"Завтра на заседании глав МИД ЕС Чехия поднимет вопрос о подрыве агентами РФ склада боеприпасов во Врбетице, - вице-премьер Гамачек"

Чехия намерена поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году (так называемое "дело Врбетице") на министерской встрече ЕС.

Об этом первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, сообщил в воскресенье в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС", - написал он .

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

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