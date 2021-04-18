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МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры

МИД РФ увидел

МИД РФ официально отреагировал на решение Чехии выслать 18 российских дипломатов после обвинений о причастности агентов РФ ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице.

"Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице", - сказано в заявлении МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

В этот раз также не обошлось без свойственного российской пропаганде "американского следа".

"Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - уверяет российская сторона.

Читайте также: "Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", - спикер МИД РФ Захарова о высылке российских дипломатов

"Выражаем чешским властям решительный протест. Примем ответные меры, которые заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами", - следует из заявления.

Как сообщалось, накануне глава МИД Чехии Ян Гамачек принял решение выслать всех сотрудников российского посольства в Праге, которые были идентифицированы как офицеры российских спецслужб. Всего в списке 18 российских дипломатов. Кроме этого, правоохранители Чешской Республики запросили помощь в поиске двух лиц, которые в октябре 2014 года были на территории Чехии.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение Праги выслать 18 дипломатов серьезно повредит двусторонним отношениям с РФ и анонсировал последующие ответные меры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Такие действия со стороны РФ не должны оставаться безнаказанными, - Кулеба поддерживает высылку Чехией российских дипломатов

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МИД РФ (1674) россия (96267) Чехия (1742) дипломаты (639)


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Топ комментарии
+22
Ну, откажитесь уже от айфонов!!...
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18.04.2021 15:26 Ответить
+18
сотрудники мид рф , покидают Чехию
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 9459
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18.04.2021 15:33 Ответить
+18
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и призвал запретить въезд в Евросоюз для всех граждан РФ.Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter."Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит", - говорится в сообщении..
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18.04.2021 15:34 Ответить
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Ну, откажитесь уже от айфонов!!...
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18.04.2021 15:26 Ответить
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 7313
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18.04.2021 15:34 Ответить
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 538
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18.04.2021 15:29 Ответить
100% опять сшибут что-то не то,дебилы..
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18.04.2021 15:33 Ответить
Ахаха)) упоротое кацапское быдло опять кормят дерьмом. На фото какая-то телебутка со спутниковыми тарелками на крыше.
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18.04.2021 15:41 Ответить
МАРСИАН не не видели не пролетали мимом неее жаль жаль....
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18.04.2021 16:55 Ответить
...ждем подобные фото из эрэфии
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 4388
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18.04.2021 15:30 Ответить
https://twitter.com/garaevruslan02

https://twitter.com/garaevruslan02 Garaev Ruslan https://twitter.com/garaevruslan02 @garaevruslan02 https://twitter.com/garaevruslan02/status/1383723009207193602 3 ч

Россиянам запретят выкладывать в интернет неприглядные фотографии страны
В Госдуму внесён законопроект "О защите положительного имиджа России"

МЗС РФ побачило "американський слід" у висилці Чехією російських дипломатів: Висловлюємо рішучий протест, будемо вживати відповідні заходи - Цензор.НЕТ 4320
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18.04.2021 16:44 Ответить
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18.04.2021 17:22 Ответить
Так пендосы эти склады и взорвали!Это же сразу ясно было!
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18.04.2021 15:31 Ответить
Ну так це в Чехії - піндоси, а в Україні - Порошенко
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18.04.2021 15:32 Ответить
дивно що в своїй гівнопропаганді москальські гівнозмийочні помійки не дійшли висновка що в Чєхії теж підривав склади Порошенко
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18.04.2021 16:23 Ответить
"Европейские авиалинии заявили что не в состоянии обеспечить граждан своих стран предоставлением своих услуг, потому что все рейсы забронированы выезжающими российскими дипломатами" Да уж... неужели Миру начало доходить, что из себя представляет это "красно- коричневая" чума 21 века.
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18.04.2021 15:32 Ответить
Для россиян надо было не самолеты тесные предоставлять, а комфортные теплушки для скота. Они для них привычнее.
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18.04.2021 15:45 Ответить
Решительно сядут себе не хвост)) Если бы еще застрелились в знак протеста, мир все спиртное бы выжрал на радостях)
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18.04.2021 15:33 Ответить
сотрудники мид рф , покидают Чехию
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 9459
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18.04.2021 15:33 Ответить
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес сравнил Россию с гитлеровской Германией и призвал запретить въезд в Евросоюз для всех граждан РФ.Соответствующий пост он разместил у себя в Twitter."Вероятно необходим временный запрет на все визиты из России, я говорю о любых визитах. До вторжения в Крым эти люди высокомерно требовали безвизового режима с Евросоюзом. Надо просто заморозить все визы, кроме экстренных случаев в семье. На кону безопасность Европы. Хватит", - говорится в сообщении..
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18.04.2021 15:34 Ответить
Это он меня послушал.😉.Я много лет на форумах это предлагал.
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18.04.2021 15:47 Ответить
А вот и нет.Настоял на этом макрон(двухличный анус получается),а вот его надрочила меркельша.
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18.04.2021 15:34 Ответить
Вокруг пиндосы. Спасай лаптей. Кстати американский след уже на Марсе есть. Это уже русофобия или ещё нет?)
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18.04.2021 15:34 Ответить
Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства Источник: https://censor.net/ru/n3260450
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 1417 .
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18.04.2021 15:36 Ответить
МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 4876
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18.04.2021 15:37 Ответить
раSSейских дипломатов уже со всего мира гонят :
-21 января 2021 года Албания объявила первого секретаря российского посольства Алексея Кривошеева персоной нон грата по причине несоблюдения им эпидемиологических мер
- 8 февраля 2021 года Германия, Польша и Швеция объявили персонами нон грата трех сотрудников российских посольств в этих странах.

- В феврале 2021 года дипломат российского посольства в Эстонии, занимавшийся вопросами культуры и образования, был объявлен персоной нон грата.
- 22 марта 2021 года МИД Болгарии объявил двух сотрудников российского посольства в Софии персонами нон грата. Это заявление прозвучало на фоне шпионского скандала.
-31 марта 2021 года МИД Италии заявил о высылке из страны сотрудника военного атташата посольства РФ в Риме, "замешанного в деле о шпионаже в пользу России", а также его руководителя - военного атташе.
-15 апреля 2021 года США объявили о высылке 10 дипломатов
- 15 апреля 2021 года власти Польши объявили персонами нон грата трех российских дипломатов.
- 17 апреля 2021 года власти Чехии https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/11178941 сообщили о высылке 18 сотрудников российского посольства
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18.04.2021 15:39 Ответить
Маловато будет!
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18.04.2021 15:48 Ответить
это только начало
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18.04.2021 15:55 Ответить
Этот след ???

МИД РФ увидел "американский след" в высылке Чехией российских дипломатов: Выражаем решительный протест, примем ответные меры - Цензор.НЕТ 4213
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18.04.2021 15:40 Ответить
Маленькая Чехия натыкала факов в морду великой державе. Член НАТО, не боится сказать правду и выслать дипломатов. Не надо бояться разозлить, испортить настроение Путину, не надо заглядывать ни в глаза, ни под хвост. Все с точностью до наоборот у нас.
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18.04.2021 15:40 Ответить
потому и не боится, что член НАТО. Были бы мы в НАТО, мы бы тоже нафакали)
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18.04.2021 16:03 Ответить
не правильно сказали... не "...примем ответные меры...", а "...примем в ответ в меру..."...это муськи захаровой стиль!
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18.04.2021 15:41 Ответить
Опять Путя белочку поймал. 🐿️🤣
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18.04.2021 15:45 Ответить
странно, что украинского следа не заметили
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18.04.2021 15:59 Ответить
Как зельцман и Ко ищет везде след пороха из-за своего "гениального" правления, так и параша везде ищет след США. Совпадение?!
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18.04.2021 16:26 Ответить
Уже не смогут граждане Чехии , в ответ на санкции рассеи , отдыхать в Смоленске Опять люминевый тазик - рассея, строит из себя хрустальную вазу)))
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18.04.2021 16:47 Ответить
про "заокеанских хозяев" придумал гитлер. и про то что в угоду им Черчилль будет сражаться до последнего англичанина. а потом у ним сбежит-тоже оню
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18.04.2021 17:16 Ответить
 
 