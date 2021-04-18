Для пациентов с COVID-19 в больнице доступны бесплатно осмотры, тест, анализы, кислородная поддержка, лекарства, - НСЗУ
За лечение одного больного коронавирусной болезнью COVID-19 в стационаре больницы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в среднем платит почти 45 тыс. грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
Как отмечается, сумма выплаты зависит от состояния, в котором находится пациент. Это означает, что есть пациенты, на которых расходуется в 2-3 раза больше, а есть те, на которых расходуется меньше.
При необходимости стационарного лечения COVID-19 пациент не может выбирать больницу.
"Пациенты, у которых имеются показания к госпитализации, транспортируются бригадой ЭМП в определенное в регионе учреждение здравоохранения, в котором есть свободные места. На сегодня более 500 больниц имеют контракт с НСЗУ на предоставление стационарной помощи пациентам с коронавирусной болезнью", - объясняют в ведомстве.
При этом в условиях стационара для пациентов с COVID-19 бесплатны:
- первичный осмотр и тестирование на COVID-19;
- необходимые инструментальные и лабораторные исследования, такие как: ЭКГ, развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза, бактериологические и другие;
- медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;
- кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к аппаратам ИВЛ и ЭКМО;
- медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости. Все препараты, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 и Национальным перечнем лекарственных средств;
- мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний;
- обеспечение круглосуточного врачебного и медсестринского ухода;
- профилактика общих осложнений;
- консультации врачей других специальностей и прочее.
В НСЗУ добавили, что пациентов с легкой и средней тяжести формами заболевания, не имеющих показаний к госпитализации, рекомендуется лечить в амбулаторных условиях.
Напомним, в Украине 16 апреля зафиксировали 14 984 случая инфицирования коронавирусом. Госпитализировали 4 100 человек, умерли 440 граждан, выздоровели 9 736 пациентов.
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Дані, опубліковані у п'ятницю Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.
Джерело: CNN з посиланням на дані CDC
Деталі: CDC повідомив, що загальна кількість введених вакцин становить 202 282 923 дози. При цьому у США роблять близько 3,3 мільйона щеплень на добу.
За даними CDC, близько 38,5% населення США, а це майже 128 мільйонів людей, отримали принаймні одну дозу вакцини.
А близько 24% населення США, тобто майже 81 мільйон людей, повністю вакциновані від Covid-19
А в Украине за 900 гр ?
- хорошо бы что бы и больницы об этом помнили. Особенно на перефериях !