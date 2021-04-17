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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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Иран игнорирует запросы Украины относительно лиц, причастных к сбиванию самолета МАУ, - Енин

Иран игнорирует запросы Украины относительно лиц, причастных к сбиванию самолета МАУ, - Енин

Власти Ирана игнорирует запросы Украины о предоставлении информации, касающейся расследования дела о сбитом в январе 2020 году в Тегеране самолете "Международных авиалиний Украины".

Об этом заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сказал в комментарии Суспільному, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, до сих пор иранская сторона не предоставила никаких официальных подтверждений и ответов на многочисленные запросы в рамках международной правовой помощи, которые помогли бы воспроизвести всю цепь событий, установить всех причастных к катастрофе самолета с иранской стороны. Он отметил, что также с соответствующими запросами к иранским компетентным органам обращался Офис Генерального прокурора. Как результат, до сих пор Украина не знает никаких имен лиц, которые могут быть причастны к сбиванию самолета МАУ.

"К большому сожалению, иранская сторона или игнорирует наши вопросы, или дают выборочные ответы на эти вопросы, которые не дают нам возможности составить полную картину. Из-за этого до сих пор мы так и не уверены в обоснованности той версии, которую в последнее время активно пытается продвигать иранская сторона", - сказал замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о гибели самолета МАУ в Иране: "Это было намеренно. Это была сознательная атака"

Он предполагает, что это объясняется тем, что иранская сторона готовится к "сложным и непредсказуемым" президентским выборам в своей стране, которые состоятся в начале лета этого года. В то же время Енин заявил, что поведение Ирана вызывает подозрения.

"Мы не поверим ни одному слову, пока это не будет подтверждено доказательствами. Сокрытие соответствующих доказательств не способствует доверию, а только усиливает определенные подозрения в предвзятости иранской стороны по расследованию катастрофы и попыток скрыть правду", - подытожил Енин.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, выполняющий рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел крушение 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был по ошибке сбит иранскими военными.

Также читайте: Украина донесла свою позицию относительно отчета Ирана по катастрофе лайнера МАУ, - МИД

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Расшифровка черных ящиков самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", сбитого в Иране в январе, подтвердила, что лайнер упал в результате попадания в него ракеты, а также, что на тот момент он был исправен.

В феврале 2021 года канадские СМИ сообщили, что секретная запись из Ирана указывает, что попадание ракеты в самолет МАУ могло быть преднамеренным.

В Иране заявили, что военная прокуратура завершила расследование, готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.

Читайте также: Украина не примет на веру не подтвержденную реальными доказательствами версию по сбитому под Тегераном самолету МАУ, - МИД

Автор: 

Иран (1831) МАУ (330) Енин Евгений (328)


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Топ комментарии
+10
Мысль не новая. Если вспомнить, что было в Омане, кто там нарисовался накануне перед ракетным обстрелом.
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17.04.2021 23:46 Ответить
+6
не удивлюсь что потом выяснится,что и там без кацапов не обошлось
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17.04.2021 23:42 Ответить
+6
это потому что иран с паРашей заодно,
они - преступники , сообщники
что тут не понятного...
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17.04.2021 23:45 Ответить
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не удивлюсь что потом выяснится,что и там без кацапов не обошлось
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17.04.2021 23:42 Ответить
Мысль не новая. Если вспомнить, что было в Омане, кто там нарисовался накануне перед ракетным обстрелом.
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17.04.2021 23:46 Ответить
конечно не обошлось - как минимум ракеты кацапские...
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18.04.2021 01:06 Ответить
Некогда им....... у них теракт на ядерном объекте по обогащению урана.
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17.04.2021 23:43 Ответить
это потому что иран с паРашей заодно,
они - преступники , сообщники
что тут не понятного...
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17.04.2021 23:45 Ответить
Бував там- !!!!ануть на всю голову....
Як тільки "хомяки" до влади дірвалися...))
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17.04.2021 23:47 Ответить
Зовнішня політика "найвеличнішого лідера" Всесвіту натрапила на таких самих невігласів, але з досвідом брехні значно більшим, ніж в дЄрмака з ЗЕ
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17.04.2021 23:50 Ответить
причастных к сбиванию самолета

Русский не родной?
Иран игнорирует запросы Украины относительно лиц, причастных к сбиванию самолета МАУ, - Енин - Цензор.НЕТ 1868
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17.04.2021 23:58 Ответить
Можливо...
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18.04.2021 00:07 Ответить
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.
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18.04.2021 00:12 Ответить
Оно нам надо?
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18.04.2021 00:29 Ответить
А он нам нужен тот Иран? Разорвать все "отношения" и выслать всех студентов обратно.
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18.04.2021 01:41 Ответить
Иран игнорирует Квартал-95.

Как неожиданно...
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18.04.2021 01:58 Ответить
Це тому що дехто взяв під особистий контроль....
Іран ігнорує запити України щодо осіб, причетних до збиття літака МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 9628
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18.04.2021 06:49 Ответить
Россия прове5ряет ираном волю и силу украины для оценки перспектив судпа по сбитию "Боинга"лся" на решительные меры ИМЕННО ПРИНУЖДЕНИЯ,а не "обговаривания".. в 14 году над Украиной.если Украина позволит ирану вот так просто "взять и отморозиться".то перспективы Украины в международных судах упадут "до плинтуса".а авторитет державы вообще перестанут уважать даже "гондурасы"..именно сейчас.пр и наличии потенциальной военной агрессии.Украина должна проявить силу.И Иран "сам напрсился на ПРИНУЖДЕНИЕ,а не на "обговаривания ситуации" и разных "укоризненных компаний".
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18.04.2021 03:04 Ответить
сволочные сбои смешали текст.Читай в таком порядке-"Что РФ пробует Украину Ираном на предмет своих судебных перспектив за аналогичное преступление.если Украина позволит Ирану 2отморозиться".то престиж страны и судебные иски к РФ упадут до уровня "плинтуса2.пора от уговоров Ирана прийти к ПРИНУЖДЕНИЮ ирана отвечать за содеянное и не позволять "включать дуракак".Только решительность,требующая воли от руководства украины покажет потенциальному возжелателю новой военной эскалации-РФ,что Украина сильна и решительна и может постоять за себя.на примре ирана нужно уже показать всем,что Украина в состочянии защитить свои интересы и себя
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18.04.2021 03:09 Ответить
Почему перестанут уважать? Уже давно перестали.
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18.04.2021 09:55 Ответить
Ай-ай-ай как они могут игнорировать найвеличнийшего? Зеленский должен принять меры! Грозно топнуть ножкой и сыграть писюном на рояле!
Іран ігнорує запити України щодо осіб, причетних до збиття літака МАУ, - Єнін - Цензор.НЕТ 7562
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18.04.2021 07:24 Ответить
А посол ирана у нас в стране есть?
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18.04.2021 08:23 Ответить
А там виновные те же самые, что Боинг над ОРДЛО сбивали.
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18.04.2021 08:29 Ответить
Даже какие-то там персы, ни в куй не ставят наше государство. Всё это благодаря нашей власти, которая опустила страну чуть ли не до стран третьего мира.
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18.04.2021 09:53 Ответить
 
 