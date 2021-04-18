За минувшие сутки ранен воин, 17 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из противотанковой пушки у Новомихайловки, - ООС

За минувшие сутки, 17 апреля, было зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцево, Пивденне, Шумы и Луганское враг совершил обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное в Донецкой области противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе.

По данным штаба, по состоянию на 7 утра 18 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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