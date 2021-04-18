МИД РФ обвинил в пропаганде нацизма основателя группы "Israel Supports Ukraine", майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ Виктора Верцнера
МИД России обвинил в пропаганде нацизма Виктора Верцнера - майора резерва Армии обороны Израиля ЦАХАЛ и основателя группы "Israel Supports Ukraine", которая занимается, в частности, поддержкой украинской армии.
Об этом сам Верцнер сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Открываем отчет МИД РФ и там, ваш покорный слуга, штурмбанфюрер Верцнер", - написал Верцнер, опубликовав соответсвующие скриншоты.
Отметим, что Виктор Верцнер является основателем группы "Israel Supports Ukraine" (ISU) и соучредителем общественной организации "Israel Friends of Ukraine" (IFU), которые занимаются информационной и материальной помощью Украине с 2014 года.
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+67 Глеб123
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+66 Ksenia VB
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+52 Прощай немытая раССея
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За такі понти кацам треба виписувати бздюлей !
такого не навчишся
"Кругом враги"
Там сидели тысячи советских военных советников которые обучали арабов тактике ведения боев, там были регулярные войска из ссср: моряки, десантники, саперы, летчики, зенитчики.
И два раза Израиль устроил арабам кровавую баню.
Показав всему миру, чего стоит советская тактика, стратегия и оружие...
Ну как после такого не стать нацистами!
Прибалты нас поддерживали всегда: Литва вместе с Далей Грибаускайте и сейчас поддерживает. Латвия, Эстония.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил рашку с гитлеровской Германией и призвал запретить въезд в Евросоюз для всех граждан **********..
https://twitter.com/VALMICHEL7 Вал Мишель
Предложение бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса: Запретить россиянам все поездки в Европу, кроме экстренных. По-моему, вполне логично. Надо помочь Кремлю уберечь россиян от тлетворного влияния Запада. Пусть ездят в Сирию, Венесуэлу и Иран.
а вот ограничить им вьезл в европу-это для них удар по вяличию и унижение
https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза
Страна, где упоминать наркотики нельзя, а возить их в диппочте тоннами можно.
https://twitter.com/Dr_Mozgoprav_ 𝕯𝖗. 𝕸𝖔𝖟𝖌𝖔𝖕𝖗𝖆𝖛
Переводчик, конечно, супер! Кто-нибудь в курсе, что за фильм?
https://twitter.com/i/status/1382540630644174849 https://twitter.com/i/status/1382540630644174849
Насолоджуйтесь . Не все там гарно , на мiй смак , але дуже гостро.
жыденокизраильтянин Яков Кедми.
- Если ненавидят и презирают людей с другим цветом кожи, то правильно - расизм. А если ненавидят и презирают всех на свете, то правильно - "росизм".