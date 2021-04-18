Высылка 18 российских дипломатов повлияет на участие РФ в тендере на постройку АЭС, - министерство промышленности Чехии
Министр промышленности Чехии Карел Гавличек допускает, что ситуация с высылкой 18 российских дипломатов может спровоцировать отказ в допуске РФ к тендеру на строительство энергоблока АЭС Дукованы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.
Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых в Праге считают сотрудниками российских спецслужб.
"Эти события, конечно, могут повлиять на Дукованы (тендер). Это очень серьезная новость, любой такой акт, если он будет подтвержден, обязательно должен иметь последствия", - сказал Гавличек, когда его спросили о высылке дипломатов.
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Как сообщалось, министр был одним из тех чешских политиков, которые выступали за привлечение как можно большего числа участников тендера на достройку АЭС, в том числе из России, для повышения конкурентоспособности.
Чешские спецслужбы и оппозиционные политики на протяжении нескольких лет предупреждали власти о рисках, которые исходят от России и Китая.
Тендер, оцениваемый минимум в 6 миллиардов евро, является крупнейшей разовой инвестицией Евросоюза и стран НАТО.
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ИДИОТЫ, МЛЯТЬ !!! Допустить РФ строить АЭС или вообще каку нибудь детскую площадку в садике после взорванного ими склада
- ВЕРШИНА ГЛУПОСТИ ! Пусть сами у себя, по своим городам, сносят вонючии уличные туалеты с дырками и строят нормальные канализации бо уже и пролетать над рашкой не заткнув наса нельзя!
И вообще каким образом вести с ними финансовые дела если не за горами отключение от СВИФТа этих воинственных даунов зомбированных разными соловьевами... киселевыми... и прочими путеноидами. Нах всех их из бизнеса, из политики, вообще с планеты!
а Чехия всегда была независимой страной... Ладно у нас этого г*на полно, но в Чехии!! А таблички в аэропорту на русском там на кой х*р?
Почему главный аэропорт чехии ориентирован на кацапов - вам лучше знать.