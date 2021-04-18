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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека
3 333 человека были вакцинированы от COVID-19 в Украине за сутки 17 апреля 2021.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
По данным министра, 449 194 человека были привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).
Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали в Донецкой (620) и Одесской (381) областях. В большинстве регионов за сутки сделали лишь несколько десятков вакцинаций.
Отметим, что 16 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса 13 044 человека.
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