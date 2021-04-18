"Высылка 18 российских дипломатов повлияет на участие РФ в тендере на постройку АЭС, - министерство промышленности Чехии"

Министр промышленности Чехии Карел Гавличек допускает, что ситуация с высылкой 18 российских дипломатов может спровоцировать отказ в допуске РФ к тендеру на строительство энергоблока АЭС Дукованы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых в Праге считают сотрудниками российских спецслужб.

"Эти события, конечно, могут повлиять на Дукованы (тендер). Это очень серьезная новость, любой такой акт, если он будет подтвержден, обязательно должен иметь последствия", - сказал Гавличек, когда его спросили о высылке дипломатов.

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Как сообщалось, министр был одним из тех чешских политиков, которые выступали за привлечение как можно большего числа участников тендера на достройку АЭС, в том числе из России, для повышения конкурентоспособности.

Чешские спецслужбы и оппозиционные политики на протяжении нескольких лет предупреждали власти о рисках, которые исходят от России и Китая.

Тендер, оцениваемый минимум в 6 миллиардов евро, является крупнейшей разовой инвестицией Евросоюза и стран НАТО.

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