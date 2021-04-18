ВОЗ предупреждает путешественников о новом вирусе на Ближнем Востоке: с начала года погибли уже три человека
Украинцы, которые планируют поездки в страны Ближнего Востока, должны учитывать циркуляцию в регионе ближневосточного респираторного синдрома (МЕRS-CoV).
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Как сообщается, в период с 1 января по 11 марта 2021 Саудовская Аравия сообщила ВОЗ о 7 новых случаях заражения MERS-CoV, в том числе 3 летальных.
MERS-CoV - это острая респираторная вирусная инфекция, вызванная патогенным для человека коронавирусом MERS-CoV. Заражение происходит в результате прямого или косвенного контакта с верблюдами. От человека к человеку вирус передается, в основном, в пределах семьи.
Течение болезни может иметь бессимптомный характер, а может сопровождаться тяжелыми клиническими проявлениями, такими как высокая температура тела, кашель и одышка. Часто у больных диагностируют пневмонию.
ВОЗ предостерегает путешественников перед посещением стран Ближнего Востока и просит придерживаться следующих рекомендаций:
- избегать близкого контакта с животными, особенно с верблюдами;
- избегать потребления сырого верблюжьего молока или употребления мяса, которое не было надлежащим образом обработано;
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей;
- следовать общим правилам мер гигиены, таким как регулярное мытье рук до и после касания животных и избежания контакта с больными животными, следовать практике гигиены пищевых продуктов.
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Состоялся (вчера) интересный диалог с хорошим человеком из BioNTech SE, мы интересовались вопросами объемов производства вакцины Pfizer, планируемых на второй квартал 2021 года.
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform
Але на базі якого фармацевтичного підприємства?
Недавно була заява Фармака, що можуть випускати вакцину по ліцензії.
Обычно ЗЕкоманда страется херить все, что Порох делает для Украины.
В таком деле лучше не просыпаться.
- это случится с кем угодно но только не со мной!
- почему?
- я застрахован...
И на кладбище бегите
Занимайте лучшие места.
Ха-ха.
Оман, ОАЭ, Катар...
Избегайте мест скопления верблюдов!