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Новости Коронавирус и карантин
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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека

За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека

3 333 человека были вакцинированы от COVID-19 в Украине за сутки 17 апреля 2021.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

По данным министра, 449 194 человека были привиты от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

Больше всего прививок от коронавируса за минувшие сутки сделали в Донецкой (620) и Одесской (381) областях. В большинстве регионов за сутки сделали лишь несколько десятков вакцинаций.

Отметим, что 16 апреля в Украине вакцинировали от коронавируса 13 044 человека.

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Хорошо хоть не 6 666.
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18.04.2021 09:33 Ответить
+2
Если бы только, в т. н. "МОЗе", зЕбилы везде!
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18.04.2021 09:39 Ответить
+2
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека - Цензор.НЕТ 7610
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18.04.2021 09:49 Ответить
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Тупые уроды в МОЗе...
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18.04.2021 09:14 Ответить
Если бы только, в т. н. "МОЗе", зЕбилы везде!
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18.04.2021 09:39 Ответить
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека - Цензор.НЕТ 7610
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18.04.2021 09:49 Ответить
Та и тот слава Богу ну вы посмотрите на Степашку ,та его за пальтишко разведёт кто угодно и на что угодно ,лох он ,просто лох ...
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18.04.2021 09:19 Ответить
На скільки років це розраховано з такими темпами?
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18.04.2021 09:22 Ответить
поки вірус сам по собі не пропаде.
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18.04.2021 09:22 Ответить
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека - Цензор.НЕТ 8181
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18.04.2021 09:51 Ответить
У США роблять близько 3,3 мільйона щеплень на добу
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18.04.2021 12:22 Ответить
Хорошо хоть не 6 666.
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18.04.2021 09:33 Ответить
По факту в Украине привиты только 5 человек, позорище просто.
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18.04.2021 09:34 Ответить
ЗЕборін ....!
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18.04.2021 10:01 Ответить
Пока, судя по резельтатам выборов и не только, производятся массово отупин и зебилин.
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18.04.2021 10:04 Ответить
ЗеЛенка пісюнограйна! Назву вже придумали
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18.04.2021 10:09 Ответить
За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса лишь 3 333 человека - Цензор.НЕТ 2779
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18.04.2021 10:00 Ответить
А то, багато хто не хоче взагалі вакцинуватись ...А хто хоче ...чекає *файзера * !
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18.04.2021 10:02 Ответить
Митенька якщо 72% проголосували за кремлівского клуна-наркомана то нехай виздихают я ввакцінувався! А тобі лібше здохнути! Всі будуть у виграші і світ і Україна. Чим меньше кацапів лаптеногих тим кращя екологія!
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18.04.2021 10:07 Ответить
То добр, якщо такі малороси, як ти ...визд ...!
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18.04.2021 10:09 Ответить
Митенка тварино ти лаптенога скілки раз тобі казати що я українец і поважаю С.А. Бандеру. Можешь скавучакти від люті цап великоросійский!
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18.04.2021 10:15 Ответить
За вчора в Україні вакцинували проти коронавірусу лише 3 333 людини - Цензор.НЕТ 3615
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18.04.2021 10:10 Ответить
У кацапів головна мета в жітті нажратись !
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18.04.2021 10:16 Ответить
 
 