"Укрзализныця" увеличила количество рейсов на пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах
"Укрзализныця" обновила список рейсов на пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах, билеты уже в продаже.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт перевозчика.
"Количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники в разные регионы Украины увеличено. В частности, свой первый рейс после переименования осуществит "Бойковский экспресс" в Славское", - говорится в сообщении.
График рейсов:
№29/30 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода - 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая.
№124/123 Киев - Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. Из Константиновки - 1, 4, 8, 11 мая.
№138/137 Хмельницкий - Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. Из Лисичанска - 1, 3 и 9 мая.
№209/210 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы - 1 и 3 мая.
№239/240 - 207/208 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода - 1, 4, 8, 10 мая.
№242/241 - 210/212 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы - 9 мая.
№211/212 Харьков - Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова - 1, 4, 8, 10 мая.
№232/231 Запорожье - Ивано-Франковск. Из Запорожья отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска - 1 и 9 мая.
№243/244 Киев - Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, из Рахова - 30 апреля, 4, 8 и 10 мая.
№254/253 Киев - Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя - 1, 4 и 10 мая.
№251/252 Харьков - Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева - 30 апреля и 10 мая.
№298/297 Николаев - Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева - 30 апреля, 5, 7, 11 мая.
№745/746 "Бойковский экспресс" Киев - Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно.
№774/773 Киев - Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая.
№779/780 Сумы - Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая.
№781/782 Черкассы - Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая.
Сообщается, что продажа билетов на указанные рейсы открыта уже с 17 апреля.
В "Укрзализныце" отметили, что спрос на перевозки в период пасхальных и майских праздников продолжает расти, поэтому на наиболее популярные направления компания добавляет рейсы заранее. Это обеспечит более равномерное распределение пассажиропотока, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию и пассажиры на вокзалах были разграничены во времени и меньше пересекались.
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Якийсь зловмисник з'явився.
Дитині днюха..)))
Завжди залишаються дитиною..))
Замовили ще на літо....))
после долгого отсутствия приехал на дачу...
картошка вся заросла коноплей...
и что теперь выпалывать выпалывать??! ))))
І город перекопають..))
...
))
скоро жарить картошку на вискаре будет дешевле чем на масле
))
***
иногда коты между собой "Вискас" называют вискарем )))))))
кидає і зверху вниз і по бокам... рельси криві..
Покійний кум працювавав на шліфовальному потягу
ще років з 20 тому, казав-жах страшенний..