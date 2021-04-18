"Германия должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина стала членом НАТО. Как можно быстрее, без всяких если и либо, - посол Мельник"

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин помочь Украине со вступлением в НАТО.

По его словам, Германия несет особую историческую ответственность перед Украиной. Об этом он заявил в комментарии изданию Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без всяких если и либо", - заявил он.

Мельник пояснил, что только скорейшее присоединение Украины к НАТО может навсегда предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе.

"Это может для немецких ушей звучать как провокация Путина. Как раз наоборот: это будет холодный душ, который погасит все очаги в Кремле. Единственная гарантия того, что Москва не решится снова вмешаться", - сказал посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины нет выбора: либо мы являемся частью НАТО, либо нужно задуматься о ядерном статусе, - посол в Германии Мельник