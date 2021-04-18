Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ
Организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в Чехии был, скорее всего, организован для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.
К такому выводу пришли чешские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет следствие выяснило причину тех событий: вечером 17 апреля 2021 на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.
Это позволило чешским медиа назвать наиболее вероятную причину тех событий.
Как пишет издание Irozhlas, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент они использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием - Imex Group. Об этом было известно и в 2014 году, сразу после взрывов, когда в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию. Однако еще важнее то, что Болгария была лишь промежуточным пунктом.
В другой публикации издание выяснило, что получателем была болгарская компания Emco. Обе названные компании принадлежат болгарскому бизнесмену, легальному торговцу оружием Эмилиану Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов – в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Впоследствии Bellingcat доказали, что это сделало то же подразделение, которое организовало покушение на Скрипаля в Британии.
Издание Respect со ссылкой на полицию также утверждает, что оружие готовили к поставке Гебреву, и отмечает важную деталь - Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе.
Другое авторитетное чешское издание SZ отмечает, что российские планы по срыву поставок оружия могли быть нацелены на только на Украину, но и на Сирию - компания Гебрева поставляла оружие также сирийским антиправительственным группам, что также не нравилось РФ.
Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.
Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.
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За підрахунками експертів, потреба силовиків у колісній техніці - близько 30 000 одиниць. Проте за останні два роки "КрАЗ" майже не отримував замовлень.
Один з останніх скандалів - шасі для пускових установок ракетного комплексу "Нептун. Раніше стояли на базі "КрАЗу", тепер ж в Міноборони вирішили замінити їх на продукцію чеської компанії "Tatra Trucks". Все б нічого, але "Татра" вчетверо дорожча за український аналог.
Високу якість машин "КрАЗу" підтверджує голова Асоціації оборонних галузей Андрій Сенченко. За 7 років війни не було жодного офіційного запиту щодо комплектуючих або ремонтних робіт. Саме тому корупціонери змушені придумувати складні схеми, аби вибити кременчуцький завод з ринку.
"Якщо звернуться ділки з Міноборони до "КрАЗу" й запропонують вкласти в так звані РКМ - а це калькуляції, за якими визначається ціна військової техніки - вкласти якісь хабарі, то їм відмовлять! Якщо вони запропонують віддати якийсь відкат, то я вважаю що їх здадуть в НАБУ чи ще кудись. Вони це розуміють, і тому вони взяли курс на закупівлю імпортної техніки, озброєння, *********** по різних сірих схемах", - зазначив голова Асоціації роботодавців оборонних галузей України Андрій Сенченко.
Виходить так, що ділки беруть гору: без державних замовлень і стратегічного планування "КрАЗу" загрожує банкрутство.
"Ми працюємо не повною загрузкою, і це відчувають всі працівники. У нас півтори тисячі працівників тільки на нашому заводів. Плюс, вісім наших заводів, які теж мають неповну загрузку» + 16.30. «Ми можемо закрити практично на 80% всю потребу української армії в любих типах колісних автомобілів і колісних шасі різних типів озброєнь", - зазначив гендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.
https://espreso.tv/chomu-derzhava-importue-viyskovu-tekhniku-y-dovodit-do-bankrutstva-ukrainskiy-kraz-rozsliduvannya-zhurnalistiv-espreso
то ж не переймайся, цапчику, все буде по справедливості
Юдьку і матьківщину ти хочеш без бабла залишити? Ванька за що працюватиме?
а буба бы уже на коныке скакал за родину, от тока по повестке забыл явиться... по 4-й...
чисто на поржать и бис!
Бо ти вперше зайшов з новим - не впізнаю.
А якщо серйозно, то по цій новині можна дізнатись, що в нас нема ЗМІ - бо я цю новину чую вперше