Международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией, - Макрон
Бездействие Запада в 2014 году после захвата части территории Украины только подбодрило президента РФ Владимира Путина.
Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в эфире программы "Face The Nation" американского телеканала CBS, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Считаю, нам следует определить четкие красные линии с Россией", - сказал Макрон. По его мнению, международное сообщество придерживается "наивного подхода" в отношении России.
То, что произошло несколько лет назад - с вторжением в Украину - не было провалом дипломатии, "это был провал нашего коллективного доверия к России", сказал французский лидер. Бездействие Запада, по мнению Макрона, только подбодрило Путина.
Французский президент считает пока целесообразным введение санкций после любого "неприемлемого поведения" президента России Владимира Путина. Однако, добавил он, одни лишь санкции сами по себе недостаточны.
"Я думаю, что санкции сами по себе недостаточны, но санкции являются частью пакета. Я предпочитаю конструктивный диалог, но чтобы вести конструктивный и эффективный диалог, нужно доверие", - сказал Макрон.
Он заявил, что полностью разделяет желание президента США Джо Байдена открыть диалог с Россией. При этом французский лидер убежден, что с Путиным важно быть четким, когда речь идет о спорных вопросах. Нынешнее наращивание военного личного состава у Украины Макрон считает недопустимым уровнем напряженности.
Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выступил с докладом перед комитетом ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. По его данным, сегодня вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму в целом развернуто 47 батальонных тактических групп РФ. К концу апреля ожидается увеличение до 56. Общая численность личного состава должна увеличиться до 110 тыс. человек. Авиационную поддержку развернутым войскам должны предоставлять около 350 самолетов и до 250 вертолетов. Возможно задействование самолетов командования дальней авиации Воздушно-космических сил ВС РФ. Поддержку и обеспечение действий войск с моря обеспечивает корабельная группировка из 40 боевых кораблей/катеров и двух подводных лодок.
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Вариант что это на него вовка повлиял, исключен,
так что же все-таки с ним произошло??
все то же махание хвостом и нашим и немного кацапам.
Висока імовірність того що наше уявлення про нього було сформовано пропагандистами та іпсо.
https://twitter.com/apiontkovsky
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·https://twitter.com/apiontkovsky/status/1383571658263257088 3 ч
Скорость , с которой после беспрецедентной путинской кампании военного запугивания в кустах появился Макрон со своими 11 кластерами, не оставляет сомнений , что это скоординированная двухходовочка Парижа и Москвы.
А в ЕС хотят у Роиси ресурсы покупать и чертить линии.
С другой стороны, Украина воюет с Роисей 7 лет, а ЗЕляди хотят за газ и электроэнергию наполнять Роисе военный бюджет, но чтобы Украину все защищали от Роиси.
Но если прозвучали эти слова, то ЗЕ уже не зря съездил во Францию.
https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html это статья от 12 апреля:
https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html "На сцену выходит Макрон". Пионтковский описал сценарий возможного вторжения России в Украину.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/na-scenu-vyhodit-makron-piontkovskiy-opisal-scenariy-vozmozhnogo-vtorzheniya-rossii-v-ukrainu-1548280.html
То, что сейчас делается - это никакой не блеф. Это сознательный шантаж, и Россия в этом шантаже готова идти дальше. Это не угроза, которая просто раскручивается для того, чтобы получить лучшую переговорную позицию", - подчеркнул дипломат.
По мнению Климкина, Путин хочет "торговаться" с Байденом по двум вопросам. "О том, чтобы, во-первых, американцы не раскачивали путинский режим, а во-вторых, за сохранение зоны российского влияния".
По его оценкам, страна-агрессор может планировать более широкое вторжение в Украину.
"Я не хочу спекулировать относительно территориальных границ, но это точно может быть не только Донбасс. Это может быть и южное направление, и не только по водоснабжению Крыма, а шире. Поскольку Россия точно хочет отсечь нас от Черного моря. Конечно, ей это не удастся, но такие планы, безусловно, существуют, как существовали планы по оккупации Крыма", - сказал Климкин.
https://plus.obozrevatel.com/crime/klimkin-putin-gotov-idti-dalshe-on-hochet-otsech-nas-ot-chernogo-morya.htm
Про це https://www.thetimes.co.uk/article/british-warships-head-for-black-sea-as-russian-troops-mass-on-ukrainian-border-vnrjjczgd повідомляє видання The Sunday Times з посиланням на джерела в ВМС Британії.
Йдеться про відправлення есмінця типу 45, озброєного зенітними ракетами, та протичовнового фрегата типу 23 Королівського військово-морського флоту Британії. За даними видання, кораблі відокремляться від авіаносної ударної групи ВМС у Середземному морі та через протоку Босфор попрямують в Чорне море.А ШО ФРАНЦІЯ ????
ную душу лаптеногих мокшанцев не плохо бы услышать вот скажем это -
https://www.youtube.com/watch?v=KumnS-qjIl8
Если бы так мир был устроен , то не было бы ниодной крупной бойни , ибо крупному капиталу гораздо выгоднее торговать а не воевать . Редко умный и расчётливый чувак не понимает элементарную истину , что от войны больше потерь комерции , чем выгоды . Во время войны недоедают , строят минимум , одеваются и покупают шмуток по миниму . Эту неприложную истину знают даже первокурсники-экономисты ...
Анализ даже последних 150 лет истории - даёт чёткую картину , что крупнейшие бойни это на 99% : амбиции , фанатизм и слабый интеллект зачинщиков .
Вот и сейчас , сказки про некую погоню европейцев за чистоганом и русской икрой и нефте-газами ... бред и просто продолжение той глупости , какая ещё 30х годах 20 века дали немецкому недоучке неврастенику захватить почти всю Западную Европу .
Такие же недалёкие чемберлено-лавали и сейчас пытаются продать свой ситуативный мир , и ещё более ситуативную выгоду тут и сейчас своих пару лишних лярдов , чтобы потом тратить триллионы на восстановление довоенного уровня через 10...20 лет . Но унижение , марш нацистов под Триумфльной Аркой и десятки миллионов убитых и покалеченных ...
Как жаль , что миром правит не "тайное ложе" , как говаривал Пелевин -- явная лажа !
Потому что массонами были и де Винчи , и Декарт , и Ньютон , и Лапласс , Верди , Планк...
Это великие интеллектуалы , собиравшиеся раз несколько лет и обсуждавшие праздно , как лучше было бы обустроить этих глупых и слаборазвиты ...
Но решения принимали почти всегда люди , которым по интеллекту до Ньютона или Макса Планка как до космоса ...
Які разом з тобою ще нещодавно знущались зі "стіни Яценюка"?
Вам, анархістам потрібно свою лінію Манергейма на кордоні з касапами?
А теперішні хранцузські президенти якісь всі мляві та жалюгідні...
дорогой макронушка, ты ж первый ему очко лижешь и не знаешь каким местом к нему развернутся.....