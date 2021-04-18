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Бизнес против увеличения пошлин на кабельно-проводниковую продукцию

Бизнес против увеличения пошлин на кабельно-проводниковую продукцию

В марте Минэкономразвития рекомендовало Межведомственной комиссии по международной торговле рассмотреть вопрос о применении специальных мер относительно импорта в Украину кабельной и проводниковой продукции (провода изолированные, другие изолированные электрические проводники по кодам: 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 октября , 8544 60 10 98, 8544 60 90 10 8544 60 90 90; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками по кодам 8544 70 00 10 8544 70 00 90).

В контексте специальных мер речь идет об увеличении ставок специальной пошлины на три года с ежегодной либерализацией 5%, пишет Европейская Бизнес Ассоциация.

Обосновывая приведением всех участников внутреннего рынка Украины в одинаковые конкурентные условия, Минэкономики рекомендует ввести специальную пошлину: размеры пошлины: 23,5% - со дня применения специальных мер, 22,3% - через 12 месяцев со дня применения специальных мер, 21,2% - через 24 месяца со дня применения специальных мер.

В то же время, эксперты Европейской Бизнес Ассоциации обращают внимание, что такие меры могут привести к дефициту кабельно-проводниковой продукции на рынке и свертывания конкуренции. Кроме того, предлагаемые меры нарушают Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (невыполнение обязательств взятых Украиной, в частности, Договора о применении Энергетического Сотрудничества в сфере энергетики).

Кроме того, внедрение пошлин может привести к уменьшению объемов выполнения инвестиционной программы операторами системы распределения, в связи с увеличением закупочной стоимости кабельной продукции. Результатом может стать меньшее количество инвестиций ОСР в развитие сетей и энергетической инфраструктуры, подорожание стоимости присоединений к сетям ОСР.

Более того, это может привести к сокращению текущих инвестиций, путем причинения значительного финансового ущерба инвесторам ВИЭ-проектов в Украине, снижению окупаемости текущих инвестиционных объектов, задержку их реализации. Ведь именно ВИЭ покупает и использует для работы большое количество этой продукции. В то же время, это коснется и информатизации и других смежных отраслей и может еще больше ухудшить инвестиционную привлекательность страны. Ведь на примере производителей ВИЭ создается впечатление, что бизнес не поддерживают в работе, а пытаются еще больше ставить палки в колеса.

Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Минэкономики и Правительству с призывом не применять специальные меры в отношении импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта. Бизнес-сообщество надеется, что государство не будет вмешиваться в рыночные процессы и ограничивать конкуренцию на рынке.

бизнес (1622) Минэкономразвития (652) кабель (36)


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Топ комментарии
+9
А зеленому стаду насрать на тот бизнес...ему бабки нужны....
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18.04.2021 13:14 Ответить
+4
А кто мешает производить в Украине..??
Тем более что производителей не мало....
Но если есть импорт...значит на то есть причины...или в Украине не достаточно производят..или не производят конкретно какие то позиции...или же просто офонарели с ценой...да так что из Польши ..Германии...Тупции....дешевле привезти и растаможить...
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18.04.2021 13:22 Ответить
+1
Вообще то надо понимать что введение государством пошлин это прямое залазание в наши карманы и на что и куда пойдет вытащенное из наших карманов бабло ещё ТОТ вопрос!

Еще надо понимать то что пошлина может вводиться в угоду какому нибудь нашему алигарху клепающему более дорогие товары из за старого оборудования что бы импортное подобное изделие утратило свою конкурентноспособность...
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18.04.2021 13:14 Ответить
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А зеленому стаду насрать на тот бизнес...ему бабки нужны....
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18.04.2021 13:14 Ответить
Давно треба було ввести ці мита, в нас є власні заводи які все це виробляють!
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18.04.2021 18:26 Ответить
Вообще то надо понимать что введение государством пошлин это прямое залазание в наши карманы и на что и куда пойдет вытащенное из наших карманов бабло ещё ТОТ вопрос!

Еще надо понимать то что пошлина может вводиться в угоду какому нибудь нашему алигарху клепающему более дорогие товары из за старого оборудования что бы импортное подобное изделие утратило свою конкурентноспособность...
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18.04.2021 13:14 Ответить
А виробництво кабелів в Україні вже не потрібно?
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18.04.2021 13:16 Ответить
А кто мешает производить в Украине..??
Тем более что производителей не мало....
Но если есть импорт...значит на то есть причины...или в Украине не достаточно производят..или не производят конкретно какие то позиции...или же просто офонарели с ценой...да так что из Польши ..Германии...Тупции....дешевле привезти и растаможить...
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18.04.2021 13:22 Ответить
Це те саме ,що з електро--Чому українська електро дорожча за імпорт???)))
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18.04.2021 13:25 Ответить
До влади ж прийшли новиє літса, які обіцяли шо ось ми візьмемось і всьо буде путьом.
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18.04.2021 13:41 Ответить
Так их и производят в Украине...Окнет тот же на экспорт..и тот же Китай тоже у нас производит на наших заводах и все рентабельны...
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18.04.2021 13:55 Ответить
Зелена пліснява наполеглево та послідовно втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!)))
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18.04.2021 13:20 Ответить
Будь-які податки,ліцензії,акцізи та т. ін. сплачує споживач,тобто пересічний громадянин України !!!)))
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18.04.2021 13:23 Ответить
бизнес совсем зажрался и не хотит помогать государству бороться с агрессией кремля во всех ее проявлениях
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18.04.2021 13:52 Ответить
бізнесмени, це коли наладили виробництво в Україні...а перекупи-перепродай - то це "фарцовщики"...
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18.04.2021 15:08 Ответить
Вся проблема в том, что Карпатнефтехим продавил в правительстве пошлины на ПВХ в размере 18% или чуть ниже (все понимают как у нас продавливают, заносят кому надо). Сразу же Карпатнефтехим заоблачно повысил цены на ПВХ и соответственно, наш, отечественный кабель стал дороже чем импортируемый (ПВХ на мировом рынке 1540$, а для наших производителей в Калуше - 2150$ с НДС, чтобы они сдохли). Когда жалобы пошли на Калуш и правительство, то нашли идеальное решение. Обратитесь в правительство, т.е. занесите тоже и у вас будет защита от импорта и как следствие, тоже сможете поднять цены, а то, что будет высокая инфляция из-за этого, на это начхать и в Калуше и в правительстве. Скоро все пластиковые изделия в Украине будут как золотые из-за Калуша и их покровителей у власти. Готовьтесь, а то, что кто-то выступает против, то это ерунда, то же самое было когда хотели ввести пошлины на ПВХ, ввели же.
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18.04.2021 18:16 Ответить
зегниды проголодались
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19.04.2021 01:47 Ответить
 
 