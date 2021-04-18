Кураторы ОРДЛО развернули масштабную информкампанию по дискредитации ВСУ, распространяются фейки о якобы обстреле украинскими воинами населенных пунктов, - СЦКК

В апреле текущего года кураторы ОРДЛО развернули очередную информационную кампанию по дискредитации Вооруженных Сил Украины. Целью кампании является создание и распространение фейков об обстреле Вооруженными Силами Украины населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Для усиления общей картины подготовки к обороне служат кадры, на которых укрепляют городские сооружения мешками с песком в Донецке и других временно оккупированных городах", - следует из сообщения.

"С этой целью в течение 12-17 апреля оккупанты спланировали и провели ряд огневых провокаций с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения (минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых пушек МТ-12 "Рапира") в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка из Донецка", - подчеркивает украинская сторона в СЦКК.

Также отмечается, что 14 апреля, в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях, распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель.

"Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской компании оккупантов, которая продолжает курс на "демонизацию" Вооруженных сил Украины. Традиционными пропагандистскими клише являются также обстрелы религиозных объектов, объектов критической инфраструктуры, убийство детей", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, напоминается, что в последующие дни российские наемники продолжали провокации, в ходе которых широко применяли запрещенное вооружение, несмотря на предупреждение со стороны СММ ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня. 17 апреля, несмотря на работу Миссии на северо-западной окраине Донецка, оккупанты, начиная с 14.00 совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранение военнослужащий одной из воинских частей.

Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения - увеличится количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВСУ.

"Вооруженные силы Украины безусловно соблюдают режим прекращения огня. Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны является ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины", - подытожили в СЦКК.

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