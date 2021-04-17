США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией в связи с эскалацией на границах
Госавиаслужба Украины отслеживает ситуацию в воздушном пространстве. Сейчас опасности для гражданской авиации нет.
"В связи с геополитическим напряжением, связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму, сегодня FAA (Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США) опубликовала NOTAM А0012 / 21, которым из-за потенциальных опасностей FAA рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV))", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Госавиаслужбы.
NOTAM А0013/21 рекомендует зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам соблюдать также осторожность при планировании полетов в район полетной информации Днепра (UKDV), оккупированного Симферополя (UKFV) и Киева (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с районов полетной информации UKDV, UKFV и UKBV).
Такое решение обусловлено эскалацией ситуации вдоль границ Украины, отмечается в сообщении.
"На днях в официальном заявлении министров иностранных дел G7 было отмечено, что широкомасштабные перемещения российских войск вдоль границ Украины без предварительного уведомления представляют угрожающую и дестабилизирующую активность. Они призвали Россию прекратить провокации и немедленно снизить эскалацию напряженности в соответствии со своими международными обязательствами.
В рамках прямого диалога с авиационными властями США Госавиаслужбой Украины предлагается установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны. Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем", - подчеркивают в Госавиаслужбе.
Там напоминают, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с агрессией Российской Федерации против Украины на востоке страны и временной оккупацией Крыма.
"Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас безопасно и доступно для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации.
В Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозах для гражданской авиации с целью немедленной реакции на обнаруженные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.
Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойна и контролируема.
Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - подчеркивается в сообщении.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
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Куда должна деваться вода, на пути которой дамба? Источники перестанут Днепр подпитывать или надо все-таки воду будет куда-то отводить, чтобы не затопило нафиг близлежащие территории?
П.С. У тебя больше одной мысли в голове удерживается?
"Не ругайте музыканта он играет так как может.".
корчевые программы
Бо этот клоун готов пойти на все, но только в противоположную от защиты Украины сторону.
Трепещите противники нового,
Перед натискои не устоять.
Вдохновитель ваш скреповый пыня
Дал вам ордер могилочку НА...