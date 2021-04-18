Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

Организованный российскими агентами взрыв на складах боеприпасов в комплексе Врбетице в Чехии был, скорее всего, организован для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

К такому выводу пришли чешские СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет следствие выяснило причину тех событий: вечером 17 апреля 2021 на срочно собранной пресс-конференции руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии.

Это позволило чешским медиа назвать наиболее вероятную причину тех событий.

Как пишет издание Irozhlas, взорванные склады и оружие не принадлежали Минобороны Чехии. На тот момент они использовались коммерческой компанией, которая официально занимается торговлей оружием - Imex Group. Об этом было известно и в 2014 году, сразу после взрывов, когда в правительстве Чехии сообщили, что на время инцидента велась подготовка к экспорту взорванного оружия в Болгарию. Однако еще важнее то, что Болгария была лишь промежуточным пунктом.

В другой публикации издание выяснило, что получателем была болгарская компания Emco. Обе названные компании принадлежат болгарскому бизнесмену, легальному торговцу оружием Эмилиану Гебреву, который вскоре после взрывов в Чехии также стал объектом атаки российских агентов – в 2015 году его дважды отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок". Впоследствии Bellingcat доказали, что это сделало то же подразделение, которое организовало покушение на Скрипаля в Британии.

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Издание Respect со ссылкой на полицию также утверждает, что оружие готовили к поставке Гебреву, и отмечает важную деталь - Гебрев был одним из поставщиков товаров военного назначения для украинского МВД и Нацгвардии, в том числе в разгар активной фазы противостояния российской агрессии на Донбассе.

Другое авторитетное чешское издание SZ отмечает, что российские планы по срыву поставок оружия могли быть нацелены на только на Украину, но и на Сирию - компания Гебрева поставляла оружие также сирийским антиправительственным группам, что также не нравилось РФ.

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.