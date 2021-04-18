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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 250 человек, зафиксированы 10 282 новых случая заражения, 6 523 человека выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 250 человек, зафиксированы 10 282 новых случая заражения, 6 523 человека выздоровели

10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года. В частности, заболели 456 детей и 161 медработник.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 4274 человека;

▪️летальных случаев - 250;

▪️выздоровели - 6523 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 60 380 (в том числе методом ПЦР - 27278, методом ИФА - 6558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26544).

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Кроме этого, Степанов также уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 946 510 человек;

🔺выздоровели - 1 482 079 человек;

🔺летальных случаев - 39786;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8942671.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях", - уточнил министр.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
-Сепанов, докладывай, как дела на фронте борьбы с ковидом?
-Владимир Ссаныч, за прошлые сутки всего десять новых случаев!
- Наконец-то нам перестанут тыкать в глаза успехами Израиля! Это все благодаря вакцинации?
- Нет, эо все благодаря Радуцкому!
- Ну вот, и наши евреи тоже кое-что умеют! Что же он сделал?

- Он выгодно продал почти все наши тест-системы за границу!
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18.04.2021 09:42 Ответить
+2
Якщо зменшення кількості захворілих можливе ще якось пояснити тим, що на вихідні роблять менше тестів на ковід, то як пояснити зниження смертності від ковіду саме на вихідні?
Смерть також на вихідні відпочиває?

Проаналізуйте статистику по дням тижня.
Схоже на те, що статистику малюють за константою генія "дубілєта", ну як з переписом.
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18.04.2021 09:27 Ответить
+2
Статистику - раз плюнути. Можна навіть без тесту )

Коди стану або захворювання (МКХ-10 та інших класифікацій) шифр за МКХ-10: U07.1 - COVID-19 підтверджений лабораторним тестуванням незалежно від тяжкості клінічних ознак або симптомів (вірус ідентифікований);

U07.2 - COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований).
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18.04.2021 10:34 Ответить
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Стебанов жонглирует "костями" и так делает "статистику". Вообще можно не читать поток "масс" от этого стильного господинчика. Кстати, если бы я был веротекантропом, то сказал бы шо наш тов. министр - "сотонист". Наслаждается количеством граждан, отправившихся к Аллаху
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18.04.2021 08:30 Ответить
Статистику - раз плюнути. Можна навіть без тесту )

Коди стану або захворювання (МКХ-10 та інших класифікацій) шифр за МКХ-10: U07.1 - COVID-19 підтверджений лабораторним тестуванням незалежно від тяжкості клінічних ознак або симптомів (вірус ідентифікований);

U07.2 - COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований).
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18.04.2021 10:34 Ответить
ЗЕперемога?
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18.04.2021 08:30 Ответить
450...450..
250..
тижневий цикл..

пОРАДА.
Степанов,виступай з заявами про УСПІХИ лише в понеділок
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18.04.2021 08:54 Ответить
тести закінчились ще до кінця робочого дня
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18.04.2021 09:09 Ответить
Якщо зменшення кількості захворілих можливе ще якось пояснити тим, що на вихідні роблять менше тестів на ковід, то як пояснити зниження смертності від ковіду саме на вихідні?
Смерть також на вихідні відпочиває?

Проаналізуйте статистику по дням тижня.
Схоже на те, що статистику малюють за константою генія "дубілєта", ну як з переписом.
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18.04.2021 09:27 Ответить
-Сепанов, докладывай, как дела на фронте борьбы с ковидом?
-Владимир Ссаныч, за прошлые сутки всего десять новых случаев!
- Наконец-то нам перестанут тыкать в глаза успехами Израиля! Это все благодаря вакцинации?
- Нет, эо все благодаря Радуцкому!
- Ну вот, и наши евреи тоже кое-что умеют! Что же он сделал?

- Он выгодно продал почти все наши тест-системы за границу!
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18.04.2021 09:42 Ответить
Як можна в Київській області відкривати школи, коли в лікрані не беруть з ковід бо все зайнято? Чи вакцинували всіх вчителів, щоб наражати людей на небеспеку ? Чи, може, Київщина вийшла з червоної зони ?
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18.04.2021 10:00 Ответить
Брехлива антинаучная статистика степашки не повод для того чтоб лишать себя маленьких радостей жизни . Ведь их так мало а жизнь коротка и не предсказуема и живем мы только раз.И прожить ее надо так чтоб не стать подножным кормом еще и ковидмафии. И это в наших силах. Геть политшаманов, пусть о ковиде говорят только ученые на диспутах за и против.
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18.04.2021 11:16 Ответить
Учитесь у людей которые заботятся о
Своем народе
Умеют считать не только свой деньги но и страны
За любые деньги не дожидаясь /подачек /
Закупили вакцину /провели вакцинацю /
И почти забыли о ковиде
У нас ,,тайна ,, сколько стоит вакцина
Ее закупают ,,непонятные ,, фирмы
Экономя на цене вакцины мы в дестки раз
Больше расходуем на организации лечения
Это выгодно только не народу сколько на этом
Зарабатывают страшно подумать
80% населения уже на пределе
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18.04.2021 13:57 Ответить
Хотів би я поглянути на цю диво-країну, якби майже всі фінанси, промисловість, ЗМІ належали хоча б йорданцям, а президентом був сирієць, прем'єром іранець і в кнесеті більшість була б арабами.
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18.04.2021 14:10 Ответить
А тем временем власти Израиля официально объявили об отмене обязательного масочного режима. А 5-го апреля они объявили о победе над коронавирусом Они считают, что страна первой в мире преодолела болезнь благодаря быстрой и эффективной кампании по вакцинации (на данный момент 80%) населения страны
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18.04.2021 19:47 Ответить
 
 