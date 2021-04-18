Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске

Сторонники заключенного российского оппозиционера Алексея Навального организовывают новые акции протеста в российских городах в следующую среду, 21 апреля.

Об этом говорится в заявлении штаба Навального, которое опубликовано на его странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. В такие моменты решения надо принимать мгновенно, потому что они, решения, могут изменить все. Сейчас именно такой момент. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 000 человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас", - следует из заявления.

"Среда, 21 апреля, 19:00, центральные площади российских городов", - следует далее.

"Вы когда-нибудь собственными глазами видели, как убивают человека? Видели. Вы видите это прямо сейчас. И как бы ни хотелось абстрагироваться, не думать об этом, поменять тему — это не отменит того факта, что Алексея Навального убивают. Страшным способом. На глазах у всех нас. И перед каждым из нас, хотим мы этого или нет, встает вопрос: готовы ли мы сделать что-то, чтобы спасти жизнь человеку, который много лет рискует ею ради нас. Фонду борьбы с коррупцией в этом году исполняется 10 лет. 10 лет назад мы собрались, чтобы рассказывать вам, как на самом деле на наши деньги живут проворовавшиеся, лживые единороссы. Мы навсегда изменили жизнь каждого чиновника, разворошили их уютные коррупционные гнезда. Им это никогда не нравилось, а сейчас они взбешены", - подчеркивают организаторы акций протеста.

"Все эти годы мы жили под максимальным давлением. Постоянные обыски, аресты, уголовные дела, блокировки счетов, ночные допросы, родственники в заложниках. Тем не менее даже под этим давлением нам удавалось выживать, и не только выживать: выходили новые расследования, наши кандидаты выигрывали выборы. Путин злился еще больше. Ставки резко выросли в прошлом году, когда Навального пытались отравить "Новичком". Но он выжил, он расследовал свое отравление, поговорил с собственным убийцей, а потом вернулся в Россию, чтобы продолжать заниматься политикой. Путин не мог этого простить и сделал Алексея своим заложником. Сейчас Навальный в колонии, и его жизнь висит на волоске. У него серьезные проблемы со здоровьем, но к нему не пускают врачей. Он уже несколько недель держит голодовку, требуя медицинской помощи. Состояние критическое. Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени у нас нет", - сказано в заявлении.

Также напоминается, что в пятницу 16 апреля прокуратура Москвы подала исковое заявление о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями.

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"Если мы никак на это не ответим, нет никаких сомнений, что суд этот иск удовлетворит, и очень быстро. Что это значит? Это значит, что нас, по сути, приравняют к террористам. Это значит, что любой, кто скажет: "Я сотрудник штаба Навального" или "Я сотрудник ФБК", сядет в тюрьму на срок до шести лет. Это значит, что попытка продолжать нашу работу — например, выпускать новые расследования — приведет к тому, что любого, кто этим занимается, смогут посадить на 10 лет", - следует далее.

"Почему это случилось именно сейчас, легко понять. Доверие к Путину падает, влияние телевизора становится все слабее. Снижается уровень жизни, растут цены, а у людей открываются глаза. Рейтинг "Единой России", той самой партии, на которую опирается Путин, падает все ниже и ниже, в том числе благодаря нашей работе. Поэтому Путин пошел в отчаянную атаку.

Если мы сейчас промолчим, наступит самое темное время для свободных людей. Россия погрузится в полный мрак. Мирная политическая деятельность в России станет невозможной. Любой, кто не согласен с действующим режимом, будет признаваться экстремистом. Любой, кто не согласен с тем, что Путин с шайкой воров захватил власть, будет признаваться врагом государства", - отмечают в штабе.

"Рассказывать о коррупции — это преступление. Бороться за свои права — преступление. Говорить правду — преступление. Каждый, кто хочет жить в свободной стране, — это потенциальный преступник. Любой, кто недоволен чем угодно, от гибридных войн до крошечных пенсий, — это преступник. Когда Путин решил объявить нас экстремистами, он фактически каждому из вас подал сигнал: вы опасные люди. Вы страшные люди. В России такие, как вы, просто не нужны.

Но нам нужна Россия. Мы хотим жить в счастливой стране, в которой нет политзаключенных, в которой политических оппонентов не убивают и не пытают в тюрьмах.

Нам с вами некуда отступать. В эту среду, 21 апреля, в семь вечера по местному времени мы призываем людей по всей стране выйти на митинги. Зовите всех знакомых и выходите на центральные площади. Приезжайте в самый большой город, в котором можете оказаться вечером в среду: из райцентра — в областной центр, из Подмосковья — в Москву", - сказано далее.

Уточняется, что в Москве акция стартует 21 апреля в 19:00 на Манежной площади, в Санкт-Петербурге - 21 апреля в 19.00 на Дворцовой площади.

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"Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в эту среду. А три дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Вешайте листовки в подъезде, пишите посты в соцсетях, позвоните родным и расскажите им о том, что происходит. Абсолютно каждый сейчас может сделать что-то, чтобы спасти Алексея. Не упустите эту возможность, другой может уже не быть", - подытожено в заявлении.