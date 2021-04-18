В Украине за сутки от COVID-19 умерли 250 человек, зафиксированы 10 282 новых случая заражения, 6 523 человека выздоровели

10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года. В частности, заболели 456 детей и 161 медработник.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️

▪️госпитализированы - 4274 человека;

▪️летальных случаев - 250;

▪️выздоровели - 6523 человека;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 60 380 (в том числе методом ПЦР - 27278, методом ИФА - 6558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26544).

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Кроме этого, Степанов также уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 946 510 человек;

🔺выздоровели - 1 482 079 человек;

🔺летальных случаев - 39786;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8942671.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях", - уточнил министр.