За сутки в ВСУ зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19, 13 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 18 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 265 человек.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Всего за время пандемии выздоровели 21 532 человека, летальных случаев 72.

На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 509 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В зоне ООС ежедневно вакцинируют около 100 человек, - Минобороны. ВИДЕО

За минувшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 41 144 человека получили 1 дозу вакцины.

Из них 3 066 военные медики.

За минувшие сутки от COVID-19 привит 941 человек.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 250 человек, зафиксированы 10 282 новых случая заражения, 6 523 человека выздоровели.