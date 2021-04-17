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"Укрзализныця" увеличила количество рейсов на пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах

"Укрзализныця" обновила список рейсов на пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах, билеты уже в продаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт перевозчика.

"Количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники в разные регионы Украины увеличено. В частности, свой первый рейс после переименования осуществит "Бойковский экспресс" в Славское", - говорится в сообщении.

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График рейсов:

№29/30 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода - 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая.
№124/123 Киев - Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. Из Константиновки - 1, 4, 8, 11 мая.
№138/137 Хмельницкий - Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. Из Лисичанска - 1, 3 и 9 мая.
№209/210 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы - 1 и 3 мая.
№239/240 - 207/208 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода - 1, 4, 8, 10 мая.
№242/241 - 210/212 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы - 9 мая.
№211/212 Харьков - Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова - 1, 4, 8, 10 мая.
№232/231 Запорожье - Ивано-Франковск. Из Запорожья отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска - 1 и 9 мая.
№243/244 Киев - Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, из Рахова - 30 апреля, 4, 8 и 10 мая.
№254/253 Киев - Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя - 1, 4 и 10 мая.
№251/252 Харьков - Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева - 30 апреля и 10 мая.
№298/297 Николаев - Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева - 30 апреля, 5, 7, 11 мая.
№745/746 "Бойковский экспресс" Киев - Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно.
№774/773 Киев - Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая.
№779/780 Сумы - Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая.
№781/782 Черкассы - Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая.

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Сообщается, что продажа билетов на указанные рейсы открыта уже с 17 апреля.

В "Укрзализныце" отметили, что спрос на перевозки в период пасхальных и майских праздников продолжает расти, поэтому на наиболее популярные направления компания добавляет рейсы заранее. Это обеспечит более равномерное распределение пассажиропотока, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию ​​и пассажиры на вокзалах были разграничены во времени и меньше пересекались.

Автор: 

Пасха (379) Укрзализныця (2763)


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Топ комментарии
+5
Кущ Зеленського )
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17.04.2021 21:49 Ответить
+4
"Укрзализныця" увеличила количество рейсов на Пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах - Цензор.НЕТ 3549
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17.04.2021 21:40 Ответить
+4
"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах - Цензор.НЕТ 7592
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17.04.2021 22:09 Ответить
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"Укрзализныця" увеличила количество рейсов на Пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах - Цензор.НЕТ 3549
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17.04.2021 21:40 Ответить
"Укрзализныця" увеличила количество рейсов на Пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах - Цензор.НЕТ 1802
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17.04.2021 21:41 Ответить
Кущ Зеленського )
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17.04.2021 21:49 Ответить
Ксюша ,ти чомусь неподобаєшься зебілоїдам ,спамят тебе недолуге !!!Незгадуй "величнішого" всує !!!)))
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17.04.2021 22:09 Ответить
Я сьогодні себе розспамлювала десь в п'яти темах.
Якийсь зловмисник з'явився.
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17.04.2021 22:23 Ответить
Зебілоїд чи БЮТоголове нещастя !!!)))
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17.04.2021 22:24 Ответить
О ,бач, ти вже ожила !!!)))
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17.04.2021 22:10 Ответить
Дякую, Дмитре )
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17.04.2021 22:23 Ответить
Вам видніше...😁
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17.04.2021 22:01 Ответить
ЯКа охрідея ,цеж рослинка щастя та натхнення !!!)))
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17.04.2021 22:07 Ответить
Вчора купив Орхідею за 400 грв...
Дитині днюха..)))
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17.04.2021 22:10 Ответить
Гарний подарунок,якщо дитина любить квіти доглядати !!!)))
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17.04.2021 22:14 Ответить
Знає, 35 років..))
Завжди залишаються дитиною..))
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17.04.2021 22:20 Ответить
Знаю ,що орхідея привередлива та вибаглива рослина !!!))))
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17.04.2021 22:23 Ответить
Ага, в інтернеті нема проблем...
Замовили ще на літо....))
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17.04.2021 22:35 Ответить
***
после долгого отсутствия приехал на дачу...
картошка вся заросла коноплей...
и что теперь выпалывать выпалывать??! ))))
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17.04.2021 22:16 Ответить
В тебе що дача в Чуйській долині???)))
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17.04.2021 22:18 Ответить
не...соседи наркоманы ))))
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17.04.2021 22:19 Ответить
Фартіт тобі !!!)))
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17.04.2021 22:20 Ответить
Дай об'яву ....
І город перекопають..))
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17.04.2021 22:24 Ответить
Запроси бригаду на конопельні жнива !!!)))
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17.04.2021 22:26 Ответить
та і без об"яви набіжать)))) падлюки...картоплю ж потовчуть з жуками разом))))
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17.04.2021 22:26 Ответить
Тобі без крупнокаліберного,12,7 мм., кулемета ,ну ніяк !!!))))
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17.04.2021 22:29 Ответить
та хвата 2-х стволки з солью ))))
"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах - Цензор.НЕТ 1985

...
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17.04.2021 22:35 Ответить
Може-щоб запобігти "скоплєній" поїздів на вокзалах??
))
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17.04.2021 22:00 Ответить
"Укрзалізниця" збільшила кількість рейсів на великодні свята, щоб уникнути скупчень у поїздах і на вокзалах - Цензор.НЕТ 7592
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17.04.2021 22:09 Ответить
І молоковмісний сирок !!!)))
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17.04.2021 22:11 Ответить
***
скоро жарить картошку на вискаре будет дешевле чем на масле
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17.04.2021 22:17 Ответить
На домашньому "віскарю"!
))
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17.04.2021 22:26 Ответить
та абы не на кошачьем))))
***
иногда коты между собой "Вискас" называют вискарем )))))))
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17.04.2021 22:29 Ответить
Про смажити забудь ,будемо пекти і для здоров"я корисніше !!!)))
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17.04.2021 22:27 Ответить
И на фото поезда 1960 года выпуска.За 30 лет не был обновлен пасажирский парк.Так и тягают плацкарты 50-60 годов выпуска.Куда они интересно девают деньги в Укрзалізниці.?Зарплаты платят три копейки своим работникам.Новые поезда и локомотивы не закупают и не выпускают.Продайте Укрзалізницю китайцам и порядка будет больше.И через пять лет максимум все поезда будут на магнитной подушке.И поезда будут все новые.
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17.04.2021 22:12 Ответить
Блин, на потягу Харків-Херсон штормить нєпадєцкі-
кидає і зверху вниз і по бокам... рельси криві..
Покійний кум працювавав на шліфовальному потягу
ще років з 20 тому, казав-жах страшенний..
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17.04.2021 22:31 Ответить
там все зарятся
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17.04.2021 23:25 Ответить
отменяйте всё. Вы только увеличиваете смерти
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17.04.2021 22:41 Ответить
 
 