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Новости Коронавирус и карантин
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Для пациентов с COVID-19 в больнице доступны бесплатно осмотры, тест, анализы, кислородная поддержка, лекарства, - НСЗУ

Для пациентов с COVID-19 в больнице доступны бесплатно осмотры, тест, анализы, кислородная поддержка, лекарства, - НСЗУ

За лечение одного больного коронавирусной болезнью COVID-19 в стационаре больницы Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) в среднем платит почти 45 тыс. грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.

Как отмечается, сумма выплаты зависит от состояния, в котором находится пациент. Это означает, что есть пациенты, на которых расходуется в 2-3 раза больше, а есть те, на которых расходуется меньше.

При необходимости стационарного лечения COVID-19 пациент не может выбирать больницу.

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"Пациенты, у которых имеются показания к госпитализации, транспортируются бригадой ЭМП в определенное в регионе учреждение здравоохранения, в котором есть свободные места. На сегодня более 500 больниц имеют контракт с НСЗУ на предоставление стационарной помощи пациентам с коронавирусной болезнью", - объясняют в ведомстве.

При этом в условиях стационара для пациентов с COVID-19 бесплатны:

- первичный осмотр и тестирование на COVID-19;
- необходимые инструментальные и лабораторные исследования, такие как: ЭКГ, развернутый клинический анализ крови, биохимический анализ крови, коагуляционный гемостаз, глюкоза, бактериологические и другие;
- медицинская помощь в соответствии с отраслевыми стандартами;
- кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к аппаратам ИВЛ и ЭКМО;
- медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости. Все препараты, предусмотренные национальным протоколом лечения COVID-19 и Национальным перечнем лекарственных средств;
- мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний;
- обеспечение круглосуточного врачебного и медсестринского ухода;
- профилактика общих осложнений;
- консультации врачей других специальностей и прочее.

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В НСЗУ добавили, что пациентов с легкой и средней тяжести формами заболевания, не имеющих показаний к госпитализации, рекомендуется лечить в амбулаторных условиях.

Для пациентов с COVID-19 в больнице доступны бесплатно осмотры, тест, анализы, кислородная поддержка, лекарства, - НСЗУ 01

Напомним, в Украине 16 апреля зафиксировали 14 984 случая инфицирования коронавирусом. Госпитализировали 4 100 человек, умерли 440 граждан, выздоровели 9 736 пациентов.

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Автор: 

карантин (16729) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Насчёт 45 тысяч не соврали, знакомая пролежала почти месяц с COVIDом, еле очухалась, где-то так и потратила, разумеется из своего кармана. Все эти байки для приезжих ещё верящих ЗЭворам😁😁😁😁
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18.04.2021 00:09 Ответить
+7
Ученые доказали, что вакцины лучше помогают тем, кто их продает.
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18.04.2021 00:05 Ответить
+6
при всей моей ненависти к зеленому кодлу, заступлюсь за медицину - медикам респект и огромная благодарность! после срочной госпитализации в ковидную больничку (8-ая клиническая на Кондратюка) и 16-дневного лечения впечатление - восторг и благодарность. Внимание и забота - супер ( и питание, кстати, отличное). Ни копейки не потратила: при поступлении рентген, узи органов, аллергопробы - ни копейки, все препараты больничные - ни копейки не потратила, условия отличные, концентраторов достаточно, медперсонал - МОЛОДЦЫ. Впечатления - не ожидала такого. Больничку не выбирала, куда скорая отвезла, там и оказалась. Медикам благодарна безгранично. НО зеленых падл ненавижу(
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18.04.2021 00:27 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
спасибо зеле за хорошую медецЫну!!!
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18.04.2021 00:02 Ответить
И Зе и в ПОПуреднику!!
))
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18.04.2021 00:35 Ответить
Баксик, ты ж меня знаешь, всем по уколу в сраку
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18.04.2021 00:41 Ответить
Та клізму їм як відро!!))
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18.04.2021 00:43 Ответить
У США зробили понад 200 мільйонів щеплень від коронавірусу. Вакцинація в США розпочалась із 14 грудня.

Дані, опубліковані у п'ятницю Американським центром контролю та профілактики захворювань (CDC), свідчать, що у Сполучених Штатах було введено понад 202 мільйони доз вакцини Covid-19.
Джерело: CNN з посиланням на дані CDC
Деталі: CDC повідомив, що загальна кількість введених вакцин становить 202 282 923 дози. При цьому у США роблять близько 3,3 мільйона щеплень на добу.
За даними CDC, близько 38,5% населення США, а це майже 128 мільйонів людей, отримали принаймні одну дозу вакцини.
А близько 24% населення США, тобто майже 81 мільйон людей, повністю вакциновані від Covid-19
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18.04.2021 01:30 Ответить
Ученые доказали, что вакцины лучше помогают тем, кто их продает.
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18.04.2021 00:05 Ответить
Насчёт 45 тысяч не соврали, знакомая пролежала почти месяц с COVIDом, еле очухалась, где-то так и потратила, разумеется из своего кармана. Все эти байки для приезжих ещё верящих ЗЭворам😁😁😁😁
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18.04.2021 00:09 Ответить
А они не уточняли в больницах какой страны все бесплатно.
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18.04.2021 00:13 Ответить
Всё намного проще...... эти тоже ушли в параллельную реальность.
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18.04.2021 00:14 Ответить
Лечился от тяжелой формы ковида в Александровской (Октябрьской) больнице г. Киева за 0.0
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18.04.2021 08:02 Ответить
Так везет не всем к сожалению, возможно только в Киеве (((((
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18.04.2021 15:29 Ответить
при всей моей ненависти к зеленому кодлу, заступлюсь за медицину - медикам респект и огромная благодарность! после срочной госпитализации в ковидную больничку (8-ая клиническая на Кондратюка) и 16-дневного лечения впечатление - восторг и благодарность. Внимание и забота - супер ( и питание, кстати, отличное). Ни копейки не потратила: при поступлении рентген, узи органов, аллергопробы - ни копейки, все препараты больничные - ни копейки не потратила, условия отличные, концентраторов достаточно, медперсонал - МОЛОДЦЫ. Впечатления - не ожидала такого. Больничку не выбирала, куда скорая отвезла, там и оказалась. Медикам благодарна безгранично. НО зеленых падл ненавижу(
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18.04.2021 00:27 Ответить
Ковид с вирусной пневмонией в 20% поражения легких. Сатурация, правда, была высокая. Киев, Оболонь. Тест сказали делать за свой счёт или ждать бесплатный 3-4 дня очереди, КТ за свой счет без вариантов. Общение с семейным врачом - просто печаль и ад.
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18.04.2021 01:44 Ответить
Лечение дома - да, дорого и неэффективно. Я 6 дней пыталась лечиться дома сама, пока не перестала сбиваться 39 и сатурация - 89. Стала задыхаться и вызвала 103, приехали за 15 минут и забрали в 8 больничку, двустороння пневмония. Там ни копейки не потратила, кололи и капали с утра до вечера, персонал - Люди с большой буквы. В больничках реально все препараты есть. Дома долечиваюсь - первых поход в аптеку - 4 тыщи.
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18.04.2021 02:14 Ответить
Где же это такой бесплатное место. ... Судя по всему во время болезни вы успели побывать в "РАЮ".. особенно это касается " бесплатных" лекарств. Сейчас близкий знакомый болеет, бегаем каждый день от больницы до аптеки- 1-1,5 тыс в день. ( семья собирает квитанции, говорят потом запечатают в конверт и вышлют президенту, наивные)
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18.04.2021 09:53 Ответить
Хороша казочка наніч..
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18.04.2021 00:28 Ответить
В Германии в любой аптеке можно сделать тест бесплатно .
А в Украине за 900 гр ?
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18.04.2021 00:34 Ответить
Заболел этой дрянью сильно. Скорая привезла 22 августа, выписан был 5 сентября 2020г 22 областная инфекционная г. Харьков. Все чеки аптечные остались. Дома пересчитал относительно точно. Вышло в среднем в день 520---550гр. С учётом возраста 67 лет, и то что видел с такими и старше что чуть---конечно деньги не жаль такие. Медперсонал в целом на высоте почти был---не отнять.
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18.04.2021 00:52 Ответить
На щастя влада щось таки робить в цій сфері, вже немає медиків в копійчаних окулярах для плавання і гумових чоботах, в реанімаціях з'явилася більш-менш ******* апаратура (хоча реаніматологи все одно скаржаться). У нас навіть є певний відсоток ковід-дисидентів, і це непогано, вірус не так поширився, щоб всі сиділи вдома і тряслися від жаху. А от в Італії де ставили труну на труну в три поверхи мабуть дисидентів немає.
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18.04.2021 02:02 Ответить
Для пациентов с COVID-19 в больнице доступны бесплатно осмотры, тест, анализы, кислородная поддержка, лекарства, - НСЗУ
- хорошо бы что бы и больницы об этом помнили. Особенно на перефериях !
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18.04.2021 03:23 Ответить
мест в харькове нет. совсем.
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18.04.2021 04:11 Ответить
пора вешать мразей
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18.04.2021 05:25 Ответить
нету дописки. НЕ ДЛЯ ВСЕХ ПАЦИЕНТОВ....
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18.04.2021 07:15 Ответить
Мы с ними явно в разных больницах лечимся. Их как слушаешь так ощущение что и страны у нас разные.
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18.04.2021 09:15 Ответить
Пройшов особисто через реанімацію в київській лікарні № 18. Днів 30. Десятки людей в масках цілодобово рятували мені життя, робили майже всі з вказаних процедур Не було й натяку на гроші. Низький уклін лікарям, сестрам, санітаркам.
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18.04.2021 10:57 Ответить
Це все обман. Моя родичка лежала з ковідом. Умови для лікування жахливі. Я пожалівся на гарячу лінію МОЗ. Через тиждень мені зателефонували, сказали, що скаргу ще не розглядали і спитали, чи можна зняти мою скаргу, бо вона напевно вже не актуальна. Степанов - непорядний і брехливий чиновник. Навіть скаргу вже неможливо подати.
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18.04.2021 12:39 Ответить
Цинизм зашкаливает.бесплатно *****
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19.04.2021 13:19 Ответить
 
 