За каждым получившим первую дозу вакцины Pfizer будет зарезервирована вторая доза из этой же партии, - ЦОЗ

За каждым украинцем, получившим первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty), будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"За каждым вакцинированным первой дозой Comirnaty будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии в 117 тыс. доз. Вакциной производства Pfizer-BioNTech (Comirnaty) прежде всего будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Затем - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников". - сказано в сообщении.

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В ЦОЗ также напомнили, что вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech в Украину доставили в рамках COVAX, глобальной инициативы, целью которой является обеспечение равного доступа к вакцине всех стран. До конца года в пределах COVAX Украина может получить бесплатные вакцины для 20% населения.

Напомним, 16 апреля в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.