Необходимо обеспечить всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса, - генсек ООН Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал трагедией гибель 3 млн человек в мире от COVID-19 и призвал страны мира вместе бороться против пандемии.
"Наш мир достиг трагической отметки в 3 млн умерших от COVID-19. В память об этих людях нам следует продолжать добиваться того, чтобы все имели доступ к срочно требующимся вакцинам и медикаментам", - написал он в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Ранее портал Worldometer и другие ресурсы, собирающие подобные данные, сообщили, что число людей в мире, умерших от последствий заражения COVID-19, в субботу преодолело отметку в 3 млн.
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Старый зольдат
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aquarius580 #416927
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Старый зольдат
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yegorov vitaly
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