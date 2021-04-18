Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон

Бездействие Запада в 2014 году после захвата части территории Украины только подбодрило президента РФ Владимира Путина.

Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в эфире программы "Face The Nation" американского телеканала CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Считаю, нам следует определить четкие красные линии с Россией", - сказал Макрон. По его мнению, международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении России.

То, что произошло несколько лет назад - с вторжением в Украину - не было провалом дипломатии, "это был провал нашего коллективного доверия к России", сказал французский лидер. Бездействие Запада, по мнению Макрона, только подбодрило Путина.

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Французский президент считает пока целесообразным введение санкций после любого "неприемлемого поведения" президента России Владимира Путина. Однако, добавил он, одни лишь санкции сами по себе недостаточны.

"Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но чтобы вести конструктивный и эффективный диалог, нужно доверие", - сказал Макрон.

Он заявил, что полностью разделяет желание президента США Джо Байдена открыть диалог с Россией. При этом французский лидер убежден, что с Путиным важно быть четким, когда речь идет о спорных вопросах. Нынешнее наращивание военного личного состава у Украины Макрон считает недопустимым уровнем напряженности.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

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Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выступил с докладом перед комитетом ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его данным, сегодня вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму в целом развернуто 47 батальонных тактических групп РФ. К концу апреля ожидается увеличение до 56. Общая численность личного состава должна увеличиться до 110 тыс. человек. Авиационную поддержку развернутым войскам должны предоставлять около 350 самолетов и до 250 вертолетов. Возможно задействование самолетов командования дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ. Поддержку и обеспечение действий войск с моря обеспечивает корабельная группировка из 40 боевых кораблей/катеров и двух подводных лодок.