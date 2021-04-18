За каждым получившим первую дозу вакцины Pfizer будет зарезервирована вторая доза из этой же партии, - ЦОЗ
За каждым украинцем, получившим первую дозу вакцины Pfizer-BioNTech (Comirnaty), будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"За каждым вакцинированным первой дозой Comirnaty будет зарезервирована вторая доза вакцины из этой же партии в 117 тыс. доз. Вакциной производства Pfizer-BioNTech (Comirnaty) прежде всего будут прививать персонал и жителей домов престарелых. Затем - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников". - сказано в сообщении.
В ЦОЗ также напомнили, что вакцину Comirnaty/Pfizer-BioNTech в Украину доставили в рамках COVAX, глобальной инициативы, целью которой является обеспечение равного доступа к вакцине всех стран. До конца года в пределах COVAX Украина может получить бесплатные вакцины для 20% населения.
Напомним, 16 апреля в Киев доставили первую партию вакцин от COVID-19 компании Pfizer. Украина получила эту вакцину в рамках глобальной инициативы COVAX. До конца мая по этому механизму Украина должна получить еще около 1,7 млн доз вакцин Pfizer и AstraZeneca южнокорейского производства.
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и остальное б.....ло. Это и есть " демократия " по-украински.
они собираются два месяца хранить пол партии - потому, что у них нет никакой гарантии получить следующую партию?!
она почти единственная кто воюет с нашей коррумпированной системой здравоохранения и жестко трахает этих чиновников во благо больных добиваясь результативных лечений современными методами а не по устаревшим минздравовским протоколам которые уложили в гробы кучи народу.
https://m.facebook.com/ogolubovska#_=_
Ещё есть возможность заморозиться до победы над вирусом и пережидать в криокамере...
Еще дешевле только голову хранить...
Совсем за даром - хранить волосы в книгах родственников для выделения жромосом при воспроизведения себя из них
но их нашла твоя!
Он нам говорит: "Так ваши представители ведут уже переговоры с компанией о начале производства вакцин в Украине по лицензии".
Мы: "Кто ???"
Он: "Так ваш бывший президент, Петр Порошенко"
tZE inform https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3532324.html