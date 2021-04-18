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Великобритания поддержала решение Чехии о высылке российских дипломатов: "Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери"

Великобритания поддержала решение Чехии о высылке российских дипломатов:

Лондон выражает поддержку Чехии в связи с ее решением выслать 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб.

Об этом говорится в заявлении МИД Британии, распространенном в воскресенье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Великобритания полностью поддерживает наших союзников в Чехии, которые показали, насколько далеко могут зайти российские разведслужбы в попытке провести опасные и злонамеренные операции в Европе... Мы как никогда полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери и одобряем действия чешских властей, которые сделали то же самое", - говорится в заявлении министра иностранных дел Британии Доминика Рааба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге

"Россия должна воздержаться от этих действий, которые нарушают самые основные международные нормы", - отмечается в нем.

Как сообщалось, чешские власти высылают из страны 18 дипломатов посольства РФ в Праге, связанных с российской военной разведкой.

"Чехия высылает всех дипломатов посольства России в Праге, связанных с российской военной разведкой. Всего - 18 человек. Причиной являются результаты расследования, которые свидетельствуют о причастности сотрудников ГРУ к взрыву склада оружия в Чехии в 2014 году", - сообщил посол Украины в Чешской республике Евгений Перебейнос.

Позднее стало известно, что Украина полностью поддержала соответствующее решение чешского правительства.

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"Украина поддерживает ответ Чехии, поскольку чешские правоохранительные органы подтвердили причастность России к массовому взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, который привел к гибели людей. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы России. Такие действия не должны оставаться безнаказанными", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кроме того, чешская полиция объявила в розыск двух граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова.

Чешское радио подчеркивает, что речь идет о тех же людях, которых в Великобритании в 2018 году обвинили в причастности к отравлению в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Полиция Чехии на своем сайте опубликовала сообщение, что действительно разыскивает двух человек, путешествовавших по Чехии в 2014 году с паспортами на имя Александра Петрова и Руслана Боширова. В сообщении также указывается, что они использовали и другие паспорта - у одного был паспорт гражданина Таджикистана, а у второго - Молдовы.

Также читайте: Завтра на заседании глав МИД ЕС Чехия поднимет вопрос о подрыве агентами РФ склада боеприпасов во Врбетице, - вице-премьер Гамачек

На сайте опубликованы фотографии разыскиваемых людей. На них изображены люди, действительно похожие на Петрова и Боширова.

Позднее первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий обязанности главы МИД, заявил, что намерен поднять тему взрыва склада боеприпасов в Чехии в 2014 году, так называемое "дело Врбетице", на министерской встрече ЕС.

"Я проинформировал наших послов в ЕС и в НАТО, чтобы сообщили о деле Врбетице. В понедельник буду говорить об этом на заседании глав МИД ЕС", - отметил дипломат.

Великобритания (5029) высылка (104) дипломатия (1463) спецслужбы (470) Чехия (1742) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+10
https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/18/7290626/ На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України - ЗМІ. Підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю - Imex Group. На час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак ще важливіше те, що Болгарія була лише проміжним пунктом. Отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об'єктом атаки російських агентів - у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок". Згодом https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/11/23/the-dreadful-eight-grus-unit-29155-and-the-2015-poisoning-of-emilian-gebrev/ Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив напад на Скрипаля. Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.
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18.04.2021 13:27 Ответить
+5
Великобритания поддержала решение Чехии выслать 18 российских дипломатов: "Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери" - Цензор.НЕТ 9860
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18.04.2021 13:46 Ответить
+4
Даже в тексте указано что продавали оружие в Болгарию а уже оттуда Украине.
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18.04.2021 13:44 Ответить
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https://www.pravda.com.ua/news/2021/04/18/7290626/ На складах, які росіяни підірвали у Чехії, була зброя для України - ЗМІ. Підірвані склади та зброя не належали Міноборони Чехії. На той час вони використовувалися комерційною компанією, що офіційно займається торгівлею зброєю - Imex Group. На час інциденту велася підготовка до експорту підірваної зброї до Болгарії. Однак ще важливіше те, що Болгарія була лише проміжним пунктом. Отримувачем була болгарська компанія Emco. Обидві названі компанії належать болгарському бізнесмену, легальному торговцю зброєю Еміліану Гебреву, який невдовзі після вибухів у Чехії також став об'єктом атаки російських агентів - у 2015 році його двічі отруїли нерво-паралітичною речовиною "Новичок". Згодом https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/11/23/the-dreadful-eight-grus-unit-29155-and-the-2015-poisoning-of-emilian-gebrev/ Bellingcat довели, що це робив той самий підрозділ, що здійснив напад на Скрипаля. Гебрев був одним з постачальників товарів військового призначення для українського МВС та Нацгвардії, у тому числі у розпал активної фази протистояння російській агресії на Донбасі.
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18.04.2021 13:27 Ответить
Ерунду не пиши...
в 2014 году, в связи с войной (которую наши недолугие правители согласились признать как внутренний конфликт) - Чехия ввела эмбарго на продажу оружия в Украину... перестали продавать даже порох и капсюли для охотничьего оружия...
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18.04.2021 13:42 Ответить
Даже в тексте указано что продавали оружие в Болгарию а уже оттуда Украине.
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18.04.2021 13:44 Ответить
в 2014 даже США не поставляли Украине ничего похожего на оружие... вообще кроме Прибалтики и Польши никто ничего не продавал...
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18.04.2021 13:46 Ответить
Канада.
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18.04.2021 13:48 Ответить
да... и Канада...
Это уже потом когда Трамп заслал в Украину джавелинов
начали просыпать и предлагать наперегонки всякий хлам
...типа тех же чешских САУ "Dana"...
Единственные кто поставляет последние разработки - это Турция...
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18.04.2021 13:58 Ответить
Кацапы нам тем более ничего не продавали), но как то ж запчасти сюда доставляли.
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18.04.2021 13:51 Ответить
Якщо ти дійсно в Чехії, а не десь там в рашистському мухосранську і розумієш чеську мову, то відкрий посилання чеських видань та прочитай, що вони з цього приводу пишуть:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/proc-rusti-agenti-zabijeli-v-cesku-aby-zabranili-dodavce-zbrani-do-syrie-151003 видання SZ , https://www.respekt.cz/agenda/za-vybuchem-municniho-skladu-ve-vrbeticich-stoji-rusti-agenti-kteri-se-pokusili-zabit-skripala Respect https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/casova-osa-vrbetice-vybuch-municni-sklad-policie-patrani-rusko-agenti_2104172317_kro Irozhlas
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18.04.2021 14:25 Ответить
Вот бы еще с поджопниками и на камеры.
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18.04.2021 13:29 Ответить
Жість, вона полосата. То біла полоса, то чорна.
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18.04.2021 13:31 Ответить
Великобритания поддержала решение Чехии выслать 18 российских дипломатов: "Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери" - Цензор.НЕТ 238
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18.04.2021 13:33 Ответить
Полнорешуни, хоч куди. Шмарклі жувати. Зробіть хоч щось уже.
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18.04.2021 13:39 Ответить
Выражаю глубокую озабоченность полнотой решимости англичан!
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18.04.2021 13:46 Ответить
Великобритания поддержала решение Чехии выслать 18 российских дипломатов: "Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери" - Цензор.НЕТ 9860
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18.04.2021 13:46 Ответить
Великобритания поддержала решение Чехии выслать 18 российских дипломатов: "Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери" - Цензор.НЕТ 5126

Солсберінаш!)))
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18.04.2021 13:47 Ответить
"Мы полны решимости привлечь к ответственности виновных в нападении в Солсбери"
ВЫ БЫ ЕЩЕ НАПОЛНИЛИ БЫ СЕБЯ РЕШИМОСТЬЮ УБИВАТЬ РУССКИХ СВИНЕЙ ЕСЛИ ОНИ НАЧНУТ ПОХОД НА ВАС И ВСЮ ЕВРОПУ ЧЕРЕЗ ЗЕМЛИ УКРАИНЫ.
хмм:- "... полны решимости привлечь..."
- когда срать хотите то тоже набираетесь решимости в прениях или всё же сразу садитесь на горшок без всяких обсуждений с трибун?
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18.04.2021 13:50 Ответить
интересно,а шо скажет великий зе про цию вакханалию касабов
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18.04.2021 13:50 Ответить
странно, по параше уже должны по всех оставшихся деревнях демонстрации проходит, а на руинах промышленности собрания коллективов едрошовского труда под лозунгами: "политику земана и его клики осуждаем!", "руки прочь от петрова и боширова!", "покажем чемберлену творениями якутского скульптора!", ... )
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18.04.2021 13:54 Ответить
Щось здаєть мені, що в Британії вривається терпець, і лящі будуть - знатні... Долучайтесь і разом подолаємо москальську нечисть... Але вигрібати її прийдеться звідусіль, всупереч нормам права... Виганяти її в родную говень....
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18.04.2021 14:05 Ответить
Англия набралась решимости чрез 5 лет после отравления?
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18.04.2021 16:20 Ответить
ну по совести бритам еше за сипаев ответить надо так чточия бы корова мычала
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18.04.2021 21:50 Ответить
 
 