В Украине за сутки от COVID-19 умерли 250 человек, зафиксированы 10 282 новых случая заражения, 6 523 человека выздоровели
10 282 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 апреля 2021 года. В частности, заболели 456 детей и 161 медработник.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также по данным Степанова за минувшие сутки⤵️
▪️госпитализированы - 4274 человека;
▪️летальных случаев - 250;
▪️выздоровели - 6523 человека;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 60 380 (в том числе методом ПЦР - 27278, методом ИФА - 6558, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 26544).
Кроме этого, Степанов также уточнил, что за все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 946 510 человек;
🔺выздоровели - 1 482 079 человек;
🔺летальных случаев - 39786;
🔺проведено ПЦР-тестов - 8942671.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях", - уточнил министр.
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Коди стану або захворювання (МКХ-10 та інших класифікацій) шифр за МКХ-10: U07.1 - COVID-19 підтверджений лабораторним тестуванням незалежно від тяжкості клінічних ознак або симптомів (вірус ідентифікований);
U07.2 - COVID-19 діагностовано клінічно або епідеміологічно, але лабораторне тестування непереконливе чи недоступне (вірус не ідентифікований).
250..
тижневий цикл..
пОРАДА.
Степанов,виступай з заявами про УСПІХИ лише в понеділок
Смерть також на вихідні відпочиває?
Проаналізуйте статистику по дням тижня.
Схоже на те, що статистику малюють за константою генія "дубілєта", ну як з переписом.
-Владимир Ссаныч, за прошлые сутки всего десять новых случаев!
- Наконец-то нам перестанут тыкать в глаза успехами Израиля! Это все благодаря вакцинации?
- Нет, эо все благодаря Радуцкому!
- Ну вот, и наши евреи тоже кое-что умеют! Что же он сделал?
- Он выгодно продал почти все наши тест-системы за границу!
Своем народе
Умеют считать не только свой деньги но и страны
За любые деньги не дожидаясь /подачек /
Закупили вакцину /провели вакцинацю /
И почти забыли о ковиде
У нас ,,тайна ,, сколько стоит вакцина
Ее закупают ,,непонятные ,, фирмы
Экономя на цене вакцины мы в дестки раз
Больше расходуем на организации лечения
Это выгодно только не народу сколько на этом
Зарабатывают страшно подумать
80% населения уже на пределе