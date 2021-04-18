Кураторы ОРДЛО развернули масштабную информкампанию по дискредитации ВСУ, распространяются фейки о якобы обстреле украинскими воинами населенных пунктов, - СЦКК
В апреле текущего года кураторы ОРДЛО развернули очередную информационную кампанию по дискредитации Вооруженных Сил Украины. Целью кампании является создание и распространение фейков об обстреле Вооруженными Силами Украины населенных пунктов на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Для усиления общей картины подготовки к обороне служат кадры, на которых укрепляют городские сооружения мешками с песком в Донецке и других временно оккупированных городах", - следует из сообщения.
"С этой целью в течение 12-17 апреля оккупанты спланировали и провели ряд огневых провокаций с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения (минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых пушек МТ-12 "Рапира") в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка из Донецка", - подчеркивает украинская сторона в СЦКК.
Также отмечается, что 14 апреля, в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях, распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель.
"Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской компании оккупантов, которая продолжает курс на "демонизацию" Вооруженных сил Украины. Традиционными пропагандистскими клише являются также обстрелы религиозных объектов, объектов критической инфраструктуры, убийство детей", - говорится в сообщении.
Кроме этого, напоминается, что в последующие дни российские наемники продолжали провокации, в ходе которых широко применяли запрещенное вооружение, несмотря на предупреждение со стороны СММ ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня. 17 апреля, несмотря на работу Миссии на северо-западной окраине Донецка, оккупанты, начиная с 14.00 совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранение военнослужащий одной из воинских частей.
Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения - увеличится количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВСУ.
"Вооруженные силы Украины безусловно соблюдают режим прекращения огня. Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны является ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины", - подытожили в СЦКК.
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Да и то, контрактники, это те же призывники, но на год-два старше. Умудренные опытом и поумнее ушли на контракты в "Вагнер" и "ихтамнетам" в Сирию за доллары, люмпен-обыватель, молодые нарики-укурки, те подписывают контракт и едут на Донбасс.
Что такое срочники? Это молодежь, неопытная, не обстрелянная, гонористая, любители покрасоваться, покуражится и прибухнуть.
Именно этот контингент мы увидели в 2014-м. Часть из них была тихая и перепуганная. Часть выглядела как, извините, мартышки в зоопарке: орали, попы из машин показывали, рыгали, испражнялись из машин.
Именно эта часть срочников и сливала в интернет места дислокации, номера военных частей и машин.
Именно эту часть кидали на передовую, не жалея. И вот я не просто так начала с того, что первые дни войны я воспринимала через призму материнской эмпатии. Сейчас, если бы я увидела, как взрывается "Урал" без номеров, набитый снарядами и срочниками из РФ, я бы просто улыбнулась и отметила "столько-то мордорцев"… Тогда это было страшно. Ведь за каждым лопоухим мальчишкой стояла его мама.
И снова я верила, что обратившись к российским матерям, мы сможем остановить войну. Я написала серию статей о том, как гибнут срочники на войне. Вот, описанный мною "Урал" сдетонировал под Должанском Луганской области. Лопоухие российские мальчишки испоганили своими внутренностями остановку и пару домов на выезде из Свердловска (Должанска) на трассу Краснодон.
Но российские матери орали "нас там нет" и благословляли детей на войну: привези мне что-то укропское, колечко, платочек, а лучше все и сразу.
Интернет был забит победобесием россиянок, описывающих, как победобесно их мальчик "крошит укроп".
Поймите: у россиян нет чувств, есть желудок. И войну, и участие в ней своих детей или личное участие они, конечно же, замаскируют под "священную войну за все хорошее против всего плохого" - на самом деле, это желание грабежа и мародерства, и "всем плохим" они назовут все, что будет мешать им грабить, а "всем хорошим" они назовут то, что хотят ограбить. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true