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Новости Агрессия России против Украины
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За минувшие сутки ранен воин, 17 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из противотанковой пушки у Новомихайловки, - ООС

За минувшие сутки ранен воин, 17 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из противотанковой пушки у Новомихайловки, - ООС

За минувшие сутки, 17 апреля, было зафиксировано 17 нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, вблизи поселка Новомихайловка противник открывал огонь в сторону позиций наших защитников из противотанковой пушки МТ-12.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи населенных пунктов Майорск, Новгородское, Зайцево, Пивденне, Шумы и Луганское враг совершил обстрел из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го и 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде населенных пунктов Пески, Широкино, Авдеевка и Водяное в Донецкой области противник вел обстрел из подствольных, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное ранение. Состояние защитника - средней степени тяжести. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК. На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе.

По данным штаба, по состоянию на 7 утра 18 апреля зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, вблизи Авдеевки российские оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Читайте также: За минувшие сутки 15 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов и совершили дистанционное минирование в районе Майорска

Автор: 

боевик (16779) обстрел (27961) ранение (3401) терроризм (18692) Донбасс (26958) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
мЬІролюбне ЗЕ перемЬІріє.
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18.04.2021 08:10 Ответить
+3
За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС - Цензор.НЕТ 7708
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18.04.2021 09:41 Ответить
+3
Швикдкого одужання нашому захиснику.
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18.04.2021 11:13 Ответить
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мЬІролюбне ЗЕ перемЬІріє.
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18.04.2021 08:10 Ответить
Так это тебе в окна укропы бамкают. Не веришь? смотри завтра Скабееву.
За минувшие сутки ранен воин, 17 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из противотанковой пушки у Новомихайловки, - ООС - Цензор.НЕТ 7497
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18.04.2021 08:17 Ответить
Гуляйізба для овоспечених лаптєй.
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18.04.2021 08:23 Ответить
Хорошо уже что хата а не изба.
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18.04.2021 08:26 Ответить
Интересно, завтра Скабеевы снова будут говорить про мальчика убитого дроном , пролетевшим 14 км в глубокий тыл,
или расскажут про украинских собак...За минувшие сутки ранен воин, 17 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из противотанковой пушки у Новомихайловки, - ООС - Цензор.НЕТ 5712
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18.04.2021 08:24 Ответить
Расскажут про украинских собак запущеных нарасейку украинскими нациками с целью диверсий.
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18.04.2021 09:02 Ответить
Быстрого выздоровления нашему славному защитнику, смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, убей расеянскую тварь, очисти землю Украины!

За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС - Цензор.НЕТ 5387
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18.04.2021 08:59 Ответить
За минулу добу пораненено воїна, 17 порушень режиму тиші. Терористи стріляли з протитанкової гармати біля Новомихайлівки, - ООС - Цензор.НЕТ 7708
показать весь комментарий
18.04.2021 09:41 Ответить
Швикдкого одужання нашому захиснику.
показать весь комментарий
18.04.2021 11:13 Ответить
 
 