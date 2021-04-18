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Компания Маска SpaceX будет разрабатывать для NASA космический аппарат для доставки астронавтов на Луну

Компания Маска SpaceX будет разрабатывать для NASA космический аппарат для доставки астронавтов на Луну

Американское космическое агентство NASA заключило контракт с корпорацией SpaceX Илона Маска о разработке космического аппарата для доставки астронавтов на Луну. Стоимость заказа - $2,89 млрд.

SpaceX должна разработать спускаемый лунный модуль, который доставят на орбиту спутника сверхтяжелой ракетой-носителем SLS вместе с разрабатываемым Lockheed Martin и Airbus космическим кораблем "Орион", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Предполагается, что на орбиту будут доставлены четверо астронавтов. Двое из них спустятся на поверхность Луны на спускаемом аппарате SpaceX и проведут там неделю. После этого они вернутся на борт "Ориона", который возвратит их на Землю.

В случае успеха миссии это будет седьмая высадка человека на спутник Земли и первая - с 1972 года. В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина планирует участвовать в программах по освоению Луны и изучению Марса, - глава космического агентства Тафтай

Из-за проблем с бюджетом NASA впервые откажется от практики дублирования разработки всех систем как минимум двумя конкурирующими компаниями. Выбрав SpaceX, агентство не будет финансировать разработку лунного модуля корпорации Blue Origin, которая принадлежит самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу.

Бюджетные проблемы финансирования уже привели к вероятной отсрочке сроков реализации программы. Ранее предполагалось, что высадка человека на Луну состоится в 2024 году. Не позднее 2030 года человека на спутник планирует отправить Китай.

Россия раньше также заявляла о готовности к высадке первых космонавтов на спутнике к 2030 году. После этого сроки сдвинулись на неопределенное время.

Также читайте: В NASA планируют в ближайшие 10 лет впервые отправить женщину на Луну

Автор: 

NASA (130) космос (787) Луна (27) SpaceX (62)


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Топ комментарии
+5
"В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства."
Это шутка?
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18.04.2021 00:31 Ответить
+4
Маск сказал,Маск сделал..это вам не гагаринские сказочники страны дохлых Советов..
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18.04.2021 00:38 Ответить
+4
СССр спалился дважды с полетами Гагарина и Леонова,который якобы первым в Мире вылез в открытый космос....я разов 10 смотрел видео с Леоновым и убедился,это Фейк чистого разлива...,другими словами мультик для детей дошкольного возраста...
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18.04.2021 00:46 Ответить
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Шо вони там забули?
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18.04.2021 00:29 Ответить
хороший вопрос... но видать что-то там есть..(как говорил один известный астронавт который высаживался на Луне , и ныне уже покойный , и перед смертью сказал одну загадочную фразу - "нам просто дали там понять, что это место(Луна) уже занята".)
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18.04.2021 00:56 Ответить
Цікаво, а чому НАСА не скористається своїми наробками 50-літньої давнини? Чи не тому, що польоти гамериканців на Місяць - це така ж туфта, як і політ гагаріна в коцмос? http://arracis.com/vostok/index2c.html А ось іще: https://www.youtube.com/watch?v=8U2FTCYXakY Цікаво, що насівці й самі визнали, що знімали всю оту туфту в павільйоні - мовляв, якість картинки з місяця була вкрай поганою. Ага. Хороша відмазка.
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18.04.2021 14:35 Ответить
"В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства."
Это шутка?
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18.04.2021 00:31 Ответить
Просто новость с кацапского сайта, потому что сайт НАСА пишет цука непонятно по-английски.
Ну а кацапм свои акценты расставили)
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18.04.2021 00:36 Ответить
Настоящее время (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 укр. Поточний час) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російськомовний телеканал з редакцією у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0 Празі , медіа-проєкт https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE_%C2%AB%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%C2%BB Радіо «Свобода» та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Голосу Америки» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-1 [1] . Офіційне цілодобове мовлення розпочавhttps://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 7 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2017 2017 року. Доступний глобально на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F кабельних , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F супутникових , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F цифрових платформах тощо https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB)#cite_note-reuters-2 [2] .
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18.04.2021 00:41 Ответить
Дама с собачкой?
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18.04.2021 00:37 Ответить
Маск сказал,Маск сделал..это вам не гагаринские сказочники страны дохлых Советов..
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18.04.2021 00:38 Ответить
Выбор НАСА в качестве HLS Starship Moon - это мудрый ход. Два компонента программы, за которые НАСА отвечает - SLS и Orion практически готовы. Третий компонент - HLS отдали SpaceX. На него и свалят провал программы.
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18.04.2021 00:45 Ответить
"SLS и Orion практически готовы" - так практически готовы, что сроки постоянно сдвигают? ))
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18.04.2021 09:20 Ответить
макс і НАСА - такі ж самі сказочнікі, як і гагарінці. http://arracis.com/vostok/index2c.html
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18.04.2021 14:36 Ответить
СССр спалился дважды с полетами Гагарина и Леонова,который якобы первым в Мире вылез в открытый космос....я разов 10 смотрел видео с Леоновым и убедился,это Фейк чистого разлива...,другими словами мультик для детей дошкольного возраста...
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18.04.2021 00:46 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8 Вам сюда
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18.04.2021 01:26 Ответить
Закусывай, хотя бы через раз!
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18.04.2021 03:44 Ответить
Рогозинские батуты обошлись бы дешевле...
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18.04.2021 00:55 Ответить
Недавно була новина,що мали 10 людей відправити.

''В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства.''Источник: https://censor.net/ru/n3260400

З таким підходом.нікого не відправлять.
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18.04.2021 00:57 Ответить
Женщин с детьми😁
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18.04.2021 01:20 Ответить
Анекдот в тему, который я слышал в Израиле.
Женщина усаживает в атобус своих шестерых детей, процесс занимает какое-то время. Водитель, не выдерживая:
- Ты не могла оставить половину детей дома?
- Я так и сделала.
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18.04.2021 01:29 Ответить
😂😁
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18.04.2021 01:33 Ответить
Новость позавчерашняя, что с тобой Ц ен зор?!
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18.04.2021 01:16 Ответить
Флаг лгбт в Луну воткнуть надо!
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18.04.2021 03:42 Ответить
А зачем на Луну, когда можно этот флаг вставить пуйлу в сраку.
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18.04.2021 04:50 Ответить
то два разних флага.
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18.04.2021 09:00 Ответить
А что разве все два не поместятся?
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18.04.2021 11:59 Ответить
...в сраку.
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18.04.2021 14:38 Ответить
рагозин с кацапами давно батутится на Луну, батут китайский
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18.04.2021 09:08 Ответить
 
 