Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку
Украина не готовит наступательной операции на Донбассе и никогда первой не сделает такой шаг.
В этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" заверил жителей Донецка глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.
"Философы говорят: факты - упрямая вещь. Я задаю вопрос: были ли случаи на Донбассе, когда украинская армия первой пошла в атаку? Мы постоянно отбиваем атаки, мы постоянно защищаемся от агрессора. И сейчас у Украины в политических документах, согласованных на всех уровнях, в программе нашей делегации в ТКГ и слова нет о том, что украинские войска могут пойти в наступление, это исключается", - подчеркнул Кравчук.
Он напомнил позицию Украины: "мы будем защищать свою землю, если враг осмелится напасть в широком масштабе на Украину. Но мы нападать не будем".
При этом, если проанализировать историю России, то она суммарно воюет 150 лет, добавил Кравчук.
"Она уже не видит другого пути решения вопроса - только войны. А Украина никогда не нападала, Украина защищалась", - продолжил он.
По его мнению, демонстративная "оборона" в Донецке - это просто нагнетание обстановки.
"Теперь им надо продемонстрировать мешки, мол, видите, мы уже готовимся, мы чувствуем, Украина скоро нападёт. То есть нагнетают", - считает глава украинской делегации в ТКГ.
Такие действия в очередной раз подтверждают, что Россия хочет Украину представить агрессором.
"Но это же враньё. И все в мире это знают. Все им об этом говорят прямо в глаза. А они, вроде, не слышат, не видят, не хотят обсуждать никаких вопросов, только один: соглашайтесь на наши условия, не сделаете - мы будем расширять агрессию. Не сделаете - будем стрелять. Ну, это же не переговоры, это же давление", - резюмировал Леонид Кравчук.
Жители оккупированного Донецка сообщают изданию, что в городе идет подготовка к якобы наступлению украинской армии. Мешками с песком "обороняют" важные здания, работников предприятий обязали привести в порядок бомбоубежища. Ситуацию подтверждают фотографиями.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А Вовк з зовнішньої розвідки зайнятий мільйонами баксів...
Также читайте: https://censor.net/ru/news/3260364/pyanyyi_rossiyiskiyi_naemnik_pogib_v_dtp_vozle_zolotogo5_terroristy_hotyat_predstavit_eto_kak_boevuyu..."
До 2019-го ж простий нарід все сам робив. А після Порох став палки в колеса ставити.
соси трубу в 3х стороннем формате и не мешай бубе не защищать родину.
Не доброта, не знаний сила.
А взятый в руки дробовик
И грамотный отстрел дебилов!
Тішить тільки те, що судячи з одностайної реакції світу, рашці нарешті тризда.