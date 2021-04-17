Иран игнорирует запросы Украины относительно лиц, причастных к сбиванию самолета МАУ, - Енин

Власти Ирана игнорирует запросы Украины о предоставлении информации, касающейся расследования дела о сбитом в январе 2020 году в Тегеране самолете "Международных авиалиний Украины".

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сказал в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, до сих пор иранская сторона не предоставила никаких официальных подтверждений и ответов на многочисленные запросы в рамках международной правовой помощи, которые помогли бы воспроизвести всю цепь событий, установить всех причастных к катастрофе самолета с иранской стороны. Он отметил, что также с соответствующими запросами к иранским компетентным органам обращался Офис Генерального прокурора. Как результат, до сих пор Украина не знает никаких имен лиц, которые могут быть причастны к сбиванию самолета МАУ.

"К большому сожалению, иранская сторона или игнорирует наши вопросы, или дают выборочные ответы на эти вопросы, которые не дают нам возможности составить полную картину. Из-за этого до сих пор мы так и не уверены в обоснованности той версии, которую в последнее время активно пытается продвигать иранская сторона", - сказал замминистра.

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Он предполагает, что это объясняется тем, что иранская сторона готовится к "сложным и непредсказуемым" президентским выборам в своей стране, которые состоятся в начале лета этого года. В то же время Енин заявил, что поведение Ирана вызывает подозрения.

"Мы не поверим ни одному слову, пока это не будет подтверждено доказательствами. Сокрытие соответствующих доказательств не способствует доверию, а только усиливает определенные подозрения в предвзятости иранской стороны по расследованию катастрофы и попыток скрыть правду", - подытожил Енин.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

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СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

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