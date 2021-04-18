Германия должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина стала членом НАТО. Как можно быстрее, без всяких если и либо, - посол Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин помочь Украине со вступлением в НАТО.
По его словам, Германия несет особую историческую ответственность перед Украиной. Об этом он заявил в комментарии изданию Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без всяких если и либо", - заявил он.
Мельник пояснил, что только скорейшее присоединение Украины к НАТО может навсегда предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе.
"Это может для немецких ушей звучать как провокация Путина. Как раз наоборот: это будет холодный душ, который погасит все очаги в Кремле. Единственная гарантия того, что Москва не решится снова вмешаться", - сказал посол.
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Европа просто "удивлялась" от того что творили при пЭцЭ "шоколадное око". Такого разгула и безнаказаности не было даже при яныкевиче. Тут пэцьо СМОГ. Перемога
ЗЕ их похерил. Так кто кому должен?
ЗЕ уничтожил все перспективы вступления в НАТО.
Почему НАТО, что-то должно Украине?
Поэтому вот ты какраз мне должен.
Ты все равно в этой жизни ничего не решаешь. Так же, как Украина ничего не решает в о принятии в НАТО.
Пока у власти наркоман ЗЕ Украина ничего решать не будет.
І про дубинського не забувай, ішак, - той фже дозвиздівся кремльовськими фейками.
По факту и США, и Великобритания (гегемоны НАТО) тупо кинули Украину. Де юре они правы, но вот ЯО Украина здала дефакто уповая на "слово чести" СЭРов из Англии, и слово дядюшки СЭМа. Ящик Пандоры УЖЕ открыт. Абсолютно ВСЕ в мире понимают, что гарантий НЕТ. Потому и будут клепать вожди из Африки ЯО, химическое и т.д. И кто им сможет что-то вякнуть? НИКТО. Вождь тупо покажет на глобусе страну где "гаранты" 7 лет НИЧЕГО по большому счету не делали.
СМАЧНОГО...
Зачем НАТО балласт в виде несамостоятельной, нищей и наглой державы?
У них и без нас охреневших содержанок уже хватает.
Ты ж дырка от жопы, у которой, кроме амбиций ничего нет. Начинай рассказывать, какой ты полезный.
Это Украине все должны.
Причем особенно должны, когда в Украине президент-клоун ЗЕ, а экономику дерибанят его хозяева.
Сигнальчик - Макрон не сделал пресс-конференцию совместной. Зелин понос транслировался отдельно, эксклюзивно, с соблюдением гигиенических правил...
Нихрена не делать для того, чтобы улучшить свое положение и заявлять, что им все должны.
- банки им должны денег,
- государство их из конченых инфантильных дебилов должно сделать состоятельными людьми, как в ЕС,
- армия дожна их защищать пока они Квартал-95 смотрят.
Мельник, ви ж були шанованою людиною. Навіщо? Краще б звільнились не втративши гідності, і не нашкодивши Україні. Пізно.
Взірець чи то тупості, чи зради.
"Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без всяких если и либо"
Як я розумію, дерьмак дав команду розірвати відносини з Європою.
Це навіть не Єрмак їм тексти пише, це їх Лаврокопитний та Захєрова наставляють так спілкуватися з євпропейцями.
Мокшани підганяють війська, "українська" влада приймає портібні лаптеногам зміни до Конституції, під приводом запобігання великів війні, але тут, неочікуванно, за Україну вписались Америка і Європа.
Заборебрик дав команду бикувати, щоб позбавити світової підтримки. Пліснява команда виконує.
должна... нужно... необходимо... безотлагательно... обязательно... жизненно необходимо...
безоговорочно... ... да шоб им не говорить им главное залитьсься по горло пивом и греться кремлевским газом!
Абаждите чуть чуть! Наступит время когда русня пообсирает ваши ухоженные клумбочки и оттрахает ваших мутер и фрау самыми извращенными способами...
Дождётесь...
Так вот складывается устойчивое впечатление, что ЗЕ добивается именно того, чтобы ЕС и НАТО выставили Украину за дверь и наотрез отказались пускать в дальнейшем.
Приходишь ты такой в банк и заявляешь:
"Дайте мне денег, нето я отдам свою квартиру, которая у вас в залоге, бандюкам".
Напомним, Устав НАТО требует единогласной поддержки любого решения, касающегося состава Альянса и даже один голос «против», может отложить вопрос до следующей сессии руководства блока. И тот же Устав гласит о том, что в случае нападения на любого члена Альянса, ответные меры предпринимаются автоматически и без голосований. Но многие помнят о том, как это безусловное положение подверглось обсуждению и дебатам в Германии и Франции в плане вступления в войну на стороне стран Балтии в случае агрессии против них. Именно после этих дебатов Польша понесла акцент на двусторонние отношения с США и наверное знала, почему так поступила.
С другой стороны, Израиль, Япония или Южная Корея - не состоят в НАТО и, тем не менее, имеют крепкий тыл в виде двусторонних союзнических договоров со Штатами и, между прочим, в рамках этих договоров имеют базы американской армии на своей территории. А это значит, что в НАТО надо идти, но там - ПДЧ и яростное противодействие Москвы через своих проституток. Но идти - надо, что не исключает и других вариантов.
Так что это - большая игра. Очень большая и о ней нельзя судить по каким-то мелким, тактическим деталям. И да, мы победим, а Карфаген, ну вы в курсе. - https://defence-line.org/2021/04/bolshaya-igra-chast-3/
Завдяки тупому лоху тепер навіть пукнути солдат не може на передовій, бо це може спровокувати "ту сторону". А ті луплять, чим хочуть.
Не розвивали армію.
НІЧОГО не робили для вступу у НАТО.
А тепер, з дурного розуму, ставлять ультиматуми США, Франції, Німеччині -
"почєму ми нє в НАТО?!".
Якби Захід був упевнений, що забравши Україну Ху.ло зупиниться, то ми уже давно були б у складі РФ.
Підримка України, це не любов до тупого народу, який обрав клоуна президентом, а, перш за все, турбота про майбутнє самого Заходу. І треба багато працювати, щоб ця підтримка не зникала, а не ху.ню молоти.