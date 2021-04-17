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Новости Агрессия России против Украины
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США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией в связи с эскалацией на границах

США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией в связи с эскалацией на границах

Госавиаслужба Украины отслеживает ситуацию в воздушном пространстве. Сейчас опасности для гражданской авиации нет.

"В связи с геополитическим напряжением, связанным с масштабным наращиванием вооруженных сил Российской Федерации вдоль границ Украины и во временно оккупированном Крыму, сегодня FAA (Федеральная авиационная администрация Департамента транспорта США) опубликовала NOTAM А0012 / 21, которым из-за потенциальных опасностей FAA рекомендует эксплуатантам своих воздушных судов проявлять особую осторожность при выполнении полетов из/в/над частями Московского РПИ (UUWV) и РПИ Ростов-на-Дону (URRV) в пределах 100 морских миль от РПИ Днепра (UKDV), РПИ Симферополь (UKFV) и РПИ Киев (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с РПИ UKDV, UKFV и UKBV))", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Госавиаслужбы.

NOTAM А0013/21 рекомендует зарегистрированным в США авиакомпаниям и воздушным судам соблюдать также осторожность при планировании полетов в район полетной информации Днепра (UKDV), оккупированного Симферополя (UKFV) и Киева (UKBV) (включая часть Киевского верхнего района полетной информации (UIR) (UKBU) в горизонтальных пределах с районов полетной информации UKDV, UKFV и UKBV).

Такое решение обусловлено эскалацией ситуации вдоль границ Украины, отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество авиаперелетов за время карантина уменьшилось более чем в четыре раза, - Госавиаслужба

"На днях в официальном заявлении министров иностранных дел G7 было отмечено, что широкомасштабные перемещения российских войск вдоль границ Украины без предварительного уведомления представляют угрожающую и дестабилизирующую активность. Они призвали Россию прекратить провокации и немедленно снизить эскалацию напряженности в соответствии со своими международными обязательствами.

В рамках прямого диалога с авиационными властями США Госавиаслужбой Украины предлагается установить непосредственное взаимодействие между соответствующими подразделениями по авиационной безопасности по обмену информацией и координации действий по реагированию на угрозы от зоны конфликта на востоке страны. Украинская сторона также готова предоставлять полную информацию о состоянии аэронавигационного обслуживания и безопасности полетов в Украине для скоординированных действий в будущем", - подчеркивают в Госавиаслужбе.

Там напоминают, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов в воздушном пространстве под ответственностью Украины есть определенные ограничения, которые действуют с 2014 года и связаны с агрессией Российской Федерации против Украины на востоке страны и временной оккупацией Крыма.

"Все остальное воздушное пространство под ответственностью Украины сейчас безопасно и доступно для планирования и выполнения полетов воздушных судов гражданской авиации.

Также читайте: США не планировали присоединяться к переговорам в Париже, - Белый дом

В Украине действует специальная процедура раннего предупреждения об угрозах для гражданской авиации с целью немедленной реакции на обнаруженные и потенциальные угрозы, возникающие в зоне конфликта.

Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она спокойна и контролируема.

Сейчас опасности для гражданской авиации нет", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

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Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Также читайте: Украинский институт будущего наработал стратегию действий в связи с эскалацией на Донбассе: Инициировать новое перемирие

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

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Автор: 

россия (96231) США (27174) Госавиаслужба (69)


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Топ комментарии
+43
Та яка ескалація ? Яка війна ? Україна збирається продати паРАШІ 2а готелі в центрі Киева, мабудь для транзиту вагнерівців з озброенням в інші країни.... : ) Почитаєш новини - волосся дибки... Алеееее в цій країні( Зе) інституції є....?
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17.04.2021 21:14 Ответить
+34
Наш гундосик вернулся из Парижа, или по традиции завис на сутки-другие?
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17.04.2021 21:15 Ответить
+24
Особливо небезпечно буде літати поблизу Вороніжу.
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17.04.2021 21:08 Ответить
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джерела дніпро годують
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17.04.2021 23:16 Ответить
И?
Куда должна деваться вода, на пути которой дамба? Источники перестанут Днепр подпитывать или надо все-таки воду будет куда-то отводить, чтобы не затопило нафиг близлежащие территории?

П.С. У тебя больше одной мысли в голове удерживается?
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18.04.2021 01:54 Ответить
Там для особо одаренних вентілятори в греблі стоять вони і гонять воду по Дніпру- во як !
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18.04.2021 16:01 Ответить
Сам бачив - включають вентілятори і вода в Дніпрі одразу тече ,виключають -не тече 🤣
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18.04.2021 16:04 Ответить
😆
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18.04.2021 11:14 Ответить
Да ты что!!!!! Речку остановить нельзя - по ходу её движения в неё впадает сотни малых рек и тысячи речушек, Территория Украины словно артериями пронизана руслами этих рек и речушек. И дамбы служат лишь для того что бы собрать необходимый запас воды для работы турбин. Перекрытие дамбы не останавливает реку,может лишь слегка обмельчить на недолгое время потому что у дамбы есть определённый запас прочности, прорыв дамбы подымает волну высотой 15 метров, хорошего мало
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17.04.2021 22:42 Ответить
Это поколение тик тока телефонных игр... В школе не учились . Или ходят но не учатся. Детки почитайте Гугл заодно и обучитесь. Самое страшное у нас президент такой же.
"Не ругайте музыканта он играет так как может.".
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18.04.2021 00:20 Ответить
Та вони й річку не бачили із-за своїх гаджетів. Тільки пі_ьки шлють одне одному.
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18.04.2021 11:36 Ответить
Цікава версія
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18.04.2021 11:10 Ответить
😆
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18.04.2021 11:18 Ответить
А воду з Дніпра, яка буде накопичуваться на верхніх дамбах, тобі, придурку, за пазуху лить?
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18.04.2021 12:05 Ответить
В интервью испанскому изданию глава мид РАБссии лавров заявил,...мы выходим из долларовой зависимости,...это означает Путлер капут....
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17.04.2021 22:16 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oiMAfBEgdMQ
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17.04.2021 22:17 Ответить
Ерма - долбоящер. Пусть глянет у всех ли стран-членов НАТО есть Пєтриоті? А потом пусть сядет віяснять почему и как так получилось.
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18.04.2021 17:53 Ответить
Денег нет,но вы держитесь там...
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17.04.2021 22:17 Ответить
Александр Невзоров сказал что теперь на РАБссии не будет даже Жигулей Глебыч Красава
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17.04.2021 22:22 Ответить
гарик мартиросян
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17.04.2021 22:22 Ответить
Комплектующие для РАБссиянской промышленности включая автомобильную покупают за доллары и евры....бедная РАБссия..
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17.04.2021 22:27 Ответить
карабах нгагорный не нужен
корчевые программы
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17.04.2021 22:27 Ответить
США попередили авіакомпанії про небезпеку польотів над Україною та Росією у зв'язку з ескалацією на кордонах - Цензор.НЕТ 6013
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17.04.2021 22:29 Ответить
Пару бомб на Кремль було б достатньо.
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18.04.2021 12:46 Ответить
Контора платежной системы SWIFT находится не в США,а в Европе...ждем-с... отключения....
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17.04.2021 22:32 Ответить
Европа как раз на это не пойдёт а вот штаты могли бы
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18.04.2021 00:17 Ответить
Ля
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17.04.2021 22:34 Ответить
Сибирские реки повернут в Крым но не в Среднюю Азию как мечтало кпSS когда то
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17.04.2021 22:40 Ответить
ЗЕ кто-нибудь предупредите обязательно.

Бо этот клоун готов пойти на все, но только в противоположную от защиты Украины сторону.
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17.04.2021 23:04 Ответить
походу, будем отбивать у орков Донбасс с Крымом...
Трепещите противники нового,
Перед натискои не устоять.
Вдохновитель ваш скреповый пыня
Дал вам ордер могилочку НА...
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18.04.2021 01:55 Ответить
Завтра была война! 1,2 тыс. танков ...
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18.04.2021 06:34 Ответить
Як тепер літатимуть Мау?
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18.04.2021 10:06 Ответить
этот песец будет последним что увидит ХЛО
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18.04.2021 10:14 Ответить
https://www.jetphotos.com/photo/9081852 Оця птичка літає біля Криму й кацапського Кавказу постійно
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18.04.2021 12:13 Ответить
Цікаво, що кола накручує строго по одній траєкторії.
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18.04.2021 12:19 Ответить
А морда в неї як в чужого з фільму
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18.04.2021 16:09 Ответить
Якщо Америка попереджує свої авіакомпанії - значить щось назріває...
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18.04.2021 13:32 Ответить
Американці сказали - невідворотний
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18.04.2021 16:06 Ответить
козлячие выродки еще до сих пор не наказаны за МН17.
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18.04.2021 15:36 Ответить
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