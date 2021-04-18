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Германия должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина стала членом НАТО. Как можно быстрее, без всяких если и либо, - посол Мельник

Германия должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина стала членом НАТО. Как можно быстрее, без всяких если и либо, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Берлин помочь Украине со вступлением в НАТО.

По его словам, Германия несет особую историческую ответственность перед Украиной. Об этом он заявил в комментарии  изданию Welt, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без всяких если и либо", - заявил он.

Мельник пояснил, что только скорейшее присоединение Украины к НАТО может навсегда предотвратить новую широкомасштабную войну в Европе.

"Это может для немецких ушей звучать как провокация Путина. Как раз наоборот: это будет холодный душ, который погасит все очаги в Кремле. Единственная гарантия того, что Москва не решится снова вмешаться", - сказал посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Украины нет выбора: либо мы являемся частью НАТО, либо нужно задуматься о ядерном статусе, - посол в Германии Мельник

Автор: 

Германия (7079) НАТО (10102) Мельник Андрей (229)


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Топ комментарии
+15
Шантаж и оскорбления - это очень умнО. Особенно для дипломата.
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18.04.2021 10:44 Ответить
+9
Не пиши глупостей, а иди на передний край защищать Украину. К сожалению, довольно большое число украинцев очень любят обвинять в своих бедах других и требуют от других делать больше для Украины, чем они сами. Выбрали клоуна, теперь довольствуйтесь тем что имеете. При Порохе было бы другое отношение к Украине в Европе. Он мог убедить. Поэтому , путлер его ненавидит, как и клоун, кстати. Нельзя оооочень хотеть дружить с путлером, требуя от других стран защитить Украину от подонка путлера. Или крестик пусть клоун снимет, или трусы оденет.
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18.04.2021 11:09 Ответить
+7
Германия может лишь сыграть на кацапской кожаной флейте.
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18.04.2021 10:41 Ответить
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Германия может лишь сыграть на кацапской кожаной флейте.
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18.04.2021 10:41 Ответить
Не пиши глупостей, а иди на передний край защищать Украину. К сожалению, довольно большое число украинцев очень любят обвинять в своих бедах других и требуют от других делать больше для Украины, чем они сами. Выбрали клоуна, теперь довольствуйтесь тем что имеете. При Порохе было бы другое отношение к Украине в Европе. Он мог убедить. Поэтому , путлер его ненавидит, как и клоун, кстати. Нельзя оооочень хотеть дружить с путлером, требуя от других стран защитить Украину от подонка путлера. Или крестик пусть клоун снимет, или трусы оденет.
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18.04.2021 11:09 Ответить
Не пиши глупостей, а иди на передний край защищать Украину./ Что дозволено украинцам, не дозволено променявшим Украину на колбасу мигрантам.
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18.04.2021 11:20 Ответить
Як гарно і безпечно любити Україну з-за бугра.
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18.04.2021 11:35 Ответить
Иди-броди.
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18.04.2021 12:05 Ответить
Да ладно А тебе видать у немчиков лучше виднее КАК было у нас при свиночолом гецьмане?
Европа просто "удивлялась" от того что творили при пЭцЭ "шоколадное око". Такого разгула и безнаказаности не было даже при яныкевиче. Тут пэцьо СМОГ. Перемога
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18.04.2021 16:09 Ответить
Шантаж и оскорбления - это очень умнО. Особенно для дипломата.
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18.04.2021 10:44 Ответить
Кого він принизив? Тільки пацак може вбачати у вимогах приниження.
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18.04.2021 11:02 Ответить
К Украине были выдвинуты абсолютно конкретные требования для вступления в НАТО.

ЗЕ их похерил. Так кто кому должен?
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18.04.2021 11:12 Ответить
Єдина погмилка президента що він не похерив таких як ти і це дійсно його слабкість,коли п"ята колона себе почуває господарями а повинна бути знищена як скажені шакали.
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18.04.2021 11:18 Ответить
Еще раз для тупого кугута https://censor.net/ru/user/292636:

ЗЕ уничтожил все перспективы вступления в НАТО.

Почему НАТО, что-то должно Украине?
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18.04.2021 11:20 Ответить
А ти що за буй що я тобі козлу смердючому маю пояснювати? До вас гвинторогих доходить тільки тоді коли отримуєте у лоб. Отримаєш зрозумієш.
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18.04.2021 11:36 Ответить
Я из своих налогов оплачиваю твое содержание, нищеброд.

Поэтому вот ты какраз мне должен.
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18.04.2021 11:41 Ответить
В мене має бути що найменше два кацапських раба.Ти один не задовільняєш моїх потреб,бо ледащо.
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18.04.2021 11:46 Ответить
Ну живи дальше в глубокой жопе с этой мыслью.

Ты все равно в этой жизни ничего не решаешь. Так же, как Украина ничего не решает в о принятии в НАТО.
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18.04.2021 11:49 Ответить
І вирішувати не буде поки в Україні існує п"ята колона зажопників таких як ти. Давно пора прийняти закон про колаборантів і всю таку як ти погань змусити працювати на країну або взагалі позбутись щоб не смерділи тут ******.
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18.04.2021 11:56 Ответить
Вот тут ты прав.
Пока у власти наркоман ЗЕ Украина ничего решать не будет.
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18.04.2021 12:06 Ответить
Те що ви козлорилі все розумієте через дупу і на свій смак до того вже давно всі звикли. А от тут ти правий що поки при владі зеленський,твій мудачук нічого вирішувать не буде.
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18.04.2021 12:14 Ответить
так вас,гнид, треба було просто знищити щоб не було цієї щоденної ганьби вже два роки?
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18.04.2021 11:22 Ответить
А у вас гнид п"ять років були перемоги коли підписали ганебні мінські угоди а потім мудачука призначили своїм представником? Ти гнида подивись на себе і на свого сивочолого бульдозериста,а тоді пельку розкривай.
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18.04.2021 11:32 Ответить
Про ліпецьку фабрику забув?
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18.04.2021 11:36 Ответить
Я не забув про нафтопровід подарований мудачуку ,телеканали,і міста у раді,куди він потрапив завдяки бульдозеристу.
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18.04.2021 11:38 Ответить
не забувай.
І про дубинського не забувай, ішак, - той фже дозвиздівся кремльовськими фейками.
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18.04.2021 11:41 Ответить
Ішак то твій батько андрій ішакович? То ти й дубінського знаєш,а я тут яким боком? Ти ще скажи що нафтопровід мудачуку у 2015 р не дарували і то теж кремлівський фейк.
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18.04.2021 11:52 Ответить
Не ври. ПОЛНОГО списка требьований не было НИКОГДА. Ни для вступления в ЕС, ни для НАТО. Список требований бесконечен.
По факту и США, и Великобритания (гегемоны НАТО) тупо кинули Украину. Де юре они правы, но вот ЯО Украина здала дефакто уповая на "слово чести" СЭРов из Англии, и слово дядюшки СЭМа. Ящик Пандоры УЖЕ открыт. Абсолютно ВСЕ в мире понимают, что гарантий НЕТ. Потому и будут клепать вожди из Африки ЯО, химическое и т.д. И кто им сможет что-то вякнуть? НИКТО. Вождь тупо покажет на глобусе страну где "гаранты" 7 лет НИЧЕГО по большому счету не делали.
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18.04.2021 16:13 Ответить
моська которая гавкает на слона она тоже чем то недовольна и требует, но ее это не унижает бо на то она и Моська
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18.04.2021 11:21 Ответить
От я тобі й кажу не гавкай моська.
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18.04.2021 11:39 Ответить
Почитай на рейстазі прізвища українців і зрозумієш хто розумний.
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18.04.2021 10:48 Ответить
Вони нам ще за окупацію не відповіли.
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18.04.2021 10:47 Ответить
Нас 40 миллионов, если мы хотим Мира на своей земле, то должны не допустить военных преступников зайти и свободно разрушить наши дома, единственное чего боится путин и что остановит его - это решительное нет и отпор украинского народа.
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18.04.2021 10:48 Ответить
Посол долго думал? Это Германия должна быть первопроходцем??? Страна, ставшая союзником путина??? Меркель думает лишь о постройке газопровода и дальнейшем трудоустройстве в газпроме...Она скорее поможет путьке строить крематории для украинцев.
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18.04.2021 10:48 Ответить
На День Незалежності не приїду. Урсула.
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18.04.2021 10:49 Ответить
Т.е Зеленский "я вам ничего не должен", а нам должна Меркель и Германия??? Интнресно, на каких мусорниках клоун подбирал эти кадры...
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18.04.2021 10:52 Ответить
Не,она больше по "потокам" и "озабоченностям".Ну и лес еще можно...
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18.04.2021 10:52 Ответить
Та Бог з ними,завтра буде завтра.А сьгогодні Вам дам позитивчик від моїх друзів із ,,Підкова,, https://www.youtube.com/watch?v=8iG62YRqgRc&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87.
СМАЧНОГО...
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18.04.2021 10:53 Ответить
Насколько я помню в 2007 или 8 году, во время Мюнхенской конференции, именно Германия и Франция были против вступления Украины и Грузии в НАТО.
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18.04.2021 10:55 Ответить
И были абсолютно правы.
Зачем НАТО балласт в виде несамостоятельной, нищей и наглой державы?

У них и без нас охреневших содержанок уже хватает.
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18.04.2021 11:00 Ответить
А ти ще ***** позви і будеш знати навіщо НАТО баласт.
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18.04.2021 11:07 Ответить
Ну так зачем ты в НАТО и ЕС?

Ты ж дырка от жопы, у которой, кроме амбиций ничего нет. Начинай рассказывать, какой ты полезный.
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18.04.2021 11:10 Ответить
Дірку від дупи несе твій руський мір і твій ***** якого ти так чекаєш тільки ти геморой кацапський навіть не мрій бо нічого в тебе і твого ***** не вийде.Дірку від дупи ви отримаєте а не Україну.
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18.04.2021 11:15 Ответить
Ну так нахрена ты кому сдался, нищеброд, и почему тебе все должны?
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18.04.2021 11:19 Ответить
Відколи це кацапський примат навчився робити висновки хто кому винен. Наївся розумної тюрі?
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18.04.2021 11:26 Ответить
Не вижу ответа, зебил.
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18.04.2021 11:34 Ответить
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18.04.2021 11:40 Ответить
Германия и Франция всегда заигрывала и заигрывает с ******,только как членов НАТО США не дало им иного выхода как пойти против мокшан.Но они снова будут стараться втянуть Украину в никчему неприводящие переговоры так как они насрали на Украину для них главное благосостояние своих стран.Да вот только почему они и другие страны не дают украинцам освободить свою,свою землю?Предлог вроде логичен,война в любом своем проявлении это зло но заморозка вроде войны приводит к ежедневной гибели солдат а ведь они то-же люди но всем на это насрать.Уже погибло свыше 14 тысяч воинов что при активном освобождении полягло бы намного меньше но это никто неберет во внимание.
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18.04.2021 11:16 Ответить
Ніщо не заведе гарну ініціативу в глухий кут, назавжди, як сепаратний(гібридний) союзник паРАШІ, а чому французик мовчить... ? Не опирайтесь - вбивці, а то він образиться і обісреться від страху, а в нас не реалізовані домовленності з ним... бізнес під загрозою....
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18.04.2021 10:57 Ответить
Еще один, которому все должны.
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18.04.2021 10:57 Ответить
Якщо тобі не винні то закрий пельку і не гавкай сєпарок **************.
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18.04.2021 11:05 Ответить
Украина ничего не должна, чтобы ее приняли в НАТО?

Это Украине все должны.
Причем особенно должны, когда в Украине президент-клоун ЗЕ, а экономику дерибанят его хозяева.
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18.04.2021 10:59 Ответить
Ох і добалакається, що ЗЕ його відкличе.
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18.04.2021 11:05 Ответить
Этот текст писался в ОП, это не импровизация Мельника.
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18.04.2021 11:39 Ответить
Без сумніву. Речове кліше. Що й у ВАЗеленського. Слово в слово. Автор, чи то дерьмак, чи то подляк, чи то портнов, чи ще якась кацапська вражина.
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18.04.2021 11:51 Ответить
_Ручная болонка путлера - страна Меркеленд - костьми ляжет чтобы не пустить Украину в НАТО!
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18.04.2021 11:05 Ответить
Передайте этим квартальным идиотам, что Украину не возьмут в нато, пока клоуны у власти в Украине. Я напомню, что год назад, был обезоружен целый дивизион войск ПВО по решению какого-то зеленого дебила из гбр, который очень сильно хотел выслужится перед кремлевской гэбней. А еще был провал операции по вагнеровцам, уничтожение ракетной программы Украины. Ну и вишенка на торте- солдаты которых зебилы кормят помоями.
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18.04.2021 11:06 Ответить
Пока что германии, нужно было от Украинцев , яйко, млеко, шнапс.
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18.04.2021 11:07 Ответить
Все верно. Нужно ещё посольство Германии закидать яйцами и фактами, если откажут (а они откажут).
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18.04.2021 11:09 Ответить
Это какой-то дебил! Требовать будешь в Киеве на вокзале без очереди билет в свой родной Геническ купить...
Сигнальчик - Макрон не сделал пресс-конференцию совместной. Зелин понос транслировался отдельно, эксклюзивно, с соблюдением гигиенических правил...
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18.04.2021 11:17 Ответить
Позиция ЗЕ-власти очень напоминает позицию зебилов.

Нихрена не делать для того, чтобы улучшить свое положение и заявлять, что им все должны.
- банки им должны денег,
- государство их из конченых инфантильных дебилов должно сделать состоятельными людьми, как в ЕС,
- армия дожна их защищать пока они Квартал-95 смотрят.
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18.04.2021 11:18 Ответить
Який презЕдент, така і зовнішня політика.
Мельник, ви ж були шанованою людиною. Навіщо? Краще б звільнились не втративши гідності, і не нашкодивши Україні. Пізно.
Взірець чи то тупості, чи зради.
"Германия, которая несет особую историческую ответственность за преступления нацистов против украинского народа, должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина могла стать членом НАТО. И как можно быстрее, без всяких если и либо"

Як я розумію, дерьмак дав команду розірвати відносини з Європою.
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18.04.2021 11:31 Ответить
+
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18.04.2021 11:37 Ответить
я про це писав останнім часом неодноразово: хамство та ультимативні випади команди зє до Байдена, Макрона, тепер до німців. Такою мовою ультиматимумів нічого не доб,ються, скоріше навпаки. Схоже така й є ціль, - погіршити відносини з Заходом. І напротив - жодної такої ульимативної інтонації чи то риторики на адресу кацапів з боку команди Зєлємойші.
Це навіть не Єрмак їм тексти пише, це їх Лаврокопитний та Захєрова наставляють так спілкуватися з євпропейцями.
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18.04.2021 14:57 Ответить
Скадається враження, що розігруєть "многоходовочка фуйла".
Мокшани підганяють війська, "українська" влада приймає портібні лаптеногам зміни до Конституції, під приводом запобігання великів війні, але тут, неочікуванно, за Україну вписались Америка і Європа.
Заборебрик дав команду бикувати, щоб позбавити світової підтримки. Пліснява команда виконує.
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18.04.2021 17:07 Ответить
прогнозую, що завдання-мінімум у кацапів на найближчий час - це відкрите та офіційне введення всього того заліза, що вони на кордон зтягнули, в ОРДЛО під соусом миротворців. Для цього вони влаштують маленьку "донецьку сєрєбрєнніцу", а потім заявлять, що ООН бездіє, тому з них досить і вони в односторонньому порядку і з метою захисту "русскоязичного насєлєнія та їх граждан" вводять своїх "миротворців". Кацапи нічого просто так не роблять, якщо вони зтягнули за тисячі кілометрів зі сходу на захід свої підрозділи, то вони будуть задіяні.
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19.04.2021 13:46 Ответить
"Германия должна сыграть роль первопроходца, чтобы Украина стала членом НАТО. Как можно быстрее, без всяких если и либо, - посол Мельник"

должна... нужно... необходимо... безотлагательно... обязательно... жизненно необходимо...

безоговорочно... ... да шоб им не говорить им главное залитьсься по горло пивом и греться кремлевским газом!
Абаждите чуть чуть! Наступит время когда русня пообсирает ваши ухоженные клумбочки и оттрахает ваших мутер и фрау самыми извращенными способами...

Дождётесь...
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18.04.2021 11:36 Ответить
Если клиент, не раз замеченный в невыполнении своих обязательств, приходит в банк и вместо того, чтобы предоставить все необходимые документы, начинает орать и требовать денег, его выставляет за дверь охрана и получает распоряжение больше в банк не пускать.

Так вот складывается устойчивое впечатление, что ЗЕ добивается именно того, чтобы ЕС и НАТО выставили Украину за дверь и наотрез отказались пускать в дальнейшем.
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18.04.2021 11:39 Ответить
НАТО это уже фактически пройденый вариант.Сегодня,несколько часов назад запущена ,,перезагрузка,,НАТО где в новом альянсе Украина уже существует полноправным членом нового мирового военного формирования.https://www.youtube.com/watch?v=kEw_IyDnvgo&ab_channel=OmTVUA
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18.04.2021 11:41 Ответить
Украина 7 лет защищает и себя и европу. В случае захвата украины весь ее ресурс будет направлен против европы. Да, в такой ситуации Украине должны.
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18.04.2021 11:42 Ответить
Интересная позиция.

Приходишь ты такой в банк и заявляешь:
"Дайте мне денег, нето я отдам свою квартиру, которая у вас в залоге, бандюкам".
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18.04.2021 11:44 Ответить
Не путай теплое с мягким. На донбасе тоже нк рады рашке но сделать ничо не могут. Слышком сильный силовой блок.
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18.04.2021 12:43 Ответить
Сами позвали Роисю и не рады. Вот те на...
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18.04.2021 12:47 Ответить
Позвали те кто туда понаехал. Так же как когда харьков ога захватывали более сотни автобусов с рф нагнали.
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18.04.2021 14:04 Ответить
ЗЕшлемазлам опять кто-то что-то должен??? Типа, "сышышь, Германия, НАТО есть? А если найду?"(с)
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18.04.2021 11:57 Ответить
такая наглость со стороны германии просто вопиюща, ее долг украине и так превышает все немыслимые пределы, а тут еще такое, долг платежом красен, а вечный долг вечным платежом
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18.04.2021 14:09 Ответить
...Ситуация может выглядеть очень интересно и так, что Вашингтон может учесть яростное желание Москвы о том, чтобы Украина не вступала в НАТО в ближайшее время. Заметим, именно так это формулирует Москва и тут надо понимать, что в Альянс набрали несколько стран, которыми Москва может успешно манипулировать в момент принятия важных решений.
Напомним, Устав НАТО требует единогласной поддержки любого решения, касающегося состава Альянса и даже один голос «против», может отложить вопрос до следующей сессии руководства блока. И тот же Устав гласит о том, что в случае нападения на любого члена Альянса, ответные меры предпринимаются автоматически и без голосований. Но многие помнят о том, как это безусловное положение подверглось обсуждению и дебатам в Германии и Франции в плане вступления в войну на стороне стран Балтии в случае агрессии против них. Именно после этих дебатов Польша понесла акцент на двусторонние отношения с США и наверное знала, почему так поступила.
С другой стороны, Израиль, Япония или Южная Корея - не состоят в НАТО и, тем не менее, имеют крепкий тыл в виде двусторонних союзнических договоров со Штатами и, между прочим, в рамках этих договоров имеют базы американской армии на своей территории. А это значит, что в НАТО надо идти, но там - ПДЧ и яростное противодействие Москвы через своих проституток. Но идти - надо, что не исключает и других вариантов.
Так что это - большая игра. Очень большая и о ней нельзя судить по каким-то мелким, тактическим деталям. И да, мы победим, а Карфаген, ну вы в курсе. - https://defence-line.org/2021/04/bolshaya-igra-chast-3/
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18.04.2021 14:49 Ответить
Все верно.Украина потеряла в войне с немцами три миллиона солдат.Это больше чем потеряли США,Англия и Франция вместе взятые.А теперь эти чмошные макроны и шмеркели блокируют наше вступление в НАТО
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18.04.2021 15:38 Ответить
Два роки зелені "миротворці" грали у піддавки з РФ.
Завдяки тупому лоху тепер навіть пукнути солдат не може на передовій, бо це може спровокувати "ту сторону". А ті луплять, чим хочуть.
Не розвивали армію.
НІЧОГО не робили для вступу у НАТО.
А тепер, з дурного розуму, ставлять ультиматуми США, Франції, Німеччині -

"почєму ми нє в НАТО?!".
Якби Захід був упевнений, що забравши Україну Ху.ло зупиниться, то ми уже давно були б у складі РФ.
Підримка України, це не любов до тупого народу, який обрав клоуна президентом, а, перш за все, турбота про майбутнє самого Заходу. І треба багато працювати, щоб ця підтримка не зникала, а не ху.ню молоти.
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18.04.2021 15:55 Ответить
что он не так сказал?? какие были потери Украины во ВМВ??? и где наши компенсации за это? кацапам и евреям они всегда зад вылизывают, а нам они ничего не должны??
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18.04.2021 16:50 Ответить
 
 