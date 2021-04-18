Компания Маска SpaceX будет разрабатывать для NASA космический аппарат для доставки астронавтов на Луну

Американское космическое агентство NASA заключило контракт с корпорацией SpaceX Илона Маска о разработке космического аппарата для доставки астронавтов на Луну. Стоимость заказа - $2,89 млрд.

SpaceX должна разработать спускаемый лунный модуль, который доставят на орбиту спутника сверхтяжелой ракетой-носителем SLS вместе с разрабатываемым Lockheed Martin и Airbus космическим кораблем "Орион", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

Предполагается, что на орбиту будут доставлены четверо астронавтов. Двое из них спустятся на поверхность Луны на спускаемом аппарате SpaceX и проведут там неделю. После этого они вернутся на борт "Ориона", который возвратит их на Землю.

В случае успеха миссии это будет седьмая высадка человека на спутник Земли и первая - с 1972 года. В ходе нового этапа покорения Луны на спутник впервые должны будут спуститься женщина и представитель этнического меньшинства.

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Из-за проблем с бюджетом NASA впервые откажется от практики дублирования разработки всех систем как минимум двумя конкурирующими компаниями. Выбрав SpaceX, агентство не будет финансировать разработку лунного модуля корпорации Blue Origin, которая принадлежит самому богатому человеку в мире Джеффу Безосу.

Бюджетные проблемы финансирования уже привели к вероятной отсрочке сроков реализации программы. Ранее предполагалось, что высадка человека на Луну состоится в 2024 году. Не позднее 2030 года человека на спутник планирует отправить Китай.

Россия раньше также заявляла о готовности к высадке первых космонавтов на спутнике к 2030 году. После этого сроки сдвинулись на неопределенное время.

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