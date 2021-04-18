За сутки в ВСУ зарегистрировано 55 новых случаев COVID-19, 13 человек госпитализированы
По состоянию на 10.00 18 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 265 человек.
Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Всего за время пандемии выздоровели 21 532 человека, летальных случаев 72.
На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 509 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 13 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 41 144 человека получили 1 дозу вакцины.
Из них 3 066 военные медики.
За минувшие сутки от COVID-19 привит 941 человек.
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 250 человек, зафиксированы 10 282 новых случая заражения, 6 523 человека выздоровели.
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