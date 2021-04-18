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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, зарегистрировано 480 новых случаев заболевания, - Кличко

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, зарегистрировано 480 новых случаев заболевания, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 480 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 184 892).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

Так, заболели: 271 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 191 человек в возрасте от 18 до 89 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

Также за минувшие сутки зарегистрировано 26 летальных случаев от коронавируса (всего 4 198), госпилизировано 92 больных COVID-19 и 304 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для пациентов с COVID-19 в больнице доступны бесплатно осмотры, тест, анализы, кислородная поддержка, лекарства, - НСЗУ

Также Кличко отметил, что 432 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 115 361).

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (123), Днепровском (106) и Деснянском (88).

За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, зарегистрировано 480 новых случаев заболевания, - Кличко 01

карантин (16729) Киев (25707) Кличко Виталий (4654) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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18.04.2021 12:42 Ответить
"За сутки в Киеве выявили 480 новых случаев заболевания COVID-19. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (123), Днепровском (106) и Деснянском (88)".

Головне управління статистики у м. Києві подає такі дані:
Кількість населення станом на 1 лютого 2021 року в Дарницькому районі Києва - 345354, в Дніпровському районі - 357775, в Деснянському районі - 368164. Середня чисельність населення у Києві - 2960263. http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3913&lang=1
Приріст захворюваності за добу в Києві складає 0,02%. До чого тут "червона зона", жорсткий карантин і https://censor.net/ru/news/3260292/v_kieve_harkove_i_dnepre_kriticheskaya_covidsituatsiya_lyashko?
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18.04.2021 13:25 Ответить
Бродский продал Кличко часть своего фармацевтического бизнеса.
Будут гнобить, пока не отобъет бабло.
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18.04.2021 13:52 Ответить
Критерій червоної зони по захворюваності
https://www.slovoidilo.ua/2020/10/13/novyna/suspilstvo/********-zminyly-kryteriyi-chervonoyi-zony якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення.
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18.04.2021 16:44 Ответить
 
 