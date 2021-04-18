"ВОЗ предупреждает путешественников о новом вирусе на Ближнем Востоке: с начала года погибли уже три человека"

Украинцы, которые планируют поездки в страны Ближнего Востока, должны учитывать циркуляцию в регионе ближневосточного респираторного синдрома (МЕRS-CoV).

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, в период с 1 января по 11 марта 2021 Саудовская Аравия сообщила ВОЗ о 7 новых случаях заражения MERS-CoV, в том числе 3 летальных.

MERS-CoV - это острая респираторная вирусная инфекция, вызванная патогенным для человека коронавирусом MERS-CoV. Заражение происходит в результате прямого или косвенного контакта с верблюдами. От человека к человеку вирус передается, в основном, в пределах семьи.

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Течение болезни может иметь бессимптомный характер, а может сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями, такими как высокая температура тела, кашель и одышка. Часто у больных диагностируют пневмонию.

ВОЗ предостерегает путешественников перед посещением стран Ближнего Востока и просит придерживаться следующих рекомендаций:

- избегать близкого контакта с животными, особенно с верблюдами;

- избегать потребления сырого верблюжьего молока или употребления мяса, которое не было надлежащим образом обработано;

- воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

- следовать общим правилам мер гигиены, таким как регулярное мытье рук до и после касания животных и избежания контакта с больными животными, следовать практике гигиены пищевых продуктов.

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