"Укрзализныця" увеличила количество рейсов на пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах

"Укрзализныця" обновила список рейсов на пасхальные праздники, чтобы избежать скоплений в поездах и на вокзалах, билеты уже в продаже.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт перевозчика.

"Количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники в разные регионы Украины увеличено. В частности, свой первый рейс после переименования осуществит "Бойковский экспресс" в Славское", - говорится в сообщении.

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График рейсов:

№29/30 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода - 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая.

№124/123 Киев - Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. Из Константиновки - 1, 4, 8, 11 мая.

№138/137 Хмельницкий - Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. Из Лисичанска - 1, 3 и 9 мая.

№209/210 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы - 1 и 3 мая.

№239/240 - 207/208 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода - 1, 4, 8, 10 мая.

№242/241 - 210/212 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы - 9 мая.

№211/212 Харьков - Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова - 1, 4, 8, 10 мая.

№232/231 Запорожье - Ивано-Франковск. Из Запорожья отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска - 1 и 9 мая.

№243/244 Киев - Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, из Рахова - 30 апреля, 4, 8 и 10 мая.

№254/253 Киев - Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя - 1, 4 и 10 мая.

№251/252 Харьков - Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева - 30 апреля и 10 мая.

№298/297 Николаев - Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева - 30 апреля, 5, 7, 11 мая.

№745/746 "Бойковский экспресс" Киев - Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно.

№774/773 Киев - Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая.

№779/780 Сумы - Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая.

№781/782 Черкассы - Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая.

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Сообщается, что продажа билетов на указанные рейсы открыта уже с 17 апреля.

В "Укрзализныце" отметили, что спрос на перевозки в период пасхальных и майских праздников продолжает расти, поэтому на наиболее популярные направления компания добавляет рейсы заранее. Это обеспечит более равномерное распределение пассажиропотока, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию ​​и пассажиры на вокзалах были разграничены во времени и меньше пересекались.