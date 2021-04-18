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За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, зарегистрировано 480 новых случаев заболевания, - Кличко
За сутки в Киеве выявили 480 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 184 892).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.
Так, заболели: 271 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 191 человек в возрасте от 18 до 89 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.
Также за минувшие сутки зарегистрировано 26 летальных случаев от коронавируса (всего 4 198), госпилизировано 92 больных COVID-19 и 304 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Также Кличко отметил, что 432 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 115 361).
Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (123), Днепровском (106) и Деснянском (88).
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Головне управління статистики у м. Києві подає такі дані:
Кількість населення станом на 1 лютого 2021 року в Дарницькому районі Києва - 345354, в Дніпровському районі - 357775, в Деснянському районі - 368164. Середня чисельність населення у Києві - 2960263. http://kyiv.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=3913&lang=1
Приріст захворюваності за добу в Києві складає 0,02%. До чого тут "червона зона", жорсткий карантин і https://censor.net/ru/news/3260292/v_kieve_harkove_i_dnepre_kriticheskaya_covidsituatsiya_lyashko?
Будут гнобить, пока не отобъет бабло.
https://www.slovoidilo.ua/2020/10/13/novyna/suspilstvo/********-zminyly-kryteriyi-chervonoyi-zony якщо захворюваність протягом 14 днів становить більш ніж 320 на 100 тисяч населення.