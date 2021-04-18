"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - спикер МИД РФ Захарова о высылке российских дипломатов

Российская сторона возмущена решением Чехии выслать 18 российских дипломатов после обвинений о причастности агентов РФ ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.

Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", — сказала она, комментируя заявление властей Чехии о высылке 18 российских дипломатов.

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.

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