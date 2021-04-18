Немецкие СМИ опубликовали кадры полевого лагеря российских войск в оккупированном Крыму. ФОТО

Появились спутниковые снимки лагеря российских войск на военном полигоне на юге Керченского полуострова.

Как передает Цензор.НЕТ, фотографии опубликовало немецкое издание Der Spiegel.

Лагерь появился в период с 15 марта по 2 апреля. Судя по пунктам назначения эшелонов с техникой и кадрам военных колонн в Крыму, скорее всего там находятся переброшенные с Северного Кавказа части 58-й армии (например, 136-я мотострелковая и 291-я артиллерийская бригады).



О переброске частей 58-й армии в Крым недавно сообщила пресс-служба Южного военного округа. Однако до сих пор не было никаких официальных комментариев по поводу присутствия в Крыму 76-й десантно-штурмовой дивизии из Пскова, эшелоны которой разгружались в Симферополе, а не на Керченском полуострове, причем один из них был замечен гораздо ближе к границе с Херсонской областью Украины.

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Кроме того, на снимках лагеря не видна тяжелая техника, например, танки и самоходные артиллерийские установки "Мста-С", которые также перебрасывались в Крым в составе частей 58-й армии. Это позволяет предположить, что перед нами не единственный лагерь частей, переброшенных с Северного Кавказа.







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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.