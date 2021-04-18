Кравчук о подготовке в оккупированном Донецке к "нападению" ВСУ: Террористы нагнетают обстановку

Украина не готовит наступательной операции на Донбассе и никогда первой не сделает такой шаг.

В этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" заверил жителей Донецка глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

"Философы говорят: факты - упрямая вещь. Я задаю вопрос: были ли случаи на Донбассе, когда украинская армия первой пошла в атаку? Мы постоянно отбиваем атаки, мы постоянно защищаемся от агрессора. И сейчас у Украины в политических документах, согласованных на всех уровнях, в программе нашей делегации в ТКГ и слова нет о том, что украинские войска могут пойти в наступление, это исключается", - подчеркнул Кравчук.

Он напомнил позицию Украины: "мы будем защищать свою землю, если враг осмелится напасть в широком масштабе на Украину. Но мы нападать не будем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия тормозит любые шаги к миру, но переговоры по ситуации на Донбассе продолжаются, - Кравчук

При этом, если проанализировать историю России, то она суммарно воюет 150 лет, добавил Кравчук.

"Она уже не видит другого пути решения вопроса - только войны. А Украина никогда не нападала, Украина защищалась", - продолжил он.

По его мнению, демонстративная "оборона" в Донецке - это просто нагнетание обстановки.

"Теперь им надо продемонстрировать мешки, мол, видите, мы уже готовимся, мы чувствуем, Украина скоро нападёт. То есть нагнетают", - считает глава украинской делегации в ТКГ.

Также читайте: Пьяный российский наемник погиб в ДТП возле Золотого-5. Террористы хотят представить это как боевую потерю из-за обстрела ВСУ, - ОТГ "Північ"

Такие действия в очередной раз подтверждают, что Россия хочет Украину представить агрессором.

"Но это же враньё. И все в мире это знают. Все им об этом говорят прямо в глаза. А они, вроде, не слышат, не видят, не хотят обсуждать никаких вопросов, только один: соглашайтесь на наши условия, не сделаете - мы будем расширять агрессию. Не сделаете - будем стрелять. Ну, это же не переговоры, это же давление", - резюмировал Леонид Кравчук.

Жители оккупированного Донецка сообщают изданию, что в городе идет подготовка к якобы наступлению украинской армии. Мешками с песком "обороняют" важные здания, работников предприятий обязали привести в порядок бомбоубежища. Ситуацию подтверждают фотографиями.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупированный Донецк обустраивает бомбоубежища и готовится к возможной активизации боевых действий, - СМИ. ФОТОрепортаж