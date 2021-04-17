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Новости Революция в Беларуси
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"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ

ФСБ России совместно с КГБ Беларуси задержали граждан РБ Юрия Зянковича и Александра Федуту, "планировавших осуществление военного переворота" в своем государстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

"В результате проведенной спецоперации пресечена противоправная деятельность имеющего двойное гражданство США и Республики Беларусь Зянковича Юрия Леонидовича и гражданина РБ Федуты Александра Иосифовича, планировавших осуществление военного переворота в Белоруссии по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение президента А. Лукашенко", - говорится в сообщении.

Якобы "идеологи белорусской радикальной оппозиции" Зянкович и Федута "в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров" "организовали обсуждение плана вооруженного мятежа в Белоруссии и решили провести в г. Москве личную встречу с использованием доступных им мер конспирации с оппозиционно настроенными генералами ВС республики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановскую и других противников режима Лукашенко внесли в список террористов в Беларуси и объявили в международный розыск

После "проведенных консультаций в США и Польше намеченная встреча состоялась в отдельном кабинете" одного из ресторанов Москвы.

"В ходе встречи заговорщики заявили "белорусским генералам", что для успешной реализации их замысла необходимо физическое устранение практически всей верхушки руководства республики. Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа. Готовилось полное отключение энергосистемы Белоруссии для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования ("партизаны"), находящиеся на т.н. "скрытых базах". Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на "Комитет национального примирения". При этом Зянкович планировал стать "куратором" парламента страны и правовой системы, а Федута хотел заниматься политической реформой и идеологической работой. Заслуживает внимания, что датой осуществления военного переворота оппозиционеры избрали день проведения парада Победы в г. Минске 9 мая с.г.", - говорится сообщении.

"Заговорщиков" задержали.

Также читайте: Следком РБ: К беспорядкам в Беларуси причастны "анархисты из Украины и из РФ"

Автор: 

Беларусь (7923) националисты (404) ФСБ (1943)


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Топ комментарии
+54
Ну на каких дебилов это рассчитано?
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17.04.2021 22:45 Ответить
+29
там не все так однозначно ! ))))))))))
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1443

гены... ))))))))))))))
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17.04.2021 22:55 Ответить
+29
Ничего нового. Все это уже было. Белополяки, белофинны, украинские националисты.. Только почему-то везде торчали уши ВЧК-КГБ- а теперь ФСБ. Кругом "банды", "каратели", шпионы. Расея страна - запуганных идиотов
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 115
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17.04.2021 23:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну на каких дебилов это рассчитано?
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17.04.2021 22:45 Ответить
на читачів РБК та решти медіапомийок

"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 7167
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17.04.2021 22:50 Ответить
Ти на рахунок РБК і її читачів неправий. Це новиний портал якраз для людей в орді, в яких мізки ще є. Навіть цю "сенсацію" вони подали досить розумно, прямо вказавши на її джерело і ніяк не прокоментувавши.
Вот доречі. Почитай відгуки на ту ж подію з помийки
https://www.youtube.com/watch?v=91aHeWL0n3s

і з РБК
https://www.youtube.com/watch?v=V1DnvjAXBvY

Різниця очевидна.
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17.04.2021 23:18 Ответить
Салам алейкум ,Мурзо!! Віка та здоров"я тобі та твоїй родинв !!!----------------------- В Росєє та Беларусі незчисленний лохторат !! Будь-яку локшину схряцають ,в необмеженій кількості !!!))))
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17.04.2021 22:51 Ответить
Ва-Алейкум Цалям, Дмитро. Навзаем. Запасы русских идиотов неисчерпаемы
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17.04.2021 22:53 Ответить
І параноїдальна маячня "Русского мира" неосяжна та незбагненна !!! "Умом Россию не понять!" !!!))))))
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17.04.2021 22:56 Ответить
Путін зараз майже не має засобів впливу на події в Україні, крім прямої загрози переважної військової сили. Це являє собою зовнішньополітичний провал катастрофічних масштабів.
Коли Путін взяв владу на рубежі тисячоліть, відносини між Росією та Україною були настільки тісними, що межі між двома пострадянськими країнами часто стиралися. Завдяки ряду помилок, хибних уявлень та зазіхань, він перетворив цю виграшну ситуацію в одну з найбільших геополітичних поразки в історії Росії. Недарма він шаленіє.

Це робить поточний період ще більш небезпечним, ніж це може бути відразу очевидним. Путіна не можна збагнути з точки зору повсякденної раціональності, яка визначає процеси прийняття рішень у більшості західних політиків. Навпаки, ним рухає відчуття своєї історичної місії відродити імперську велич Росії. Перш за все, це означає контроль над Україною.

Путін чітко усвідомлює, що якщо він уславиться як людина, яка втратила Україну, його історичний спадок ляже руїною. Перед такою долею він зараз опинився, і саме тому західний світ повинен дуже серйозно поставитись до цього.
Немає жодних гарантій того, що Путін конче схильний до широкомасштабного військового наступу. Дійсно, набагато вірогідніше, що наказ про масу війська на кордоні багато в чому був зумовлений простим розчаруванням через дії Зеленського та бажанням нагадати молодому українцю про деякі основні геополітичні реалії. Проте не можна виключати й катастрофічну ескалацію.

У найближчі дні та тижні життєво важливо, щоб міжнародне співтовариство демонструвало свою постійну підтримку Україні та непохитну прихильність її територіальній цілісності. Окрім висловлювань підтримки Києву, це означає надсилання чіткого і однозначного повідомлення Кремлю щодо високої ціни, яку Росія заплатить за будь-які акти агресії.

Важливо також зазирнути за межі поточної кризи. Російсько-українська війна триває вже восьмий рік і немає жодних ознак про її закінчення. Це протистояння випливає з відмови Росії прийняти реальність незалежної України. Поки західний світ не змусить Москву відмовитись від цих імперських амбіцій, конфлікт в Україні залишатиметься дестабілізуючим фактором міжнародних відносин. - Пітер Дікінсон https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/putins-saber-rattling-reflects-russian-rage-over-the-loss-of-ukraine/
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17.04.2021 23:06 Ответить
Придурки.
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17.04.2021 23:13 Ответить
У нас 73% населения проголосовало за клоуна, столица выбирает как не афериста так боксера. Вы сомневаетесь в количестве таких же дебилов у наших соседей ?
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17.04.2021 23:01 Ответить
Якесь неподобство: якщо планували переворот, то чому не виконали ?
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17.04.2021 23:10 Ответить
Так их, напевно, Лизка Богуцкая обучала, она ж в Украине главный спец по переворотам.
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17.04.2021 23:15 Ответить
Справа в тім, що в українських націоналістів закінчилися запаси "рожевих свинок".
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18.04.2021 07:18 Ответить
Ну как на каких? На местных!
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17.04.2021 23:19 Ответить
Я Вам объясню :

россия ищет повод для войны в Украине. Пока не находит. Взорвать дома, как путин сделал это в 1999 в Москве и Волгодонске или где там - слишком топорно и очевидно. А так, у россии с Беларусью Союзный договор, ОДКБ и прочие взаимные военные обязательства. Если у союзника соседи организовывают государственный переворот - это типа повод для военного ответа (casus belli, так называемый).
Ну и снова-таки, возможность втянуть в военную авантюру против Украины белорусского бацьку.
То есть разные линии пробуют - какая сработает. Или по совокупности. Там теракт, там "украинцы переворот готовили", там "мальчика с беспилотника убили" . . . Итого "надо принудить кровавый режим к миру".
Думаю, такую подоплёку пытаются слепить. Хотя крайне топорно, согласен. Ну а когда русские что-то нормально делали ?
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18.04.2021 00:09 Ответить
На своих)))) и оно отлично работает))))
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18.04.2021 02:25 Ответить
минутка юмора на цензоре
бульбаши, вам крахмал ударил в мозг, прекращайте...
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17.04.2021 22:45 Ответить
Не хватает медуз-мутантов, переодетых колорадский жуками, и боевые суслиов, переодетых навозными червями...
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17.04.2021 22:55 Ответить
там не все так однозначно ! ))))))))))
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1443

гены... ))))))))))))))
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17.04.2021 22:55 Ответить
бацка о них как о детях заботится, а они майданить решили, брут так с цезарем не паступал
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17.04.2021 23:08 Ответить
Посмертна маска Бульбахамона ?
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17.04.2021 23:37 Ответить
Маразм крапчаў і мухі дохлі , а кормчы дурку гнаў і не пацеў , хацеў ён "славы" і
"улады" , быць ампаратарам хацеў .
Жыве Беларусь ! Жыве вечна !
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18.04.2021 10:10 Ответить
Для жесткости могли бы написать не про националистов, а про радикалов во главе с олежкой
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17.04.2021 23:05 Ответить
Не обижайте основной ингридиент киселя крахмал. То лушпайки картохины забродили для компоста в мозгах!
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17.04.2021 23:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/307359

это для нас юмор а, для эрэфийцев фсё по взрослому. мудозвон часа три-четыре назад пометом во фсе стороны на ютубе брызгал по этому поводу, втаптывая эти бредни ватникам в мозг
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18.04.2021 00:33 Ответить
Й..бнутим немає спокою...
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17.04.2021 22:45 Ответить
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі !!!)))
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17.04.2021 22:52 Ответить
... перед парадобесием
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18.04.2021 00:29 Ответить
Степан Бандера приказал сбросить Лукашеску и его сраное КГБ...
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17.04.2021 22:46 Ответить
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 935
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17.04.2021 22:47 Ответить
буратина был нормальный мужик, а это просто *****...
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17.04.2021 23:12 Ответить
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 2476 Путлер начальник Белоруси
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17.04.2021 22:50 Ответить
Государь Вяликая та Белая Руси !!!))))
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17.04.2021 22:54 Ответить
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1916
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17.04.2021 22:50 Ответить
"Заговорщики" планировали привлечь к "военному перевороту" в Беларуси украинских националистов, - ФСБ - Цензор.НЕТ 9020 профессор ты не прав,надо все в Белоруси отобрать и поделить,как на Донбассе в 2014 году
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17.04.2021 22:51 Ответить
оооо.... мания преследования сменила манию величия...
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17.04.2021 22:53 Ответить
Парноїдальна маячня "Русского мира" !!)))
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17.04.2021 22:55 Ответить
Знаменитый завод "Топаз" в Донецке где изготавливали знаменитую РЛС "Кольчуга" полностью демонтирован и перевезен на РАБссию...
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17.04.2021 22:56 Ответить
Давно уже
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17.04.2021 23:02 Ответить
Потом они собирались угнать трамвай и дождавшись проезда кортежа Лукашенко, таранить его автомобиль!
Но у трамвая спустило колесо...
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17.04.2021 22:56 Ответить
РФ заявили о предотвращении убийства Лукашенко. Сам Лукашенко заявил, что хотели убить также и его детей. ВИДЕО
https://uainfo.org/blognews/1618684662-v-rf-zayavili-o-predotvrashchenii-ubiystva-lukashenko-sam-lukashenko.html

Пацталом!!
🤣🤣🤣🤣🤣
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17.04.2021 22:57 Ответить
"Они в мыня стрыляли... ".
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17.04.2021 23:52 Ответить
Вот так нужно работать .А в Украине Медведчук до сих пор живой и торговый партнёр .
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17.04.2021 22:57 Ответить
Реально ,є чому повчитись !!!)))
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17.04.2021 22:59 Ответить
Самое интересное что спецы завода Топаз остались в Украине и сконструировали новую Кольчугу и более круче старой...
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17.04.2021 22:58 Ответить
Ведмедчуку не принадлежит даже велосипед Оксаны Марченко... не то что бизнес Оксанки,любимая Кума Путлера..
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17.04.2021 23:01 Ответить
Беріївщиною від цієї сенсації смердить. А в цей час - "Білоруського пілота Су-25 довічно засудили у Франції за бої в Кот-д'Івуарі" https://mil.in.ua/uk/news/biloruskogo-pilota-su-25-zasudyly-dovichno-u-frantsiyi-za-boyi-v-kot-d-ivuari/
Так що калгазник теж такий самий вбивця як і куйло мацковский.
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17.04.2021 23:02 Ответить
Ну звичайно ж українські націоналісти на своїй базі в Москві готували переворот в Білорусі. Звичайні будні націоналіста
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17.04.2021 23:05 Ответить
все диктаторы тайно любят раскрытые покушения..
это убеждает в их собственной незаменимости, и в их способности управлять страной еще 50 лет..
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17.04.2021 23:05 Ответить
тяжео бухать, когда твою родину сливают, конечно если ты не беларуст 🤣🤣🤣.
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17.04.2021 23:06 Ответить
Путлера ждет Суд за превращение Сирийского Алеппо в Руины...,отмазаться невозможно...
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17.04.2021 23:06 Ответить
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1743"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 7739"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 2668"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 6996

........это было? нет? тогда это не наши !! ))))))))))))))))))))))))
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17.04.2021 23:07 Ответить
у Бобруйска в поле чистом
ходют- бродют икстримисты,
а в ручье, у Могилёва
радикал купался, Лёва,
а у города у Бреста-
выбирал хвашист...невесту,
были все в костюмах лося...
Ужасть скоко развелося !
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17.04.2021 23:08 Ответить
Ничего нового. Все это уже было. Белополяки, белофинны, украинские националисты.. Только почему-то везде торчали уши ВЧК-КГБ- а теперь ФСБ. Кругом "банды", "каратели", шпионы. Расея страна - запуганных идиотов
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 115
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17.04.2021 23:09 Ответить
Споконвічна лякалка московитів ,про ворожу облогу "матушки Росєи " !!!))))
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17.04.2021 23:13 Ответить
А дійсно, чомусь на думку Луки з ****** українські націоналісти в Україні не чіпають тих хто на їх думку розпалив і підтримує війну, а всі свої сили віддають тому, щоби сусідам хату спалити
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17.04.2021 23:14 Ответить
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 3777 Этот окровавленный сирийский мальчик из Алеппо сказал Я ВСЕ РАССКАЖУ АЛЛАХУ...
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17.04.2021 23:15 Ответить
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 1132
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17.04.2021 23:15 Ответить
Вот это треш!!! После бомбежки дома в Берлине, в котором на явочной квартире находилась советская радистка Кэт, Штирлиц для согласования дальнейших действий назначил ей встречу в бункере Гитлера. Там они незаметно должны были обсудить дальнейшие шаги по уходу от преследования гестапо... Аргентинский кокс, однако...
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17.04.2021 23:15 Ответить
У украинских националистов в своей стране роботы непочатый край
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17.04.2021 23:16 Ответить
ага почта телеграф , электростации ..... и ленин в шалаше.....кгб жжи ещё
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17.04.2021 23:16 Ответить
Украина сама ничего не устраивает, просто ждет мощную плюху по-морде. А потом встанем, если встанем, и будем думать. А так хоть кто-то за нас все придумывает, можно гордится, пусть и фантазиями врагов.
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17.04.2021 23:20 Ответить
Степан Бандера прилетает в Москву 23 августа 1939 года и каже Сралину,давай заключим братство на 10 лет,Риббентроп заболел,я вместо него...,Сралин подумал й каже : Давай,только 22 июня не нападай на этот долбанный СССр... он все рамно сдохне...
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17.04.2021 23:21 Ответить
Аж гордість бере за спеців наших спецслужб! Я б пишався такими їхніми досягненнями, якби не два "але":
1. Ну не повірю я московитським ЗМІ, спецслужбам та лавровсько-пєсковським висерам
2. Таке могло б бути, але не при цьому керівництві держави
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17.04.2021 23:27 Ответить
Всем рекомендую почитать на ТутБае, как якобы сыновей Лукашенко хотел украсть ФБР и посадить в погреб под Гомелем https://news.tut.by/economics/726994.html
Не знаю, почему Цензор об этом не пишет, но это очень смешно. Беларусы там в комментах ржут вовсю, насмеялась, пока читала.
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17.04.2021 23:27 Ответить
Бульбофюрер тот ещё сказочник
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18.04.2021 05:37 Ответить
80 % информации из Мацковии Фейк...
Андрей Пионтковский.2014 год...
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17.04.2021 23:29 Ответить
... и десиптиконаф!
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17.04.2021 23:36 Ответить
ПЗДБ !!!
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17.04.2021 23:37 Ответить
Свободу Вашнорії!
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17.04.2021 23:44 Ответить
Луку можно понять, надо придумать что то чтоб не ехать на парад к путену на Москву 9 мая, типа, куда же ехать, тут у меня госпереворот , после моего госпереворота, не могу я !
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17.04.2021 23:49 Ответить
Как бы там ни было, но есть видео с диалогом заговорщиков против Лукашенко...
"Змовники" планували залучити до "військового перевороту" в Білорусі українських націоналістів, - ФСБ - Цензор.НЕТ 2759
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17.04.2021 23:57 Ответить
Колонна украинских националистов участвующая в параде должна была открыть огонь по трибуне на которой стоял картофельный фюрер, но агенты ФСБ вовремя разгадали их коварные замыслы и все шпиены были обезврежены😁😁😁😁
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17.04.2021 23:59 Ответить
Та ні, вони планували розбити двері резиденції і розписати стіни.
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18.04.2021 07:24 Ответить
Чуваки на весь золота, вдвоеи пириварот у цельной Беларуси совершить собирались. апосранный ссарь мардвы не магет, а ане магли.
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18.04.2021 00:09 Ответить
Маразм крепчал. Лукашенко пригрозил «страшной резней» за попытку США убить его и его детей
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d1%87%d0%b0%d0%bb-%d0%bb%d1%83%d0%ba%d0%b0%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d1%81.html
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18.04.2021 00:18 Ответить
млять. "маловато будет"! а почему не дарта вейдера с его армией?!
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18.04.2021 00:26 Ответить
забавно что и *****, и лукашенко и зебилы - все они не любят украинских националистов
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18.04.2021 00:31 Ответить
Теперь понятно, что это были снова....Петров и Баширов. Как этот кремлеидиот уже всем надоел.....
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18.04.2021 06:51 Ответить
Видео выложили - действительно триндели про госпереворот
С 4:10
https://www.youtube.com/watch?v=PpV9s6YIflo
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18.04.2021 09:00 Ответить
Впізнаю кацапню. "Гав", аби не мовчки.
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18.04.2021 09:34 Ответить
белорусы !!! проверяйте подвалы своих многоэтажек !!! в ********** начался очередной
чеченский синдром...........
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18.04.2021 11:23 Ответить
что эти дебилы курят?
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18.04.2021 12:15 Ответить
 
 