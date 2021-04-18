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ВОЗ предупреждает путешественников о новом вирусе на Ближнем Востоке: с начала года погибли уже три человека

ВОЗ предупреждает путешественников о новом вирусе на Ближнем Востоке: с начала года погибли уже три человека

Украинцы, которые планируют поездки в страны Ближнего Востока, должны учитывать циркуляцию в регионе ближневосточного респираторного синдрома (МЕRS-CoV).

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в период с 1 января по 11 марта 2021 Саудовская Аравия сообщила ВОЗ о 7 новых случаях заражения MERS-CoV, в том числе 3 летальных.

MERS-CoV - это острая респираторная вирусная инфекция, вызванная патогенным для человека коронавирусом MERS-CoV. Заражение происходит в результате прямого или косвенного контакта с верблюдами. От человека к человеку вирус передается, в основном, в пределах семьи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мир приближается к самому высокому уровню распространения COVID-19, - ВОЗ

Течение болезни может иметь бессимптомный характер, а может сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями, такими как высокая температура тела, кашель и одышка. Часто у больных диагностируют пневмонию.

ВОЗ предостерегает путешественников перед посещением стран Ближнего Востока и просит придерживаться следующих рекомендаций:

- избегать близкого контакта с животными, особенно с верблюдами;

- избегать потребления сырого верблюжьего молока или употребления мяса, которое не было надлежащим образом обработано;

- воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

- следовать общим правилам мер гигиены, таким как регулярное мытье рук до и после касания животных и избежания контакта с больными животными, следовать практике гигиены пищевых продуктов.

Также читайте: Со временем коронавирус превратится в сезонное заболевание, - эксперт ВОЗ

вирус (582) ВОЗ (777) путешествие (98) Ближний Восток (54) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+19
Порох - таки Криголам, Бульдозер, Лідер!
Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов производства вакцины Pfizer, планируемых на второй квартал 2021 года.
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform
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18.04.2021 12:15 Ответить
+9
Так почему клоун-наркоман Зеленский вместо того что-бы перестать снимать для окупанта агитки не начнет производить для своего народа вакцины? Фармак это тот что Богатырёвой готов выпускать шмудяк под названием "Спутник"? А у нас есть фатмацептические предприятия способные выпускать что-то сложней чем аспирин и ЗЕлёнка? Думаю Порох построит новое предприятие и вкратчайшие сроки! За что нибрался Порох у него всё получаеться!
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18.04.2021 12:29 Ответить
+7
Господи, награди оманского ослика MERS-CoV!!!
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18.04.2021 12:10 Ответить
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Господи, награди оманского ослика MERS-CoV!!!
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18.04.2021 12:10 Ответить
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18.04.2021 12:16 Ответить
І його вєрблчюядєй, вибачте, верблюдів теж. 🙏😊
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18.04.2021 12:22 Ответить
Будем надеяться, что Ермак тоже катался на верблюдах в Катаре.
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18.04.2021 12:27 Ответить
Єрмак сам є тою ********, вибачте, верблюдом.
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18.04.2021 12:28 Ответить
Не загинули, блдь, а померли.
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18.04.2021 14:30 Ответить
Там рулит Мендель.
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18.04.2021 12:40 Ответить
воз трохи заколупал уже лошадку...
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18.04.2021 12:11 Ответить
прививайесь идите и возможно у вас будут внуки...
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18.04.2021 12:13 Ответить
Порох - таки Криголам, Бульдозер, Лідер!
Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов производства вакцины Pfizer, планируемых на второй квартал 2021 года.
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform
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18.04.2021 12:15 Ответить
Просто бізнес і ніякої політики.
Але на базі якого фармацевтичного підприємства?

Недавно була заява Фармака, що можуть випускати вакцину по ліцензії.
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18.04.2021 12:23 Ответить
Так почему клоун-наркоман Зеленский вместо того что-бы перестать снимать для окупанта агитки не начнет производить для своего народа вакцины? Фармак это тот что Богатырёвой готов выпускать шмудяк под названием "Спутник"? А у нас есть фатмацептические предприятия способные выпускать что-то сложней чем аспирин и ЗЕлёнка? Думаю Порох построит новое предприятие и вкратчайшие сроки! За что нибрался Порох у него всё получаеться!
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18.04.2021 12:29 Ответить
Дивно що він його досі не збудував,хоч би і в логістичних складах Яготина
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18.04.2021 15:43 Ответить
Цікаво, чому інші "бізнесмени", як от Коломойський, Ахмєтов, чи альтруїст Пінчук не займаються цим бізнесом? Може тому, що він не прибутковий?
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18.04.2021 12:29 Ответить
можна виробляти вакцину, але для виробництва потрібне бабло для закупівлі стартової усячини, без якої ліцензії не отримати. так ось це бабло можна тримати або від держави, у якї не тільки бабла емає, а і мозгів, або 50на50 від держава-частний інвестор. Порох має можливість і мозок не тільки стати цим інвестором, а і налагодити усе діло.
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18.04.2021 12:30 Ответить
ну по твоїм словам виходить - не нада нам такої вакцини, аби ворог зелених зелених не здєлав.
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18.04.2021 12:34 Ответить
ну правильно, фаза срочної вакцинації у нормальних країн підходить до кінця і скоро будуть продукувати на продаж. Порох вчасно хоче застолбить це діло. поки Зе із Єрмаком ставлять киримли у позу і нянчаться із олігархами.
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18.04.2021 12:25 Ответить
Не спугни.
Обычно ЗЕкоманда страется херить все, что Порох делает для Украины.
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18.04.2021 12:25 Ответить
Президент бувший у нас лише один- це яник. Всі інші є президентами, проте лише 1 є діючим.
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18.04.2021 16:23 Ответить
Истинно говорю вам - 24 мая 2021 года Земля таки налетит на Небесную Ось!!!
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18.04.2021 12:16 Ответить
о котрій годині, щоб я не проспав.
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18.04.2021 12:19 Ответить
Космосу это не важно.
В таком деле лучше не просыпаться.
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18.04.2021 12:29 Ответить
"ВОЗ предупреждает путешественников о новом вирусе на Ближнем Востоке: с начала года погибли уже три человека"
- это случится с кем угодно но только не со мной!
- почему?
- я застрахован...
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18.04.2021 12:20 Ответить
...як верблюд.
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18.04.2021 12:24 Ответить
Кавалок слини - гарна страховка.
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18.04.2021 12:28 Ответить
А сколько оздоровилось на курортах.
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18.04.2021 12:26 Ответить
Майки, трусики берите
И на кладбище бегите
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
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18.04.2021 12:26 Ответить
Тада. Зачастил ЗЕ на ближний Восток.

Оман, ОАЭ, Катар...
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18.04.2021 12:29 Ответить
Может подхватит что-нибудь посерьёзней чем гонконгский трипер и сдохнет!
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18.04.2021 12:30 Ответить
Так понимаю диких верблюдов нельзя больше продавать, и шашлык башлык из верблюжатины тоже? Так бедуины просто подохнут скоро. ВООЗ вы хоть не сморозьте им такое.
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18.04.2021 12:34 Ответить
шо вони таке приймають ,всім вже смішно , а їх далі пре!
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18.04.2021 12:34 Ответить
Верблюжья болезнь наступает... Чую, сейчас Стёпа попросит денег ещё на одну вакцину.
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18.04.2021 12:36 Ответить
Московитские гордые горцы с овечек переключились на верблюдов.
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18.04.2021 12:39 Ответить
Девушка -подержи верблюдицу....
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18.04.2021 13:57 Ответить
"ВООЗ попереджає мандрівників про новий вірус на Близькому Сході: від початку року загинули вже три людини"- їпать , епіздємія космічного масштабу!
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18.04.2021 12:37 Ответить
ВООЗ попереджає мандрівників про новий вірус на Близькому Сході: від початку року загинули вже три людини - Цензор.НЕТ 6024
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18.04.2021 13:20 Ответить
Сперва короной проехались, тепер мерсом проедуся. МОЗ это уже контора, без репутации. Простые вруны.
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18.04.2021 14:52 Ответить
Чому одразу вруни? Вони ж попереджали ще в 19-му, навіть епідемію ВІЛ-СНІДу наобіцяли.
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18.04.2021 17:52 Ответить
Від хвороб ПОМИРАЮТЬ, а не гинуть.
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18.04.2021 17:09 Ответить
А ***********
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18.04.2021 18:01 Ответить
Нехер было зеленкина туда звать, он несчастья приносит.
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18.04.2021 18:02 Ответить
А что теперь будут писать в паспорте прививок? Привит от китайского короновируса. Привит от британского короновируса. Привит от Африканского, от ближне-восточного, от индийского, тайваньского, вьетнамского, пакестанского... С короновирусом будет то же самое что и с грипом, каждые пол года новый штамп (вообщето их гораздо больше будет за пол года, но наиболее заразные). Идея такая себе ,с этим паспортом прививок.
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18.04.2021 23:11 Ответить
ВОЗ в своем репертуаре - птичий грипп, свиной грипп, верблюжий грипп, фантазия кончилась....

Избегайте мест скопления верблюдов!
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14.10.2021 04:19 Ответить
 
 