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Новости Агрессия России против Украины
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Верховный главнокомандующий должен четко сказать: "Нет, мы будем сражаться", - генерал-лейтенант ВСУ Забродский

Верховный главнокомандующий должен четко сказать:

По мнению генерал-лейтенанта ВСУ, народного депутата от "Европейской солидарности" Михаила Забродского, Верховный главнокомандующий должен четко заявить всему украинскому народу, что мы должны сражаться с врагом.

Такое мнение он высказал в программе "Вечер с Николаем Княжицким", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Еспресо".

"На месте Верховного главнокомандующего нужно дать понять всей стране, всей нации, что мы будем делать. Не в плане передислокации войск. Нужно четкое заявление относительно направления действий, наших намерений. Верховный главнокомандующий должен сказать: "Нет, мы будем драться", и это будет одновременно и приказ, и дорожная карта, и указание всем, что надо готовиться к силовому сценарию", - отметил Забродский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Никакая дивизия США в Украину в случае наступления России не прибудет, - Забродский



Генерал-лейтенант также добавил, что события 2014 года показали, что воюют не одни вооруженные силы, а вся страна, однако Украина к обороне не готова.

"В плане подготовки страны к обороне и государства к обороне, подчеркиваю разницу этих понятий, - сделано еще очень мало. А именно потому, что отдавая дань своей политической позиции, руководство страны постоянно маневрирует, бросается из одной крайности в другую. Так как мы называем войну перемирием, то мы называем обстрелы обострениями. Хорошо, хоть передвижения войск сейчас называем передвижением и угрозой, а нужно было бы назвать напряжением на границе", - отметил нардеп.

Забродский отметил, что эта неопределенность руководства государства в формулировках приводит к неопределенности в настроениях общества и непониманию того, что нас ждет.

Также читайте: Часть документальных доказательств по делу "вагнеровцев" планируют уничтожить, - Забродский

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западных границам две армии и три соединения ВДВ.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Украине Этьен де Понсен пообещал довести полученную информацию до президента Французской Республики Эмануэля Макрона и выразил надежду, что переговоры президентов двух стран оправдают ожидания.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

Донбасс (26958) боевые действия (4350) Забродский Михаил (65)


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Топ комментарии
+65
Верховный главнокомандующий должен четко сказать: "Нет, мы будем драться", - генерал-лейтенант ВСУ Забродский - Цензор.НЕТ 7927
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18.04.2021 14:43 Ответить
+44
Верховный главнокомандующий должен четко сказать: "Нет, мы будем драться", - генерал-лейтенант ВСУ Забродский - Цензор.НЕТ 3994
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18.04.2021 14:44 Ответить
+39
Луи де Фенюс был образованый человек. С детства знал 3 языка, учился на драматических курсах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B5_(%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%91%D1%80) Рене Симона . Кавалер ордена "Почётного легиона" и награждён премией "Сезар"!
А, что мы имеем у себя в первом кресле? Криворожское чмо с плохим средним образованием, без образования артиста и даже без диплома клоуна. Так, дворового пошиба фигляр и не более.
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18.04.2021 15:18 Ответить
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ОН БУДЕТ ДРАПАТЬ! Пардон, дрипать! Гран пардон, - дристать!
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 2165
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18.04.2021 15:20 Ответить
то цей бойовий генерал - депутат.... З ВРУ командує військами, як більшість з дивану тут на Цензорі?
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18.04.2021 15:24 Ответить
Вова во, по себе не суди! Тут, на Цензоре, большинство в первом резерве, если не знаешь, хорек убогий! Сам-то чьих будешь? Не зеленого ли членограя черлядь?
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18.04.2021 15:29 Ответить
ага бачив я Вас по закордонах... А не в зоні бойвих дій.
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18.04.2021 15:32 Ответить
В этом есть зерно истины с некоторыми коррективами. Главнокомандующему ( учитывая наши реалии, соотношение сил и т.д) нужно заявить следующее " Крым, Севастополь и оккупированные районы Восточной Украины ( нет ни какого " донбасса" это угольный бассейн на трех областях Украины и одной области РФ) оккупированы РФ в нарушение международных и межгосударственных законов и соглашений. Силой Украина не будет их возвращать ( соотношение сил не то), будем использовать только дипломатические методы призывая и международное сообщество активно повлиять на ситуацию ( при этом поднимая свою армию и военный потенциал), Возврат Украине этих регионов только на условиях Украины.. без всяких хотел оккупанта и это касается сразу всех оккупированных территорий, а не каких то отдельных ее частей включая Севастополь.. При всем миролюбии Украины мы будем ( вынуждены) отвечать огнем на огонь, обстрелом на обстрел, предателям прощения не будет.. Пятая колонна Кремля в Украине будет нести заслуженное наказание и давление, вплоть до крайних мер В Украине существует один государственный язык - и это украинский, и одна официальная украинская православная церковь и это УПЦ КП.. В случае если РФ или ее гибридные отряды попробуют пересечь линию нынешнего соприкосновения , гос. границы, линии между Крымом и Херсонской обл. МЫ БУДЕМ ДРАТЬСЯ., где бы нам не пришлось это делать, будь то в степях Приазовья, будь то в предгорьях Карпат. Тогда это тотальная война. ( вот думаю где то так).
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18.04.2021 15:26 Ответить
золотые слова..
будь у нас Верховный уровня Дудаева,он бы кацапне еще пару чрезвычайно интересных мыслей подкинул (для размышления),но не с нашим,как говорится,счастьем..
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18.04.2021 15:30 Ответить
та в нас і бойових генералів немає. Одні депутати та Хенштаб...
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18.04.2021 16:25 Ответить
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 6144
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18.04.2021 15:28 Ответить
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 7017.Но для єтого - нужно только пєпєстать стрілять . .
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18.04.2021 15:30 Ответить
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 5980
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18.04.2021 15:33 Ответить
Портніков то голова. Чи дупа?
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18.04.2021 22:01 Ответить
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 3704
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18.04.2021 15:34 Ответить
Даже если Зеленский сейчас скажет то, что от него требуют, как от Верховного Главнокомандующего, это уже будет не его позиция, а просто балабольство, сказанное под нажимом патриотов. Время. когда он должен был это сказать, ушло.
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18.04.2021 15:38 Ответить
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 8724
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18.04.2021 15:42 Ответить
это его любимая робота
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18.04.2021 19:18 Ответить
Головнокомандувач повинен, та де його взять?
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18.04.2021 15:50 Ответить
Треба щоби військомат послав з чотири повістки, може з*явиться, якщо не з........ться.
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18.04.2021 16:55 Ответить
Фамилия Главнокомандующего - Хомчак.
Не надо путать Верховного главнокомандующего с Главнокомандующим, которым является начальник Генерального штаба.
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18.04.2021 18:34 Ответить
"...смешались в кучу кони, люди..."
С некоторого времени у нас РАЗДЕЛЕНЬІ должности НГШ и Главнокомандующего.
Учи матчасть, студент!😜
НГШ - ген. л-нт. Корнийчук С.П.
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19.04.2021 08:41 Ответить
Правильно, не драться, деруться в подворотне, а защищать собственные жизни, т.е геннофонд страны, частички цивилизации. И надо понимать, кто перед вами. У него, а это другая форма жизни(человеческая жизнь не имеет для него значения) нет границ, Украина всего лишь ступенька.
Ну поскольку, идти через перешеек нереально придурковато. Решили что можно незаметно!!!! сделать десантную операцию, типа учения. Да, надо мочить прям на подступах без разбора!!!(у вас просто выхода нет), но нужно дать им высадиться, ну хотя бы части(в назидание остальным и с уроком на будущее)
Токо не ведите потом их парадом по городам. Зачем? Они хотят земли? Чужой земли, они свою испоганили? Накормите их землей, пусть привселюдно они ее скушают, ...каждый сколько сможет..... в назидание остальным.
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18.04.2021 16:07 Ответить
И кстати о Нептуне морского базирования. А почему нельзя взять технологию тех же британцев, ну тот же Си Игл?? Основная задача это выстрелить вооон туда!!!, а далее ракета сама ищет цель.
Можно сделать из нее того же дрона? А почему нет? У амеров целые самолеты летают.В режиме поиска управляет оператор из борта того же катера. Увидев цель оператор ее маркирует и включает автомат наведения, далее ракета все делает сама.
И вот вам и не надо привязки к месту. Уже сам катер определил азимут и дальность.
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18.04.2021 18:34 Ответить
После начала войны уже отработан несколько иной механизм обороны - минирование побережья, бетонные заграждения, а так же к берегу быстро подводятся "Пионы" с "Гиацинтами", которые топят корабль, типа корвет, всего двумя попаданиями. При этом, на боевых кораблях кацапов, нет систем сбивать снаряды, а ракеты все таки могут сбивать.

Ну и при дальности стрельбы этих орудий, это уже наши территориальные воды, а учитывая гладь моря, невысокую скорость кораблей и их большие размеры, промахнуться нашим гармашам будет проблематично (надеюсь).
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18.04.2021 18:39 Ответить
чуствую скоро этот военный патриот может и места не столь отдаленные попасть -зэбил таких не любит
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18.04.2021 16:28 Ответить
Цей "воєнний патріот" сам особисто в атаку не піде, тим більше, що зараз він депутат. А в разі чого то і взагалі дасть драла. Були вже такі патріоти серед вищого командування...
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19.04.2021 00:25 Ответить
В випадку нападу ********** Зегенерата має пристрелити як зрадника будь який патріот України. Далі військова хунта. А вибори вже після того як останній прокацаплений ідіот буде закопаний в землю України.
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18.04.2021 16:49 Ответить
Чорт попуканый не накликай беду уже один главнокомандующий дрался оставил бойцов на гибель а сам в посадке дождался темноты и бежал аж пятки в сраку влипали хомчак.
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18.04.2021 17:00 Ответить
Говорят ,что кур доят.Товарисч просто лузер-вымогатель.Ия не верю Калиостро.
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18.04.2021 18:04 Ответить
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 836
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18.04.2021 18:05 Ответить
Верховний головнокомандувач має чітко сказати: "Ні, ми будемо битися", - генерал-лейтенант ЗСУ Забродський - Цензор.НЕТ 7766
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18.04.2021 18:09 Ответить
за шоколадні гроші надруковано?
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18.04.2021 22:03 Ответить
То воно так пісюнчиком клавіші поломило?
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19.04.2021 00:15 Ответить
он уже заявлял, а ты проспал.
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18.04.2021 18:16 Ответить
Верховний головнокомандувач у нас сцикун
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18.04.2021 19:03 Ответить
нажаль(с).. у говнокомандувача и его секретуток язык занят полировкой мылолюбивого глаза хйла, а не защитой Украины
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18.04.2021 19:07 Ответить
эта зелёная тварь провоцирует орков на войну
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18.04.2021 19:17 Ответить
У Зе-главнокомандувача наверное зе-орган в нерабочем состоянии (разбил о клавиши), да и наверное во время обрезания по ошибке ему бейцы отчикрыжили вместо чего то там.
Вот прям сладывается впечатление что у него точно яиц нет - ну вот никаких от слова совсем.
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19.04.2021 05:36 Ответить
Ми будемо битись за Україну не дивлячись на цього "верховного головнокомандувача". Щоби він чи його "партія" не робили, як би не шкодили, але Україна наша батьківщина і у нас, віл в Італії не має.
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19.04.2021 09:25 Ответить
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