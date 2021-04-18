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Высылка 18 российских дипломатов повлияет на участие РФ в тендере на постройку АЭС, - министерство промышленности Чехии

Высылка 18 российских дипломатов повлияет на участие РФ в тендере на постройку АЭС, - министерство промышленности Чехии

Министр промышленности Чехии Карел Гавличек допускает, что ситуация с высылкой 18 российских дипломатов может спровоцировать отказ в допуске РФ к тендеру на строительство энергоблока АЭС Дукованы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters.

Ранее глава МИД Чехии Ян Гамачек объявил о высылке из страны 18 российских дипломатов, которых в Праге считают сотрудниками российских спецслужб.

"Эти события, конечно, могут повлиять на Дукованы (тендер). Это очень серьезная новость, любой такой акт, если он будет подтвержден, обязательно должен иметь последствия", - сказал Гавличек, когда его спросили о высылке дипломатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия обвинила Россию в подрыве склада боеприпасов и убийстве двух граждан в 2014 году. ФОТО

Как сообщалось, министр был одним из тех чешских политиков, которые выступали за привлечение как можно большего числа участников тендера на достройку АЭС, в том числе из России, для повышения конкурентоспособности.

Чешские спецслужбы и оппозиционные политики на протяжении нескольких лет предупреждали власти о рисках, которые исходят от России и Китая.

Тендер, оцениваемый минимум в 6 миллиардов евро, является крупнейшей разовой инвестицией Евросоюза и стран НАТО.

Читайте также: Завтра на заседании глав МИД ЕС Чехия поднимет вопрос о подрыве агентами РФ склада боеприпасов во Врбетице, - вице-премьер Гамачек

россия (96246) тендер (671) Чехия (1742) шпионаж (1413) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+29
А вы допускаете что АЭС у вас паРаша может построить?? Или зачем она вообще участие в тендере принимает?? Больные на всю голову...
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18.04.2021 11:39 Ответить
+20
После взрыва склада русней именно русне надо поручить строить у себя АЕС)
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18.04.2021 11:43 Ответить
+10
А вы Допускаете , - Что АЭС в час пик заложенный россиянами может Взорваться , и Это в центре Европы. россиян лишить всех тендеров , где бы они не проходили.
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18.04.2021 11:43 Ответить
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А вы допускаете что АЭС у вас паРаша может построить?? Или зачем она вообще участие в тендере принимает?? Больные на всю голову...
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18.04.2021 11:39 Ответить
А может. это на дипломатическом языке значит "пошли на..й отсюда" ?
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18.04.2021 11:41 Ответить
Допускают они, потому как совсем с головой плохо. А венгры и фины УЖЕ допустили, и там росьатом УЖЕ строит АЭС.
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18.04.2021 11:44 Ответить
О том же подумал. Рашкованы занимаются террористической деятельностью по всей Европе, а эти только пальчиком как детям провинившимся грозят - а-та-та, не делай так больше, а то в угол поставлю, конфетку не дам. Сюрр какой-то. Это ещё раз показывает то, насколько Европа зависима от рашки по всем аспектам. Оттого лидеры Евросоюза Германия и Франция виляют хвостами перед рашкой. Отсюда и нежелание Брюсселя говорить о каком-то вступлении Украины в ЕС и НАТО.
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18.04.2021 12:48 Ответить
Лаптєстан отримує пенделі з усіх боків. Ну ви там дєржітєсь.
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18.04.2021 11:42 Ответить
а на алтарь покладено життя 12000 українців.
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18.04.2021 12:39 Ответить
А вы Допускаете , - Что АЭС в час пик заложенный россиянами может Взорваться , и Это в центре Европы. россиян лишить всех тендеров , где бы они не проходили.
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18.04.2021 11:43 Ответить
После взрыва склада русней именно русне надо поручить строить у себя АЕС)
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18.04.2021 11:43 Ответить
Еврограбли - они особенные...
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18.04.2021 11:48 Ответить
Чехи,ну вы что совсем больные что ли?Ну да у вас полный и старый придурок президент,но вы то что совсем обалдели,какие лаптеногие вам будут строить АЭС,вам перекреститься надо,что в совковые времена вам её не построили.............
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18.04.2021 11:47 Ответить
Построили.4 энергоблока
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18.04.2021 20:36 Ответить
Тем хуже для чехов.
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20.04.2021 09:52 Ответить
+100500!!!
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18.04.2021 11:48 Ответить
Чки так. 🤔Тепер Ехай пан міністр разом з русофвлом Земаном знімають штани і наввипемеьки біжать до кацапів вибачатися. Хворі люди. Допустити кацапів до ядерної міни, закладено на власній території. Без страху, що кнопка від цієї міни буде у мацкві. І на жити собі постійний геморой у вигляді шантажу.
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18.04.2021 11:50 Ответить
чехи зачем вам эта ядерная бомба?вы больные на всю голову?
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18.04.2021 11:50 Ответить
От чехи ні разу не грамотні. Нічого не розуміють в енергетиці. Будувати потрібно сонячні станції та вітряки. Он вам і сам Ахмєтов розкаже. А ви - атомні, атомні.
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18.04.2021 11:59 Ответить
немцы он отказываются от Атомной энергии
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18.04.2021 12:02 Ответить
Вони тупі, як і їх хазяїн-сибірський валянок. Німці газу хочуть.
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18.04.2021 12:16 Ответить
Пан гумор не зрозумів?
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18.04.2021 12:15 Ответить
Станция строилась «под ключ» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F шведским концерном https://ru.wikipedia.org/wiki/ABB ABB с использованием собственных технологий.
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18.04.2021 12:18 Ответить
и правильно , западные АЭС безопаснее ,у них в случае аварии наружу радиация не проникает
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18.04.2021 12:01 Ответить
Японцам расскажи.
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18.04.2021 12:04 Ответить
Год начала строительства 1966 год
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18.04.2021 12:12 Ответить
Что же тогда будет с украинскими АЭС? Европе не страшно? Только БелАЭС как кость в горле?
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18.04.2021 12:31 Ответить
проснись ты всрался
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18.04.2021 12:13 Ответить
Оболочки с топливом уцелели...
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18.04.2021 16:47 Ответить
Вот смешные, вам денег зашлют и не только допустите ,а и они победят в тендере 😁😁😁
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18.04.2021 12:06 Ответить
"Высылка 18 российских дипломатов повлияет на участие РФ в тендере на постройку АЭС, - министерство промышленности Чехии"
ИДИОТЫ, МЛЯТЬ !!! Допустить РФ строить АЭС или вообще каку нибудь детскую площадку в садике после взорванного ими склада
- ВЕРШИНА ГЛУПОСТИ ! Пусть сами у себя, по своим городам, сносят вонючии уличные туалеты с дырками и строят нормальные канализации бо уже и пролетать над рашкой не заткнув наса нельзя!

И вообще каким образом вести с ними финансовые дела если не за горами отключение от СВИФТа этих воинственных даунов зомбированных разными соловьевами... киселевыми... и прочими путеноидами. Нах всех их из бизнеса, из политики, вообще с планеты!
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18.04.2021 12:06 Ответить
еще 3 каzапских флага запости...
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18.04.2021 12:20 Ответить
вас каsапов даже не смешно в кучу собрать - от они - все тута...
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18.04.2021 12:23 Ответить
Здесь много адекватных политиков, которые понимают, что такое кацапы. Но есть прослойка проплаченных кремлём дегенератов, коммунистов и прочей швали, которые пользовались поддержкой маразматика президента, вот они и проталкивали мордор на тендер. Но не факт, что кацапов бы пустили. Ну а теперь всё ОК! Кстати, не надо украинцам так обвинять Запад, посмотрите вокруг, как сильна пятая колонна, а телевизора сами украинские политики говорят о ,,гражданской войне" и ведут враждебную деятельность.
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18.04.2021 12:33 Ответить
что вы сравниваете, мы бывшая республика СССР, 25 лет независимости всего лишь!
а Чехия всегда была независимой страной... Ладно у нас этого г*на полно, но в Чехии!! А таблички в аэропорту на русском там на кой х*р?
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18.04.2021 16:32 Ответить
А почему таблички на русском в Египте и Турции? А например в Испании, местечко Лорет Дель мар, вышел я с катера прогуляться, а там вывески и объявления на русском. Так что теперь, это тоже вассалы кремля?
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18.04.2021 17:07 Ответить
Египет и Турция - ориентированы на кацапских туристов. Это их бизнес.
Почему главный аэропорт чехии ориентирован на кацапов - вам лучше знать.
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18.04.2021 17:12 Ответить
Вы сами ответили на свой врпрос. Кацапских туристов здесь, как говна.
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18.04.2021 18:25 Ответить
Зачем чехам российская АЭС на своей земле - для вечного шантажа ?
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18.04.2021 12:37 Ответить
Та нє. Чого ж так жорстоко? Гроші ж не пахнуть. Ні німецькі, ні французькі. Велика британія он теж поглинає мільярди крадених рублєфунтів і навіть не морщиться. Принюхалися давно. Ще в 30-ті роки весь захід вилазив з депресії завдяки рублям під час голодоморів. Ніхто "не здогадувався". Так шо не заморочуйтеся )) Москалі і так вже скупили половину Праги.
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18.04.2021 12:52 Ответить
не связывайтесь с кака-цапскими "высокими" технологиями
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18.04.2021 13:22 Ответить
вот больные люди эти чехи. как еще назвать тех, кто может доверить даже гипотетически, строить у себя в стране атомную электростанцию кацапам?
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18.04.2021 16:09 Ответить
 
 