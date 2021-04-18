За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 26 человек, зарегистрировано 480 новых случаев заболевания, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 480 новых случаев заболевания COVID-19 (всего 184 892).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram.

Так, заболели: 271 женщина в возрасте от 18 до 95 лет, 191 человек в возрасте от 18 до 89 лет, 9 девочек от 2 до 16 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 16 лет.

Также за минувшие сутки зарегистрировано 26 летальных случаев от коронавируса (всего 4 198), госпилизировано 92 больных COVID-19 и 304 с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

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Также Кличко отметил, что 432 жителя Киева преодолели коронавирус (всего 115 361).

Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (123), Днепровском (106) и Деснянском (88).