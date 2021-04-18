Завтра на заседании глав МИД ЕС Чехия поднимет вопрос о подрыве агентами РФ склада боеприпасов во Врбетице, - вице-премьер Гамачек
Чехия намерена поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году (так называемое "дело Врбетице") на министерской встрече ЕС.
Об этом первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, сообщил в воскресенье в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС", - написал он .
Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.
Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.
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Уверен, что вы голосовали за ЗЕ или кого то другого из антиукраинских партий и их представителей.
Достойные пера, однако, человече,
Писать безграмотно вас научили в школе?
Ну, той, что от свинарника сельского недалече?
Ну, раз уж вы, свою безграмотность себе
В заслуги возвели, то должен вам сказать, -
Каков вот вы, такие ваши вами выбранные и короли.
Для тех, кто грамотно писать не в состоянии.
Таких встречал немало я на жизненной дороге.
Увы, таков и ученик, какие педагоги.
Или вы желаете задать другую тему? Какую к примеру? Что хотите обсудить? "Победы" и "достижения" вашего избранника ЗЕ и его Слуг урода?
Теперь смело можете опять безграмотно какать тут ртом, а я посмеюсь.
Тем самым вы свою врождённую тупость и быдлость возводите в ранг своего достоинства?
Вас видимо этому в школе не учили. Или вы вместо уроков навоз из свинарника выгребали?
Я обычно не кормлю вас, парашных ботов, но ей ей, тут я повеселился от души, ведя не навязчивую травлю такого недоразвитого в своем развитии бота.
Ну, на мочу с названием "Клинское" ты уже себе заработал, так же, как и огромный минус в карму. Прощай, дефективный мокшанин.
Симптомы у вас, знаете ли не хорошие. Только кретины претендуют на истину в последней инстанции.
Итак, больной, продолжим лечение онлайн. Интереснейший опят можно получить пользуя таких, как вы.
Вы не пензюк случайно?
Даже на таких простых вещах вы прокалываетесь, мокшане.
Можно. Но это не значит, что им нужен этот Casus belli. Они не хотят воевать с рашкой - это очевидно.
(глава 3, Книга Екклесиаста)
а теперь давят русскую гнидоту и это гут
2. где ваши доказательства?
3. ваши доказательства - не доказательства
4. нас там не было (можем привести 100 человек, которые нас там не видели)
5. русофобы
6. ответ будет ужасным.
"чехия подымет..." ДА ПЕРЕЛОВИТЕ ВСЕХ РУССКИХ СОБАК И ЗАЖМИТЕ ЯЙЦА ПОКА НЕ РАСКОЛЮТСЯ!
будет как в фразе Л .Гайдая
- а если жители не будут покупать билеты ?
-тогда отключим газ .
и ЕС это понимает что они уже давно на углеводородной игле сидят