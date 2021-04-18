Победившую на конкурсе на пост руководителя Довженко Центра Гончарук назначили директором с приставкой и. о. Минкульт по заявлению российского бизнесмена требует повторного голосования

В конкурсе на пост директора Национального центра Александра Довженко победила сотрудница центра Елена Гончарук, однако Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил ее не директором, а исполняющей обязанности, требуя провести еще одно голосование. Поводом для такого решение стала жалоба одного из кандидатов, российского бизнесмена, имеющего гражданство Канады и, возможно, России, Алексея Душутина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком решении Министерства культуры в пятницу, 16 апреля, сообщил теперь бывший директор "Довженко-Центра" Иван Козленко, который был уволен в день назначения Гончарук и. о.

"Министр культуры и информационной политики обратился с письмом к членам конкурсной комиссии по отбору руководителя Довженко-Центра (которая вчера определилась с победителем) с просьбой повторно заслушать одного из кандидатов на должность, претензии которого он считает "справедливыми" с целью "принятия объективного решения по определению победителя конкурса".

Основанием для этого подается заявление афериста Душутина, российского бизнесмена, который находится в международном розыске, и который считает свои права нарушенными из-за участия в конкурсе на должность директора Довженко-Центра в онлайн формате. Как следует из письма министра, Душутин не мог присутствовать в помещении Минкульта во время конкурса, поскольку как гражданин Канады должен был получить разрешение СБУ, за которым обращаться лицу, находящемуся в международном розыске, не комильфо.

Каким образом "гражданин Канады", который не мог находиться на территории Минкульта, передал в Минкульт своо "заявление" - неясно. Более того, с завидной скоростью "заявление" была тут же рассмотрена министром (дело государственной важности!) и буквально за несколько часов на "защиту прав" гражданина Канады министр подписал своего "письмо" (зарегистрированного в базе в 17:42, то есть уже в нерабочее время в министерстве). Зная как обычно Минкульт отвечает на письма, некоторые из которых по несколько месяцев томятся в канцелярии, я удивлен таким космическим скоростям.

Удивляет также закалка, с которойм министр Ткаченко защищает права гражданина Канады, который не подпадает даже под действие наших законов, пренебрегая законными правами гражданки Украины Елены Гончарук , победившей в конкурсе и должна быть назначена генеральным директором Центра", - отметил он.



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В письме министр просит членов комиссии еще раз выслушать программу кандидата при его личном присутствии.

По информации Козленко, за несколько дней до конкурса Душутин явился в помещение "Довженко-Центра", представившись немецким кинематографистом под именем Леонид:

16 апреля победившая на конкурсе Гончарук была назначена и. о., что, по мнению Козленко, является попыткой Минкульта избежать обвинений в нежелании назначать победившего на конкурсе кандидата.

В заявлении коллектива Довженко-Центра отмечается, что они поддерживают Гончарук.

Председательствующая на комисии Ирина Подоляк отметила, что никаких сомнений в законности конкурса и его результатов быть не может.







Алексей Душутин - бывший гендиректор ОАО "Военно-строительное управление Москвы", который, по сообщению СМИ, находится в международном розыске по обвинению в попытке мошенничества. Сейчас является гражданином Канады и живет в Украине. В пакете документов, которые он подавал на конкурс, было указано, что он явлется вице-президентом Украинского союза промышленников и предпринимтателей, однако Комиссии не удалось это подтвердить. Презентацию своей программы намеревался делать на русском языке, на вопросы комиссии отвечал на русском.



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На конкурсе Душутин получил 0 голосов от конкурсной комиссии, как и другая участница Ирина Колесник. Тарас Босак и Денис Калюжный написали заявления об отказе от участия в конкурсе.

Победившая Елена Гончарук, нынешняя директор Музея кино в Центре Довженко, ​​получила 6 голосов от членов комиссии. Елена Лавренюк получила 5 голосов.

В работе конкурсной комиссии принимали участие: Ирина Подоляк (председатель комиссии), Филипп Ильенко, Мария Задорожная - делегированные коллективом, Юлия Синькевич, Денис Иванов, Сергей Зленко - от ОО, Сергей Трымбач, Владислав Берковский и Сергей Созановский - от Минкульта.