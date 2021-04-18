Победившую на конкурсе на пост руководителя Довженко Центра Гончарук назначили директором с приставкой и. о. Минкульт по заявлению российского бизнесмена требует повторного голосования
В конкурсе на пост директора Национального центра Александра Довженко победила сотрудница центра Елена Гончарук, однако Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назначил ее не директором, а исполняющей обязанности, требуя провести еще одно голосование. Поводом для такого решение стала жалоба одного из кандидатов, российского бизнесмена, имеющего гражданство Канады и, возможно, России, Алексея Душутина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о таком решении Министерства культуры в пятницу, 16 апреля, сообщил теперь бывший директор "Довженко-Центра" Иван Козленко, который был уволен в день назначения Гончарук и. о.
"Министр культуры и информационной политики обратился с письмом к членам конкурсной комиссии по отбору руководителя Довженко-Центра (которая вчера определилась с победителем) с просьбой повторно заслушать одного из кандидатов на должность, претензии которого он считает "справедливыми" с целью "принятия объективного решения по определению победителя конкурса".
Основанием для этого подается заявление афериста Душутина, российского бизнесмена, который находится в международном розыске, и который считает свои права нарушенными из-за участия в конкурсе на должность директора Довженко-Центра в онлайн формате. Как следует из письма министра, Душутин не мог присутствовать в помещении Минкульта во время конкурса, поскольку как гражданин Канады должен был получить разрешение СБУ, за которым обращаться лицу, находящемуся в международном розыске, не комильфо.
Каким образом "гражданин Канады", который не мог находиться на территории Минкульта, передал в Минкульт своо "заявление" - неясно. Более того, с завидной скоростью "заявление" была тут же рассмотрена министром (дело государственной важности!) и буквально за несколько часов на "защиту прав" гражданина Канады министр подписал своего "письмо" (зарегистрированного в базе в 17:42, то есть уже в нерабочее время в министерстве). Зная как обычно Минкульт отвечает на письма, некоторые из которых по несколько месяцев томятся в канцелярии, я удивлен таким космическим скоростям.
Удивляет также закалка, с которойм министр Ткаченко защищает права гражданина Канады, который не подпадает даже под действие наших законов, пренебрегая законными правами гражданки Украины Елены Гончарук , победившей в конкурсе и должна быть назначена генеральным директором Центра", - отметил он.
В письме министр просит членов комиссии еще раз выслушать программу кандидата при его личном присутствии.
По информации Козленко, за несколько дней до конкурса Душутин явился в помещение "Довженко-Центра", представившись немецким кинематографистом под именем Леонид:
16 апреля победившая на конкурсе Гончарук была назначена и. о., что, по мнению Козленко, является попыткой Минкульта избежать обвинений в нежелании назначать победившего на конкурсе кандидата.
В заявлении коллектива Довженко-Центра отмечается, что они поддерживают Гончарук.
Председательствующая на комисии Ирина Подоляк отметила, что никаких сомнений в законности конкурса и его результатов быть не может.
Алексей Душутин - бывший гендиректор ОАО "Военно-строительное управление Москвы", который, по сообщению СМИ, находится в международном розыске по обвинению в попытке мошенничества. Сейчас является гражданином Канады и живет в Украине. В пакете документов, которые он подавал на конкурс, было указано, что он явлется вице-президентом Украинского союза промышленников и предпринимтателей, однако Комиссии не удалось это подтвердить. Презентацию своей программы намеревался делать на русском языке, на вопросы комиссии отвечал на русском.
На конкурсе Душутин получил 0 голосов от конкурсной комиссии, как и другая участница Ирина Колесник. Тарас Босак и Денис Калюжный написали заявления об отказе от участия в конкурсе.
Победившая Елена Гончарук, нынешняя директор Музея кино в Центре Довженко, получила 6 голосов от членов комиссии. Елена Лавренюк получила 5 голосов.
В работе конкурсной комиссии принимали участие: Ирина Подоляк (председатель комиссии), Филипп Ильенко, Мария Задорожная - делегированные коллективом, Юлия Синькевич, Денис Иванов, Сергей Зленко - от ОО, Сергей Трымбач, Владислав Берковский и Сергей Созановский - от Минкульта.
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"- 17 липня 2017 року мене випустили з російського СІЗО під домашній арешт, я приїхав у Київ до свого друга, дружина якого знайома з Нагорним і його оточенням. У Канаді, де у мене бізнес, мав відбутися чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Друзі сказали, що колишня дружина Нагорного - олімпійська чемпіонка в цьому виді спорту.
- Чому відразу після виходу з в'язниці ви раптом зацікавилися гімнастикою?
- Я не раптом зацікавився, я за це свого часу паспорт канадський отримав. У мене в Канаді клуб із художньої гімнастики. Уперше за всю історію країни дівчину саме з цього клубу було скеровано на олімпіаду, вона пройшла відбір. Підприємство працювало протягом 10 років, це єдине, чого у мене не відібрали."https://gordonua.com/ukr/publications/zajavnik-nagirnogo-rosijskij-biznesmen-dushutin-nahornyi-perekonuvav-shcho-putin-zrobyt-na-noho-stavku-yak-na-**********-prezydenta-ukrainy-525615.html
почему назначенай не? - все логично....
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"Буржуазная зараза
Всюду ходит по пятам.
Опасайся пуще глаза
Ты внебрачных связей там.
Там шпионки с крепким телом,
- Ты их в дверь - они в окно!
Говори, что с этим делом
Мы покончили давно.
Но могут действовать они не прямиком:
Шасть в купе - и притвориться мужиком,
- А сама наложит тола под корсет.
Проверяй, какого пола твой сосед!"
...
Я не випадково записав посилання на Конституцію України. Адже в законі від 14.12.2010 р. №2778-VI «Про культуру» чітко зазначено, що тільки члени конкурсної комісії можуть брати участь онлайн (ст. 21/5). А голограма і Skype-чи Zoom-зв'язок - зовсім різні фізичні процеси і явища. І ще. В ст. 21/2 закону №2778-VI зазначено, що конкурс проводиться «публічно» і відкрито в присутності громадкості (ст.21/5), але конкурс був проведений без участі громадкості. Може не треба «грати в наперстки» з законами, а «майже» можна тільки завагітніти.
В законі https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-19#n47 № 955-VIII від 28.01.2016 автором якого є п. Подоляк, внесені зміни до ЗУ від 14.12.2010 р. №2778-VI «Про культуру» і запроваджено вибори керівників державних підприємств культури, вивівши вибори цих керівників з під дії Постанови КМ від 03.09.2008 р.№777. Особливість змін, що у виборах керівників підприємств культури беруть громадські організації, які за твердженням самого автора закону і автора запропонованих змін «Дуже часто вони не мають жодного стосунку до культури - крім одного з 120 пунктів в своєму статуті. Безсумнівно, це треба виправляти.» (виділено мною І.Д.). і це було сказано в інтервю «Лівий Берег» 07.12.2017 р.
https://lb.ua/culture/2017/12/07/384121_irina_podolyak_chi_tse_kulturna.html?fbclid=IwAR0Psv_vHnVE4dFiOwbVgXhtLM4FnRxpOiyw51AUDKGJUsM7HQynC0UXm4g
Там же знаходимо..
На запитання журналістів: «Чи ви задоволені тим, як за вашим законом проходятьhttps://lb.ua/culture/2017/12/06/384012_oleksandra_roytburda_vibrali_novim.html конкурси на директорів закладів культури ?», прозвучала відповідь: «Взагалі так. Я від початку знала і попереджала усіх, що це закон на виріст. Що якісно нові результати дії цього закону ми побачимо не раніше, ніж за 10 років.» (виділено мною І.Д.).
Закон ще не «виріс», адже пройшло тільки 5 років. Жодних змін в закон про культуру в частині виборів керівників підприємств культури більше не внесено, але вся країна змушена виконувати «бракований» закон, який ще не «виріс» і вибирати керівників держпідприємств культури за участі громадських організвацій, в яких «один з 120 пунктів» в статуті записана культурна діяльність, а представники трудового колективу - це представники діючого керівника в любому статусі. Дуже часто працівників підприємств культури збирають не оголошуючи причину зібрання і мету і в таких умовах колективу приходиться голосувати за представника від колективу запропонованого директором, якого колектив ніколи не бачив і не знає. Тільки власник має призначати керівника, або уповноважений власником субєкт, яким є Міністерство, і це прописано в Постанові КМ від 03.09.2008 р.№777. І чим раніше ми повернемось до звичної процедури конкурсу керівників державних підприємств, за яким живе вся країна, тим буде краще. Сподіваюсь, що Міністр зробить все для відміни ЗУ № 955-VIII від 28.01.2016 і внесених цим законом змін в ЗУ від 14.12.2010 р. №2778-VI «Про культуру»
Зебіли ви пробили наступний рівень дна. Таких "міністрів", разом з "помогайлами" потрібно гнати підсрачниками з роботи.
А по факту повинне бути глубоке службове розслідування. Міністра гнати з роботи, оскільки він або дурень, або (більш очевидно) працює на когось.
Готелі в центрі Києва плісняве АМКУ дозволило придбати раднику фуйла. На керівництво Довженко- центр, зелений пацюк ткаченко, ********** кацапського пацюка, відомого своєю скаженною підлістю і ненажерливістю.
"В Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) были задержаны российские адвокаты Владимир Филимонов и Георгий Левчук. Как оказалось, заявления на них написал их клиент, экс-совладелец «Военно-строительного управления Москвы» (ВСУМ) http://www.compromat.ru/page_27370.htm Алексей Душутин "
До чого б це? Мабуть, до членства в НАТО.
Дуже і дуже дивує швидкість "міністерства" і пособників - їм би на Формулі 1 - колеса міняти - феноменальна швидкість.
Руцькі щурі вже навіть не маскуються - внаглу "работают". Але зе - чекаємо посадок та звільнення з ДЕРЖАВНОЇ роботи групи покидьків. Міністр промичить - "я ни заметил". Дивно дуже.
youtube.com/watch?v=PT6RRYJC4Vw
У розділі "Громадянам" смотрю:
Пошук роботи та реєстрація безробітних у службі зайнятості
Послуги
Тимчасова зайнятість
Відкрити власну справу
Електронний кабінет шукача роботи
і т.д.і т.п.
И предпоследняя графа:
Працевлаштування в державі Ізраїль
И это на государственном сайте!
Я уже ничему не удивляюсь.
Я уже не удивлюсь, если там появится працевлаштування для повій