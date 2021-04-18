МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы "Israel Supports Ukraine", майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера

МИД России обвинил в пропаганде нацизма Виктора Верцнера - майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ и основателя группы "Israel Supports Ukraine", которая занимается, в частности, поддержкой украинской армии.

Об этом сам Верцнер сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Открываем отчет МИД РФ и там, ваш покорный слуга, штурмбанфюрер Верцнер", - написал Верцнер, опубликовав соответсвующие скриншоты.

Отметим, что Виктор Верцнер является основателем группы "Israel Supports Ukraine" (ISU) и соучредителем общественной организации "Israel Friends of Ukraine" (IFU), которые занимаются информационной и материальной помощью Украине с 2014 года.

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