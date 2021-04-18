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Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов

Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов

Украина полностью поддерживает решение чешского правительства о высылке из страны 18 российских дипломатов.

Об этом в Твиттере заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам. Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы России. Такие действия не должны оставаться безнаказанными", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

Автор: 

боеприпасы (2363) взрыв (6815) нон грата (408) Чехия (1742) дипломаты (639) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+3
Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов - Цензор.НЕТ 5701
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18.04.2021 13:34 Ответить
+1
а еще бы перед высылкой вакцинировать каждого кровью КОВИДников....
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18.04.2021 13:40 Ответить
+1
Если Украина поддерживает высылку чехами 18 рашистских дипломатов,тогда почему до сих пор, имея оккупацию Украины и войну с рашистом .не почистили Украину от прорашисткой нечисти ?
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18.04.2021 14:36 Ответить
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Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов - Цензор.НЕТ 5701
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18.04.2021 13:34 Ответить
Запретить посещать Карлсбад и др. места.
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18.04.2021 13:37 Ответить
а еще бы перед высылкой вакцинировать каждого кровью КОВИДников....
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18.04.2021 13:40 Ответить
Такого стерпеть точно низя, Митькин пинок рашкованам должен быть, как минимум, увесистей чешского, солидарность вещь, конечно, великая, но не до конца изученная
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18.04.2021 13:46 Ответить
А СБУ пиарилось что с начала 2021 г. досрочно прекращены полномочия АЖ двух работавших в Украине иностранных дипломатов))) при этом не факт что российских
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18.04.2021 13:48 Ответить
В той час коли РФ готуєься до нападу та затримують українського консула в Пітері, СБУ продовжує доїти та захищати корупціонерів і "вирішувати питання"
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18.04.2021 13:51 Ответить
А за 15 000 кращих Українців.... ?
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18.04.2021 13:55 Ответить
І МЗС вимошена просто бездоказово вимагати висилки дипломата посольства РФ)) замість щоб у відповідь СБУ викрила і затримала когось із дипломатів)) Бо займаються "кришиванням" корупціонерів, перешкоджаючі НАБУ їх викривати
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18.04.2021 13:56 Ответить
https://censor.net/ru/user/21297 Крещатик, а ты не думал, что там "на границе" только этого и ждут?
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18.04.2021 14:06 Ответить
Я не з Хрещатика я з Оболоні . СБУ повинна займатися не піаром а документувати і затримувати російських шпіонів в т.ч. і дипломатів. Те що "чекають" чи не чекають "на кордоні" жодного значення не має)) Якщо ху..ло виріше що прийшов час Х для наступу, то він це зробить і знайдуть або вигадають "казус белі"..Щоб прийти до влади Путін житлові будинки в Росії взривав))) якщо вирішить наступати то самі себе обстріляють бо це траадниція РВ
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18.04.2021 14:19 Ответить
Если Украина поддерживает высылку чехами 18 рашистских дипломатов,тогда почему до сих пор, имея оккупацию Украины и войну с рашистом .не почистили Украину от прорашисткой нечисти ?
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18.04.2021 14:36 Ответить
Делают вид, что работа у них кипит. Тут в Украине тучи российских шпионов аффилированные в саму власть и даже в оппозицию. Каждое существо с украинским паспортом, после окончания любого престижного вуза (да и не только; для сельских сексотов и областной уже статусный); их можно рассматривать, как уже законченных провокаторов и пособников. Практически, это потерянные поколения украинцев. Ими, Украина сама себя уничтожает. Это резерв Х...ла; к ним во главу, присылай диверсанта, - ну как было с Гиркиным, - и уже готова диверсионная группа. А у нас этих гиркиных, как собак не резаных во власти. Левочкины, Бойки и прочие Онуфрии Лаврские. Так что чистить не перечистить. Высылать не выслать! А они создают видимость, что работают. Вот такая х..ня, малята!
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18.04.2021 15:37 Ответить
А Украину вообще кто-то спрашивает?
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18.04.2021 19:59 Ответить
а кто спрашиваєт ?
порожнє місце ?
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18.04.2021 20:05 Ответить
 
 