Бизнес против увеличения пошлин на кабельно-проводниковую продукцию
В марте Минэкономразвития рекомендовало Межведомственной комиссии по международной торговле рассмотреть вопрос о применении специальных мер относительно импорта в Украину кабельной и проводниковой продукции (провода изолированные, другие изолированные электрические проводники по кодам: 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 60 10 октября , 8544 60 10 98, 8544 60 90 10 8544 60 90 90; кабели волоконно-оптические, составленные из волокон с индивидуальными оболочками по кодам 8544 70 00 10 8544 70 00 90).
В контексте специальных мер речь идет об увеличении ставок специальной пошлины на три года с ежегодной либерализацией 5%, пишет Европейская Бизнес Ассоциация.
Обосновывая приведением всех участников внутреннего рынка Украины в одинаковые конкурентные условия, Минэкономики рекомендует ввести специальную пошлину: размеры пошлины: 23,5% - со дня применения специальных мер, 22,3% - через 12 месяцев со дня применения специальных мер, 21,2% - через 24 месяца со дня применения специальных мер.
В то же время, эксперты Европейской Бизнес Ассоциации обращают внимание, что такие меры могут привести к дефициту кабельно-проводниковой продукции на рынке и свертывания конкуренции. Кроме того, предлагаемые меры нарушают Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС (невыполнение обязательств взятых Украиной, в частности, Договора о применении Энергетического Сотрудничества в сфере энергетики).
Кроме того, внедрение пошлин может привести к уменьшению объемов выполнения инвестиционной программы операторами системы распределения, в связи с увеличением закупочной стоимости кабельной продукции. Результатом может стать меньшее количество инвестиций ОСР в развитие сетей и энергетической инфраструктуры, подорожание стоимости присоединений к сетям ОСР.
Более того, это может привести к сокращению текущих инвестиций, путем причинения значительного финансового ущерба инвесторам ВИЭ-проектов в Украине, снижению окупаемости текущих инвестиционных объектов, задержку их реализации. Ведь именно ВИЭ покупает и использует для работы большое количество этой продукции. В то же время, это коснется и информатизации и других смежных отраслей и может еще больше ухудшить инвестиционную привлекательность страны. Ведь на примере производителей ВИЭ создается впечатление, что бизнес не поддерживают в работе, а пытаются еще больше ставить палки в колеса.
Поэтому Европейская Бизнес Ассоциация обращается к Минэкономики и Правительству с призывом не применять специальные меры в отношении импорта в Украину проводов независимо от страны происхождения и экспорта. Бизнес-сообщество надеется, что государство не будет вмешиваться в рыночные процессы и ограничивать конкуренцию на рынке.
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Еще надо понимать то что пошлина может вводиться в угоду какому нибудь нашему алигарху клепающему более дорогие товары из за старого оборудования что бы импортное подобное изделие утратило свою конкурентноспособность...
Тем более что производителей не мало....
Но если есть импорт...значит на то есть причины...или в Украине не достаточно производят..или не производят конкретно какие то позиции...или же просто офонарели с ценой...да так что из Польши ..Германии...Тупции....дешевле привезти и растаможить...