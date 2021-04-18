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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку

Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к

Украина не готовит наступательной операции на Донбассе и никогда первой не сделает такой шаг.

В этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" заверил жителей Донецка глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Философы говорят: факты - упрямая вещь. Я задаю вопрос: были ли случаи на Донбассе, когда украинская армия первой пошла в атаку? Мы постоянно отбиваем атаки, мы постоянно защищаемся от агрессора. И сейчас у Украины в политических документах, согласованных на всех уровнях, в программе нашей делегации в ТКГ и слова нет о том, что украинские войска могут пойти в наступление, это исключается", - подчеркнул Кравчук.

Он напомнил позицию Украины: "мы будем защищать свою землю, если враг осмелится напасть в широком масштабе на Украину. Но мы нападать не будем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия тормозит любые шаги к миру, но переговоры по ситуации на Донбассе продолжаются, - Кравчук

При этом, если проанализировать историю России, то она суммарно воюет 150 лет, добавил Кравчук.

"Она уже не видит другого пути решения вопроса - только войны. А Украина никогда не нападала, Украина защищалась", - продолжил он.

По его мнению, демонстративная "оборона" в Донецке - это просто нагнетание обстановки.

"Теперь им надо продемонстрировать мешки, мол, видите, мы уже готовимся, мы чувствуем, Украина скоро нападёт. То есть нагнетают", - считает глава украинской делегации в ТКГ.

Также читайте: Пьяный российский наемник погиб в ДТП возле Золотого-5. Террористы хотят представить это как боевую потерю из-за обстрела ВСУ, - ОТГ "Північ"

Такие действия в очередной раз подтверждают, что Россия хочет Украину представить агрессором.

"Но это же враньё. И все в мире это знают. Все им об этом говорят прямо в глаза. А они, вроде, не слышат, не видят, не хотят обсуждать никаких вопросов, только один: соглашайтесь на наши условия, не сделаете - мы будем расширять агрессию. Не сделаете - будем стрелять. Ну, это же не переговоры, это же давление", - резюмировал Леонид Кравчук.

Жители оккупированного Донецка сообщают изданию, что в городе идет подготовка к якобы наступлению украинской армии. Мешками с песком "обороняют" важные здания, работников предприятий обязали привести в порядок бомбоубежища. Ситуацию подтверждают фотографиями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Донецк обустраивает бомбоубежища и готовится к возможной активизации боевых действий, - СМИ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецьк (6323) Кравчук Леонид (1226)


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https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-22-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F-1941-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Мине ще кілька років і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Европи, на Московію віроломно напала Україна.
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18.04.2021 04:24 Ответить
+7
Просто цифри.
До 2019-го ж простий нарід все сам робив. А після Порох став палки в колеса ставити.

Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 4223
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18.04.2021 04:50 Ответить
+4
историки то вообще беcполезные люди - бОльших брехунов чем они и не найдешь.
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18.04.2021 04:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Аналітику дає чучело, яке перше приступило до розвалу незалежної України.

А Вовк з зовнішньої розвідки зайнятий мільйонами баксів...
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18.04.2021 03:28 Ответить
закройте снайперу рот - ето старый казел утомляет .
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18.04.2021 04:11 Ответить
деградация на лицо - от комуняки к кловану - и любят же друг друга в засос....
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18.04.2021 04:16 Ответить
Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 4783
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18.04.2021 04:23 Ответить
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D1%89%D0%B5-%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D1%96-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B7-%D1%8F%D1%81%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C-%D1%89%D0%BE-22-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F-1941-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%B9-%D0%BE%D0%B1-%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%97-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%8E-%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Мине ще кілька років і москальські історики остаточно з'ясують, що 22 червня 1941 року за підтримки США, Туреччини й Об'єднаної Европи, на Московію віроломно напала Україна.
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18.04.2021 04:24 Ответить
историки то вообще беcполезные люди - бОльших брехунов чем они и не найдешь.
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18.04.2021 04:29 Ответить
Ти забув філософів... Порівняно з ними, історики - щенята беззубі... Дайте філософу півгодини, і він доведе "пересічним", що анексія України, Білорусі, Прибалтики, Середньої Азії, Кавказу і Сибіру була прогресивним кроком з боку Росії і дала можливість народам, що їх населяли, більш широкого самовираження і розвитку... Я з такими вже стикався не раз...
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18.04.2021 07:19 Ответить
Это же в учебнике советской истории написано.
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18.04.2021 09:48 Ответить
нравится ссылка в етой новости...

Также читайте: https://censor.net/ru/news/3260364/pyanyyi_rossiyiskiyi_naemnik_pogib_v_dtp_vozle_zolotogo5_terroristy_hotyat_predstavit_eto_kak_boevuyu..."
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18.04.2021 04:45 Ответить
Просто цифри.
До 2019-го ж простий нарід все сам робив. А після Порох став палки в колеса ставити.

Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 4223
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18.04.2021 04:50 Ответить
чучело когда мертвечук начал "освобождать"?
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18.04.2021 08:58 Ответить
опять етот черт - шо бакану позвонить некому?
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18.04.2021 05:04 Ответить
та все уже тебя знают...
соси трубу в 3х стороннем формате и не мешай бубе не защищать родину.
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18.04.2021 05:27 Ответить
переоденутся в "всу" - ну и дальше, по схеме...
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18.04.2021 05:34 Ответить
Постоянные оправдания перед захватчиком собственной территории,что мы не собираемся эту самую территорию освобождать от захватчика. И пусть не волнуется. Большей дичи и абсурда трудно представить.
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18.04.2021 06:02 Ответить
дайте деду роту - он и ту погубит....
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18.04.2021 06:11 Ответить
Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 1599
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18.04.2021 06:53 Ответить
Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 1887
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18.04.2021 06:54 Ответить
Наш мир спасёт не красота,
Не доброта, не знаний сила.
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов!
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18.04.2021 06:57 Ответить
Так учебники пишут победители.
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18.04.2021 06:54 Ответить
Слово «россии» пишется с маленькой буквы. Запомни, лапоть, и в будущем не пались так глупо.
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18.04.2021 07:23 Ответить
Нехай сепарня боїться шо знов доведеться карміть бандер.
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18.04.2021 06:59 Ответить
Особисто мені подібна риторика не до вподоби - Україна має готуватися і реформувати армію(і не тільки армію) до саме силового вирішення питання. Так званий "дипломатичний шлях" може бути лише компромісним, а це неприйнятно, і може згодом вибухнути ще потужніше.
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18.04.2021 07:30 Ответить
США пару дней назад приняли уникальный документ типа "Центр Маршалла"...,на РАБссии поставили КРЕСТ...называется документ "Сайбер Флаг"....
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18.04.2021 07:39 Ответить
Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку - Цензор.НЕТ 273
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18.04.2021 07:49 Ответить
Все йде до третьої світової жахливо швидко. Треба готуватися: робити запаси дров, свічок, ліхтариків, консерви, крупи, борошно, питної води, ліків десь на півроку мінімум.
Тішить тільки те, що судячи з одностайної реакції світу, рашці нарешті тризда.
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18.04.2021 09:31 Ответить
Старе рьігівське чмо щоденно привчає українців до ідеї реального існування днр/лнр. Павутиння в черепі не дозволяє зрозуміти що авторитету - 0.
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18.04.2021 09:36 Ответить
 
 