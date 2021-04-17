США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией в связи с эскалацией на границах

Госавиаслужба Украины отслеживает ситуацию в воздушном пространстве. Сейчас опасности для гражданской авиации нет.

"В связи с геополитическим напряжением, связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму, сегодня FAA (Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США) опубликовала NOTAM А0012 / 21, которым из-за потенциальных опасностей FAA рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV))", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Госавиаслужбы.

NOTAM А0013/21 рекомендует зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам соблюдать также осторожность при планировании полетов в район полетной информации Днепра (UKDV), оккупированного Симферополя (UKFV) и Киева (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с районов полетной информации UKDV, UKFV и UKBV).

Такое решение обусловлено эскалацией ситуации вдоль границ Украины, отмечается в сообщении.

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"На днях в официальном заявлении министров иностранных дел G7 было отмечено, что широкомасштабные перемещения российских войск вдоль границ Украины без предварительного уведомления представляют угрожающую и дестабилизирующую активность. Они призвали Россию прекратить провокации и немедленно снизить эскалацию напряженности в соответствии со своими международными обязательствами.

В рамках прямого диалога с авиационными властями США Госавиаслужбой Украины предлагается установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны. Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем", - подчеркивают в Госавиаслужбе.

Там напоминают, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с агрессией Российской Федерации против Украины на востоке страны и временной оккупацией Крыма.

"Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас безопасно и доступно для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации.

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В Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозах для гражданской авиации с целью немедленной реакции на обнаруженные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.

Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойна и контролируема.

Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

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Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

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