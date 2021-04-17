"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ
ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
"В результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко", - говорится в сообщении.
Якобы "идеологи белорусской радикальной оппозиции" Зянкович и Федута "в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров" "организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в г. Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики".
После "проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете" одного из ресторанов Москвы.
"В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на т.н. "скрытых базах". Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". При этом Зянкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой. Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.", - говорится сообщении.
"Заговорщиков" задержали.
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Вот доречі. Почитай відгуки на ту ж подію з помийки
https://www.youtube.com/watch?v=91aHeWL0n3s
і з РБК
https://www.youtube.com/watch?v=V1DnvjAXBvY
Різниця очевидна.
Коли Путін взяв владу на рубежі тисячоліть, відносини між Росією та Україною були настільки тісними, що межі між двома пострадянськими країнами часто стиралися. Завдяки ряду помилок, хибних уявлень та зазіхань, він перетворив цю виграшну ситуацію в одну з найбільших геополітичних поразки в історії Росії. Недарма він шаленіє.
Це робить поточний період ще більш небезпечним, ніж це може бути відразу очевидним. Путіна не можна збагнути з точки зору повсякденної раціональності, яка визначає процеси прийняття рішень у більшості західних політиків. Навпаки, ним рухає відчуття своєї історичної місії відродити імперську велич Росії. Перш за все, це означає контроль над Україною.
Путін чітко усвідомлює, що якщо він уславиться як людина, яка втратила Україну, його історичний спадок ляже руїною. Перед такою долею він зараз опинився, і саме тому західний світ повинен дуже серйозно поставитись до цього.
Немає жодних гарантій того, що Путін конче схильний до широкомасштабного військового наступу. Дійсно, набагато вірогідніше, що наказ про масу війська на кордоні багато в чому був зумовлений простим розчаруванням через дії Зеленського та бажанням нагадати молодому українцю про деякі основні геополітичні реалії. Проте не можна виключати й катастрофічну ескалацію.
У найближчі дні та тижні життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство демонструвало свою постійну підтримку Україні та непохитну прихильність її територіальній цілісності. Окрім висловлювань підтримки Києву, це означає надсилання чіткого і однозначного повідомлення Кремлю щодо високої ціни, яку Росія заплатить за будь-які акти агресії.
Важливо також зазирнути за межі поточної кризи. Російсько-українська війна триває вже восьмий рік і немає жодних ознак про її закінчення. Це протистояння випливає з відмови Росії прийняти реальність незалежної України. Поки західний світ не змусить Москву відмовитись від цих імперських амбіцій, конфлікт в Україні залишатиметься дестабілізуючим фактором міжнародних відносин. - Пітер Дікінсон https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-saber-rattling-reflects-russian-rage-over-the-loss-of-ukraine/
россия ищет повод для войны в Украине. Пока не находит. Взорвать дома, как путин сделал это в 1999 в Москве и Волгодонске или где там - слишком топорно и очевидно. А так, у россии с Беларусью Союзный договор, ОДКБ и прочие взаимные военные обязательства. Если у союзника соседи организовывают государственный переворот - это типа повод для военного ответа (casus belli, так называемый).
Ну и снова-таки, возможность втянуть в военную авантюру против Украины белорусского бацьку.
То есть разные линии пробуют - какая сработает. Или по совокупности. Там теракт, там "украинцы переворот готовили", там "мальчика с беспилотника убили" . . . Итого "надо принудить кровавый режим к миру".
Думаю, такую подоплёку пытаются слепить. Хотя крайне топорно, согласен. Ну а когда русские что-то нормально делали ?
бульбаши, вам крахмал ударил в мозг, прекращайте...
гены... ))))))))))))))
"улады" , быць ампаратарам хацеў .
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
это для нас юмор а, для эрэфийцев фсё по взрослому. мудозвон часа три-четыре назад пометом во фсе стороны на ютубе брызгал по этому поводу, втаптывая эти бредни ватникам в мозг
Но у трамвая спустило колесо...
https://uainfo.org/blognews/1618684662-v-rf-zayavili-o-predotvrashchenii-ubiystva-lukashenko-sam-lukashenko.html
Пацталом!!
🤣🤣🤣🤣🤣
Так що калгазник теж такий самий вбивця як і куйло мацковский.
это убеждает в их собственной незаменимости, и в их способности управлять страной еще 50 лет..
........это было? нет? тогда это не наши !! ))))))))))))))))))))))))
ходют- бродют икстримисты,
а в ручье, у Могилёва
радикал купался, Лёва,
а у города у Бреста-
выбирал хвашист...невесту,
были все в костюмах лося...
Ужасть скоко развелося !
1. Ну не повірю я московитським ЗМІ, спецслужбам та лавровсько-пєсковським висерам
2. Таке могло б бути, але не при цьому керівництві держави
Не знаю, почему Цензор об этом не пишет, но это очень смешно. Беларусы там в комментах ржут вовсю, насмеялась, пока читала.
Андрей Пионтковский.2014 год...
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81.html
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo
чеченский синдром...........