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Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ

Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ

Данные о вероятной причастности офицеров российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов на чешской Мораве в 2014 году свидетельствуют о факте государственного терроризма и заставляют пересмотреть отношения между Прагой и Москвой.

Об этом заявили руководители верхней палаты парламента Чешской Республики в воскресенье на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Председатель Сената Милош Выстрчил назвал случившееся 6,5 лет тому назад, "не просто недружественным актом, но актом государственного терроризма" и заявил, что "необходимо избавить Чехию от роста российского влияния на политические, социальные и экономические структуры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехия высылает 18 сотрудников посольства РФ в Праге

Он считает абсолютно неприемлемым то, что "некоторые члены правительства и другие конституционные чиновники" продолжают предлагать и реализовывать шаги, которые означают или могут означать угрозу для безопасности Чешской Республики, или могут увеличить стратегическую зависимость Чехии от России. Политик раскритиковал тех, кто невнимательно относится к сообщениям отечественных спецслужб. Председатель Сената убежден, что Чехия должна просить о поддержке и солидарности партнеров из стран ЕС и НАТО и должна инициировать внеочередную встречу Совета ЕС для обсуждения ситуации. Он также заверил, что возглавляемый им орган поддерживает все шаги власти, которые будут быстрой и эффективной реакцией на действия российских властей и пророссийских сил.

Сенатор по внешнеполитическим вопросам Павел Фишер обратил внимание на то, что это ситуация, когда было нарушено международное право, когда на территории суверенной республики был совершен теракт, во время которого погибли люди, когда "двух человек убили не фанатичные террористы, а люди в униформе, воины РФ". "Речь идет об акте государственного терроризма со стороны страны, с которой ЧР имеет Соглашение о сотрудничестве", - отметил Фишер. Он ожидает, что Москва будет сотрудничать в расследовании этого преступления, совершенного на территории суверенного государства. "Произошедшее не стало неожиданностью, мы привыкли к вмешательству в дела ЧР со стороны власти РФ", - отметил сенатор.

Также читайте: Взорванное российскими агентами на складах в Чехии оружие могло предназначаться для Украины, - чешские СМИ

Высылку 18 российских "дипломатов" он назвал только первым шагом. Фишер обратил внимание на то, что кроме ГРУ на территории Чехии работают также представители других спецслужб, таких как ФСБ. Член Сената считает недопустимым, чтобы российские фирмы участвовали в важных проектах в ключевых, стратегических отраслях ЧР. Сенат, пообещал его член, будет контролировать власть.

Вице-премьер ЧР Ян Гамачек, поддерживавший участие в тендере на достройку АЭС "Дукованы" российского "Росатома" уже заявил, что это участие под сомнением. Участие россиян также активно поддерживал президент ЧР Милош Земан. Он также настаивал на закупке российской вакцины.

Также читайте: Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов

Напомним, накануне правительство Чехии объявило о высылке из ЧР 18 сотрудников российского посольства в ЧР, которых считают сотрудниками СВР и ГРУ. Также полиция объявила в розыск в связи со взрывами в 2014 году на складах боеприпасов в Чехии двух граждан России, известных как "туристы из Солсбери", они пытались отравить в 2018 году Скрипалей.

боеприпасы (2363) взрыв (6815) россия (96267) терроризм (18692) Чехия (1742)


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Топ комментарии
+31
Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ - Цензор.НЕТ 1401
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18.04.2021 14:30 Ответить
+22
Чехия объявила в розыск Порошенко, как серийного взрывателя военных складов. Не?
На самом деле,чехи нашли след свинособак. У нас мокшанский след не найдут, жена Бакланова, недвижимость в Ливадии, да и вагнеровцев Порошенко придумал и сдал
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18.04.2021 14:30 Ответить
+22
наконец-то начало до Европейцев доходить!.. мы об этом с 2014 года кричим!..
задержка в понимании - 7 лет!..
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18.04.2021 14:30 Ответить
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Лапті отримають ще одного пенделя.
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18.04.2021 14:29 Ответить
А в это время на свинокацапсинном Саратаве
"Блогершу из Саратова госпитализировали в больницу после побоев"
Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ - Цензор.НЕТ 1363
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18.04.2021 15:11 Ответить
Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ - Цензор.НЕТ 1401
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18.04.2021 14:30 Ответить
Да, капутин точно войдет в историю... психиатрии всех времен как образчик законченного шизофреника с множественными личностями подлецов и негодяев.
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18.04.2021 14:46 Ответить
глупости
это говорящая голова конторы, а у него там пусто: ни идей, ни теории, ни религии
читайте В.Суворова
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18.04.2021 21:13 Ответить
Чехия объявила в розыск Порошенко, как серийного взрывателя военных складов. Не?
На самом деле,чехи нашли след свинособак. У нас мокшанский след не найдут, жена Бакланова, недвижимость в Ливадии, да и вагнеровцев Порошенко придумал и сдал
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18.04.2021 14:30 Ответить
А Порошенко почему не нашёл ничьего следа ?
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18.04.2021 19:59 Ответить
восьмой год глаза открываются и открыться никак не могут, блд...
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18.04.2021 14:30 Ответить
вот это очень странно, с 2014 года им твердили что путин падаль, и только дошло. лицемеры
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18.04.2021 18:31 Ответить
наконец-то начало до Европейцев доходить!.. мы об этом с 2014 года кричим!..
задержка в понимании - 7 лет!..
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18.04.2021 14:30 Ответить
Бабахнуло у 2014-му, в осколками посікло аж у 2021-му
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18.04.2021 14:38 Ответить
Жирафи!
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18.04.2021 18:08 Ответить
ви ще веліки перевірте. чого саме зараз у Чехії появились яйця?
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18.04.2021 14:30 Ответить
Вы бы еще с Бен Ладаном станции атомные строили!!
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18.04.2021 14:31 Ответить
Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ - Цензор.НЕТ 8181
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18.04.2021 14:33 Ответить
Плохая фотка. Путин тут при чем? Он один террорист? Тут каждый русский это террорист, а не один Путин. Не нужно распростронять наративы Москвы.
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18.04.2021 14:40 Ответить
Не треба писати мовою малороса (окупанта ).
Почни з себе .
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18.04.2021 14:42 Ответить
На этом языке разговаривает как минимум половина бойцов ВСУ ...и это не мешает им отправлять на тот свет винторогий скот из паРаши.....
Так что не нужно тут... в тихую повторять то...что говорят мацковские рупоры....
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18.04.2021 16:14 Ответить
Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ - Цензор.НЕТ 2409
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18.04.2021 15:40 Ответить
Заряд уже такой, что мирно не рассеется. Скоро бабахнет.
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18.04.2021 14:34 Ответить
Московщина споконвіків використовує брехню, шантаж, погрози, підкупи , тероризм , війну... як елементи державної політики. Вони є способом існування цього гадюшника. Вони по-інакшому не вміють, росія без цього просто розвалиться.
Світовому співтовариству з Америкою потрібно врешті зібратися і розгромити цей гадюшник та розділити його на сфери впливу без прав мати армію і спецслужби.
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18.04.2021 14:37 Ответить
Скоро кацапов просто начнут бить, везде и всюду...
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18.04.2021 14:37 Ответить
...на сам лише звук росіянської мови
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18.04.2021 15:12 Ответить
Председатель Сената Чехии заявляет о государственном терроризме со стороны РФ
==============
А Великобритания, Германия и Франция не могут своего торгового партнера назвать государством-террористом.
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18.04.2021 14:38 Ответить
Шел седьмой год войны. Европейцы начали замечать врага глубоко в тылу.
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18.04.2021 14:49 Ответить
Чехи просто забули як колись московські танки давили гусеницями Празьку весну в середині 20 ст. Тепер росіяни вбили чехів, які охороняли військовий склад з 10 тонами ***********... Чехи прокиньтеся, і дайте гідну відсіч російським окупантам поруч з українськими воїнами, котрі мужньо знищують російських агресорів на окупованих територіях України
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18.04.2021 14:53 Ответить
дайте ему платочек шоб он в него шмаркался и плакал вместо того что бы арестовать эту всю рузьку шоблу...
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18.04.2021 14:54 Ответить
Проковтне фуйло Україну з вашою поміччю...здогадайтесь, хто наступний ?
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18.04.2021 15:09 Ответить
классическую русофобию разводят. а земан молчит. за что только в него ***** столько денёг вбухал?
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18.04.2021 15:10 Ответить
Они вели расследование семь лет и сейчас прозрели, так выходит? А до этого целовались с Путиным в десна и ничего не подозревали😁😁😁😁
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18.04.2021 15:10 Ответить
Чехи для України не ворог зрозуміло й так...дивує хіба те що 1968 рік якось "погано" в пам'яті зберігся....а з іншого боку-чому дивуватися, у великої кількості наших "співгромадян" пам'ять теж коротка
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18.04.2021 15:10 Ответить
https://twitter.com/Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU Гросмейстер Бендера @Lviv_UA_SU

https://twitter.com/Lviv_UA_SU https://twitter.com/Lviv_UA_SU



Русня підірвала склад *********** у Чехії.
І тільки в Україні під час війни, за версією зебілів, склади підривав Порошенко
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18.04.2021 15:13 Ответить
Ні, не кажіть зайвого на Потроха, він відповідає лише за підрив НАШИХ складів. P.S. Задрали ви мерзотні пропагандони, розганяєте де тільки можете оце тупе натягування сови на глобус "чехи-потрох", засмерділи своєю брехнею і пропагандонствов і цензор, і фейсбук, і інстаграм, і навіть телеграм, твітер та лівжорнал. Насправді вашого божка ****** Потроха давно на палю було б треба, це ми, українці, на жаль, не зробили вчасно.
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18.04.2021 15:57 Ответить
Ага, вы выбрали зелёного сепаратиста
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18.04.2021 17:52 Ответить
ну, хоть кто-то из эуропейцев с головой подружился.
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18.04.2021 15:49 Ответить
не прошло и 10 лет...
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18.04.2021 16:12 Ответить
как бы - лучше позже, чем никогда.
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18.04.2021 16:17 Ответить
интересно, что теперь фрау комсомолка промычит за трубу от *****? все то же? или риторика измениться хоть немного?
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18.04.2021 15:59 Ответить
Чем больше кремлевский режим истерит тем больше будут прозревать другие страны. Иначе бы никогда не прозрели.
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18.04.2021 16:56 Ответить
ЧТО ТО ДОЛГО СОМНЕВАЛИСЬ !!!??? ВИДНО ИЗ ЗА СОБУТЫЛЬНИКА ХЙЛА !)
Голова Сенату Чехії заявляє про державний тероризм із боку РФ - Цензор.НЕТ 10000
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18.04.2021 17:08 Ответить
Поки у путлера є на підтанцьовці Макрон і Меркель, нічого в ЄС не зрушиться.
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18.04.2021 17:37 Ответить
 
 