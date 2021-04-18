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Новости Агрессия России против Украины
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Кураторы ОРДЛО развернули масштабную информкампанию по дискредитации ВСУ, распространяются фейки о якобы обстреле украинскими воинами населенных пунктов, - СЦКК

Кураторы ОРДЛО развернули масштабную информкампанию по дискредитации ВСУ, распространяются фейки о якобы обстреле украинскими воинами населенных пунктов, - СЦКК

В апреле текущего года кураторы ОРДЛО развернули очередную информационную кампанию по дискредитации Вооруженных Сил Украины. Целью кампании является создание и распространение фейков об обстреле Вооруженными Силами Украины населенных пунктов на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает Украинская сторона СЦКК, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Указанные информационные вбросы направлены на убеждение местного населения в намерениях украинской стороны в ближайшее время начать военную операцию по деоккупации временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Для усиления общей картины подготовки к обороне служат кадры, на которых укрепляют городские сооружения мешками с песком в Донецке и других временно оккупированных городах", - следует из сообщения.

"С этой целью в течение 12-17 апреля оккупанты спланировали и провели ряд огневых провокаций с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения (минометов калибра 120 мм и 82 мм, противотанковых пушек МТ-12 "Рапира") в направлении населенных пунктов Опытное, Пески, Марьинка, Новомихайловка из Донецка", - подчеркивает украинская сторона в СЦКК.

Также отмечается, что 14 апреля, в так называемых СМИ на временно оккупированных территориях, распространяли очередной фейк об обстреле одного из районов этого города, в результате чего якобы погиб мирный житель.

"Гибель мирных жителей в последнее время является неотъемлемым элементом пропагандистской компании оккупантов, которая продолжает курс на "демонизацию" Вооруженных сил Украины. Традиционными пропагандистскими клише являются также обстрелы религиозных объектов, объектов критической инфраструктуры, убийство детей", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, напоминается, что в последующие дни российские наемники продолжали провокации, в ходе которых широко применяли запрещенное вооружение, несмотря на предупреждение со стороны СММ ОБСЕ по соблюдению режима прекращения огня. 17 апреля, несмотря на работу Миссии на северо-западной окраине Донецка, оккупанты, начиная с 14.00 совершили три обстрела позиций Вооруженных сил Украины, в результате чего получил ранение военнослужащий одной из воинских частей.

Украинская сторона СЦКК прогнозирует, что на фоне роста количества обстрелов со стороны вооруженных формирований РФ из запрещенного вооружения - увеличится количество информационных вбросов с обвинениями в обстрелах со стороны ВСУ.

"Вооруженные силы Украины безусловно соблюдают режим прекращения огня. Все заявления оккупантов об игнорировании украинской стороной координационного механизма и достигнутых договоренностей не соответствуют действительности и направлены на сознательное обострение ситуации со стороны пророссийских наемников. А систематические нарушения режима прекращения огня с их стороны является ничем иным, как откровенными провокациями на фоне эскалации напряженности вокруг границ Украины", - подытожили в СЦКК.

Читайте также: Украинский воин ранен в результате обстрела боевиков. С начала суток враг 5 раз нарушил перемирие, - штаб ООС

Автор: 

боевик (16779) обстрел (27972) провокация (1464) терроризм (18692) СЦКК (725) ВСУ (6703) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+2
Так даже петицию в ООН написали.
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18.04.2021 15:16 Ответить
+2
Что такое регулярные части РФ: призывники и контрактники.
Да и то, контрактники, это те же призывники, но на год-два старше. Умудренные опытом и поумнее ушли на контракты в "Вагнер" и "ихтамнетам" в Сирию за доллары, люмпен-обыватель, молодые нарики-укурки, те подписывают контракт и едут на Донбасс.
Что такое срочники? Это молодежь, неопытная, не обстрелянная, гонористая, любители покрасоваться, покуражится и прибухнуть.

Именно этот контингент мы увидели в 2014-м. Часть из них была тихая и перепуганная. Часть выглядела как, извините, мартышки в зоопарке: орали, попы из машин показывали, рыгали, испражнялись из машин.
Именно эта часть срочников и сливала в интернет места дислокации, номера военных частей и машин.

Именно эту часть кидали на передовую, не жалея. И вот я не просто так начала с того, что первые дни войны я воспринимала через призму материнской эмпатии. Сейчас, если бы я увидела, как взрывается "Урал" без номеров, набитый снарядами и срочниками из РФ, я бы просто улыбнулась и отметила "столько-то мордорцев"… Тогда это было страшно. Ведь за каждым лопоухим мальчишкой стояла его мама.

И снова я верила, что обратившись к российским матерям, мы сможем остановить войну. Я написала серию статей о том, как гибнут срочники на войне. Вот, описанный мною "Урал" сдетонировал под Должанском Луганской области. Лопоухие российские мальчишки испоганили своими внутренностями остановку и пару домов на выезде из Свердловска (Должанска) на трассу Краснодон.

Но российские матери орали "нас там нет" и благословляли детей на войну: привези мне что-то укропское, колечко, платочек, а лучше все и сразу.
Интернет был забит победобесием россиянок, описывающих, как победобесно их мальчик "крошит укроп".

Поймите: у россиян нет чувств, есть желудок. И войну, и участие в ней своих детей или личное участие они, конечно же, замаскируют под "священную войну за все хорошее против всего плохого" - на самом деле, это желание грабежа и мародерства, и "всем плохим" они назовут все, что будет мешать им грабить, а "всем хорошим" они назовут то, что хотят ограбить. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
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18.04.2021 15:17 Ответить
+2
СЦКК.-Совместный центр контроля и координации .Кстати о птичках. Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 . При четыреждыуклонисте Таран-министр обороны.
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18.04.2021 15:39 Ответить
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Так даже петицию в ООН написали.
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18.04.2021 15:16 Ответить
...а в СПОРТЛОТО ???
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18.04.2021 16:00 Ответить
Что такое регулярные части РФ: призывники и контрактники.
Да и то, контрактники, это те же призывники, но на год-два старше. Умудренные опытом и поумнее ушли на контракты в "Вагнер" и "ихтамнетам" в Сирию за доллары, люмпен-обыватель, молодые нарики-укурки, те подписывают контракт и едут на Донбасс.
Что такое срочники? Это молодежь, неопытная, не обстрелянная, гонористая, любители покрасоваться, покуражится и прибухнуть.

Именно этот контингент мы увидели в 2014-м. Часть из них была тихая и перепуганная. Часть выглядела как, извините, мартышки в зоопарке: орали, попы из машин показывали, рыгали, испражнялись из машин.
Именно эта часть срочников и сливала в интернет места дислокации, номера военных частей и машин.

Именно эту часть кидали на передовую, не жалея. И вот я не просто так начала с того, что первые дни войны я воспринимала через призму материнской эмпатии. Сейчас, если бы я увидела, как взрывается "Урал" без номеров, набитый снарядами и срочниками из РФ, я бы просто улыбнулась и отметила "столько-то мордорцев"… Тогда это было страшно. Ведь за каждым лопоухим мальчишкой стояла его мама.

И снова я верила, что обратившись к российским матерям, мы сможем остановить войну. Я написала серию статей о том, как гибнут срочники на войне. Вот, описанный мною "Урал" сдетонировал под Должанском Луганской области. Лопоухие российские мальчишки испоганили своими внутренностями остановку и пару домов на выезде из Свердловска (Должанска) на трассу Краснодон.

Но российские матери орали "нас там нет" и благословляли детей на войну: привези мне что-то укропское, колечко, платочек, а лучше все и сразу.
Интернет был забит победобесием россиянок, описывающих, как победобесно их мальчик "крошит укроп".

Поймите: у россиян нет чувств, есть желудок. И войну, и участие в ней своих детей или личное участие они, конечно же, замаскируют под "священную войну за все хорошее против всего плохого" - на самом деле, это желание грабежа и мародерства, и "всем плохим" они назовут все, что будет мешать им грабить, а "всем хорошим" они назовут то, что хотят ограбить. - О. Степова https://news.obozrevatel.com/society/esli-zavtra-vojna/amp.htm?__twitter_impression=true
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18.04.2021 15:17 Ответить
Стреляют, обостряют, пропагандистов навезли.. Короче. протупили пацаны. Развесили бы в Фотошопе распятых мальчиков от Луганска до Донецка (как сторонников Спартака от Рима до Капуи), и выплясывали бы вокруг них в интернете с печальными лицами. Не экономят, короче, бюджет.
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18.04.2021 15:18 Ответить
покажите ето видео по всем каналам и украина победит уже сегодня - защитник русского мира стреляет по своим https://www.youtube.com/watch?v=In0wFVmG0TM
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18.04.2021 15:21 Ответить
Я показзывал и не одному. Говорят, что петушарий сказал, что это фейк.
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18.04.2021 15:27 Ответить
Как и высадка американцев на Луну.
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18.04.2021 16:46 Ответить
Этого подонка уже победили.
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18.04.2021 16:44 Ответить
Ну а что ж они зря сколько оружия притянули к границам Украины? Провокации надо.. повод..
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18.04.2021 15:31 Ответить
СЦКК.-Совместный центр контроля и координации .Кстати о птичках. Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 . При четыреждыуклонисте Таран-министр обороны.
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18.04.2021 15:39 Ответить
а детальніше можливо ? бо щось його інертність та відсторонення від подіцй якесь неприроднє для мінистра оборони.
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18.04.2021 19:18 Ответить
Зеленский так и не сказал: что он сумел увидеть в глазах Путина. Он там что-то искал, а нашёл или нет - неизвестно.
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18.04.2021 15:41 Ответить
он увидел объятия и пожатую руку папередником.
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18.04.2021 17:46 Ответить
Он приказал перестать стрелять. Приказал той самой армии которую папередник восстанвил и вооружил с полного нуля.
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18.04.2021 23:55 Ответить
бросай эту брехливую методичку про " приказал перестать стрелять", никто никогда этому не верил.
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19.04.2021 00:17 Ответить
A это не вопрос веры. Это факт.
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19.04.2021 00:39 Ответить
этого выдуманный какао-ботвой "факт" из методичек.
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19.04.2021 02:08 Ответить
Если кто скажет, что Украина будет освобождать свои территории - то провокатор и предатель. У армии не такая задача. (Или такая, но не у нас).
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18.04.2021 18:41 Ответить
 
 