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Новости Агрессия России против Украины
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РФ представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр

РФ представляет

Нынешнее наращивание сил РФ у границы с Украиной является целенаправленной провокацией Москвы.

Такое мнение высказала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр в рамках онлайн-конференции фонда имени Конрада Аденауэра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Наращивание Россией вооружений и ведение ей войны в центре Европы создали реальные угрозы, - уверена глава оборонного ведомства Германии. - Тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски. Тот, кто на это указывает, поднимает важный политический факт и принимает активные меры безопасности для нашей страны и для Европы".

Крамп-Карренбауэр, в частности, обвинила Россию в развертывании ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, не предполагающем раннего оповещения и не дающем Берлину много времени на реагирование. "Это было сделано вопреки действующим договорам о контроле над вооружениями и втайне", — утверждает она.

Минобороны РФ лишь после долгих запирательств в 2018 году признало то, что в Калининградской области размещены и взяты на вооружение ракетные комплексы "Искандер-М". В Москве в ответ на озабоченность генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга заявили, что НАТО в последнее время активизировалась у границ России, в связи с чем появление "Искандеров" в Калининградской области следует считать следствием действий альянса.

Нынешнее наращивание сил РФ у границы с Украиной глава Минобороны ФРГ также расценила как целенаправленную провокацию Москвы. "Российские действия, к сожалению, не предназначены для того, чтобы сформировать доверие, но явно направлены на то, чтобы спровоцировать реакцию", - уверена она.

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Крамп-Карренбауэр в этой связи похвалила сдержанную реакцию Киева.

"Потому что мы вместе с Украиной не хотим вмешиваться в эту игру русских", — добавила руководитель оборонного ведомства Германии.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

Автор: 

агрессия (1705) армия РФ (19725) Германия (7079) Крамп-Карренбауэр Аннегрет (24)


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Топ комментарии
+23
РФ представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 9894
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18.04.2021 10:57 Ответить
+14
Бандери впіймали москаля і привели його в криївку на допит. Готують розпечені на вогні цвяхи для допиту. Москаль верещить з переляку. Старший каже перекладіть шо він там кричить. Перекладач: каже шо москалі тортур не бояться.
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18.04.2021 11:08 Ответить
+9
Ай яй яй, да, что вы говорите! КАРАУЛ!!!!
А не подскажет мне эта фроляйн или фрау, кто же выкармливал 30 последних лет этих северных агрессивных безмозгло-безхвостых макак из зоопарка "Россия"? Уж не Германия ли с Францией и Италией и прочими зажравшимися странами проститутки Европы?
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18.04.2021 11:09 Ответить
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Сидіти і терпіти як терпіли...
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18.04.2021 10:56 Ответить
РФ представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 9894
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18.04.2021 10:57 Ответить
Бандери впіймали москаля і привели його в криївку на допит. Готують розпечені на вогні цвяхи для допиту. Москаль верещить з переляку. Старший каже перекладіть шо він там кричить. Перекладач: каже шо москалі тортур не бояться.
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18.04.2021 11:08 Ответить
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18.04.2021 11:09 Ответить

- И что вы с нами будете делать?
- Ми з вами зробимо те, що і ви з нами робили...
- Садисты! Фашисты! Извращенцы! Убийцы!
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18.04.2021 13:37 Ответить
А эта Краб-Карамба фишку рубит.
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18.04.2021 10:57 Ответить
Хотя... "Крамп-Карренбауэр в этой связи похвалила сдержанную реакцию Киева.
"Потому что мы вместе с Украиной не хотим вмешиваться в эту игру русских", - добавила руководитель оборонного ведомства Германии".
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18.04.2021 10:59 Ответить
После уничтожения Украины европейские путинские прихвостни в полной хлебнут дерьма "русского мира". И поделом тварям! Стройте выгребные ямы и гоните самогон. Встречайте мордор
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18.04.2021 10:59 Ответить
...танунах...
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18.04.2021 11:17 Ответить
так ними русские вже керують, вони просто то толерастять, бо русские керують ними використовуючи правила європейців, тому європейці, які лише інструкції розуміють, самі на умазаключення не способні і не можуть відповісти русским.
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18.04.2021 11:23 Ответить
Що і фрау рібентроп-штазі посадять ? За співпрацю з агрессором в ЄС ?
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18.04.2021 11:02 Ответить
Посадят. В кресло филиала "Газпрома".
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18.04.2021 11:10 Ответить
А я думаю,чому фрау постійно пукіну посміхається.. Дякую за підказку... А вони вже і крісло під старечий зад фрау, замовили... : )
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18.04.2021 11:27 Ответить
Ай яй яй, да, что вы говорите! КАРАУЛ!!!!
А не подскажет мне эта фроляйн или фрау, кто же выкармливал 30 последних лет этих северных агрессивных безмозгло-безхвостых макак из зоопарка "Россия"? Уж не Германия ли с Францией и Италией и прочими зажравшимися странами проститутки Европы?
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18.04.2021 11:09 Ответить
Неожиданно...
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18.04.2021 11:11 Ответить
"РФ представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр"

Курица кудахчет про одну и ту же новость ничего не предпринимая...
- дождешься того что сгонят с сидола и ощипав сварят суп!
Вы не против второго потока *********** газа
- так готовтесь вместе с газом заполучить танки русишь швайне ...
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18.04.2021 11:15 Ответить
вони вже у супі і супєц починає закіпать.
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18.04.2021 11:24 Ответить
Бюргер-проститутки строят сп2 с целью высосать весь газ из парашии и таким образом лишить лаптеногих возможности зарабатывать на экспорте?!! Я правильно понимаю позицию бундестага по умиротворению кремлефашистов?
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18.04.2021 11:15 Ответить
Как говорится " лучше поздно чем никогда". Но главное что бы за словами были дела.
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18.04.2021 11:16 Ответить
Но СП-2 все равно нужно достроить.
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18.04.2021 11:21 Ответить
куй те в жопу нужно достроить до самого горла чтоб стоял вместо позвоночниа.
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18.04.2021 11:26 Ответить
Вообще-то рашисты уже напали на ЕС! И на НАТО!
РФ представляет "конкретную и непосредственную" угрозу безопасности в Европе, - министр обороны ФРГ Крамп-Карренбауэр - Цензор.НЕТ 3878
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18.04.2021 11:22 Ответить
Було тоді відео як вони їх добивали, але потім зникло. Жаль що не скачав.
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18.04.2021 11:28 Ответить
поляки з мертвих оживали... кацапи їх повторно добивали...? чим, дрючками чи сперними лопатами?
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18.04.2021 11:31 Ответить
літак при швидкості 300 км. розвалився на дрібні частини... а поляки такі міцні, що вижили - міцніше металу - живі термінатори.
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18.04.2021 11:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=K2FXdav8a4c О том, как путинские палачи добивали правительство Польши.
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18.04.2021 11:39 Ответить
Оце воно і є.
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18.04.2021 11:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/27028 Все трупы переданы Польше. В расследовании, принимали участие 40 польских специалистов, в т. ч. судмедэксперты. Почему пули не нашли? Один парень мне здесь объяснил, что пули были рассасывающиеся. Тоже так считаешь?
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18.04.2021 12:48 Ответить
А потом через несколько лет при эксгумации в некоторых гробах оказались части непонятных тел, которых не было в самолете.
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18.04.2021 13:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/467595 Михаил, не надо выходить за пределы разумного. Повторяю, что в работе комиссии, принимали участие 40 польских специалистов. У Польши нет никаких притензий, кроме того, что самолету разрешили приземлиться, в таких погодных условиях
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18.04.2021 13:30 Ответить
Еще расскажу, что до смоленской катастрофы, был инцидент с Качинским, при полете в Грузию. Командир лайнера, отказался приземляться в Тбилиси, из-за плохих погодных условий. Качинский сказал, что он приказывает приземляться, на что командир ответил, что на борту приказывает только он. Самолет сел в Кутаиси. Качинский поблагодарил командира за принципиальность, а через месяц весь экипаж списали.
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18.04.2021 13:40 Ответить
Nado konkretnix shagov,nepokupat gaza i nefti s raski,nedavat viz grazdanam ordi v Evropu.Pod sankciji vsex ix oligarxov
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18.04.2021 11:25 Ответить
Таки да, але з фоткою ти лохонувся.
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18.04.2021 11:30 Ответить
угрозу Европе с кацапии понимают... угрозу 2 вонючего потока не понимают, или прикидываются дурачками...
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18.04.2021 11:29 Ответить
А в паралельній реальності - Труба убер алес!
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18.04.2021 11:31 Ответить
На жаль, пошук цієї новини англійською чи німецкою не дав результату.
На Königsbronner розмовах вони про свої партійні справи балакали..
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18.04.2021 11:33 Ответить
Це власне і не новина. Це думка міністра оборони, яку вона висловила "в рамках проходившей онлайн конференции "Кёнигсброннские разговоры" (Königsbronner Gespräche) фонда имени Конрада Аденауэра (Konrad-Adenauer-Stiftung)". Тому нічого дивного, що вона пройшла повз увагу німецьких журналістів, а тільки російська редакція "DW" про це написала.

https://www.dw.com/ru/glava-minoborony-frg-rossija-predstavljaet-neposredstvennuju-ugrozu-bezopasnosti-evropy/a-57242649
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18.04.2021 14:10 Ответить
Но поток достроят
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18.04.2021 11:42 Ответить
Звісно франко/нем., та і іншу єврошушеру, влаштувала б ситуація поглинення України мордором. Усі жваво потринділи б і заспокоїлися. Але по-їхньому не сталося і волелюбна Україна тепер головний біль пох@їстичної роз'єднаної Європи, яку тіко США можуть примусити до активних дій...
Де вихід, мля?
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18.04.2021 11:49 Ответить
Но Северный поток здесь не причем, это другое правильно?
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18.04.2021 12:08 Ответить
Российский след в подрьіве артсклада в Чехии говорит о том , что РФ развязала военньіе действия не только против Украиньі , но и против европейских стран НАТО. Кремль напросился на согласованную реакцию Альянса , вьісьілка дипломатов из Праги - цветочки , завтра ожидается серьезное коллективное заявление на уровне министров иностранньіх дел стран НАТО. А Украина существенно продвинется к своей цели.
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18.04.2021 12:21 Ответить
Думаю, що "согласованная реакция Альянса" обмежиться глибокою стурбованістю.
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18.04.2021 13:54 Ответить
"развертывании ракет, которые смогут достичь ФРГ в режиме, не предполагающем раннего оповещения и не дающем Берлину много времени на реагирование".
А якби ще й випустили пару іскандерів на Берлін, щоб фріци нарешті відчули на своїй шкурі ціну дружби з путіним.
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18.04.2021 13:52 Ответить
так что там с "Северным потоком"?
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18.04.2021 14:26 Ответить
Мир готовится "вырезать опухоль"? Боюсь это приведет к смерти носителя.
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18.04.2021 14:59 Ответить
 
 