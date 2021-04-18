МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры

МИД РФ официально отреагировал на решение Чехии выслать 18 российских дипломатов после обвинений о причастности агентов РФ ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице", - сказано в заявлении МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

В этот раз также не обошлось без свойственного российской пропаганде "американского следа".

"Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - уверяет российская сторона.

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"Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", - следует из заявления.

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.

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