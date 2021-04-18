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Новости Агрессия России против Украины
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Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон

Международное сообщество должно очертить

Бездействие Запада в 2014 году после захвата части территории Украины только подбодрило президента РФ Владимира Путина.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в эфире программы "Face The Nation" американского телеканала CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Считаю, нам следует определить четкие красные линии с Россией", - сказал Макрон. По его мнению, международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении России.

То, что произошло несколько лет назад - с вторжением в Украину - не было провалом дипломатии, "это был провал нашего коллективного доверия к России", сказал французский лидер. Бездействие Запада, по мнению Макрона, только подбодрило Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон планирует поговорить с Путиным об Украине, - Елисейский дворец

Французский президент считает пока целесообразным введение санкций после любого "неприемлемого поведения" президента России Владимира Путина. Однако, добавил он, одни лишь санкции сами по себе недостаточны.

"Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но чтобы вести конструктивный и эффективный диалог, нужно доверие", - сказал Макрон.

Он заявил, что полностью разделяет желание президента США Джо Байдена открыть диалог с Россией. При этом французский лидер убежден, что с Путиным важно быть четким, когда речь идет о спорных вопросах. Нынешнее наращивание военного личного состава у Украины Макрон считает недопустимым уровнем напряженности.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Смотрите также: Среди защитников Украины достаточно людей, которые профессионально относятся к возможному обострению, - Бутусов. ВИДЕО

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выступил с докладом перед комитетом ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его данным, сегодня вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму в целом развернуто 47 батальонных тактических групп РФ. К концу апреля ожидается увеличение до 56. Общая численность личного состава должна увеличиться до 110 тыс. человек. Авиационную поддержку развернутым войскам должны предоставлять около 350 самолетов и до 250 вертолетов. Возможно задействование самолетов командования дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ. Поддержку и обеспечение действий войск с моря обеспечивает корабельная группировка из 40 боевых кораблей/катеров и двух подводных лодок.

Автор: 

россия (96246) Макрон Эмманюэль (1362)


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Топ комментарии
+21
Когда какое-то пуйло развязывает войнушки - тут же как черти из табакерки выпрыгивают президенты Германии и Франции, чтобы легитимизировать преступления против человечества. Типа, подпишите это, подпишите то, бла-бла, вот вам договорчик, соблюдайте. А потом спокойно себе покупают углеводороды у террористов.Бизнес, ничого особистого.
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18.04.2021 01:52 Ответить
+18
Уже давно пора всем Миром чертить контуры вокруг тела *****, а не красные линии.
А в ЕС хотят у Роиси ресурсы покупать и чертить линии.

С другой стороны, Украина воюет с Роисей 7 лет, а ЗЕляди хотят за газ и электроэнергию наполнять Роисе военный бюджет, но чтобы Украину все защищали от Роиси.
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18.04.2021 02:16 Ответить
+12
чи їм хто пошептав, що вони про 2014 усі вспоминають. але не визнають свою вину - колективне Запад у них винне. чи для них запад те, що западніше них - Америка? так вона нормально з Україною із самого початку, на відміну від вас, європроституток і путінпонімак!
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18.04.2021 01:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
чи їм хто пошептав, що вони про 2014 усі вспоминають. але не визнають свою вину - колективне Запад у них винне. чи для них запад те, що западніше них - Америка? так вона нормально з Україною із самого початку, на відміну від вас, європроституток і путінпонімак!
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18.04.2021 01:46 Ответить
Ква, ква,ква. Лягушатник все семь лет вылизывал сраку *****,а теперь его прояснило
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18.04.2021 01:46 Ответить
Ну не надо быть таким уж строгим и категоричным в отношении лягушатников,мистрали раше они всё же не продали
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18.04.2021 07:27 Ответить
Це лише слова, сказані на публіку популістом французького розливу, для якого як і для Зєлєнского важливий рейтинг. Тому цей, як і наш, говорить гарно і розумно. Але варто дивитись на його дії. А дії вказують на дещо інше - шушукання з пуциним, спільні з ним же економічні проекти і вилизування дупи. Я не розумію загалом цих французів. Після відступу великого Наполеона із кацапії і п'яного розгулу кзАків Платова і гусарів поручика Ржевського у зайнято антинаполєоновською коаліцією Парижі у французів пропав стрижень. Вони перестали бути великими. Це продемонструвала перша світова війна і особливо друга світова війна, коли вони швиденько капітулювали, створивши пронаіистський уряд Віші. Напевне французька кров таки була розбавлена кацапськю, коли бородаті ординці гвалтували французьких жінок у Парижі.
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18.04.2021 09:38 Ответить
Когда какое-то пуйло развязывает войнушки - тут же как черти из табакерки выпрыгивают президенты Германии и Франции, чтобы легитимизировать преступления против человечества. Типа, подпишите это, подпишите то, бла-бла, вот вам договорчик, соблюдайте. А потом спокойно себе покупают углеводороды у террористов.Бизнес, ничого особистого.
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18.04.2021 01:52 Ответить
И рыбку съесть, и косточкой не подавиться.
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18.04.2021 06:49 Ответить
что это на макрона нашло? аж поверить не могу, что он так изменил риторику.
Вариант что это на него вовка повлиял, исключен,

так что же все-таки с ним произошло??
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18.04.2021 01:58 Ответить
А он её и не менял. Скользкая, мерзкая жаба, не имеющая однозначного и прямого собственного мнения.
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18.04.2021 02:04 Ответить
А шо ему трудно линию начертить? Да хоть две.
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18.04.2021 02:17 Ответить
******** линию он может только чертить.от копчика к пупку.
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18.04.2021 11:05 Ответить
что именно вас удивляет?
все то же махание хвостом и нашим и немного кацапам.
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18.04.2021 03:45 Ответить
А це напевне реальність.
Висока імовірність того що наше уявлення про нього було сформовано пропагандистами та іпсо.
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18.04.2021 06:21 Ответить
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 6763
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18.04.2021 06:54 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky
https://twitter.com/apiontkovsky

Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1383571658263257088 3 ч

Скорость , с которой после беспрецедентной путинской кампании военного запугивания в кустах появился Макрон со своими 11 кластерами, не оставляет сомнений , что это скоординированная двухходовочка Парижа и Москвы.
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18.04.2021 06:57 Ответить
Уже давно пора всем Миром чертить контуры вокруг тела *****, а не красные линии.
А в ЕС хотят у Роиси ресурсы покупать и чертить линии.

С другой стороны, Украина воюет с Роисей 7 лет, а ЗЕляди хотят за газ и электроэнергию наполнять Роисе военный бюджет, но чтобы Украину все защищали от Роиси.
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18.04.2021 02:16 Ответить
Макрону следует вспомниьт недавнюю политику Франции под своим руководством,где он продолжал курс,заложенный Олландом на уступки РФ вместе с Германией.так что к расползанию опасности от путина он сам и Олланд причастны в полной мере.Тогда в 14 году у ЕС,где лидируют германия и Франция.были все рычагт остановитьб путина даже в Крыму. Но запах денег паре-тройке немецких бизнесменов и паре-тройке фирм Франции,лидеров экономик своих держав,помешала протестная активность европейцев и через власть была продавлена политика уступок.теперь уже назрел конфликт в бизнес-кругах этих стран из-за возможных санкций.Это заставило макрона "шустро переобуться".Думается с Меркель уже тоже не станут няньчиться и с продажной ХДС-ХСС тоже нужно ждать перетурбаций
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18.04.2021 02:57 Ответить
Всі "червоні лінії" він вже перетнув в 14р.,не клей дурника,художник.
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18.04.2021 04:21 Ответить
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 9947
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18.04.2021 04:27 Ответить
чертите уже черти...
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18.04.2021 04:41 Ответить
Ну а пока он передал требования Зеленскому, которые включают в себя 11 системных блоков вопросов по урегулированию ситуации на Донбассе. 😜
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18.04.2021 05:52 Ответить
То есть, захват чужих территорий это уже не красная линия? Слизняк.
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18.04.2021 06:11 Ответить
ПРИЧЁМ ПО ГОРЛАМ РОССИЙСКИХ ЧИНОВНИКОВ !!!
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18.04.2021 06:27 Ответить
Как же долго вы просыпаетесь, это просто звездец!
Но если прозвучали эти слова, то ЗЕ уже не зря съездил во Францию.
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18.04.2021 06:47 Ответить
Не читайте перед обедом советских газет. Ну, если не вы их пишете, конечно.
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18.04.2021 06:59 Ответить
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 2221
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18.04.2021 06:49 Ответить
У каждого свои кумиры. У некоторых они русские.
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18.04.2021 07:00 Ответить
пля - очередной зебилоид... полезный идиот путена...

https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html это статья от 12 апреля:
https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html "На сцену выходит Макрон". Пионтковский описал сценарий возможного вторжения России в Украину.
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18.04.2021 07:34 Ответить
Как сказал почетный удмурт Жерар Депардье -- Россия - это большой вонючий сарай. Если я когда-нибудь соскучусь по такой жизни, я могу пару дней пожить в своем сарае.
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18.04.2021 06:55 Ответить
Как показывает практика и история все эти "красные линии" оказываются на деле "резиновыми"! В БЕСПРИНЦИПНОЙ МИРЕ торжества БАРЫЖНОГО ОЛИГАРХАТА и МЕЩАНСКОЙ СЫТОСТИ нет НИКАКИХ ПРИНЦИПОВ, кроме ТУПОЙ ЖАДНОСТИ И НАЖИВЫ (баблос - мерило всему сегодня)! ТФУ!
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18.04.2021 07:29 Ответить
Слова ці як бублики, - круглі і котяться, котяться і будуть далі роками ще котитися.
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18.04.2021 07:29 Ответить
Сп 2 до красной линии или после?
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18.04.2021 07:34 Ответить
"Стандартная роль французских президентов - легитимизировать все российские агрессии. Так было [во время российско-грузинской войны] в 2008 году с [на тот момент президентом Франции Николя] Саркози. Макрон тоже будет скакать с каким-нибудь листочком бумаги, мирными условиями в Москву, в Киев, в Вашингтон", - объяснил Пионтковский.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html
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18.04.2021 07:35 Ответить
В сенсі, він на себе показує? Бо в 14 році саме франція та німеччина вимагали того ж Турчинова не провокувати хvйла в Криму. Саме франція та німеччина є локомотивом європи і можуть ввести санкції та ембарго, що можуть знищити московитську економіку, саме франція та німеччина примушують Україну виконати так звані мінські угоди, які поставлять хрест на нашому розвитку та навіть можуть знищити Україну.
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18.04.2021 07:40 Ответить
Путин может пойти вперед, - Климкин

То, что сейчас делается - это никакой не блеф. Это сознательный шантаж, и Россия в этом шантаже готова идти дальше. Это не угроза, которая просто раскручивается для того, чтобы получить лучшую переговорную позицию", - подчеркнул дипломат.
По мнению Климкина, Путин хочет "торговаться" с Байденом по двум вопросам. "О том, чтобы, во-первых, американцы не раскачивали путинский режим, а во-вторых, за сохранение зоны российского влияния".
По его оценкам, страна-агрессор может планировать более широкое вторжение в Украину.
"Я не хочу спекулировать относительно территориальных границ, но это точно может быть не только Донбасс. Это может быть и южное направление, и не только по водоснабжению Крыма, а шире. Поскольку Россия точно хочет отсечь нас от Черного моря. Конечно, ей это не удастся, но такие планы, безусловно, существуют, как существовали планы по оккупации Крыма", - сказал Климкин.

https://plus.obozrevatel.com/crime/klimkin-putin-gotov-idti-dalshe-on-hochet-otsech-nas-ot-chernogo-morya.htm
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18.04.2021 07:40 Ответить
Блаблабла. А потом какой-нибудь "план Макронмайера" опять втюхивать начнут.
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18.04.2021 07:41 Ответить
Вот уж было подумал что макрон прозрел, но финальный опус расставил всё на свои места, со своими диалогами с бесом только доломают остатки существующего миропорядка.
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18.04.2021 07:43 Ответить
Велика Британія планує у травні відправити у Чорне море два військових кораблі через зростання напруги між Україною та Росією.
Про це https://www.thetimes.co.uk/article/british-warships-head-for-black-sea-as-russian-troops-mass-on-ukrainian-border-vnrjjczgd повідомляє видання The Sunday Times з посиланням на джерела в ВМС Британії.
Йдеться про відправлення есмінця типу 45, озброєного зенітними ракетами, та протичовнового фрегата типу 23 Королівського військово-морського флоту Британії. За даними видання, кораблі відокремляться від авіаносної ударної групи ВМС у Середземному морі та через протоку Босфор попрямують в Чорне море.А ШО ФРАНЦІЯ ????
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18.04.2021 07:43 Ответить
А Франция устами Макрона собирается чертить очередные "красные линии" в отношениях с россией!
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18.04.2021 10:28 Ответить
нада забрасать лаптей азабоченостями
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18.04.2021 07:45 Ответить
для того что бы не только Эммануэль а и вся инфантильная еропа лучше понимала загадоч-
ную душу лаптеногих мокшанцев не плохо бы услышать вот скажем это -
https://www.youtube.com/watch?v=KumnS-qjIl8
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18.04.2021 07:49 Ответить
США Красную линию уже очертили пару дней назад...на РАБссии поставлен Крест,толстый и жирний типа СССР сдох от Инфаркта,РАБссия сдохнет от Инсульта...
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18.04.2021 07:51 Ответить
В новом Альянсе НАТО которое создает Байден,место для Франции вряд ли найдут,а на первый план выйдет Эстония...
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18.04.2021 07:56 Ответить
Вечером того же дня "визнаному поціновувачу грудей стареньких бабусь"® Макрону любимая школьная учительница Брижит Жановна надавала по жопе и при этом по-матерински заботливо наставляла: "Эмманюэльчик, ты уже взрослый мальчик, не связывайся с хулиганом Путиным, вы очень разные: он - педофил, ты - геронтофил, никогда вы не поймёте друг друга".
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18.04.2021 07:58 Ответить
Штаб - квартиру нового НАТО Байден выбрал не Брюссель,а тихий городок на юге Германии на границе с Австрией....
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18.04.2021 08:01 Ответить
Два боевых британских корабля войдут в Черное море - СМИ
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18.04.2021 08:01 Ответить
Детали: Для поддержки кораблей в состоянии готовности будет находиться флагманское судно "Королева Елизавета" с вертолетами для борьбы с подводными лодками и истребителями-бомбардировщиками F35B на борту.
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18.04.2021 08:02 Ответить
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 3393
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18.04.2021 08:06 Ответить
Предполагается постоянное базирование двенадцати https://ru.wikipedia.org/wiki/F-35 F-35 B (в боевой обстановке - до 24-х F-35B) и четырнадцати вертолётов.
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18.04.2021 08:12 Ответить
Завтра доллар упадет до исторического минимума, 17 копеек Путлера.... или даже 10 копейков...
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18.04.2021 08:07 Ответить
Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон - Цензор.НЕТ 9439
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18.04.2021 08:09 Ответить
Никто роиссю не бросит, вы что за 7лет это не поняли. Украину нарезают как салями. Европа с москалями всегда договорятся. Потому что разговаривают только с сильными. Просто у масколей есть газ и нефть у Европы деньги, а при чем тут Украина.
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18.04.2021 08:12 Ответить
Чехия высылает 18 российских дипломатов и разыскивает "Петрова" и "Боширова"
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18.04.2021 08:14 Ответить
Мавзолейное быдло,вы совсем не поняли что сделал Байден....скоро поймете,Шариковское отродие...
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18.04.2021 08:18 Ответить
твой Байден сопляк , а вот Британцы Герои
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18.04.2021 08:20 Ответить
жабоїд ти ідіот і власне всім відповідь хто нам союзник на сьомому році війни...
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18.04.2021 08:30 Ответить
Скорость , с которой после беспрецедентной путинской кампании военного запугивания в кустах появился Макрон со своими 11 кластерами, не оставляет сомнений , что это скоординированная двухходовочка Парижа и Москвы.Пионтковский.
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18.04.2021 09:13 Ответить
Да они давно перешли все красные линии, а вы опять их рисовать хотите, пдц идиоты. Эвтаназия россии единственный способ прекратить их постимперские хронические боли.
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18.04.2021 09:17 Ответить
Смешно читать подростковые посты про то "как миром правит бабло и олигархат" .
Если бы так мир был устроен , то не было бы ниодной крупной бойни , ибо крупному капиталу гораздо выгоднее торговать а не воевать . Редко умный и расчётливый чувак не понимает элементарную истину , что от войны больше потерь комерции , чем выгоды . Во время войны недоедают , строят минимум , одеваются и покупают шмуток по миниму . Эту неприложную истину знают даже первокурсники-экономисты ...
Анализ даже последних 150 лет истории - даёт чёткую картину , что крупнейшие бойни это на 99% : амбиции , фанатизм и слабый интеллект зачинщиков .
Вот и сейчас , сказки про некую погоню европейцев за чистоганом и русской икрой и нефте-газами ... бред и просто продолжение той глупости , какая ещё 30х годах 20 века дали немецкому недоучке неврастенику захватить почти всю Западную Европу .
Такие же недалёкие чемберлено-лавали и сейчас пытаются продать свой ситуативный мир , и ещё более ситуативную выгоду тут и сейчас своих пару лишних лярдов , чтобы потом тратить триллионы на восстановление довоенного уровня через 10...20 лет . Но унижение , марш нацистов под Триумфльной Аркой и десятки миллионов убитых и покалеченных ...
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18.04.2021 09:19 Ответить
Ведь Гитлера можно было в 1933 ..35 года придушить , потеряв 10 ... 15 тысяч .

Как жаль , что миром правит не "тайное ложе" , как говаривал Пелевин -- явная лажа !

Потому что массонами были и де Винчи , и Декарт , и Ньютон , и Лапласс , Верди , Планк...
Это великие интеллектуалы , собиравшиеся раз несколько лет и обсуждавшие праздно , как лучше было бы обустроить этих глупых и слаборазвиты ...
Но решения принимали почти всегда люди , которым по интеллекту до Ньютона или Макса Планка как до космоса ...
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18.04.2021 09:30 Ответить
це ти до своїх 73/43%-них одновірців звертаєшся?
Які разом з тобою ще нещодавно знущались зі "стіни Яценюка"?
Вам, анархістам потрібно свою лінію Манергейма на кордоні з касапами?
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18.04.2021 09:38 Ответить
Тре робити як Наполеон - спалити мацкву нафіг...
А теперішні хранцузські президенти якісь всі мляві та жалюгідні...
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18.04.2021 09:36 Ответить
какой Наполеон? То была гражданская война.
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18.04.2021 11:16 Ответить
"Красные линии" для РФерии это международно признанные границы РФ при этом с соблюдением общепринятых демократических норм внутри страны. и это максимум. ( в идеале же это еще и без всех Курил, финской Карелии и прочих территорий захваченных в результате агрессии их " попердниками")
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18.04.2021 09:39 Ответить
По его мнению, международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении России.

дорогой макронушка, ты ж первый ему очко лижешь и не знаешь каким местом к нему развернутся.....
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18.04.2021 09:40 Ответить
Чертят линии седьмой год.чертежники хер ровы
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18.04.2021 09:58 Ответить
Макрон умеет только ******** линию чертить - от копчика к пупку.
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18.04.2021 11:08 Ответить
Макрон осел, а осел говорит только иааааа иаааа
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18.04.2021 13:40 Ответить
Уже Грузия подписала договор , который накидал Саркози ! И что росийские войска отошли ??
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18.04.2021 17:15 Ответить
 
 