньому, це підступності Німеччини, доки "біля її руля" буде пані Меркель, яка до цієї пори не запропонувала абсолютно жодної військової допомоги Україні, яка була одним з ініціаторів будівництва, а нині педалює завершення "північного потоку-2". Меркель - повністю "під Путіним" і виконує абсолютно всі його забаганки, хоча й не завжди мистецьки завуальованими...
Тому, надія на ефективність "нормандського формату" у нинішньому персональному складі - згубний, жорстокий та трагічний самообман...
Хто надав військову допомогу Україні - ви знаєте...
У внутрішній оборонній політиці -надіятися слід лише на себе, на свої сили, розвиваючи та укріплюючи їх. Внісши зміни в наше законодавство, яким дозволити існування іноземних військових баз для країн-друзів України.
В європейському організаційному аспекті - прикласти зусилля на створення довгострокового оборонного та інтелектуального поясу в Європі навколо росії з істинних друзів України і які на собі вже відчули, що таке росія (як скунс і ворог та загарбник), задля інтеграції в ньому всіх його складових - від військового компоненту до гуманітарного
А в зовнішньо-організаційному аспекті - прикласти зусилля на створення довгострокових двосторонніх та багатосторонніх угод на стратегічне партнерство
Але на будівництво всього цього має бути толковий "прораб", а не диверсант-з групою мінерів-підривників Путіна та олігархів в тилу від фронту України з росією ...
Или только украинцы гибнут
...Ну, вот я жила в 12 км от РФ, у меня 3 кумы урожденные РФ, получившие гражданство Украины по факту проживания в Украине на момент получения нами Независимости. Ездили в РФ спокойно. Многие из моих соседей-шахтеров в 90-е работали в Гуково. Как бы меня особо и не интересовала РФ, как таковая. Отношение было такое: ну, есть себе такая страна, во всем мире тысячи стран, они нас не трогают, мы их.
И тут ко мне в огород приехали танки со стороны РФ, из Гуково ко мне во двор прилетели "ГРАДы", на улицах моего города стояли танки, набитые бурятами, киргизами, осетинами, абхазцами, псковянами, питерцами, москвичами, мурмончанами, архангельцами, тамбовчанами.
Все они таращили глазища на "убитый украинскими фашистами Донбасс" с кованным заборами, спутниковыми антеннами, крышами, крытыми ондулином, джипами у дворов, асфальтом, памятниками погибшим во Вторую Мировую, розами и удивлялись "почему ваши города, оккупированные укро-фашистами такие ухоженные, а наши города похожи на города, прожившие 100 лет в оккупации".
Честно? Мы тогда верили, что мы сможем их убедить уехать назад в РФ. Мы рассказывали, что нас никто не оккупировал, кроме них, что у нас есть работа и зарплата, пенсии и соцгарантии, что им врет их пропаганда.
Они смеялись. Да, это потом, когда мы увидели, что они везут назад в РФ унитазы и заборы, кровати и люстры с разгромленных домов и городов, пришло осознание, что пропаганда - это просто маневр. Они все понимают. Они все осознают. Они все знают. И мы для них ресурс и заработок, не более. Нет политики. Политика - ширма и прикрытие для мародерства. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
Як там хатинка в Альпах під "стріхою" після "продажи" ЧМП ??
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2647106-kravcuk-skarzitsa-so-ne-otrimue-prezidentskoi-pensii.html
КРАВчук,мля..
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1420094295009322&set=p.1420094295009322&type=3&av=100010262946037&eav=AfZnPy3VugIIM1AJS8brmsHcGJgSaCCfuhzE3DsbcuOTmJUSBnn2LGEAhyg1vayHRAc&__cft__[0]=AZXSwstvRFPUx9nMfJmn10oENvaGfjmERHkuExwI_k1djehuviyD9ejOw-McH5wgGAjsc_9RWmn82_RU99p_w9_F7uvV0LMoP1IMQxgLx3kroyxO-YomNT3WR6aG61AjtYJ65YDwyQYv_esHIro-qTgtvWexC49xfYP0M_3NKSSZ7UTdxC9p09iOXwlYdFX5ROr_VjqfhVwvft8339HdDDAp&__tn__=R]-R .
@Canjok6
· 7 апр.
пройшовся по ерефівським пропагандистським каналам.там МРАК.разбомбіть кієв.унічтожіть до последнего солдата.і про 500 тис рос паспортів на донбасі.защіщать своїх граждан.і коменти під відео.давно пора загнать хахлов в стойло.ось такий ***....кій народ... . Здоровя шановні!