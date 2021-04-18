РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11690 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
658 9

Необходимо обеспечить всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса, - генсек ООН Гутерриш

Необходимо обеспечить всеобщий доступ к вакцинам и лекарствам от коронавируса, - генсек ООН Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал трагедией гибель 3 млн человек в мире от COVID-19 и призвал страны мира вместе бороться против пандемии.

"Наш мир достиг трагической отметки в 3 млн умерших от COVID-19. В память об этих людях нам следует продолжать добиваться того, чтобы все имели доступ к срочно требующимся вакцинам и медикаментам", - написал он в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее портал Worldometer и другие ресурсы, собирающие подобные данные, сообщили, что число людей в мире, умерших от последствий заражения  COVID-19, в субботу преодолело отметку в 3 млн.

Читайте также: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 250 человек, зафиксированы 10 282 новых случая заражения, 6 523 человека выздоровели

Автор: 

карантин (16729) ООН (4195) Гутерриш Антониу (340) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ситуация с Грузией и Украиной показала, что на ЕС во главе с двумя старыми политическими проститутками Германией и Францией набивающих свои закрома парашными деньгами пахнущих человеческой кровью, надеяться нельзя, а можно надеяться только на себя и США, Британию с Канадой.
показать весь комментарий
18.04.2021 10:07 Ответить
Хоминид, уколися сам.
показать весь комментарий
18.04.2021 10:01 Ответить
Сам то уже с семейкой своей Пфайзером укололся, гнида озабоченная.
показать весь комментарий
18.04.2021 10:03 Ответить
тут тоже Зе виноват?
показать весь комментарий
18.04.2021 17:19 Ответить
 
 