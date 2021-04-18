Верховный главнокомандующий должен четко сказать: "Нет, мы будем сражаться", - генерал-лейтенант ВСУ Забродский

По мнению генерал-лейтенанта ВСУ, народного депутата от "Европейской солидарности" Михаила Забродского, Верховный главнокомандующий должен четко заявить всему украинскому народу, что мы должны сражаться с врагом.

Такое мнение он высказал в программе "Вечер с Николаем Княжицким", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

"На месте Верховного главнокомандующего нужно дать понять всей стране, всей нации, что мы будем делать. Не в плане передислокации войск. Нужно четкое заявление относительно направления действий, наших намерений. Верховный главнокомандующий должен сказать: "Нет, мы будем драться", и это будет одновременно и приказ, и дорожная карта, и указание всем, что надо готовиться к силовому сценарию", - отметил Забродский.

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Генерал-лейтенант также добавил, что события 2014 года показали, что воюют не одни вооруженные силы, а вся страна, однако Украина к обороне не готова.



"В плане подготовки страны к обороне и государства к обороне, подчеркиваю разницу этих понятий, - сделано еще очень мало. А именно потому, что отдавая дань своей политической позиции, руководство страны постоянно маневрирует, бросается из одной крайности в другую. Так как мы называем войну перемирием, то мы называем обстрелы обострениями. Хорошо, хоть передвижения войск сейчас называем передвижением и угрозой, а нужно было бы назвать напряжением на границе", - отметил нардеп.



Забродский отметил, что эта неопределенность руководства государства в формулировках приводит к неопределенности в настроениях общества и непониманию того, что нас ждет.

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Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.