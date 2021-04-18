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Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске

Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске

Сторонники заключенного российского оппозиционера Алексея Навального организовывают новые акции протеста в российских городах в следующую среду, 21 апреля.

Об этом говорится в заявлении штаба Навального, которое опубликовано на его странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. В такие моменты решения надо принимать мгновенно, потому что они, решения, могут изменить все. Сейчас именно такой момент. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 000 человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Ждать и откладывать больше нельзя. Экстремальная ситуация требует экстремальных решений. Мы объявляем митинг сейчас", - следует из заявления.

"Среда, 21 апреля, 19:00, центральные площади российских городов", - следует далее.

"Вы когда-нибудь собственными глазами видели, как убивают человека? Видели. Вы видите это прямо сейчас. И как бы ни хотелось абстрагироваться, не думать об этом, поменять тему — это не отменит того факта, что Алексея Навального убивают. Страшным способом. На глазах у всех нас. И перед каждым из нас, хотим мы этого или нет, встает вопрос: готовы ли мы сделать что-то, чтобы спасти жизнь человеку, который много лет рискует ею ради нас. Фонду борьбы с коррупцией в этом году исполняется 10 лет. 10 лет назад мы собрались, чтобы рассказывать вам, как на самом деле на наши деньги живут проворовавшиеся, лживые единороссы. Мы навсегда изменили жизнь каждого чиновника, разворошили их уютные коррупционные гнезда. Им это никогда не нравилось, а сейчас они взбешены", - подчеркивают организаторы акций протеста.

"Все эти годы мы жили под максимальным давлением. Постоянные обыски, аресты, уголовные дела, блокировки счетов, ночные допросы, родственники в заложниках. Тем не менее даже под этим давлением нам удавалось выживать, и не только выживать: выходили новые расследования, наши кандидаты выигрывали выборы. Путин злился еще больше. Ставки резко выросли в прошлом году, когда Навального пытались отравить "Новичком". Но он выжил, он расследовал свое отравление, поговорил с собственным убийцей, а потом вернулся в Россию, чтобы продолжать заниматься политикой. Путин не мог этого простить и сделал Алексея своим заложником. Сейчас Навальный в колонии, и его жизнь висит на волоске. У него серьезные проблемы со здоровьем, но к нему не пускают врачей. Он уже несколько недель держит голодовку, требуя медицинской помощи. Состояние критическое. Мы не знаем, сколько он сможет выдержать. Но понятно, что времени у нас нет", - сказано в заявлении.

Также напоминается, что в пятницу 16 апреля прокуратура Москвы подала исковое заявление о признании ФБК и штабов Навального экстремистскими организациями.

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"Если мы никак на это не ответим, нет никаких сомнений, что суд этот иск удовлетворит, и очень быстро. Что это значит? Это значит, что нас, по сути, приравняют к террористам. Это значит, что любой, кто скажет: "Я сотрудник штаба Навального" или "Я сотрудник ФБК", сядет в тюрьму на срок до шести лет. Это значит, что попытка продолжать нашу работу — например, выпускать новые расследования — приведет к тому, что любого, кто этим занимается, смогут посадить на 10 лет", - следует далее.

"Почему это случилось именно сейчас, легко понять. Доверие к Путину падает, влияние телевизора становится все слабее. Снижается уровень жизни, растут цены, а у людей открываются глаза. Рейтинг "Единой России", той самой партии, на которую опирается Путин, падает все ниже и ниже, в том числе благодаря нашей работе. Поэтому Путин пошел в отчаянную атаку.

Если мы сейчас промолчим, наступит самое темное время для свободных людей. Россия погрузится в полный мрак. Мирная политическая деятельность в России станет невозможной. Любой, кто не согласен с действующим режимом, будет признаваться экстремистом. Любой, кто не согласен с тем, что Путин с шайкой воров захватил власть, будет признаваться врагом государства", - отмечают в штабе.

"Рассказывать о коррупции — это преступление. Бороться за свои права — преступление. Говорить правду — преступление. Каждый, кто хочет жить в свободной стране, — это потенциальный преступник. Любой, кто недоволен чем угодно, от гибридных войн до крошечных пенсий, — это преступник. Когда Путин решил объявить нас экстремистами, он фактически каждому из вас подал сигнал: вы опасные люди. Вы страшные люди. В России такие, как вы, просто не нужны.

Но нам нужна Россия. Мы хотим жить в счастливой стране, в которой нет политзаключенных, в которой политических оппонентов не убивают и не пытают в тюрьмах. 

Нам с вами некуда отступать. В эту среду, 21 апреля, в семь вечера по местному времени мы призываем людей по всей стране выйти на митинги. Зовите всех знакомых и выходите на центральные площади. Приезжайте в самый большой город, в котором можете оказаться вечером в среду: из райцентра — в областной центр, из Подмосковья — в Москву", - сказано далее.

Уточняется, что в Москве акция стартует 21 апреля в 19:00 на Манежной площади, в Санкт-Петербурге  - 21 апреля в 19.00 на Дворцовой площади.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В центре Москвы и Санкт-Петербурга жестко задерживают собравшихся сторонников Навального. ВИДЕО

"Жизнь Алексея Навального и судьба России зависят от того, сколько граждан выйдет на улицы в эту среду. А три дня до митинга нужны для того, чтобы о нем узнали абсолютно все. Говорите о нем везде, где только можете. Разговаривайте со всеми, до кого сможете дотянуться. Вешайте листовки в подъезде, пишите посты в соцсетях, позвоните родным и расскажите им о том, что происходит. Абсолютно каждый сейчас может сделать что-то, чтобы спасти Алексея. Не упустите эту возможность, другой может уже не быть", - подытожено в заявлении.

Автор: 

акция (2425) протест (5868) россия (96267) Навальный Алексей (855)


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Топ комментарии
+17
"Брат" Льошка помирає, бутерброда просить... Він їх любив
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18.04.2021 14:52 Ответить
+17
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 9135
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18.04.2021 15:06 Ответить
+11
Да и хер с ним с этим бутербродом-навальным. Сдохнет так сдохнет. Мне лично от этого не холодно и не жарко. Я за то, что б все руские свиньи сдохли в тяжелых муках
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18.04.2021 14:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
що це за протести по розкладу?
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18.04.2021 14:51 Ответить
"Верни колбасу бутерброт, ворюга, все прощу !"
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18.04.2021 18:06 Ответить
"Брат" Льошка помирає, бутерброда просить... Він їх любив
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18.04.2021 14:52 Ответить
https://mobile.twitter.com/Garry51302808

https://mobile.twitter.com/Garry51302808 Garry https://mobile.twitter.com/Garry51302808 @Garry51302808 https://mobile.twitter.com/Garry51302808/status/1383499822129319940 17 ч

...У Антоненка вже зуби випадають...
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18.04.2021 15:33 Ответить
попадёшь - узнаешь.
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18.04.2021 17:49 Ответить
Да и хер с ним с этим бутербродом-навальным. Сдохнет так сдохнет. Мне лично от этого не холодно и не жарко. Я за то, что б все руские свиньи сдохли в тяжелых муках
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18.04.2021 14:54 Ответить
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 9135
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18.04.2021 15:06 Ответить
Как-то вообще похер на лешу-бутерброда!!
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18.04.2021 14:54 Ответить
Да, но протесты в раше нам сейчас на руку. Правда, так как они протестуют, это пародия.
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18.04.2021 14:58 Ответить
че они все носяться с этим навальным? как то пофиг на этого кацапчика, считающего крым русским
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18.04.2021 14:56 Ответить
Навальний і має померти. Цим він принесе чимало користі для цивілізованого світу.
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18.04.2021 14:56 Ответить
На островах его жизнь не висела на волоске почему-то
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18.04.2021 14:57 Ответить
почему то вспомнилась Юля в инвалидной коляске - умирающий лебедь
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18.04.2021 15:22 Ответить
шо ? опять бунтуют ! ну вабче ...
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 656
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18.04.2021 14:58 Ответить
ПОКА НЕ ПОЗДНО!

Срочно необходимо организовать всемирный сбор подписей под петицией в Совет Безопасности ООН с требованием допустить к президенту России В.В. Путину независимых психиатров.
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18.04.2021 14:58 Ответить
Может, лучше патологоанатомов?
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19.04.2021 01:28 Ответить
млять!
фатит вже протестов!
начинайте шмалять и резать путенских приспешников !

десяток замочите - остальные разбегутся...
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18.04.2021 14:59 Ответить
Так.Напередодні війни, москалів найбільше хвилює здоров'я Овального.
Є ж цікавіші новини.
https://www.5.ua/dv/tresh/242289?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=tgra ГОЛА ЖІНКА ПЕРЕРВАЛА ПОХОВАННЯ ПРИНЦА ФІЛІПА

Гаррі не встав.
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 5259
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18.04.2021 15:02 Ответить
А де новина про те,як супержурналіст-розслідувач всіх часів і народів Біґус вчергове обісрався ?
Сторонники Навального организовывают новые акции протеста в российских городах вечером 21 апреля: Его жизнь сейчас висит на волоске - Цензор.НЕТ 5073
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18.04.2021 15:07 Ответить
Щось у голої жінки із фігурою не дуже айс, тому в мене "гаррі" теж не встав
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18.04.2021 15:53 Ответить
ВСЕМ ВМЕНЯЕМЫМ КИЕВЛЯНАМ НУЖНО В ЭТОТ ДЕНЬ ИДТИ ПОД РОССИЙСКОЕ ПОСОЛЬСТВО!
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18.04.2021 15:05 Ответить
А невмєняємим що робити ?
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18.04.2021 15:09 Ответить
А невменяемые здесь сидят и постят фигню про бутерброд и то, как они ненавидят Россию.
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18.04.2021 15:12 Ответить
"хотели по хорошему"
"подать заявки "
"согласование"
***** вы беспросветные инфантилы даже перед лицом смерти
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18.04.2021 15:21 Ответить
А що казати? "Не все так однозначно" і "россия хорошая, то у них ***** плохое"?
Та тут усьому цивілізованому людству треба замислитись над питанням, якими мають бути технології та логістика геноциду, щоб максимально швидко і ефективно кинути "вяликий русский народ" під жорна холокосту.
Звичайно, базисом мають бути методи, випробувані німцями під час Другої Світової, комбінати треба облаштовувати з урахуванням досвіду Дахау. Але пропускна здатність має бути вищою - бо 140 млн русні це не 6 млн "дітей Яхве", треба душити інтенсивніше.
Утім ми маємо ******* технічні надбання, тож не все так сумно
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18.04.2021 15:39 Ответить
Пан я з вами не згоден. посіян не треба винищювати як Гітлер евреїв, треба навпаки добровільно пересилити усіх росіян на Сонячну Колиму і сумліною працею хай відшкодовуют всьому світові заподіяну шкоду! Хотіли росіяни Донбасс так не хай там вугілья добувают за миску баланди!
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18.04.2021 15:45 Ответить
...дещо занадто гуманно, але з іншого боку економічно привабливо.
Цю ідею варто розглянути
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18.04.2021 15:49 Ответить
Ты конченный идиот или провокатор!
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18.04.2021 17:41 Ответить
ідіотизм.
НЕ ВАРТО ВСТАВАТИ НА НЕЦИВІЛІЗОВАНИЙ ШЛЯХ..
В УКРАЇНИ ВІЙНА З РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ, а не з народом,котрому,звичайно,треба "дати по зубам",але не винищувати..
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18.04.2021 18:04 Ответить
Німці були нецивілізованими? Народ інженерів, філософів, воїнів, письменників та поетів. Але коли прийшов Геноссе Геноцид, то прийшов він по-німецьки технологічно: не тільки із дідівськими розстрілами, але з технологіями конвеєрної утилізації неповноцінного біоматеріалу.
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18.04.2021 18:12 Ответить
Усатий грузин-партайгеноссе все организовал. Беломорканал и т.д. И ГОЛОДОМОР!
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18.04.2021 18:33 Ответить
То точно. Якщо серйозно і об'єктивно, то у 21 сторіччі ніхто кацапів геноцидити в газових камерах не буде... Але якщо хочуть у совок - нехай отримують совок, причому не хрущовсько-брежнєвський, а сталінський а-ля КНДР.
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18.04.2021 18:48 Ответить
+100500!
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18.04.2021 22:52 Ответить
Прихильники Навального організовують нові акції протесту в російських містах увечері 21 квітня: Його життя зараз висить на волосині - Цензор.НЕТ 5845
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18.04.2021 18:19 Ответить
Прихильники Навального організовують нові акції протесту в російських містах увечері 21 квітня: Його життя зараз висить на волосині - Цензор.НЕТ 7388
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18.04.2021 18:28 Ответить
Щоб ЩО?
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18.04.2021 15:09 Ответить
Когда смотрю на рожу Навального мне гадко. А ведь он этнический украинец, но русские харчи плохо влияют на внешний вид.
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18.04.2021 15:14 Ответить
Ему коран уже дали? И вообще, на мокшанском верху говорили, что у него все есть. Отдыхает, 3ох разовое питание, здоровый сон. Но крымские бутерброды не возвращает, съедает. Странно.
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18.04.2021 15:07 Ответить
Х#йло по професии убийца и из положительных качеств у него только «резус-фактор»...
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18.04.2021 15:10 Ответить
Дайте ему бутерброд
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18.04.2021 15:13 Ответить
Это просто какой дикий ужас какой то, больной и весь такой несчастный мошенник просто умирает в тюрьме злого мордора - помогите, спасите........ тьфу пля
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18.04.2021 15:19 Ответить
Показывали видео как Навальный отжимается от пола в камере, чтоб все были такими больными и умирающими.))
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18.04.2021 15:34 Ответить
Я поддерживаю протест. Чем больше мусоров будет внутри Лоптестана тем меньше вояк будет на границах с Украиной! Но Леха ведь не бутерброт ведь с кичи на свободу его перекладывать. Пусть Лёха посидит и подумает чей Крым!
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18.04.2021 15:40 Ответить
Дайте йому сільодки, зараз росії якраз дуже не вистачає мученика борця з узурпатором.
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18.04.2021 15:46 Ответить
Насрать на этого насрального, пусть всех кацапов кацапы посадят, петушня
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18.04.2021 15:53 Ответить
Где гарантия, что Озеро не решило насральным ***** заменить в обмен на санкции...бабки любят тишину
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18.04.2021 17:49 Ответить
Молодцы, всё верно.
Навальный - отважный человек, герой.
А все, кто тут против него и про "бутерброд" - лахта, либо полезные кремлю идиоты.
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18.04.2021 17:53 Ответить
а може українцям НАЙКРАЩЕ взагалі не коментувати "претендентів на престол" РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ?
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18.04.2021 18:06 Ответить
украинцы комментируют и поддерживают навального, а лахта и полезные кремлю идиоты хают и калякают про бутерброд.
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18.04.2021 18:18 Ответить
******* на этого бутербродника! Пусть жрёт курицу, там её жарят в бараке
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18.04.2021 18:14 Ответить
Бувтербродиком подавился..обыкновенная улуская сволочь..как они все
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18.04.2021 18:33 Ответить
Я не розуію, чому постійно нам українцям в ЗМІ нав'язують цього Навального, він для України лєвий, і більшість українців до нього ставляться негативно із-за висловлювань за Крим, що доводить те , що у кожного кацапа і в опозиції теж в крові імперскі амбіції і вялічіє. Нехай читає коран, але він не спасе, Спаситель спасає. П.С. взагалі є така статистика, що хто відмовлявся від Христа (навіть жалкої пародії християнства як Православіє Східного обряду) всі погано закінчують , так чи інше раночи пізно. Касиус Клєй яркий вираз.
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18.04.2021 22:41 Ответить
 
 