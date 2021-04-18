Бизнес против увеличения пошлин на кабельно-проводниковую продукцию

В марте Минэкономразвития рекомендовало Межведомственной комиссии по международной торговле рассмотреть вопрос о применении специальных мер относительно импорта в Украину кабельной и проводниковой продукции (провода изолированные, другие изолированные электрические проводники по кодам: 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 октября , 8544 60 10 98, 8544 60 90 10 8544 60 90 90; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками по кодам 8544 70 00 10 8544 70 00 90).

В контексте специальных мер речь идет об увеличении ставок специальной пошлины на три года с ежегодной либерализацией 5%, пишет Европейская Бизнес Ассоциация.

Обосновывая приведением всех участников внутреннего рынка Украины в одинаковые конкурентные условия, Минэкономики рекомендует ввести специальную пошлину: размеры пошлины: 23,5% - со дня применения специальных мер, 22,3% - через 12 месяцев со дня применения специальных мер, 21,2% - через 24 месяца со дня применения специальных мер.

В то же время, эксперты Европейской Бизнес Ассоциации обращают внимание, что такие меры могут привести к дефициту кабельно-проводниковой продукции на рынке и свертывания конкуренции. Кроме того, предлагаемые меры нарушают Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (невыполнение обязательств взятых Украиной, в частности, Договора о применении Энергетического Сотрудничества в сфере энергетики).

Кроме того, внедрение пошлин может привести к уменьшению объемов выполнения инвестиционной программы операторами системы распределения, в связи с увеличением закупочной стоимости кабельной продукции. Результатом может стать меньшее количество инвестиций ОСР в развитие сетей и энергетической инфраструктуры, подорожание стоимости присоединений к сетям ОСР.

Более того, это может привести к сокращению текущих инвестиций, путем причинения значительного финансового ущерба инвесторам ВИЭ-проектов в Украине, снижению окупаемости текущих инвестиционных объектов, задержку их реализации. Ведь именно ВИЭ покупает и использует для работы большое количество этой продукции. В то же время, это коснется и информатизации и других смежных отраслей и может еще больше ухудшить инвестиционную привлекательность страны. Ведь на примере производителей ВИЭ создается впечатление, что бизнес не поддерживают в работе, а пытаются еще больше ставить палки в колеса.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Минэкономики и Правительству с призывом не применять специальные меры в отношении импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта. Бизнес-сообщество надеется, что государство не будет вмешиваться в рыночные процессы и ограничивать конкуренцию на рынке.