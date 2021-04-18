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Новости Агрессия России против Украины
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МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы "Israel Supports Ukraine", майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера

МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы

МИД России обвинил в пропаганде нацизма Виктора Верцнера - майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ и основателя группы "Israel Supports Ukraine", которая занимается, в частности, поддержкой украинской армии.

Об этом сам Верцнер сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Открываем отчет МИД РФ и там, ваш покорный слуга, штурмбанфюрер Верцнер", - написал Верцнер, опубликовав соответсвующие скриншоты.

Отметим, что Виктор Верцнер является основателем группы "Israel Supports Ukraine" (ISU) и соучредителем общественной организации "Israel Friends of Ukraine" (IFU), которые занимаются информационной и материальной помощью Украине с 2014 года.

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МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы Israel Supports Ukraine, майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера 01
МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы Israel Supports Ukraine, майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера 02

Израиль (1943) МИД РФ (1674)


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Топ комментарии
+67
МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы "Israel Supports Ukraine", майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера - Цензор.НЕТ 6550
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18.04.2021 15:12 Ответить
+66
Єврей - нацизд... це шось новеньке від мокшів
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18.04.2021 15:10 Ответить
+52
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса: Запретить россиянам все поездки в Европу, кроме экстренных. По-моему, вполне логично. Надо помочь Кремлю уберечь россиян от тлетворного влияния Запада. Пусть ездят в Сирию, Венесуэлу и Иран.


МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы "Israel Supports Ukraine", майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера - Цензор.НЕТ 632
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18.04.2021 15:18 Ответить
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Єврей - нацизд... це шось новеньке від мокшів
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18.04.2021 15:10 Ответить
Угу...Голохост він організував.
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18.04.2021 15:12 Ответить
ну почему же...а адольф шикльгрубер?
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18.04.2021 15:39 Ответить
А храбростью адольфа шикльгрубера на московитских гавношоу Шапиро(он же соловьев) восхищается.
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18.04.2021 16:23 Ответить
Мышебратья також вважають що вони та нацизм це несумісні явища.
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18.04.2021 15:46 Ответить
вони вважають, що всі, хто насмілився протистояти їхнім нападкам, - хвашизди
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18.04.2021 15:48 Ответить
Причем являясь откровенными нацистами...
МЗС РФ звинуватило в пропаганді нацизму засновника групи "Israel Supports Ukraine", майора резерву Армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктора Верцнера - Цензор.НЕТ 9162
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18.04.2021 17:46 Ответить
Размечтались стада палачей о празднике крови, да хрен им - самих уродов зароем и на корм собакам пустим)
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18.04.2021 18:05 Ответить
сюр
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18.04.2021 17:53 Ответить
Не понял? Я вот жидобандеровец с 2014.
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18.04.2021 18:15 Ответить
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18.04.2021 18:38 Ответить
жидобендеровцы тоже ничё так парни
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18.04.2021 18:20 Ответить
Чому новеньке? Вже давно мокшi називають патріотів українців фашистськими жідобандерамі.
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18.04.2021 18:35 Ответить
Шалом, пане Вікторе !
За такі понти кацам треба виписувати бздюлей !
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18.04.2021 20:30 Ответить
Нацисти звинувачують у нацизмі.Злодій волає тримай злодія.
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18.04.2021 15:11 Ответить
Це вже цікаво. На арену виходить G2. Ці ху-ла роздеруть.
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18.04.2021 15:12 Ответить
Верцнеру respect /כבוד
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18.04.2021 15:12 Ответить
Хайль Верцнер! Вот что значит внучок Алоизовича. Молодец!
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18.04.2021 15:30 Ответить
Власовец, где портянку потерял?
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18.04.2021 18:17 Ответить
МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы "Israel Supports Ukraine", майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера - Цензор.НЕТ 6550
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18.04.2021 15:12 Ответить
вже рокув три час від часу дивлюсь "среди" невзорова. Уїдливо характеризує главарів рейху саме через аналіз їх інстинктівної поведінки, причому завжди неконтрольованої, дійстається також і деяким ієрархам РПЦ. а це простий короткий аналіз в стилі "незабвенного карла маркса"
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18.04.2021 18:42 Ответить
Олександр Невзоров - природжений журналіст!
такого не навчишся
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18.04.2021 20:32 Ответить
Опять за старое
"Кругом враги"
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18.04.2021 15:14 Ответить
Совок поставлял в Египет и Сирию тысячи единиц бронетехники, сотни самолетов и вертолетов, ПТРК, ЗРК, ракетные катера, стрелковое вооружение и артиллерию.
Там сидели тысячи советских военных советников которые обучали арабов тактике ведения боев, там были регулярные войска из ссср: моряки, десантники, саперы, летчики, зенитчики.
И два раза Израиль устроил арабам кровавую баню.
Показав всему миру, чего стоит советская тактика, стратегия и оружие...
Ну как после такого не стать нацистами!
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18.04.2021 15:18 Ответить
як може рейх воювати на своїй техніці навіть чужими руками, коли воін сидячи в танку, в літаку чи за пультом ПВО не бачить противника а просто його відчуває власною шкурою, коли прилетить ракета.
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18.04.2021 18:50 Ответить
Рашка под путлером скатывается в нацизм образца 1937 года.
Прибалты нас поддерживали всегда: Литва вместе с Далей Грибаускайте и сейчас поддерживает. Латвия, Эстония.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил рашку с гитлеровской Германией и призвал запретить въезд в Евросоюз для всех граждан **********..
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18.04.2021 15:18 Ответить
https://twitter.com/VALMICHEL7

https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель



Предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса: Запретить россиянам все поездки в Европу, кроме экстренных. По-моему, вполне логично. Надо помочь Кремлю уберечь россиян от тлетворного влияния Запада. Пусть ездят в Сирию, Венесуэлу и Иран.


МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы "Israel Supports Ukraine", майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера - Цензор.НЕТ 632
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18.04.2021 15:18 Ответить
Россиянам в Украину безвизовый въезд, несмотря на войну и оккупацию Крыма и части восточных областей Украины.
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18.04.2021 15:27 Ответить
это не критично .они и сами не сильно то едут.
а вот ограничить им вьезл в европу-это для них удар по вяличию и унижение
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18.04.2021 15:37 Ответить
А я так и подозревал, что у кремлефашистов вообще нет дня здравого смысла: обвинять евреев в фашизме могли только сами фашисты.
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18.04.2021 15:19 Ответить
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18.04.2021 15:19 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher

https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза



Страна, где упоминать наркотики нельзя, а возить их в диппочте тоннами можно.
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18.04.2021 15:20 Ответить
Російські нацисти будуть називати себе антинацистами. Але ж їхні дії та речення свідчать за інще.
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18.04.2021 15:22 Ответить
https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_

https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_ 𝕯𝖗. 𝕸𝖔𝖟𝖌𝖔𝖕𝖗𝖆𝖛

Переводчик, конечно, супер! Кто-нибудь в курсе, что за фильм?
https://twitter.com/i/status/1382540630644174849 https://twitter.com/i/status/1382540630644174849


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18.04.2021 15:23 Ответить
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D1%96%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%96

Насолоджуйтесь . Не все там гарно , на мiй смак , але дуже гостро.
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18.04.2021 18:37 Ответить
Когда то фошиздом и нациздом был только Бандера, потом кацапские пропагандоны прибавили к нему украинских националистов и Порошенко почему то сдуру присвоив им еврейские фамилии. Теперь главным укронацюгой объявили израильского солдата. Ждем для компании какого нибудь рэбэ с пейсами.
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18.04.2021 15:23 Ответить
МИД РФ обвинил майора резерва/ Но вряд ли обвинит путинского дружка. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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18.04.2021 15:25 Ответить
Евреи чётко следуют пословице: "Держи друзей близко, а врагов - ещё ближе". Все эти поездки - фигня, стратегический партнёр у Израиля -США. Чего и нам желаю..
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18.04.2021 16:46 Ответить
Израиль союзник Путина. Как, к примеру, Япония была союзником Гитлера. / Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз"/Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК/ Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям.
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18.04.2021 17:28 Ответить
https://newsua.one/news/moskovski-popi-vtekli-z-pohoronu-zagiblogo-na-donbasi-voina-pislya-nezruchnih-zapitan.html Московські попи втекли з похорону загиблого на Донбасі воїна після незручних запитань
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18.04.2021 15:31 Ответить
А у Раши на роль " хфасшистов" годятся все, только успевай записывать. Такая старая традиция. Помнится при Сталине югославских коммунистов Тито и саму Социалистическую Югославию называли " фашистами" ( только потому что они не захотели лечь под СССР) Да и из последних.. "Фашистами" успели побывать и грузины, и турки, Ну по украинцам, тут уж "сам их лживый бог велел" и т.д. Недаром Черчилль говорил давно " Будущие фашисты будут называть себя антифашистами". Прозорливо...
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18.04.2021 15:40 Ответить
Весь мир нацисты и раша.
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18.04.2021 15:51 Ответить
В кремль завезли свіжу наркоту?
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18.04.2021 15:54 Ответить
Они Боярышником прививаются.
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18.04.2021 16:52 Ответить
Ну ясно, якщо проти рашизма значить фашист.
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18.04.2021 16:08 Ответить
От думаю, сміятися чи плакати? Таке упороте, на всю голову, і наш сусід. Капец.
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18.04.2021 16:26 Ответить
І як вони ще виживають в "кільці ворогів", видно "руський дух" не дозволяє останнім "перемогти".
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18.04.2021 17:04 Ответить
Ничего удивительного: путлер и его дружки - ШПАНА.
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18.04.2021 18:41 Ответить
Нацизм - проголошення своєї нації вищою за інші,окремою,особливою,обраною,такою що має панувати над іншими- і в кого то Адольф Гітлер набрався такого ?
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18.04.2021 16:59 Ответить
Интересно что об этом скажет у Соловьева защитнег Орды жыденок израильтянин Яков Кедми.
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18.04.2021 17:09 Ответить
Эта сволочь презираема в Израиле.
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18.04.2021 18:42 Ответить
Нарешті починається ізоляція мордора від людства.
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18.04.2021 17:14 Ответить
"Фашисты будущего будут называть себя антифашистами". Сэр Уи́нстон Леона́рд Спе́нсер Че́рчилль.
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18.04.2021 17:24 Ответить
- Папа, а как правильно "расизм" или "росизм"?
- Если ненавидят и презирают людей с другим цветом кожи, то правильно - расизм. А если ненавидят и презирают всех на свете, то правильно - "росизм".
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18.04.2021 18:10 Ответить
та в Израиле ваты мама негорюй...и а поскольку все умные из восточной Европы и совка, то с их мнением считаются...К тому же они там смотрят москальские аналы по тв...((((
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18.04.2021 18:20 Ответить
..... и называют их пидороссы
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18.04.2021 18:22 Ответить
ну рейх дуже швидкий на видумку ярликів. До речі, це слово має історичне наповнення - Орда давали ярлик особам, які збирали данину в свою користь і частину в користь хана, в основному московітським князям, які були татарського походження, саме через це мокшанці вирубали їх з корінням. От такий їх термін - буржуазний націоналізм. За твердженням Малина (завзагвідділом ЦК), яке він висловий на пленум трьох і примкнувшего, цю ахінею придумав лазар каганович, який втюрив це сталіну, а зараз рейх його використовує як істину. Ну мокшанці через скудність думки навіть не заморочуються. До речі ідею "трійок" також у 1932 році придумав саме лазар і два роки втюхував її сталіну, а ж поки після вбивства ловеласа, сталін прорік - лазар був правий, впроваджуємо. і до листопада 1938 наповнили і Биківню і куряти і Донський монастир і т.д. Так що дивуватись потомкам водяного не варто.
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18.04.2021 19:14 Ответить
Я бы этого Витю назначил министром обороны у нас. На год. И не для того что бы научил как воевать---тут знают как. А что бы разогнал партбилетчиков что позаканчивали высшие военные политические училища краснознамённые причём. А тех что академии такие---передушил подушкой---как царя когда то.
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18.04.2021 19:52 Ответить
просто молчу
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18.04.2021 20:32 Ответить
Это сегодняшний свежий анекдот от РФ:" Еврея обвинилив нацизме"😂😂😂!
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18.04.2021 23:29 Ответить
Сионизм ООН приравнивает к фашизму. И это неоспоримый факт.
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19.04.2021 03:00 Ответить
Это тот случай, когда нечего сказать. Обычно так бывает,, когда встречаешься с обитателями дурдома.
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19.04.2021 23:30 Ответить
 
 