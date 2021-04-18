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"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - спикер МИД РФ Захарова о высылке российских дипломатов

Российская сторона возмущена решением Чехии выслать 18 российских дипломатов после обвинений о причастности агентов РФ ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.

Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", — сказала она, комментируя заявление властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов.

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов

Автор: 

боеприпасы (2363) взрыв (6815) россия (96267) Чехия (1742) дипломаты (639) Захарова Мария (380)


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https://twitter.com/latiniano Румынская сотня



какой-то обыватель выложил в инстаграм фото Президента Молдовы Майи Санду, покупавшей вчера продукты в какой-то забегаловке недалеко от её дома Президент Санду отказалась от всех избыточных президентских привилегий и живёт в своей обычной квартире в Кишинёве..

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - спикер МИД РФ Захарова о высылке российских дипломатов - Цензор.НЕТ 5340
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18.04.2021 13:57 Ответить
+53
уходи курица тут водки нет)
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18.04.2021 13:53 Ответить
+47
"Праге хорошо известно" - намек на 1968?
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18.04.2021 13:55 Ответить
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Дырявая шлюпка и унылая лошадь - "лица" рашкинского МУДа
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18.04.2021 16:34 Ответить
Бедная Маша
"Празі добре відомо, що буде за подібні фокуси", - речниця МЗС РФ Захарова про висилку російських дипломатів - Цензор.НЕТ 6564
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18.04.2021 17:49 Ответить
а шо пани лягли и просят
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18.04.2021 20:34 Ответить
Чехи могут присоединиться к полякам - там самолёт взорвали, тут склады ...
Гаага ждёт.
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18.04.2021 22:54 Ответить
Своєю смертю не помруть...........
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18.04.2021 23:04 Ответить
загадка:

тупа, нэчосана, нэ мита ...
щэ й прэдставитель рашен МІДа ?
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18.04.2021 23:10 Ответить
Машка Аблигацыя глубоко возмущам-с,это не мы НАСТАМНЕТ... быдло позорное пойманое за волосы вечно не мытые...
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18.04.2021 23:14 Ответить
Если бы у нас были нормальным инфосопротивление то можно было бы в чешских сетях педалировать тему Захарова намекает на 68 год. Что бы подзадорить раздражение чехов русскими действиями.
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18.04.2021 23:31 Ответить
да известно.они не забыли Пражскую весну.потому и гонят вас обсосов .
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18.04.2021 23:40 Ответить
За подобным фокусом, последует новый фокус.
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18.04.2021 23:56 Ответить
А последует скоро то, что руснью вообще в ЕС пускать не будут, что было бы крайне хорошо.
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19.04.2021 05:48 Ответить
ясно что. теракты следуют. кончать нужно тероРАШКУ.
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19.04.2021 10:37 Ответить
Маньку понесло! Страшно представить, что она будет вопить, если будет пьяна в хлам! У жирика нарисовалась конкурентка по части ахинеи.
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19.04.2021 12:15 Ответить
Що ,маня,знову будете топтати танками а дитячі ручки наматувати на гусениці танків....один (тісля того як надивився ,що робить червона армія з мирними людьми)лейтенант,участник цієї кривавої розправи...пішов з армії назавжди (а криваві сни ще баче)?
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19.04.2021 12:33 Ответить
Руская водка,шо ж ти натваріла...
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19.04.2021 14:46 Ответить
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