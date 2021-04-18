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Новости Агрессия России против Украины
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Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

Организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в Чехии был, скорее всего, организован для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

К такому выводу пришли чешские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет следствие выяснило причину тех событий: вечером 17 апреля 2021 на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Это позволило чешским медиа назвать наиболее вероятную причину тех событий.

Как пишет издание Irozhlas, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент они использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием - Imex Group. Об этом было известно и в 2014 году, сразу после взрывов, когда в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию. Однако еще важнее то, что Болгария была лишь промежуточным пунктом.

В другой публикации издание выяснило, что получателем была болгарская компания Emco. Обе названные компании принадлежат болгарскому бизнесмену, легальному торговцу оружием Эмилиану Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов – в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Впоследствии Bellingcat доказали, что это сделало то же подразделение, которое организовало покушение на Скрипаля в Британии.

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Издание Respect со ссылкой на полицию также утверждает, что оружие готовили к поставке Гебреву, и отмечает важную деталь - Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе.

Другое авторитетное чешское издание SZ отмечает, что российские планы по срыву поставок оружия могли быть нацелены на только на Украину, но и на Сирию - компания Гебрева поставляла оружие также сирийским антиправительственным группам, что также не нравилось РФ.

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Автор: 

боеприпасы (2363) взрыв (6815) россия (96246) Чехия (1742)


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Топ комментарии
+27
Чехи, да и не только они должны задаться вопросом почему ********* все сходит с рук ?
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18.04.2021 10:26 Ответить
+25
Чому держава імпортує військову техніку й доводить до банкрутства український "КрАЗ", - розслідування журналістів "Еспресо"

За підрахунками експертів, потреба силовиків у колісній техніці - близько 30 000 одиниць. Проте за останні два роки "КрАЗ" майже не отримував замовлень.

Один з останніх скандалів - шасі для пускових установок ракетного комплексу "Нептун. Раніше стояли на базі "КрАЗу", тепер ж в Міноборони вирішили замінити їх на продукцію чеської компанії "Tatra Trucks". Все б нічого, але "Татра" вчетверо дорожча за український аналог.

Високу якість машин "КрАЗу" підтверджує голова Асоціації оборонних галузей Андрій Сенченко. За 7 років війни не було жодного офіційного запиту щодо комплектуючих або ремонтних робіт. Саме тому корупціонери змушені придумувати складні схеми, аби вибити кременчуцький завод з ринку.
"Якщо звернуться ділки з Міноборони до "КрАЗу" й запропонують вкласти в так звані РКМ - а це калькуляції, за якими визначається ціна військової техніки - вкласти якісь хабарі, то їм відмовлять! Якщо вони запропонують віддати якийсь відкат, то я вважаю що їх здадуть в НАБУ чи ще кудись. Вони це розуміють, і тому вони взяли курс на закупівлю імпортної техніки, озброєння, *********** по різних сірих схемах", - зазначив голова Асоціації роботодавців оборонних галузей України Андрій Сенченко.
Виходить так, що ділки беруть гору: без державних замовлень і стратегічного планування "КрАЗу" загрожує банкрутство.
"Ми працюємо не повною загрузкою, і це відчувають всі працівники. У нас півтори тисячі працівників тільки на нашому заводів. Плюс, вісім наших заводів, які теж мають неповну загрузку» + 16.30. «Ми можемо закрити практично на 80% всю потребу української армії в любих типах колісних автомобілів і колісних шасі різних типів озброєнь", - зазначив гендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.
https://espreso.tv/chomu-derzhava-importue-viyskovu-tekhniku-y-dovodit-do-bankrutstva-ukrainskiy-kraz-rozsliduvannya-zhurnalistiv-espreso
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18.04.2021 10:25 Ответить
+20
русня уже полным ходом ведет войну в центре ЕС, а эти дбы строят северный поток. Мир сошел с ума!!!
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18.04.2021 10:36 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
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18.04.2021 10:24 Ответить
Чому держава імпортує військову техніку й доводить до банкрутства український "КрАЗ", - розслідування журналістів "Еспресо"

За підрахунками експертів, потреба силовиків у колісній техніці - близько 30 000 одиниць. Проте за останні два роки "КрАЗ" майже не отримував замовлень.

Один з останніх скандалів - шасі для пускових установок ракетного комплексу "Нептун. Раніше стояли на базі "КрАЗу", тепер ж в Міноборони вирішили замінити їх на продукцію чеської компанії "Tatra Trucks". Все б нічого, але "Татра" вчетверо дорожча за український аналог.

Високу якість машин "КрАЗу" підтверджує голова Асоціації оборонних галузей Андрій Сенченко. За 7 років війни не було жодного офіційного запиту щодо комплектуючих або ремонтних робіт. Саме тому корупціонери змушені придумувати складні схеми, аби вибити кременчуцький завод з ринку.
"Якщо звернуться ділки з Міноборони до "КрАЗу" й запропонують вкласти в так звані РКМ - а це калькуляції, за якими визначається ціна військової техніки - вкласти якісь хабарі, то їм відмовлять! Якщо вони запропонують віддати якийсь відкат, то я вважаю що їх здадуть в НАБУ чи ще кудись. Вони це розуміють, і тому вони взяли курс на закупівлю імпортної техніки, озброєння, *********** по різних сірих схемах", - зазначив голова Асоціації роботодавців оборонних галузей України Андрій Сенченко.
Виходить так, що ділки беруть гору: без державних замовлень і стратегічного планування "КрАЗу" загрожує банкрутство.
"Ми працюємо не повною загрузкою, і це відчувають всі працівники. У нас півтори тисячі працівників тільки на нашому заводів. Плюс, вісім наших заводів, які теж мають неповну загрузку» + 16.30. «Ми можемо закрити практично на 80% всю потребу української армії в любих типах колісних автомобілів і колісних шасі різних типів озброєнь", - зазначив гендиректор ПрАТ "АвтоКрАЗ" Роман Черняк.
https://espreso.tv/chomu-derzhava-importue-viyskovu-tekhniku-y-dovodit-do-bankrutstva-ukrainskiy-kraz-rozsliduvannya-zhurnalistiv-espreso
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18.04.2021 10:25 Ответить
Краз , не умеющее вести хозяйственную деятельность падло - живаго, угробило...
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18.04.2021 10:28 Ответить
КРАЗ вообще то при Сове был идеальным армейским грузовиком , я имею ввиду 250 или 255 . По тому не хер было изобретать велосипед и делать сырую постоянно ломающуюся хрень , а надо было просто поставить современную кабину на проверенную временем технику.
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18.04.2021 10:33 Ответить
Я все караулы на 255 откатал, мне он нравится
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18.04.2021 14:14 Ответить
Двигло ямз кацапий только поменять на немца или катенпиллер какой то
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18.04.2021 14:15 Ответить
КРАЗ необхідно націоналізувати !
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18.04.2021 11:01 Ответить
Чехи, да и не только они должны задаться вопросом почему ********* все сходит с рук ?
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18.04.2021 10:26 Ответить
взорвано десять тысяч килограммов? это такая подъе....ка? это сколько ракет и сколько снарядов? 100 снарядов и парочка ракет?? может для Чехии это количество... для войны это груз не полностью загруженной машины....
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18.04.2021 10:26 Ответить
на цензоре часто как то несуразно новости преподносят .напоминает гуглперевод с али
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18.04.2021 23:19 Ответить
Кацапов сибись атседа
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18.04.2021 10:30 Ответить
Ага, то есть ты признаешь, что РФия, поставками оружия "украинским антиправительственным силам" спонсировала терроризм?
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18.04.2021 10:32 Ответить
Не, он ***** не поставлял, ты попутал козлорылый
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18.04.2021 10:42 Ответить
Це ті прострочені снаряди які чехи впарили нам зараз?
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18.04.2021 10:27 Ответить
Росіян треба нарешті судити по всій строгості закону військового часу. Навіть в мирній Чехії вони вбили двох людей заради підриву складу з ************, потім отруїли болгарина прямо в Болгарії. Росія країна підлих вбивць яку було б добре просто утилізувати парою термоядерних бобм.
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18.04.2021 10:28 Ответить
Если бы нам в Украине такие придворные спецслужбы как в росее то войну мы бы уже выиграли
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18.04.2021 10:28 Ответить
У чехов по ходу менты явно наши бурситеты заканчивали , ну там где Венедиктова по блату от папаши генерала диплом получила , бо для того что бы расследовать такую очевидную версию им всего на всего 6 лет понадобилось.
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18.04.2021 10:29 Ответить
ваші менти з бенядіктовою після своїх бурсітетів за добу можуть справу зшити
то ж не переймайся, цапчику, все буде по справедливості
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18.04.2021 14:48 Ответить
Теперь Чехии надо всех с российским паспортом гастарбайтеров за поребрик отправить.Да и фирм с российским следом там зарегистрировано куева туча,которые неплохо было ликвидировать, недвижимости много скуплено россиянскими выползками. Хотя конечно вряд ли все это будет сделано,потому как либеральные ценности препятствуют.Нет пока у чехов понимания опасности.
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18.04.2021 10:31 Ответить
Бо реальної загрози там нема.
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18.04.2021 11:50 Ответить
Та ти шо?
Юдьку і матьківщину ти хочеш без бабла залишити? Ванька за що працюватиме?
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18.04.2021 15:57 Ответить
та ФСБ може подібну операцію провести і з бєларуським або нашим паспортом
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19.04.2021 08:01 Ответить
лютует Порох в Чехии../
а буба бы уже на коныке скакал за родину, от тока по повестке забыл явиться... по 4-й...
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18.04.2021 10:33 Ответить
Порох, буба, Чехия, повестки... это твой, несьедобный для других, венигрет, или чисто для твоего искривленного вкуса, несъедобный высер???
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18.04.2021 11:42 Ответить
ето тока для тебя - с людьми я по людски...
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18.04.2021 11:58 Ответить
обратись к психиатру... я увидел твой высер через час его публикации, мог и не увидеть.., каким образом он для меня?? может ты таблетки забыл принять? тогда понятно...
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18.04.2021 12:49 Ответить
ты, псих, всегда под боком - етого достаточно....
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18.04.2021 12:59 Ответить
понимаю, ты в больничке... и коллег, дурковатых, как и ты, рядом достаточно... тебе кажется и это естестенно, что весь мир состоит из таких как ты... лечись, дурик.
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18.04.2021 13:31 Ответить
диды понимале?
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18.04.2021 14:33 Ответить
тебе скучно, тобик?
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18.04.2021 14:34 Ответить
Так а хто в ЄС господар ? Німетчина чи франція... ? Не смешите меня, як говорять в Одессі... Номінально - ну начеб то, так, з деякими обов,язками перед РФ....
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18.04.2021 10:33 Ответить
русня уже полным ходом ведет войну в центре ЕС, а эти дбы строят северный поток. Мир сошел с ума!!!
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18.04.2021 10:36 Ответить
не наче люди подурилы
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18.04.2021 10:54 Ответить
"Росатом" могут не допустить к тендеру на строительство блока АЭС в Чехии
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18.04.2021 10:57 Ответить
А ватные придурки или просто имбецилы могут до сих пор орать,что мы сами поджигали свои склады с вооружением...
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18.04.2021 11:00 Ответить
А каким надо быть имбецилом,чтоб не видеть разницы в событиях и обстоятельствах?
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18.04.2021 11:03 Ответить
Там бы и Земана проверить надо:у ***** на него столько компромата,что любое желание выполнит
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18.04.2021 11:01 Ответить
он щас в инвалидной коляске передвигается
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18.04.2021 11:05 Ответить
И что?
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18.04.2021 11:06 Ответить
еще раз что мона?

чисто на поржать и бис!
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18.04.2021 12:02 Ответить
Ты бы не ржало,а писать училось
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18.04.2021 14:23 Ответить
люди понимают - тебе прощуха
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18.04.2021 14:37 Ответить
Не льсти себе)Как можно понять тупое безграмотное падло?Отож)
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18.04.2021 20:05 Ответить
дегенератам скидка всегда....
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18.04.2021 14:45 Ответить
Ты что, больной или тебя ударили?
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18.04.2021 11:06 Ответить
ты точно ударенный
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18.04.2021 11:11 Ответить
Он не ударенный, а зеле-ольгинский...
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18.04.2021 13:09 Ответить
Ага, порошенко лично поджигал все семь складов. Мне одна бабка говорила, она сама все видела собственными глазами.
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18.04.2021 11:23 Ответить
https://censor.net/ru/user/486503, який в тебе був логідо деактивації?
Бо ти вперше зайшов з новим - не впізнаю.
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18.04.2021 15:55 Ответить
О! А ось і перший зебіл
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19.04.2021 07:58 Ответить
Наші склади підірвати виявилось набагато простіше, ніж у Чехії, кацапські диверсанти " не шукали доступу для закладання вибухівки, бо агент Мертвечук виїжджав уночі від Порошенка до Москви вже з точними координатами розташування складів, інформацією про вміст і схему системи охорони.
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18.04.2021 11:22 Ответить
Кстати, мертведчук один из тех кто привел зелупу к власти. Это что получается преЗЕрватив теперь лично передает расположение складов?
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18.04.2021 11:25 Ответить
А ось і другий!
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19.04.2021 07:59 Ответить
эрефия перебросила в Крим су25 модернизированные, а мы можем попросить у Чехии Эл-39, или 159, наши лётчики знакомы с ними, и нам они не помешают, только сейчас на фоне этого скандала
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18.04.2021 11:26 Ответить
А зрадогнидские зебилы всё рассказывали, что это Порошенко лично склады взрывает, а не диверсионная деятельность
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18.04.2021 11:27 Ответить
Ні це в Чехії - громадянська війна( за версією паРАШІ) - Вибачте, можливо жарт недолугий...
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18.04.2021 11:36 Ответить
Это все Порошенко
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18.04.2021 11:49 Ответить
У них прямо в доме русня лютый треш устраивает, а они только что-то мямлят в ответ. Насколько же прогнило всё в этой Европе. Никак они не хотят перестраиваться под современные вызовы. Зажирели за сытые и спокойные годы после ВМВ, всё никак просыпаться не хотят.
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18.04.2021 13:03 Ответить
да отключите им Свифт! и все! они загнутся сами через пару недель! и воевать не надо будет!
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18.04.2021 13:17 Ответить
Воевать по любому прийдется
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18.04.2021 14:16 Ответить
МОСКАЛІ - ПОВЕРТАЙТЕСЬ НА СВОЇ РІДНІ БОЛОТА І СИДІТЬ ТАМ БЕЗВИЛАЗНО
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18.04.2021 15:03 Ответить
"братушки" че
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19.04.2021 00:42 Ответить
Де зебіли? Чому не кричать, що то Порошенко?

А якщо серйозно, то по цій новині можна дізнатись, що в нас нема ЗМІ - бо я цю новину чую вперше
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19.04.2021 07:56 Ответить
у зебилов бабки на интернет кончились
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07.05.2021 22:12 Ответить
 
 